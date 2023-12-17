Научиться пользоваться старинным ткацким станом и создать на нём собственное полотно
Приглашаем на интерактивный мастер-класс в ткацкую мастерскую! Он понравится как взрослым, так и детям.
Под чутким руководством опытного мастера вы научитесь обращаться с ткацким станом 19 века и создадите на нём авторское изделие. Получите удовольствие от творческого процесса и прикоснётесь к удивительной истории ткачества.
Под чутким руководством опытного мастера вы научитесь обращаться с ткацким станом 19 века и создадите на нём авторское изделие. Получите удовольствие от творческого процесса и прикоснётесь к удивительной истории ткачества.
Ближайшие даты:
17
дек
дек
18
дек
дек
19
дек
дек
20
дек
дек
21
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дек
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23
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дек
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы познакомим вас со старинными и современными ткацкими станами из нашей коллекции. Расскажем, как отбивали лён, скручивали нить и ткали наши бабушки. А также покажем изделия, которые мы создаём сами: от салфеток и интерьерных ковриков до картин Малевича. Раскроем, как дать вторую жизнь вещам и сделать современную сумку-шоппер из полиэтилена и денима. Главное — научим вас пользоваться ткацким станком!
Организационные детали
Мастер-класс не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Сенной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 2186 туристов
Добрый день! Меня зовут Анна, я представляю команду гидов в Великом Новгороде. Мы поможем вам прикоснуться к богатой истории нашего края и посетить его самые интересные места.
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