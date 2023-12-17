Приглашаем на интерактивный мастер-класс в ткацкую мастерскую! Он понравится как взрослым, так и детям. Под чутким руководством опытного мастера вы научитесь обращаться с ткацким станом 19 века и создадите на нём авторское изделие. Получите удовольствие от творческого процесса и прикоснётесь к удивительной истории ткачества.

Описание

Что вас ожидает

Мы познакомим вас со старинными и современными ткацкими станами из нашей коллекции. Расскажем, как отбивали лён, скручивали нить и ткали наши бабушки. А также покажем изделия, которые мы создаём сами: от салфеток и интерьерных ковриков до картин Малевича. Раскроем, как дать вторую жизнь вещам и сделать современную сумку-шоппер из полиэтилена и денима. Главное — научим вас пользоваться ткацким станком!

Организационные детали

Мастер-класс не предполагает дополнительных расходов.