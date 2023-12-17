Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде

Личный мастер-класс в Великом Новгороде

Научиться пользоваться старинным ткацким станом и создать на нём собственное полотно

Приглашаем на интерактивный мастер-класс в ткацкую мастерскую! Он понравится как взрослым, так и детям.

Под чутким руководством опытного мастера вы научитесь обращаться с ткацким станом 19 века и создадите на нём авторское изделие. Получите удовольствие от творческого процесса и прикоснётесь к удивительной истории ткачества.
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы познакомим вас со старинными и современными ткацкими станами из нашей коллекции. Расскажем, как отбивали лён, скручивали нить и ткали наши бабушки. А также покажем изделия, которые мы создаём сами: от салфеток и интерьерных ковриков до картин Малевича. Раскроем, как дать вторую жизнь вещам и сделать современную сумку-шоппер из полиэтилена и денима. Главное — научим вас пользоваться ткацким станком!

Организационные детали

Мастер-класс не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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