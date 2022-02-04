Что вы можете увидеть 🤩

Приглашаем совершить путешествие в Псков и Великий Новгород

Во время тура вы сможете лучше познакомиться с историей и культурой двух самобытных городов Руси. В первые два дня вас ждет погружение в мир Господина Великого Новгорода. На третий и четвертый день вас ждет погружение в город Псков.

Первый день

Во время пребывания в городе на Волхове вы посетите Рюриково городище — место, где когда-то была резиденция первого князя Руси. А также вы увидите древние храмы с фресками, Торг и главный центр города — Детинец.

Во время экскурсии по Детинцу вы увидите главную святыню Новгорода — Софийский собор, построенный в XI веке, Грановитую палату, Часозвоню, Звонницу и мощные стены крепости.

Второй день

Во второй день вас ждет знакомство с замечательным ожерельем новгородских монастырей, окружившим город с разных сторон.

Третий день

На третий день вас ждет погружение в мир соседнего вечевого города. Вы узнаете о главных достопримечательностях Пскова. Во время экскурсии вы увидите Кром (Кремль), Довмонтов город, самобытные псковские церкви, великолепный Спасо-Преображенский собор с византийскими фресками XII века и другие примечательные места.

Четвертый день

В четвертый день вы увидите красивейший Псково-Печерский монастырь и древнюю Изборскую крепость XIV века.