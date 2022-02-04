Вечевые города: Псков и Новгород

Хотите познакомиться в двумя древними вечевыми городами

Индивидуально
до 10 чел.
Хотите познакомиться в двумя древними вечевыми городами? Приглашаем совершить путешествие в Псков и Великий Новгород.

Во время тура вы сможете лучше познакомиться с историей и культурой двух самобытных городов Руси.

В первые два дня вас ждет погружение в мир Господина Великого Новгорода.

На третий и четвертый день вас ждет погружение в город Псков.
Вечевые города: Псков и Новгород
Вечевые города: Псков и Новгород
Вечевые города: Псков и Новгород
Вечевые города: Псков и Новгород
Вечевые города: Псков и Новгород
Вечевые города: Псков и Новгород

Что вы можете увидеть 🤩

  • Новгородский Детинец
  • Торг
  • Рюриково городище
  • Церковь Федора Стратилата на Ручью
  • Монастыри: Юрьев, Варлаамо-Хутынский, Николо-Вяжищский
  • Псковский Кром
  • Довмонтов город
  • Мирожский монастырь
  • Изборская крепость
  • Псково-Печёрский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Приглашаем совершить путешествие в Псков и Великий Новгород
Во время тура вы сможете лучше познакомиться с историей и культурой двух самобытных городов Руси. В первые два дня вас ждет погружение в мир Господина Великого Новгорода. На третий и четвертый день вас ждет погружение в город Псков.

Первый день

Во время пребывания в городе на Волхове вы посетите Рюриково городище — место, где когда-то была резиденция первого князя Руси. А также вы увидите древние храмы с фресками, Торг и главный центр города — Детинец.
Во время экскурсии по Детинцу вы увидите главную святыню Новгорода — Софийский собор, построенный в XI веке, Грановитую палату, Часозвоню, Звонницу и мощные стены крепости.

Второй день

Во второй день вас ждет знакомство с замечательным ожерельем новгородских монастырей, окружившим город с разных сторон.

Третий день

На третий день вас ждет погружение в мир соседнего вечевого города. Вы узнаете о главных достопримечательностях Пскова. Во время экскурсии вы увидите Кром (Кремль), Довмонтов город, самобытные псковские церкви, великолепный Спасо-Преображенский собор с византийскими фресками XII века и другие примечательные места.

Четвертый день

В четвертый день вы увидите красивейший Псково-Печерский монастырь и древнюю Изборскую крепость XIV века.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Проживание
  • Транспортные услуги (можно заказать дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сенная площадь, 2
Завершение: Псков
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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