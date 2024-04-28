Крепости Северо-Запада
Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Важно! При посещении Троицкого собора (3-ий день) и Псково-Печерского монастыря (2-ой день) желательно иметь юбки и головные уборы. При посещении Святых Славянских ключей можно взять пустую посуду для Святой воды.
Что вас ожидает:
- Новгородский Кремль
- Новгородский Софийский собор
- Комплекс Ярославово дворище
- Деревня Витославицы
- Монастырь Георгия Победоносца
- Псков
- Псковский Кремль
- Троицкий собор
- Изборск
- Славянские ключи
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
- Печоры
Описание
Программа
1 день
6:20 - 10:20 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Трансфер в отель. Размещение (с утра, по возможности отеля, расчётный час в 14.00), завтрак.
11:00 2-х часовая пешеходная экскурсия по старому городу: Софийская и Торговая сторона. Детинец - «каменная летопись Новгорода». Кремль - стены и 9 сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор - самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород», памятник 1000 - летию России. Переход через пешеходный «горбатый» мост, панорама архитектурных памятников и части легендарного пути “из варяг в греки”. Комплекс Ярославово дворище, торг. Ганзейский фонтан - символ союза Ганзейских городов Нового времени.
В подарок: входной билет в музей на выбор: «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до XVII в. » в здании музея на территории Кремля и «Русская икона XI – XIX вв. » Древние – мировые шедевры или Владычную Грановитую палату Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII вв.
Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.
2 день
Завтрак в отеле.
11:00 2-х часовая авто-экскурсия по окрестностям. “К звездам синих куполов”. Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей - Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор 1119 г. Чудесная деревня – "Витославлицы" - архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества.
Организация обеда в кафе (за дополнительную плату - 700 руб. с человека, бронирование заранее). Свободное время в центре города. По желанию посещение дополнительных экскурсий.
3 день
Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
08:30 Пешеходная обзорная экскурсия по г. Пскову. Более чем 1500 летняя история города Пскова, который в XVI в., наряду с Лондоном и Парижем, Москвой и Новгородом, входил в пятерку крупнейших европейских городов. Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушкам. Псковский Кремль - музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город - «Псковские Помпеи», Вечевую площадь - символ свободы и первый опыт демократического правления в нашей стране, Троицкий собор — один из первых христианских храмов на Руси, «кромский мыс»-место впадения извилистой реки Псковы в многоводную реку Великую и первое поселение псковичей. Историко-архитектурный центр города, памятники гражданской архитектуры 17 в., история зданий и истории жизни их владельцев, легенды города и выдающиеся реальные события, например, «Ледовое побоище» 1242 года.
11:30 Приезд в Изборск. Осмотр крепости, прогулка к святым источникам "Словенским ключам". Изборск или «Железный град» - одно из древнейших славянских поселений, окутанное легендами. С этих древних мест открываются бескрайние просторы, среди которых главенствующую роль играет Изборско-Мальская долина с зеркалом озерных вод, и со звучащими источниками-водопадами - Славянскими ключами.
Обед в кафе города.
Переезд в мужской действующий Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, знакомство со святынями и достопримечательностями. Печоры - «второе чудо России» (по итогам конкурса журнала «Всемирный следопыт» в 2008 г.). Один из самых крупных и старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, первоначально расположенный в пещерах.
Отправление в Псков.
19:00 Трансфер на ж/д вокзал Пскова для туристов, убывающих в Москву.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле "Парк Инн" 4*
- Номер «Стандарт» (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение) 3 завтрака (шведский стол) в отеле Обед на выездной экскурсии в третий день тура Экскурсионное обслуживание Входные билеты по программе Транспортное обслуживание Трансфер от ж/д Великого Новгорода и до ж/д вокзала Пскова
- Что не входит
- 2 обеда и ужины Дополнительные экскурсии Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница в 06:20Экскурсия длится около 2 дней 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.