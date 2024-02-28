Великий Новгород — это не только город множества церквей и храмов. Здесь также множество уникальных памятников архитектуры, которые точно не оставят равнодушными любителей древности. Деревянные дома возрастом более 400 лет, оборонительные сооружения, арочные конструкции, мосты, необычные памятники — вот лишь неполный список того, что увидит турист во время недолгой прогулки по этому городу
Местные экскурсоводы
Великий Новгород — это город, необычайно насыщенный достопримечательностями, с каждой из которых связано множество легенд и преданий. Погрузиться в древнерусскую атмосферу и узнать больше об истории родной страны поможет опытный экскурсовод. Выбрать и купить подходящую по теме и цене экскурсию можно прямо на этом сайте. Не забывайте читать отзывы и описание к экскурсиям, чтобы выбрать наиболее подходящую прогулку! 😉
Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы. Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо.
Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах.
Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность.
Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.
Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и встреча в Великом Новгороде, и все праздничные мероприятия, которые были включены в тур, прошли на высшем уровне. Столько позитива, столько приятных эмоций и воспоминаний!! Спасибо и ещё раз СПАСИБО!! И надеемся, на дальнейшее сотрудничество и интересные встречи. . С уважением, Вероника. Январь 2024г.
"Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали в предвкушении. Организация, программа, атмосфера на 5 баллов из 5.
Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.
Хороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу лет назад и возможность повеселится в музее под открытым небом Витославлицы. Отличный интерактив 31.12.23 знакомства с новгородскими обычаями и диалектом! Никакой клюквы))) Единственный момент- в связи с погодными причудами можно было оперативно изменить программу, увеличив время в помещениях, уменьшив время экскурсий на открытом воздухе.
Тур весьма интересный и содержательный. Многое увидели, узнали. Очень понравился экскурсовод в Старой Руссе: так воодушевлённо рассказывала о Достоевском - прямо за душу берёт! Конечно, хотелось бы кое-где поподробнее услышать о некоторых вещах, но всегда поджимает время -быстрее, быстрее. В целом - всё понравилось, поездкой очень довольна. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду
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