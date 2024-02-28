Авторские туры в Великом Новгороде

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
Великий Новгород
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 12 900 за человека
Семейные выходные в Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Семейные выходные в Великом Новгороде
Великий Новгород
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 24 448 за человека
Крепости Северо-Запада (3 дня)
Авторский тур
2 дня 8 часов
Крепости Северо-Запада (3 дня)
20 550 за человека
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на 8 марта
Великий Новгород
4 янв
5 янв
9 мар
от 9 203 за человека
Повесть временных лет. Валдай, Великий Новгород и Старая Русса
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Повесть временных лет. Валдай, Великий Новгород и Старая Русса
Великий Новгород
3 янв
5 янв
26 янв
2 фев
от 14 579 за человека
Императорский маршрут «Очарование Старой Руссы»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Императорский маршрут «Очарование Старой Руссы»
Великий Новгород
18 мая
25 мая
1 июня
8 июня
от 14 425 за человека
Сказание о городе Садко. Майские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сказание о городе Садко. Майские выходные
Великий Новгород
10 мая
от 8 177 за человека
Два кремля (2 дня)
Авторский тур
1 день 8 часов
Два кремля (2 дня)
16 300 за человека
В край звенящих колокольчиков. Валдай на праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В край звенящих колокольчиков. Валдай на праздники
Великий Новгород
2 ноя
от 10 368 за человека
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Великий Новгород
от 12 200 за человека
Сказание о городе Садко. Праздничный тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сказание о городе Садко. Праздничный тур на 8 марта
Великий Новгород
4 янв
6 янв
9 мар
от 7 731 за человека
Жемчужина новгородского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Жемчужина новгородского края
Великий Новгород
31 дек
от 17 107 за человека
Сказание о городе Садко
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сказание о городе Садко
Великий Новгород
18 мая
25 мая
1 июня
8 июня
от 8 505 за человека
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай. Весна-лето
Великий Новгород
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 14 800 за человека
Вечно новый и старый города (3 дня)
Авторский тур
2 дня 8 часов
Вечно новый и старый города (3 дня)
22 600 за человека
Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
Великий Новгород
9 мая
10 мая
от 15 428 за человека
Две столицы Древней Руси
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Две столицы Древней Руси
Великий Новгород
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 25 754 за человека
Погружение в Средневековье. Лето
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Погружение в Средневековье. Лето
Великий Новгород
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
от 10 900 за человека
Великий гость. Великий Новгород (2 дня)
Авторский тур
1 день 8 часов
Великий гость. Великий Новгород (2 дня)
11 800 за человека
Путешествие на Родину России
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие на Родину России
Великий Новгород
22 мая
29 мая
5 июня
19 июня
от 32 698 за человека
Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
Великий Новгород
31 дек
от 12 467 за человека
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на праздники
Великий Новгород
3 ноя
от 9 830 за человека
Погружение в средневековье: семейные выходные (2 дня)
Авторский тур
1 день 8 часов
Погружение в средневековье: семейные выходные (2 дня)
12 400 за человека
Две столицы древней руси. Старая Ладога, Великий Новгород и Валдай
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Две столицы древней руси. Старая Ладога, Великий Новгород и Валдай
Великий Новгород
2 ноя
от 21 440 за человека
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Великий Новгород
от 12 200 за человека
Погружение в Средневековье. Осенне-зимнее путешествие в Великий Новгород
скидка
1%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Погружение в Средневековье. Осенне-зимнее путешествие в Великий Новгород
Великий Новгород
7 сен
14 сен
21 сен
28 сен
от 1100010 900 за человека
Сказание о городе Садко. Праздничный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сказание о городе Садко. Праздничный тур
Великий Новгород
3 ноя
от 7 731 за человека
Новгородские династии Рюриковичей
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новгородские династии Рюриковичей
Великий Новгород
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 11 100 за человека
В край звенящих колокольчиков. Валдай на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В край звенящих колокольчиков. Валдай на 8 марта
Великий Новгород
3 янв
6 янв
8 мар
от 9 459 за человека
Легенды о славном Новеграде и живой воде (3 дня)
Авторский тур
2 дня 8 часов
Легенды о славном Новеграде и живой воде (3 дня)
22 900 за человека
Две столицы древней руси. Старая Ладога, Великий Новгород и Валдай на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Две столицы древней руси. Старая Ладога, Великий Новгород и Валдай на 8 марта
Великий Новгород
3 янв
5 янв
8 мар
от 20 659 за человека
В валдайский край звенящих колокольчиков
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В валдайский край звенящих колокольчиков
Великий Новгород
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 14 777 за человека
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
Великий Новгород
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 12 900 за человека
Живой музей и заповедный край озёр (2 дня)
Групповая
1 день 8 часов
Живой музей и заповедный край озёр (2 дня)
15 400 за человека
Семейные майские выходные в Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Семейные майские выходные в Великом Новгороде
Великий Новгород
9 мая
от 18 480 за человека
Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет
Великий Новгород
31 мая
7 июня
14 июня
21 июня
от 15 000 за человека
Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет на майские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет на майские выходные
Великий Новгород
9 мая
от 15 015 за человека
Три жемчужины Новгородчины (3 дня)
Авторский тур
2 дня 8 часов
Три жемчужины Новгородчины (3 дня)
25 800 за человека
Из Руси на Руссу. Тур для школьников на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Из Руси на Руссу. Тур для школьников на 3 дня
Великий Новгород
17 мая
24 мая
31 мая
от 11 553 за человека
Жемчужины Новгородского края. Зима-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Новгородского края. Зима-весна
Великий Новгород
26 янв
2 фев
9 фев
16 фев
от 21 148 за человека
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Санкт-Петербург, 07:00 - отправление от Казанского...
9 мая
10 мая
11 мая
25 мая
169008 450 за человека
Самые русские города (2 дня)
Авторский тур
1 день 8 часов
Самые русские города (2 дня)
15 100 за человека
Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)
Авторский тур
1 день 8 часов
Здесь живёт душа славян. Мифы и легенды Великого Новгорода (2 дня)
15 900 за человека
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
Великий Новгород
от 14 800 за человека
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
Великий Новгород
23 фев
8 мар
от 13 900 за человека

Что посмотреть в Великом Новгороде на экскурсиях?

Великий Новгород — это не только город множества церквей и храмов. Здесь также множество уникальных памятников архитектуры, которые точно не оставят равнодушными любителей древности. Деревянные дома возрастом более 400 лет, оборонительные сооружения, арочные конструкции, мосты, необычные памятники — вот лишь неполный список того, что увидит турист во время недолгой прогулки по этому городу

Местные экскурсоводы

Великий Новгород — это город, необычайно насыщенный достопримечательностями, с каждой из которых связано множество легенд и преданий. Погрузиться в древнерусскую атмосферу и узнать больше об истории родной страны поможет опытный экскурсовод. Выбрать и купить подходящую по теме и цене экскурсию можно прямо на этом сайте. Не забывайте читать отзывы и описание к экскурсиям, чтобы выбрать наиболее подходящую прогулку! 😉

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    28 февраля 2024
    Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет
    Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы. Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо. Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах. Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность. Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.
  • В
    Вероника
    31 января 2024
    Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет
    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и встреча в Великом Новгороде, и все праздничные мероприятия, которые были включены в тур, прошли на высшем уровне. Столько позитива, столько приятных эмоций и воспоминаний!! Спасибо и ещё раз СПАСИБО!! И надеемся, на дальнейшее сотрудничество и интересные встречи. . С уважением, Вероника. Январь 2024г.
    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Две столицы Древней Руси
    "Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали в предвкушении. Организация, программа, атмосфера на 5 баллов из 5. Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.
    &quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее
  • А
    Альбина
    9 января 2024
    Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
    Тур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересно.
    Тур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересноТур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересноТур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересно
  • Л
    Лейсан
    5 января 2024
    Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
    Хороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу лет назад и возможность повеселится в музее под открытым небом Витославлицы. Отличный интерактив 31.12.23 знакомства с новгородскими обычаями и диалектом! Никакой клюквы))) Единственный момент- в связи с погодными причудами можно было оперативно изменить программу, увеличив время в помещениях, уменьшив время экскурсий на открытом воздухе.
    Хороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу летХороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу летХороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу летХороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу лет
  • Л
    Любовь
    2 августа 2023
    Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет
    Тур весьма интересный и содержательный. Многое увидели, узнали. Очень понравился экскурсовод в Старой Руссе: так воодушевлённо рассказывала о Достоевском - прямо за душу берёт! Конечно, хотелось бы кое-где поподробнее услышать о некоторых вещах, но всегда поджимает время -быстрее, быстрее. В целом - всё понравилось, поездкой очень довольна. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду

Самые популярные туры в Великом Новгороде
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
  2. Семейные выходные в Великом Новгороде
  3. Крепости Северо-Запада (3 дня)
  4. Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на 8 марта
  5. Повесть временных лет. Валдай, Великий Новгород и Старая Русса
Что посмотреть в Великом Новгороде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Старый город
  2. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в апреле 2024
Сейчас в Великом Новгороде можно забронировать 46 авторских туров от 7 731 ₽ до 32 698 ₽ со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Желаете узнать Великий Новгород подлинно и неповторимо? Интересные туры по городу от лучших гидов уже ждут вас! Уточняйте цены, читайте отзывы и выбирайте идеальное путешествие по древней столице Руси. В 2024 году каждый сможет найти тур на свой вкус: от авторских до классических обзорных прогулок
All Airlines
ХорошоТам