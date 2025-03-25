Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 17 500 ₽ за человека
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Начало: Великий Новгород
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
от 12 300 ₽ за человека
Вечевые города: Псков и Новгород
Начало: Сенная площадь, д. 2
Расписание: По договоренности
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
20 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена25 марта 2025Тур мне понравился. Новгород и Кремль великолепны. Экскурсоводы внимательные, приятные с интересными рассказами. Отдельное спасибо водителям автобусов. Пожелание:автобусную экскурсию по городу делать в первый день, а не последний. Комплексные обеды были очень большие, все таки должно быть право выбора.
- ДДарья20 февраля 2025Крепости северо-запада. Великий Новгород, Псков 3дн/2н. В целом, тур мне понравился. Организация отличная, никаких казусов не случалось, все чётко в срок,
- ААнна12 февраля 2025Впечатления хорошие: гиды грамотные, размещение удобное, питание - отличное.
- ААнна12 февраля 2025Все хорошо, вопросы решаются оперативно.
- ЕЕлена25 августа 2023Поездкой довольна, интересные экскурсии, очень познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Новгородский кремль»
Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в марте 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Новгородский кремль" можно забронировать 3 тура от 12 300 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте тур в Великом Новгороде на 2025 год по теме «Новгородский кремль», 6 ⭐ отзывов, цены от 12300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май