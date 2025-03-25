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встречали лично на вокзалах, заранее позвонив. Особенно хочу отметить несколько человек: это Ирина Павловна из Великого Новгорода и Юлия из Пскова, они профессионалы своего дела, интересно рассказывали, были невероятно дружелюбны, по любым вопросам к ним обращались. А в Пскове при встрече Павел устроил небольшую автоэкскурсию по городу, невероятно увлекательно рассказывая про свой родной город, сразу видно, что человек любит и гордится Родиной💗, как и Юлия. За 3 дня очень многое увидела новое. Это и плюс и большой минус, тк "Галопом по Европам". Все очень быстро, плюс еще и накладывался трансфер из одного города в другой, что бывало падал вечером без сил. На Великий Новгород выделено почти 2 дня, тогда как на Псков вообще ничего! Это грустно, 😕 прекрасный город, хотелось еще хотя бы день для его осмотра. Приложите сюда еще и пригородные места Великого и Пскова, вообще получается масса мест и эмоций. Но поездка все равно выдалась прекрасной, 😍 маленькие города, такие как Изборск и Печоры волшебны. Витославлицы (деревня деревянного зодчества) невероятное духовное место, сразу чувствуется история. Про Великий Новгород и Псков все и так ясно, это кладези истории и русской души, даже за такой маленький срок я успела это почувствовать. В общем, восторг. Совет: я бы растянула тур еще хотя бы на день, чтоб было все более размеренно и было больше свободного времени на просмотр таких интересных городов! 👆