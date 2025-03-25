Туры по Новгородскому Кремлю

Найдено 3 тура в категории «Новгородский кремль» в Великом Новгороде, цены от 12 300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 17 500 ₽ за человека
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Начало: Великий Новгород
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
от 12 300 ₽ за человека
Вечевые города: Псков и Новгород
4 дня
Вечевые города: Псков и Новгород
Начало: Сенная площадь, д. 2
Расписание: По договоренности
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
20 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    25 марта 2025
    Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
    Тур мне понравился. Новгород и Кремль великолепны. Экскурсоводы внимательные, приятные с интересными рассказами. Отдельное спасибо водителям автобусов. Пожелание:автобусную экскурсию по городу делать в первый день, а не последний. Комплексные обеды были очень большие, все таки должно быть право выбора.
  • Д
    Дарья
    20 февраля 2025
    Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
    Крепости северо-запада. Великий Новгород, Псков 3дн/2н. В целом, тур мне понравился. Организация отличная, никаких казусов не случалось, все чётко в срок,
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    встречали лично на вокзалах, заранее позвонив. Особенно хочу отметить несколько человек: это Ирина Павловна из Великого Новгорода и Юлия из Пскова, они профессионалы своего дела, интересно рассказывали, были невероятно дружелюбны, по любым вопросам к ним обращались. А в Пскове при встрече Павел устроил небольшую автоэкскурсию по городу, невероятно увлекательно рассказывая про свой родной город, сразу видно, что человек любит и гордится Родиной💗, как и Юлия. За 3 дня очень многое увидела новое. Это и плюс и большой минус, тк "Галопом по Европам". Все очень быстро, плюс еще и накладывался трансфер из одного города в другой, что бывало падал вечером без сил. На Великий Новгород выделено почти 2 дня, тогда как на Псков вообще ничего! Это грустно, 😕 прекрасный город, хотелось еще хотя бы день для его осмотра. Приложите сюда еще и пригородные места Великого и Пскова, вообще получается масса мест и эмоций. Но поездка все равно выдалась прекрасной, 😍 маленькие города, такие как Изборск и Печоры волшебны. Витославлицы (деревня деревянного зодчества) невероятное духовное место, сразу чувствуется история. Про Великий Новгород и Псков все и так ясно, это кладези истории и русской души, даже за такой маленький срок я успела это почувствовать. В общем, восторг. Совет: я бы растянула тур еще хотя бы на день, чтоб было все более размеренно и было больше свободного времени на просмотр таких интересных городов! 👆

  • А
    Анна
    12 февраля 2025
    Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
    Впечатления хорошие: гиды грамотные, размещение удобное, питание - отличное.
  • А
    Анна
    12 февраля 2025
    Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
    Все хорошо, вопросы решаются оперативно.
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
    Поездкой довольна, интересные экскурсии, очень познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Новгородский кремль»

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Сколько стоит тур в Великом Новгороде в марте 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Новгородский кремль" можно забронировать 3 тура от 12 300 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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