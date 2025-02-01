Хотите познакомиться в двумя древними вечевыми городами? Приглашаем совершить путешествие в Псков и Великий Новгород. Во время тура вы сможете лучше познакомиться с историей и культурой двух самобытных городов Руси. В первые два дня вас ждет погружение в мир Господина Великого Новгорода. На третий и четвертый день вас ждет погружение в город Псков.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание тура

Путешествие в Псков и Великий Новгород

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по двум уникальным городам Руси — Пскову и Великому Новгороду. Этот тур позволит вам глубже понять историю и культуру этих самобытных мест.

День 1: Великий Новгород

Ваше приключение начнется в городе на Волхове. В первый день вы посетите:

Рюриково городище — историческую резиденцию первого князя Руси;

Древние храмы с уникальными фресками;

Торг — главный торговый центр города;

Детинец — сердце Великого Новгорода.

Во время экскурсии по Детинцу вы увидите главную святыню города — Софийский собор, построенный в XI веке, а также Грановитую палату, Часозвоню, Звонницу и мощные стены крепости.

День 2: Монастыри Новгорода

На второй день вас ждет знакомство с удивительными новгородскими монастырями, которые окружали город с разных сторон. Эти святые места полны истории и духовной силы.

День 3: Псков

Третий день будет посвящен Пскову, где вы сможете узнать о его главных достопримечательностях. Во время экскурсии вы увидите:

Кром (Кремль);

Довмонтов город;

Самобытные псковские церкви;

Великолепный Спасо-Преображенский собор с византийскими фресками XII века.

День 4: Псково-Печерский монастырь и Изборская крепость

В четвертый день вы посетите один из самых красивых монастырей России — Псково-Печерский монастырь, а также древнюю Изборскую крепость XIV века. Эти места оставят у вас незабываемые впечатления и позволят прикоснуться к богатой истории нашей страны.

Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию и откройте для себя уникальную культуру и историю Пскова и Великого Новгорода!