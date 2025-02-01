Вечевые города: Псков и Новгород

Исторический тур в Великий Новгород и Псков: экскурсии и погружение в культуру
Хотите познакомиться в двумя древними вечевыми городами? Приглашаем совершить путешествие в Псков и Великий Новгород. Во время тура вы сможете лучше познакомиться с историей и культурой двух самобытных городов Руси. В первые два дня вас ждет погружение в мир Господина Великого Новгорода. На третий и четвертый день вас ждет погружение в город Псков.
Вечевые города: Псков и Новгород
Вечевые города: Псков и Новгород
Вечевые города: Псков и Новгород
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Путешествие в Псков и Великий Новгород

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по двум уникальным городам Руси — Пскову и Великому Новгороду. Этот тур позволит вам глубже понять историю и культуру этих самобытных мест.

День 1: Великий Новгород

Ваше приключение начнется в городе на Волхове. В первый день вы посетите:

  • Рюриково городище — историческую резиденцию первого князя Руси;
  • Древние храмы с уникальными фресками;
  • Торг — главный торговый центр города;
  • Детинец — сердце Великого Новгорода.

Во время экскурсии по Детинцу вы увидите главную святыню города — Софийский собор, построенный в XI веке, а также Грановитую палату, Часозвоню, Звонницу и мощные стены крепости.

День 2: Монастыри Новгорода

На второй день вас ждет знакомство с удивительными новгородскими монастырями, которые окружали город с разных сторон. Эти святые места полны истории и духовной силы.

День 3: Псков

Третий день будет посвящен Пскову, где вы сможете узнать о его главных достопримечательностях. Во время экскурсии вы увидите:

  • Кром (Кремль);
  • Довмонтов город;
  • Самобытные псковские церкви;
  • Великолепный Спасо-Преображенский собор с византийскими фресками XII века.

День 4: Псково-Печерский монастырь и Изборская крепость

В четвертый день вы посетите один из самых красивых монастырей России — Псково-Печерский монастырь, а также древнюю Изборскую крепость XIV века. Эти места оставят у вас незабываемые впечатления и позволят прикоснуться к богатой истории нашей страны.

Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию и откройте для себя уникальную культуру и историю Пскова и Великого Новгорода!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новгородский Детинец
  • Торг
  • Рюриково городище
  • Церковь Федора Стратилата на Ручью
  • Монастыри: Юрьев, Варлаамо-Хутынский, Николо-Вяжищский
  • Псковский Кром
  • Довмонтов город
  • Мирожский монастырь
  • Изборская крепость
  • Псково-Печёрский монастырь
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Транспортные услуги (можно заказать дополнительно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сенная площадь, д. 2
Завершение: Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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