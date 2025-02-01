Описание тура
Путешествие в Псков и Великий Новгород
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по двум уникальным городам Руси — Пскову и Великому Новгороду. Этот тур позволит вам глубже понять историю и культуру этих самобытных мест.
День 1: Великий Новгород
Ваше приключение начнется в городе на Волхове. В первый день вы посетите:
- Рюриково городище — историческую резиденцию первого князя Руси;
- Древние храмы с уникальными фресками;
- Торг — главный торговый центр города;
- Детинец — сердце Великого Новгорода.
Во время экскурсии по Детинцу вы увидите главную святыню города — Софийский собор, построенный в XI веке, а также Грановитую палату, Часозвоню, Звонницу и мощные стены крепости.
День 2: Монастыри Новгорода
На второй день вас ждет знакомство с удивительными новгородскими монастырями, которые окружали город с разных сторон. Эти святые места полны истории и духовной силы.
День 3: Псков
Третий день будет посвящен Пскову, где вы сможете узнать о его главных достопримечательностях. Во время экскурсии вы увидите:
- Кром (Кремль);
- Довмонтов город;
- Самобытные псковские церкви;
- Великолепный Спасо-Преображенский собор с византийскими фресками XII века.
День 4: Псково-Печерский монастырь и Изборская крепость
В четвертый день вы посетите один из самых красивых монастырей России — Псково-Печерский монастырь, а также древнюю Изборскую крепость XIV века. Эти места оставят у вас незабываемые впечатления и позволят прикоснуться к богатой истории нашей страны.
Присоединяйтесь к этому увлекательному путешествию и откройте для себя уникальную культуру и историю Пскова и Великого Новгорода!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новгородский Детинец
- Торг
- Рюриково городище
- Церковь Федора Стратилата на Ручью
- Монастыри: Юрьев, Варлаамо-Хутынский, Николо-Вяжищский
- Псковский Кром
- Довмонтов город
- Мирожский монастырь
- Изборская крепость
- Псково-Печёрский монастырь
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Проживание
- Транспортные услуги (можно заказать дополнительно)