Мои заказы

В край звенящих колокольчиков. Осень-зима в Новгородской области

В край звенящих колокольчиков
Окунитесь в удивительный мир древней Руси с насыщенным двухдневным туром по Новгороду и Валдаю.

Вас ждут захватывающие экскурсии по Кремлю, музей колоколов и прогулки по живописным местам, где оживают легенды и предания.

Откройте для себя городские сокровища — древние соборы, башни и памятники, а также уединенные уголки, наполненные историей и традициями. Реализуйте мечту о старине, архитектуре и природе в захватывающем путешествии!
В край звенящих колокольчиков. Осень-зима в Новгородской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В край звенящих колокольчиков. Осень-зима в Новгородской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
В край звенящих колокольчиков. Осень-зима в Новгородской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Валдай, музей колоколов, Иверский и Успенский монастыри

Прибытие в Новгород (встречаем поезд из Москвы в 06:24 поезд № 42 и Спб в 10:26 поезд № 7001 и доп. поезд № 7931).

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице 14:00. Утреннее размещение по возможности.

Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» — посещение единственного в России Музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов.

Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики (возможно замена на посещение Музейного колокольного центра).

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой.

Посещение национального парка «Валдайский» – Архитектурный ансамбль Иверского монастыря: Успенский собор (1656 г.) – первая каменная постройка монастыря, Часовня Иверского монастыря (XIX в.) –экскурсия.

Возвращение в Великий Новгород.

Валдай, музей колоколов, Иверский и Успенский монастыриВалдай, музей колоколов, Иверский и Успенский монастыриВалдай, музей колоколов, Иверский и Успенский монастыриВалдай, музей колоколов, Иверский и Успенский монастыриВалдай, музей колоколов, Иверский и Успенский монастыри
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинец

Завтрак в гостинице. Расчетный час в гостинице 12:00.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца». 1044 г. был заложен Ярославом Мудрым — стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание — Лихудов корпус.

Софийский собор (XI в. ) – выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийская звонница XYI в. и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.).

Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Свободное время для сувениров.

Загородная экскурсия: Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь.

Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.

Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь.

Трансфер на ж/д вокзал (17:00 поезд в СПб и 20:20 трансфер на ж/д поезд в Москву).

Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинецЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинецЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинецЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинецЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинец
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаКатегория номера

Место в

2х-местном номере

Место в

1-местном номере

3-ий взр. на доп. месте

Пакет обеды

(2 обеда)

Пакет ужины

(2 ужина в отеле)

Акрон 5*

Шведский стол

Стандарт3048938393-1300-

«Бианки» 4*

Шведский стол

Стандарт2341726105203451300-

«Береста Парк Отель» 4*

Шведский стол

Стандарт2258525145207301300-
Бизнес2290025900

«Волхов» 4*

Шведский стол

Стандарт22394236742111413001800
Комфорт2390026000

«Садко» 3*

Шведский стол

Стандарт20346211131945013001200
Комфорт2120024900

«Интурист» 3*

Шведский стол

Стандарт20474227771906513001400
Комфорт2130024500

На ребёнка до 14 лет при любом варианте размещения скидка 350 рублей.

Ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте.

Варианты проживания

Интурист 3

1 ночь

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Садко 3

1 ночь

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Волхов 4

1 ночь

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Береста Парк Отель 4

1 ночь

Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.

В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.

Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бианки 4

1 ночь

Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.

На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.

В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.

Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Acron Hotel Veliky Novgorod 5

1 ночь

Получите удовольствие от идеального городского отдыха в отеле Acron Hotel Veliky Novgorod, a member of Radisson Individuals.

Наш отель, удобно расположенный в центре города, станет идеальной отправной точкой для знакомства с лучшими достопримечательностями Великого Новгорода. В наших элегантных номерах, люксах и апартаментах с современным дизайном и продуманными удобствами вы почувствуете себя как дома как во время короткого, так и во время длительного пребывания.

Поужинайте в элегантной обстановке в нашем ресторане и баре при отеле и полюбуйтесь потрясающим панорамным видом на город. Сбегите от городской суеты - окунитесь в наш крытый бассейн или посетите оздоровительный фитнес-центр, чтобы побаловать себя омолаживающей спа-процедурой.

Acron Hotel Veliky Novgorod 5Acron Hotel Veliky Novgorod 5Acron Hotel Veliky Novgorod 5Acron Hotel Veliky Novgorod 5Acron Hotel Veliky Novgorod 5
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины (пакет ужины просим оплачивать при покупке тура, пакет обеды возможно оплачивать на месте)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки на тур?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 350 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

Похожие туры из Великого Новгорода

В край звенящих колокольчиков. Валдай на праздники
На автобусе
2 дня
1 отзыв
В край звенящих колокольчиков. Валдай на праздники
Начало: Великий Новгород
5 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 13 653 ₽ за человека
Две столицы Древней Руси: Старая Ладога и Великий Новгород. Осень-зима
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Две столицы Древней Руси: Старая Ладога и Великий Новгород. Осень-зима
Начало: Великий Новгород
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 31 705 ₽ за человека
Путешествие на Родину России. Осень-зима в Новгородской области
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Путешествие на Родину России. Осень-зима в Новгородской области
Начало: Великий Новгород
10 дек в 10:00
17 дек в 10:00
от 43 187 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Великом Новгороде
Все туры из Великого Новгорода