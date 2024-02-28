Двухдневные экскурсионные туры Великого Новгорода

Найдено 14 туров в категории «2-дневные туры» в Великом Новгороде, цены от 7 731 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказание о городе Садко. Праздничный тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сказание о городе Садко. Праздничный тур на 8 марта
Начало: Великий Новгород
4 янв в 10:00
6 янв в 10:00
от 7 731 за человека
В край звенящих колокольчиков. Валдай на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В край звенящих колокольчиков. Валдай на 8 марта
Начало: Великий Новгород
3 янв в 10:00
6 янв в 10:00
от 9 459 за человека
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на 8 марта
Начало: Великий Новгород
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 9 203 за человека
Погружение в Средневековье. Весеннее путешествие в Великий Новгород
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Погружение в Средневековье. Весеннее путешествие в Великий Новгород
Начало: Великий Новгород
от 10 900 за человека
Сказание о городе Садко
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сказание о городе Садко
Начало: Великий Новгород
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 505 за человека
В валдайский край звенящих колокольчиков
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В валдайский край звенящих колокольчиков
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 777 за человека
Императорский маршрут «Очарование Старой Руссы»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Императорский маршрут «Очарование Старой Руссы»
Начало: Великий Новгород
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 14 425 за человека
Погружение в Средневековье. Лето
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Погружение в Средневековье. Лето
Начало: Великий Новгород
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 10 900 за человека
В край звенящих колокольчиков. Валдай на праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В край звенящих колокольчиков. Валдай на праздники
Начало: Великий Новгород
2 ноя в 10:00
от 10 368 за человека
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на праздники
Начало: Великий Новгород
3 ноя в 10:00
от 9 830 за человека
Сказание о городе Садко. Праздничный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сказание о городе Садко. Праздничный тур
Начало: Великий Новгород
3 ноя в 10:00
от 7 731 за человека
Погружение в Средневековье. Осенне-зимнее путешествие в Великий Новгород
скидка
1%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Погружение в Средневековье. Осенне-зимнее путешествие в Великий Новгород
Начало: Великий Новгород
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 1100010 900 за человека
Сказание о городе Садко. Майские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сказание о городе Садко. Майские выходные
Начало: Великий Новгород
от 8 177 за человека
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Начало: Санкт-Петербург, 07:00 - отправление от Казанского...
22 июня в 08:00
5 июля в 08:00
169008 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    28 февраля 2024
    Сказание о городе Садко. Праздничный тур на 8 марта
    Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
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    Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо. Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах. Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность. Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.

  • В
    Вероника
    31 января 2024
    Сказание о городе Садко. Праздничный тур на 8 марта
    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и
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    встреча в Великом Новгороде, и все праздничные мероприятия, которые были включены в тур, прошли на высшем уровне. Столько позитива, столько приятных эмоций и воспоминаний!! Спасибо и ещё раз СПАСИБО!! И надеемся, на дальнейшее сотрудничество и интересные встречи. . С уважением, Вероника. Январь 2024г.

    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Сказание о городе Садко. Праздничный тур на 8 марта
    "Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали
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    в предвкушении. Организация, программа, атмосфера на 5 баллов из 5. Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.

    &quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. Сказание о городе Садко. Праздничный тур на 8 марта
  2. В край звенящих колокольчиков. Валдай на 8 марта
  3. Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на 8 марта
  4. Погружение в Средневековье. Весеннее путешествие в Великий Новгород
  5. Сказание о городе Садко
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Старый город
Сколько стоит тур в Великом Новгороде в июне 2024
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