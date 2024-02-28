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Авторский тур
3 дня
Жемчужины Новгородского края. Зима-весна
Начало: Великий Новгород
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
от 21 148₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Повесть временных лет. Валдай, Великий Новгород и Старая Русса
Начало: Великий Новгород
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 14 579₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сказание о городе Садко. Праздничный тур на 8 марта
Начало: Великий Новгород
4 янв в 10:00
6 янв в 10:00
от 7 731₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В край звенящих колокольчиков. Валдай на 8 марта
Начало: Великий Новгород
3 янв в 10:00
6 янв в 10:00
от 9 459₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на 8 марта
Начало: Великий Новгород
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 9 203₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Две столицы древней руси. Старая Ладога, Великий Новгород и Валдай на 8 марта
Начало: Великий Новгород
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 20 659₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Из Руси на Руссу. Тур для школьников на 3 дня
Начало: Великий Новгород
от 11 553₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Погружение в Средневековье. Весеннее путешествие в Великий Новгород
Начало: Великий Новгород
от 10 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Две столицы Древней Руси
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 754₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новгородские династии Рюриковичей
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 11 100₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сказание о городе Садко
Начало: Великий Новгород
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 505₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В валдайский край звенящих колокольчиков
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 777₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Императорский маршрут «Очарование Старой Руссы»
Начало: Великий Новгород
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 14 425₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Семейные выходные в Великом Новгороде
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 24 448₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие на Родину России
Начало: Великий Новгород
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 32 698₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
Начало: Великий Новгород
23 фев в 10:00
8 мар в 10:00
от 13 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Погружение в Средневековье. Лето
Начало: Великий Новгород
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 10 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
Начало: Великий Новгород
31 дек в 10:00
от 12 467₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В край звенящих колокольчиков. Валдай на праздники
Начало: Великий Новгород
2 ноя в 10:00
от 10 368₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очарование русской провинции. Великий Новгород и Старая Русса на праздники
Начало: Великий Новгород
3 ноя в 10:00
от 9 830₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Две столицы древней руси. Старая Ладога, Великий Новгород и Валдай
Начало: Великий Новгород
2 ноя в 10:00
от 21 440₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Жемчужина новгородского края
Начало: Великий Новгород
31 дек в 10:00
от 17 107₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сказание о городе Садко. Праздничный тур
Начало: Великий Новгород
3 ноя в 10:00
от 7 731₽ за человека
скидка
1%
Авторский тур
2 дня
Погружение в Средневековье. Осенне-зимнее путешествие в Великий Новгород
Начало: Великий Новгород
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 1100010 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай
Начало: Великий Новгород
от 12 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса
Начало: Великий Новгород
от 12 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три жемчужины Новгородчины. Великий Новгород, Старая Русса и Валдай
Начало: Великий Новгород
от 14 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
Начало: Великий Новгород
от 15 428₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет на майские выходные
Начало: Великий Новгород
от 15 015₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сказание о городе Садко. Майские выходные
Начало: Великий Новгород
от 8 177₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Начало: Санкт-Петербург, 07:00 - отправление от Казанского...
22 июня в 08:00
5 июля в 08:00
169008 450₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина28 февраля 2024Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы.
- ВВероника31 января 2024Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и
- ЮЮлия16 января 2024"Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали
- ААльбина9 января 2024Тур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересно.
- ЛЛейсан5 января 2024Хороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу лет назад и возможность повеселится
- ЛЛюбовь2 августа 2023Тур весьма интересный и содержательный. Многое увидели, узнали. Очень понравился экскурсовод в Старой Руссе: так воодушевлённо рассказывала о Достоевском -
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