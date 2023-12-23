Моя задача — помочь вам понять исторические, культурные и экономические контексты формирования Новокузнецка. Я расскажу о нашем легендарном заводе и ценном памятнике Западной Сибири 19 века. Вы узнаете о кузнецком периоде в жизни Достоевского. Посетите храм, занимающий особое место в русском православном мире. И сможете загадать желание возле символов города.

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Описание

Что вас ожидает

Кузнецкий металлургический комбинат, строительство которого воспел Маяковский. Я расскажу о рождении и судьбе знакового предприятия, а также о единственном в Кузбассе автомобильно-пешеходном тоннеле под заводом.

Сад Металлургов и главные символы города — скульптуры «Горновой» и «Сталевар». Считается, что после «обряда» с ними сбываются желания.

Театральная площадь и «Старый центр», который проектировали иностранные архитекторы, в том числе автор берлинской телебашни Герхард Коссель.

Кузнецкая крепость. Осмотрим единственное в Западной Сибири каменное фортификационное сооружение 19 века, сохранившееся до наших дней. Я расскажу о его главном предназначении в прошлом — и роли в жизни города сегодня.

Дом-музей Достоевского. Это единственный в Кузбассе литературный музей. Вы увидите дом, где классик прожил первые дни после венчания со своей первой супругой — Марией Исаевой.

Храм Иоанна Воина. Также посетим деревянный храм, напоминающий своей архитектурой знаменитые Кижи. Вы узнаете о событии, благодаря которому святыня получила известность, и уникальной иконографии «Чаши Терпения». А также услышите о настоятеле храма — одном из двух священников в России, допущенных епархией к специальной службе.

Организационные детали