Моя задача — помочь вам понять исторические, культурные и экономические контексты формирования Новокузнецка. Я расскажу о нашем легендарном заводе и ценном памятнике Западной Сибири 19 века. Вы узнаете о кузнецком периоде в жизни Достоевского. Посетите храм, занимающий особое место в русском православном мире. И сможете загадать желание возле символов города.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кузнецкий металлургический комбинат. Благодаря заводу появился не только металл, но и знаменитые строки Маяковского «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть!»…. Здесь вы почувствуете заводской дух, пройдясь по тоннелю под цехами.

Сад Металлургов и главные символы города — скульптуры «Горновой» и «Сталевар». Пройдём «обряд», после которого сбываются желания.

Театральная площадь и «Старый центр», который проектировал в том числе автор берлинской телебашни Герхард Коссель. Разберёмся, как движение солнца повлияло на застройку Соцгорода и сформировалась идеальная среда для работы и жизни.

Кузнецкая крепость. Осмотрим единственное в Западной Сибири каменное фортификационное сооружение 19 века, сохранившееся до наших дней. Вы узнаете о его главном предназначении в прошлом и роли в жизни города сегодня.

Дом-музей Достоевского. Это единственный в Кузбассе литературный музей. Вы увидите дом, где классик прожил первые дни после венчания со своей первой супругой — Марией Исаевой.

Спасо-Преображенский собор. Одна из главных духовных и архитектурных жемчужин Кузбасса. Это не просто действующий кафедральный собор, но и живой свидетель трёх столетий сибирской истории, символ Новокузнецка и место, где прошлое и настоящее встречаются в гармонии архитектуры и духовных святынь.

Организационные детали