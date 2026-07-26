Получить объёмное представление об одном из старейших городов Сибири
Моя задача — помочь вам понять исторические, культурные и экономические контексты формирования Новокузнецка. Я расскажу о нашем легендарном заводе и ценном памятнике Западной Сибири 19 века. Вы узнаете о кузнецком периоде в жизни Достоевского. Посетите храм, занимающий особое место в русском православном мире. И сможете загадать желание возле символов города.
Кузнецкий металлургический комбинат. Благодаря заводу появился не только металл, но и знаменитые строки Маяковского «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть!»…. Здесь вы почувствуете заводской дух, пройдясь по тоннелю под цехами.
Сад Металлургов и главные символы города — скульптуры «Горновой» и «Сталевар». Пройдём «обряд», после которого сбываются желания.
Театральная площадь и «Старый центр», который проектировал в том числе автор берлинской телебашни Герхард Коссель. Разберёмся, как движение солнца повлияло на застройку Соцгорода и сформировалась идеальная среда для работы и жизни.
Кузнецкая крепость. Осмотрим единственное в Западной Сибири каменное фортификационное сооружение 19 века, сохранившееся до наших дней. Вы узнаете о его главном предназначении в прошлом и роли в жизни города сегодня.
Дом-музей Достоевского. Это единственный в Кузбассе литературный музей. Вы увидите дом, где классик прожил первые дни после венчания со своей первой супругой — Марией Исаевой.
Спасо-Преображенский собор. Одна из главных духовных и архитектурных жемчужин Кузбасса. Это не просто действующий кафедральный собор, но и живой свидетель трёх столетий сибирской истории, символ Новокузнецка и место, где прошлое и настоящее встречаются в гармонии архитектуры и духовных святынь.
Организационные детали
Поедем на арендованном авто с водителем
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на микроавтобусе с доплатой: для группы 4-7 чел. — 2500 ₽/час, для группы 8-15 чел. — 3000 ₽/час
Дополнительные расходы: вход на территорию музея-заповедника «Кузнецкая крепость» — 75 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Новокузнецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 74 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости, рада приветствовать вас на моей страничке! Меня зовут Ксения, я аттестованный гид по Кузбассу, культуролог, победитель областного конкурса «Лучший гид Кузбасса» и всероссийского конкурса «Маршрут года». Автор блога о культуре Новокузнецке и туристических маршрутов по городу и области. Буду рада встрече с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Анна
Благодарю Ксению за замечательную экскурсию, очень содержательно, интересно, максимально комфортно
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М
Мария
Очень долго сомневалась стоит ли воспользоваться услугами Гида или нет,искала,просматривала отзывы. Случайно нашла Ксению с ее авторской экскурсией. Спасибо за прекрасно проведенный день. Очень много информации про город,его жителей,инфраструктуру. А читать дальшеуменьшить
самое главное мы с мужем прониклись любовью человека к своему краю. Маршрут составлен интересно,компактно. Вы посмотрите город в разном временном ракурсе,посетите проходную завода кмк,исторические места,обогатите свои знания по литературе. Вообщем всем кто приехал в Новокузнецк, очень рекомендую гида Ксению и ее прекрасного водителя Юлю. Спасибо вам огромное ❤️
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А
Андрей
Всё прошло великолепно. Ксения исполнила все наши пожелания по маршруту: что-то пропустили (уже видели), что-то добавили. Очень рекомендую для первоначального знакомства с Новокузнецком.
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С
Сергей
Экскурсия с Ксенией оставила только положительные эмоции. Увлекательный рассказ, продуманный маршрут, открытость и доброжелательность. Чувствуется опыт и профессионализм гида. Всем, кто захочет узнать побольше о Новокузнецке - рекомендую!
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И
Ирина
Нам легко апеллировать, так как посмотрели почти весь мир. Сейчас изучаем Россию с 2021 года. Чтобы посмотреть Россию из 89 регионов по три региона в год, то нужно 30лет жизни. читать дальшеуменьшить
На 2026 год выпал Кемерово и Кемеровская область. Одно могу сказать: Кемерово и Кемеровская область поразили нас с мужем! Это супер регион! 9 дней и с утра до вечера разработана программа. Оставалось только переночевать! Новокузнецк был вторым городом со сменой отеля после Кемерово со 2 января 2026. Ксения гид от души! Может преподнести материал! Советуем!
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Александр
Замечательная экскурсия по Новокузнецку с гидом Ксенией. Прошла в комфортном формате: сначала чуть больше часа прогулялись пешком по городу, а оставшееся время перемещались на автомобиле по удаленным достопримечательностям. Благодаря живому читать дальшеуменьшить
и интересному рассказу Ксении миссия «понять и полюбить» город была успешно выполнена. Также получил много полезных рекомендаций относительно дальнейшего времяпровождения в городе. Всем настоятельно рекомендую посетить Новокузнецк и взять данную экскурсию для быстрого, но довольно объемного и обстоятельного знакомства с городом.
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