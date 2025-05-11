Что скрывается за загадочными символами Новокузнецка? Какие у него секреты? Чем так обеспокоен Хранитель города, что не даёт спать местным жителям? И в чём тайна пересохшего заброшенного фонтана? Ответ на эти и другие вопросы вы узнаете в интерактивном путешествии — вам предстоит услышать новые и необычные факты из истории города N.

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Описание квеста

Которую ночь подряд горожане не спят из-за странных, леденящих душу звуков, похожих на скрежет, вздохи и шарканье, доносящихся с улицы. С наступлением вечера все окна и двери домов плотно закрываются, но это не спасает. Кто скрывается за этими звуками и чего он хочет от мирных жителей?

Вам предстоит разобраться и вернуть спокойный сон в дома Новокузнецка. Готовьтесь потренировать память и проявить смекалку. По мере прохождения квеста вы узнаете любопытные исторические факты и откроете интересные места для фотосессий.

В нашей программе:

Театральная площадь: Новокузнецкий драматический театр, фонтан

Дворец культуры и техники КМК

сад Металлургов

парк Гагарина, Планетарий

здание бывшего кинотеатра «Коммунар»

Дом Ударника

Организационные детали