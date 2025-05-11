Мобильный квест «Таинственные символы города N»

Погулять по центру и познакомиться с его прошлым в необычном формате
Что скрывается за загадочными символами Новокузнецка? Какие у него секреты? Чем так обеспокоен Хранитель города, что не даёт спать местным жителям? И в чём тайна пересохшего заброшенного фонтана? Ответ на эти и другие вопросы вы узнаете в интерактивном путешествии — вам предстоит услышать новые и необычные факты из истории города N.
Мобильный квест «Таинственные символы города N»
Мобильный квест «Таинственные символы города N»
Мобильный квест «Таинственные символы города N»
Ближайшие даты:
11
мая12
мая13
мая14
мая15
мая16
мая17
мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Которую ночь подряд горожане не спят из-за странных, леденящих душу звуков, похожих на скрежет, вздохи и шарканье, доносящихся с улицы. С наступлением вечера все окна и двери домов плотно закрываются, но это не спасает. Кто скрывается за этими звуками и чего он хочет от мирных жителей?

Вам предстоит разобраться и вернуть спокойный сон в дома Новокузнецка. Готовьтесь потренировать память и проявить смекалку. По мере прохождения квеста вы узнаете любопытные исторические факты и откроете интересные места для фотосессий.

В нашей программе:

  • Театральная площадь: Новокузнецкий драматический театр, фонтан
  • Дворец культуры и техники КМК
  • сад Металлургов
  • парк Гагарина, Планетарий
  • здание бывшего кинотеатра «Коммунар»
  • Дом Ударника

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 1 час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Программа подходит для детей 12+

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Новокузнецка

Новокузнецк: понять и полюбить
На машине
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Новокузнецк: понять и полюбить
Получить объёмное представление об одном из старейших городов Сибири
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 800 ₽ за всё до 10 чел.