Что скрывается за загадочными символами Новокузнецка? Какие у него секреты? Чем так обеспокоен Хранитель города, что не даёт спать местным жителям? И в чём тайна пересохшего заброшенного фонтана? Ответ на эти и другие вопросы вы узнаете в интерактивном путешествии — вам предстоит услышать новые и необычные факты из истории города N.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Которую ночь подряд горожане не спят из-за странных, леденящих душу звуков, похожих на скрежет, вздохи и шарканье, доносящихся с улицы. С наступлением вечера все окна и двери домов плотно закрываются, но это не спасает. Кто скрывается за этими звуками и чего он хочет от мирных жителей?
Вам предстоит разобраться и вернуть спокойный сон в дома Новокузнецка. Готовьтесь потренировать память и проявить смекалку. По мере прохождения квеста вы узнаете любопытные исторические факты и откроете интересные места для фотосессий.
В нашей программе:
- Театральная площадь: Новокузнецкий драматический театр, фонтан
- Дворец культуры и техники КМК
- сад Металлургов
- парк Гагарина, Планетарий
- здание бывшего кинотеатра «Коммунар»
- Дом Ударника
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1 час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Программа подходит для детей 12+
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Новокузнецке
Провёл экскурсии для 1072 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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