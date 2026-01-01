Мои заказы

Этноприключение в Горной Шории: тур для всей семьи в мини-группе

Сделать шорские обереги, попробовать мёд и побывать на Шерегеше
Вы отправитесь в сердце Горной Шории — земли, где реки шире дорог, а шум тайги заглушает мобильную связь.

Вас ждут путешествия по кристально чистой Мрас-Су на шорских лодках, подъёмы к вершинам
с панорамными видами, вертолётный перелёт в удалённый улус и прогулки по древним тропам.

Вы познакомитесь с бытом и традициями шорцев, научитесь готовить национальные блюда, побываете в пещерах и создадите собственный сувенир под руководством местных мастеров. Погрузитесь в атмосферу настоящей тайги — с пасеками, легендами и духами гор. Увидите старинные крепости, этнографические музеи и силуэты тысячелетних скал. Отдохнёте в уютных гостиницах и насладитесь свежим воздухом во время лёгкого треккинга.

Описание тура

Организационные детали

В 2-й день на отдельных участках маршрута отсутствует мобильная связь

Программа тура по дням

1 день

Новокузнецк - Таштагол

Встретимся в аэропорту имени Б. В. Волынова и позавтракаем в кафе (за доплату). Посетим музей-заповедник «Кузнецкая крепость», где началось освоение Горной Шории, и прогуляемся по Новокузнецку. После обеда — переезд в Таштагол по живописной дороге, пролегающей через предгорья. Заселимся в отель «Замок Эдельвейс» на берегу Кондомы.

Вечером примем участие в этновечере: соберём чай из дикоросов, сделаем шорские обереги, попробуем пелбены и талкан, примерим костюмы и сыграем на народных инструментах. Ужин — за доплату. По желанию — баня или джакузи (за доплату).

2 день

Шорский национальный парк, путешествие по Мрас-Су, мастерская художницы

После завтрака отправимся в Шорский национальный парк. Участвуем в обряде благопожелания в Тенгрианском храме. Посетим Усть-Кезес и музейный комплекс «Трёхречье», где узнаем об истории региона.

На обеде вместе с хозяйкой приготовим пелбены, мёд и варенье. Затем отправимся в лодочное путешествие по Мрас-Су — научимся управлять шестом и полюбуемся дикой тайгой. Посетим пещеру Грандиозную с подъёмом в световой грот. Завершим день визитом в мастерскую художницы Любови Арбачаковой и создадим собственную картину. Ужин — за доплату.

3 день

Усть-Анзас

После завтрака заглянем в музей этнографии и природы Горной Шории и к памятнику «Золотая Шория». Далее — перелёт в Усть-Анзас. Прогуляемся по улусу, узнаем местные легенды и отправим открытки таёжной почтой.

После домашнего обеда побываем в экомузее «Тазгол», поучаствуем в ремесленных практиках и дойдём до пасеки, где продегустируем мёд и соберём травы. Затем вернёмся в Таштагол и переедем в Шерегеш. Заселение в отель, ужин — за доплату. При желании — баня или хаммам.

4 день

Шерегеш: к вершине Мустаг

После завтрака отправимся к вершине Мустаг. Пройдём по лесной тропе, поднимемся на канатке, узнаем о братьях Шерегешевых и увидим останцы Верблюды. В сезон соберём чернику и кедровые орешки. Посетим каменные реки и спустимся на канатке. Ужин и спа — за доплату.

5 день

Свободный день

Позавтракав, проведём день по выбору: можно отдохнуть в спа, отправиться на прогулку с хаски, покататься на квадроцикле, выбрать дайвинг, догктреккинг или верёвочный парк. Обед — за доплату. Вечером — ужин с гидом.

6 день

Окончание тура

Ранний трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Аренда снаряжения (спасжилеты, дождевики)
  • Страховка от клещевого энцефалита
  • Разрешения на посещение ООПТ
Что не входит в цену
  • Перелёт до Новокузнецка и обратно
  • Ужины
  • Индивидуальные трансферы
  • Доплата за одноместное размещение - от 10 100 ₽
  • Повышение категории размещения
  • Расширенная медицинская страховка
  • Дополнительные экскурсии
  • Активности в свободный день:
  • Догтреккинг - от 3500 ₽
  • Дайвинг - от 6500 ₽ (ознакомительное погружение)
  • Квадроциклы - от 5000 ₽ за час (за машину)
  • Активности в секторе Е (добраться можно на такси (11 км) или канатной дорогой): рыбалка на форель, бани фурако, трасса для даунхила, прокат велосипедов, верёвочный парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Новокузнецка, 7:30
Завершение: Аэропорт Новокузнецка, 6:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — Организатор в Новокузнецке
Наше агентство — это компания друзей! Мы влюбляем в Шерегеш и Горную Шорию уже более 25 лет. Команда наших профессиональных гидов — только местные жители.

