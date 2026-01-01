Встретимся в аэропорту имени Б. В. Волынова и позавтракаем в кафе (за доплату). Посетим музей-заповедник «Кузнецкая крепость», где началось освоение Горной Шории, и прогуляемся по Новокузнецку. После обеда — переезд в Таштагол по живописной дороге, пролегающей через предгорья. Заселимся в отель «Замок Эдельвейс» на берегу Кондомы.

Вечером примем участие в этновечере: соберём чай из дикоросов, сделаем шорские обереги, попробуем пелбены и талкан, примерим костюмы и сыграем на народных инструментах. Ужин — за доплату. По желанию — баня или джакузи (за доплату).