Вас ждут путешествия по кристально чистой Мрас-Су на шорских лодках, подъёмы к вершинам
Описание тура
Организационные детали
В 2-й день на отдельных участках маршрута отсутствует мобильная связь
Программа тура по дням
Новокузнецк - Таштагол
Встретимся в аэропорту имени Б. В. Волынова и позавтракаем в кафе (за доплату). Посетим музей-заповедник «Кузнецкая крепость», где началось освоение Горной Шории, и прогуляемся по Новокузнецку. После обеда — переезд в Таштагол по живописной дороге, пролегающей через предгорья. Заселимся в отель «Замок Эдельвейс» на берегу Кондомы.
Вечером примем участие в этновечере: соберём чай из дикоросов, сделаем шорские обереги, попробуем пелбены и талкан, примерим костюмы и сыграем на народных инструментах. Ужин — за доплату. По желанию — баня или джакузи (за доплату).
Шорский национальный парк, путешествие по Мрас-Су, мастерская художницы
После завтрака отправимся в Шорский национальный парк. Участвуем в обряде благопожелания в Тенгрианском храме. Посетим Усть-Кезес и музейный комплекс «Трёхречье», где узнаем об истории региона.
На обеде вместе с хозяйкой приготовим пелбены, мёд и варенье. Затем отправимся в лодочное путешествие по Мрас-Су — научимся управлять шестом и полюбуемся дикой тайгой. Посетим пещеру Грандиозную с подъёмом в световой грот. Завершим день визитом в мастерскую художницы Любови Арбачаковой и создадим собственную картину. Ужин — за доплату.
Усть-Анзас
После завтрака заглянем в музей этнографии и природы Горной Шории и к памятнику «Золотая Шория». Далее — перелёт в Усть-Анзас. Прогуляемся по улусу, узнаем местные легенды и отправим открытки таёжной почтой.
После домашнего обеда побываем в экомузее «Тазгол», поучаствуем в ремесленных практиках и дойдём до пасеки, где продегустируем мёд и соберём травы. Затем вернёмся в Таштагол и переедем в Шерегеш. Заселение в отель, ужин — за доплату. При желании — баня или хаммам.
Шерегеш: к вершине Мустаг
После завтрака отправимся к вершине Мустаг. Пройдём по лесной тропе, поднимемся на канатке, узнаем о братьях Шерегешевых и увидим останцы Верблюды. В сезон соберём чернику и кедровые орешки. Посетим каменные реки и спустимся на канатке. Ужин и спа — за доплату.
Свободный день
Позавтракав, проведём день по выбору: можно отдохнуть в спа, отправиться на прогулку с хаски, покататься на квадроцикле, выбрать дайвинг, догктреккинг или верёвочный парк. Обед — за доплату. Вечером — ужин с гидом.
Окончание тура
Ранний трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Аренда снаряжения (спасжилеты, дождевики)
- Страховка от клещевого энцефалита
- Разрешения на посещение ООПТ
Что не входит в цену
- Перелёт до Новокузнецка и обратно
- Ужины
- Индивидуальные трансферы
- Доплата за одноместное размещение - от 10 100 ₽
- Повышение категории размещения
- Расширенная медицинская страховка
- Дополнительные экскурсии
- Активности в свободный день:
- Догтреккинг - от 3500 ₽
- Дайвинг - от 6500 ₽ (ознакомительное погружение)
- Квадроциклы - от 5000 ₽ за час (за машину)
- Активности в секторе Е (добраться можно на такси (11 км) или канатной дорогой): рыбалка на форель, бани фурако, трасса для даунхила, прокат велосипедов, верёвочный парк