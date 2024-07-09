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и истории в г. Таштаголе, сплав по реке Мрассу, восхождение на гору Курган. Главная достопримечательность Таштагола, на мой взгляд, памятник Золотой Шории - интересное произведение искусства. В остальном - обычный провинциальный маленький городок.

Другое дело - Шерегеш, где мы стационировались. Жили в гостинице "Grünhof" в отельном городке в центре горнолыжного курорта. Номера в гостинице отличные, завтрак "шведский стол" российского розлива (каши, сосиски, блины в ассортименте), но только если отель заполнен (как правило, в выходные). В остальных случаях подают то, что есть на кухне, но вполне достаточно, чтобы наесться. Поскольку сейчас не сезон, то основная масса гостиниц не работала, поесть где-то вне отеля было проблематично (нужно было искать), но проблему решал магазин сети "Калина-Малина", где можно было приобрести достаточно вкусные готовые блюда (мясо и куры на гриле, гарниры и т. д.). А еще там можно купить большое количество вкусных сибирских сувениров: пастилу, шоколад и мармелад с шишками и кедровым орехом, чай и т. д. Я, кстати, так и сделала, потому что времени на отдельный поход в сувенирный магазин не было.

Сплав и 2 ночи реально НАЕДИНЕ с тайгой - это главное впечатление в этой поездке! За что огромное спасибо нашим гидам и "водителям" катамаранов Инне и Павлу. Они профессионалы! Благодаря им мы отлично провели время, вкусно питались (готовка на костре в исполнении Инны - отдельный аттракцион, достойный Оскара!), узнали много интересных фактов о жизни в тайге, животных и птицах, там обитающих (некоторых - коршуна, цаплю, черного журавля и аиста видели своими глазами!); атмосфера в группе была очень приятная!

Под занавес путешествия поднялись на гору Курган (1565 м), где установлен крест. Прошли все виды ландшафта, от леса и болота до тундры и каменистых курумников! Не предать, какие виды при этом нам открывались! Ни одно фото не способно показать всю широту и простор! А еще мы попробовали на вкус колбу, похожую на черемшу, и таежный щавель! Большое спасибо нашему проводнику Анатолию за то, что учитывал в походе возможности участников, их силы и не торопил. Мы спокойно прошли весь путь, хотя в нашей группе были люди с разной степенью физической подготовки. Зато у нас было достаточно времени на фотографирование и просто на то, чтобы наслаждаться природой и видами. И еще спасибо гидам Наталье (в Таштаголе) и сопровождающей нас удаленно (в группе Whatsapp) Олесе!