Наедине с тайгой. Летний тур на 6 дней в Сибирь

Тур для любителей заповедных путешествий.

Таежная магия загадочной труднодоступной Горной Шории: здесь рек больше, чем дорог, а дикая таинственная тайга на расстоянии вытянутой руки. Наблюдаем и фотографируем реликтовые растения, животных и
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птиц.

Этника и места силы, на катамаранах под звуки природы по древнему торговому пути в степи Алтая и предгорья Саян. Две волшебные ночи наедине с тайгой и миллионами звезд.

Удаленные шорские улусы, до которых можно добраться только путешествуя по главной воде Шории, имя которой Мрас-Су… Начинаем и заканчиваем наше путешествие в Шерегеше – главном горном курорте Сибири.

5
3 отзыва
Наедине с тайгой. Летний тур на 6 дней в Сибирь
Наедине с тайгой. Летний тур на 6 дней в Сибирь
Наедине с тайгой. Летний тур на 6 дней в Сибирь
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Отправление на Шерегеш

Новокузнецк (аэропорт Спиченково Бориса Волынова) –Таштагол, 180 км, 3 часа, асфальтовое покрытие, микроавтобус 12/19 мест.

Рекомендуем утренние рейсы, встречаем до 08:00.

Встреча с аэропорту Спиченково.

Завтрак не предусмотрен.

Первая услуга по питанию - обед.

Выпить кофе, перекусить можно в кафе по дороге во время остановки.

Уже в пути начинаем учить шорские слова и знакомимся с культурой таежного народа и историей русской духовной миссии XIX века. Набираем высоту и любуемся видами огромных волн черневой тайги.

Приезжаем в столицу Горной Шории - Таштагол, размещаемся в отеле «Замок Эдельвейс» на горном склоне с видом на реку Кондома.

Отдых.

В дороге с учетом остановки примерно 3-3,5 часа, одна санитарная остановка примерно на середине пути (платный туалет, кафе).

Обед в отеле.

Едем в город на ладони тайги – Таштагол, столицу Горной Шории.

Знакомимся с артефактами, духовной культурой, историей освоения края, учимся говорить по-шорски, читаем записки отшельницы Агафьи Лыковой в Музее этнографии и природы Горной Шории.

Знакомимся с одним из семи чудес Кузбасса монументом Золотая Шория – девушкой с чашей в руках верхом на мифическом лосе, которому многие века поклонялись жители тайги. Автор Даши Намдаков, художник с мировым именем, его монументальные работы установлены в Москве, Красноярске, Екатеринбурге, Лондоне.

Возвращаемся в отель.

Свободное время.

Ужин за дополнительную плату.

Приезд. Отправление на ШерегешПриезд. Отправление на ШерегешПриезд. Отправление на ШерегешПриезд. Отправление на Шерегеш
2 день

Таштагол. Усть-Кабырза. Скала Медная

Таштагол – Усть-Кабырза – Скала Медная, 55 км, 2 часа, гравийное покрытие, микроавтобус 12/19 мест; катамараны, 2 часа.

После завтрака освобождаем номера и отправляемся таежной дорогой с редкими шорскими улусами открывать заповедный таежный мир.

Пробуем родниковую воду у Тенгрианского храма в урочище Кичи, проезжаем родину 10-ти кратного чемпиона мира по боксу главного героя Шории Юрия Арбачакова. Неразрывная связь с природой и вера предков дают удивительные возможности шорским спортсменам, едем за силой тайги.

В музейном комплексе Трехречье поселка Усть-Кабырза знакомимся с древними торговыми путями Горной Шории через степи Хакасии и горы Алтая в Индию и Китай. Узнаем о золотой лихорадке и трагических страницах истории Шор Лага, перевернувших традиционный уклад Горной Шории, проходим по местам банды шорского купца Гордея.

Деревенский обед.

Меняем транспорт, получаем снаряжение, пересаживаемся на катамараны и начинаем водный путь по красавице Мрас-Су. Через пару часов первая остановка.

Ужин на костре и ночевка в комфортных палатках у кордона Скала Медная.

Слушаем как засыпает тайга.

Таштагол. Усть-Кабырза. Скала МеднаяТаштагол. Усть-Кабырза. Скала МеднаяТаштагол. Усть-Кабырза. Скала МеднаяТаштагол. Усть-Кабырза. Скала Медная
3 день

На катамаранах по древнему торговому пути

Завтрак.

Снимаем лагерь и движемся дальше, к водопаду Сага, расположившемуся в настоящих таежных джунглях узкого речного каньона.

Наполняемся суровая красота тайги, вкусным таёжным воздухом, купаемся в кристальной воде 17-ти метрового водопада. По желанию поднимаемся на смотровую площадку, чтобы открыть для себя горную панораму тайги на десятки километров.

Обед на костре.

Продолжаем движение на катамаранах по древнему торговому пути с редкими шорскими поселениями – жизнь без электричества и гаджетов.

Лечебные травы шорцев, дикоросы, пихты и могучие кедры вокруг. Именно Горная Шория стала древней колыбелью сибирского кедра, отсюда пошло его «расселение» после ледникового периода.

До сих пор кедр для шорца – дерево сакральное, кормилец и охранитель.

Ужин и еще одна незабываемая ночь на берегу таежной реки.

Ночевка в палатках.

На катамаранах по древнему торговому путиНа катамаранах по древнему торговому путиНа катамаранах по древнему торговому путиНа катамаранах по древнему торговому пути
4 день

Усть-Анзас. Музей Тазгол

Завтрак.

Последний день водного путешествия.

Прибываем в Усть-Анзас – шорский улус с 300-летней историей на пересечении древних торговых путей. Традиционный быт таежной деревни и солнечные батареи.

Здесь мы узнаем, что значит быть шорцем.

Определим погоду по священной горе Айган, пройдемся по таёжному аэропорту.

Добудем традиционным способом орех из кедровых шишек и узнаем о жизни древних таёжных жителей и крещении Шории в экомузее Тазгол.

Полевой обед.

Благодарим духов гор и тайги и отправляемся горным серпантином в Шерегеш – зимнюю столицу Сибири.

Автомобиль повышенной проходимости.

Размещение в отеле 3* (ГК Шерегеш), свободное время.

Ужин (за дополнительную плату).

Сауна, русская баня, хамам в отелях курорта за доп. плату.

Усть-Анзас. Музей ТазголУсть-Анзас. Музей ТазголУсть-Анзас. Музей Тазгол
5 день

Экскурсия «К вершине Горной Шории»

Завтрак в отеле.

Экскурсия «К вершине Горной Шории», с обедом.

Легкий трекинг лесной тропой с фрагментами верхового болота через четыре высотных пояса к панораме предгорий Алтая.

Массив Мустаг - культовое место коренного населения Горной Шории. Ледяная гора из сказаний и легенд шорского народа.

Прямо из отельного городка поднимаемся на кресельной канатной дороге. Знаменитые останцы Верблюды – гранитные бастионы невероятной формы, высота которых достигает 20 метров, а возраст превышает 350 миллионов лет издали действительно напоминают расположившийся на отдых караван «кораблей пустыни».

Поклонный крест, высотой 16 метров, установленный в честь 2000-летия Рождества Христова на горе Курган (1560м). и снежники посреди зелени и каменных рек.

Черника, колба или кедровые орешки ждут нас на тропе, в зависимости от сезона нашего путешествия.

Легкий полевой обед с таежным чаем.

Cпуск на кресельной канатной дороге в отельный городок.

Ужин и СПА за дополнительную плату. Ночевка в отеле.

Экскурсия «К вершине Горной Шории»Экскурсия «К вершине Горной Шории»Экскурсия «К вершине Горной Шории»
6 день

Завершение программы

Ранний трансфер в 02:00 в аэропорт Спиченково, Новокузнецк.

Завтрак ланч бокс.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Базовое размещение, стандартный номер/рублей½ DBLSNGL*EXBADLEXBCHD
10-16 лет
16-21.06, 30.06-05.07, 21-26.202434500410003380032100
11-16.08.202431000375002960028200

Варианты проживания

Аквилон 3

2 ночи

Отель «Аквилон» располагается в Шерегеше. К услугам постояльцев: парковка для автомобилей, доступ в Интернет, бассейн, сауна, вызов такси, прачечная, трансфер за дополнительную плату и многое другое.

Для размещения в отеле «Аквилон» есть 29 номеров различной категории. В каждом из них установлена необходимая мебель и современная техника.

В ресторане подают вкусные и сытные блюда. По утрам накрывают завтрак по системе «Шведский стол».

Рядом находится горнолыжный комплекс — 0,31 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 153 км, до аэропорта Новокузнецка — 171 км.

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Палатка

2 ночи

Палатки 2-4 местные, с тентом, коврик туристический и спальник предоставляется.

Замок Эдельвейс

1 ночь

"Замок Эдельвейс" располагается в городе Таштагол. Здание находится в живописном месте, в непосредственной близости от реки Кондома. К услугам постояльцев бесплатный Wi-Fi, автомобильная парковка и купальня на открытом воздухе.

Все номера выполнены в едином стиле и оснащены необходимой мебелью для комфортного проживания.

Гости могут приготовить разнообразные блюда на огне и воспользоваться принадлежностями для барбекю.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 123 км, а до аэропорта 136,8 км.

Замок ЭдельвейсЗамок ЭдельвейсЗамок ЭдельвейсЗамок ЭдельвейсЗамок Эдельвейс

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт, групповой
  • Размещение по программе
  • Питание по программе
  • Внутримаршрутные перевозки: автобус (7/12/19 мест), моторные лодки, канатная дорога
  • Аренда снаряжения (спасательные жилеты, дождевики, палатки, спальники, посуда)
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
  • Разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий
  • Страховка от клещевого энцефалита
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Новокузнецка (а/п. Спиченково)
  • Страховка расширенная
  • Питание сверх программы
  • Личные расходы (сувениры, СПА, алкогольные напитки)
  • Индивидуальный трансфер
  • Повышение категории отеля/номера
Место начала и завершения?
Кемеровская область, Новокузнецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять с собой:

Обувь для нахождения в лагере (идеальный вариант галоши, не боятся сырости и грязи, быстро надевать), подойдут кроссовки. Не рекомендуется сланцевая обувь (быстро выходит из строя, не выдерживает нагрузок).
Обувь для нахождения на воде. Подойдут неопреновые боты, кроссовки. Лучший вариант - дешевые китайские кроссовки, которые не жалко мочить, и расстаться с ними в конце похода.
  1. 3 майки, рубашка с длинным рукавом (в случае, если обгорите на солнце, проблематично сплавляться в майке с коротким рукавом).
  2. Теплый свитер (флис, полар, шерсть), трико. Трико и легкий свитер подойдут еще для сна.
  3. Ветрозащитный костюм (желательно и влагозащитный, свой дождевик, всегда надежней).
  4. Х/б костюм (куртка, штаны). Основная одежда, и вечером у костра посидеть, и в лес за дровами сходить.
  5. 3 пары носок, 2 пары шерстяных носок.
  6. Бандана, кепка (на реке солнечная активность очень высокая и без головного убора, очень большая вероятность получения солнечного удара).
  7. Купальные принадлежности (для водных туров).
  8. Крем для загара.
  9. Репеллент от мошки, комаров, клещей.
  10. Предметы личной гигиены.
  11. Куртка, шапочка (рекомендуется в начале и в конце лета, когда холодные ночи).
  12. Фонарик для личных нужд и для экскурсий в пещеры пригодиться.
  13. Фотоаппарат (пожалуйста предусмотрите влагозащитную упаковку на случай дождя).
  14. Запасной комплект батареек к фонарю и фотоаппарату.
  15. Личная аптечка. В общественной аптечке предусмотрены только основные лекарственные средства, и специфичных средств может не быть.

По количеству вещей всегда руководствуйтесь правилом, что у Вас в запасе всегда есть комплект сухой одежды. Кстати, для сохранения вещей в сухости, идеально подходят пакеты и мешки (большие мусорные мешки удобно вставлять в рюкзак, идеально конечно гидромешок, но не у всех есть, и покупать ради поездки не стоит).

Выдается на время тура: дождевик, личная посуда (кружка, ложка, миска), реппелент, спасательный жилет (на участках с передвижением на моторных лодках).

В туре Наедине с тайгой – групповое (катамараны, варочная посуда, палатки) и личное (рюкзак, спальник, коврик, инд. посуда) туристское снаряжение.

Деньги:

Не везде можно расплатиться картой, рекомендуем наличные для приобретения местных продуктов, сувениров и т. д.

Документы: паспорт, полис ОМС, страховка (если есть).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура.

Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и независящих от организатора действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную медицинскую страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация

Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

При опоздании или неявке туристов к месту начала тура в указанное время, компания не несет ответственности за выполнение программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.

Рекомендуем приобрести страховку от клещевого энцефалита, если она не входит в стоимость Вашего тура, оформляется не позднее 7 дней до заезда!

Местное время в Горной Шории опережает Московское на 4 часа.

Погода:

Климат резко-континентальный. Максимальная температура днем до 30-32 градусов по Цельсию, минимальная – 10-12 градусов. Возможны резкие изменения погоды. Ночью в начале июня и в конце августа возможно значительное понижение температуры.

Дополнительная информация для активной части тура

Питание на маршруте входят каши из основных круп (рис, гречка, макаронные изделия, горох) с тушенкой и молочные. Разнообразные супы (борщ, солянка, гороховый, харчо, рассольник). Хлеб в первые 4-5 дней, затем сухари. На перекус салаты, консервы (шпроты, рыбные, икра кабачковая), сало, чай, сладкое (конфеты, печенье, пряники). Напитки чай, кофе, компот. Еда готовится на костре.

Трансфер при малых группах (5-8 человек) осуществляется на автомашинах УАЗ (типа скорая помощь). Для групп более 10 человек заброска осуществляется на Урал/ Камаз Вахта, либо двумя автомашинами УАЗ.

На маршрутах в Горной Шории (кроме участка маршрута на Мустаг) сотовой связи нет. Экстренная связь только на кордонах национального парка. Сотовая связь только в г. Таштаголе (MTC, Мегафон, Beeline, Tele2) и пос. Усть-Кабырза (МТС). На реке Бия на всем протяжении маршрута ловит Beeline.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
9 июл 2024
Прекрасный тур для тех, кому нужна полная перезагрузка! Замечательная программа, включающая в себя разные виды "активностей", позволяющих познакомиться с Горной Шорией: знакомство с шорским этносом и историей в музее этнографии
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и истории в г. Таштаголе, сплав по реке Мрассу, восхождение на гору Курган. Главная достопримечательность Таштагола, на мой взгляд, памятник Золотой Шории - интересное произведение искусства. В остальном - обычный провинциальный маленький городок.
Другое дело - Шерегеш, где мы стационировались. Жили в гостинице "Grünhof" в отельном городке в центре горнолыжного курорта. Номера в гостинице отличные, завтрак "шведский стол" российского розлива (каши, сосиски, блины в ассортименте), но только если отель заполнен (как правило, в выходные). В остальных случаях подают то, что есть на кухне, но вполне достаточно, чтобы наесться. Поскольку сейчас не сезон, то основная масса гостиниц не работала, поесть где-то вне отеля было проблематично (нужно было искать), но проблему решал магазин сети "Калина-Малина", где можно было приобрести достаточно вкусные готовые блюда (мясо и куры на гриле, гарниры и т. д.). А еще там можно купить большое количество вкусных сибирских сувениров: пастилу, шоколад и мармелад с шишками и кедровым орехом, чай и т. д. Я, кстати, так и сделала, потому что времени на отдельный поход в сувенирный магазин не было.
Сплав и 2 ночи реально НАЕДИНЕ с тайгой - это главное впечатление в этой поездке! За что огромное спасибо нашим гидам и "водителям" катамаранов Инне и Павлу. Они профессионалы! Благодаря им мы отлично провели время, вкусно питались (готовка на костре в исполнении Инны - отдельный аттракцион, достойный Оскара!), узнали много интересных фактов о жизни в тайге, животных и птицах, там обитающих (некоторых - коршуна, цаплю, черного журавля и аиста видели своими глазами!); атмосфера в группе была очень приятная!
Под занавес путешествия поднялись на гору Курган (1565 м), где установлен крест. Прошли все виды ландшафта, от леса и болота до тундры и каменистых курумников! Не предать, какие виды при этом нам открывались! Ни одно фото не способно показать всю широту и простор! А еще мы попробовали на вкус колбу, похожую на черемшу, и таежный щавель! Большое спасибо нашему проводнику Анатолию за то, что учитывал в походе возможности участников, их силы и не торопил. Мы спокойно прошли весь путь, хотя в нашей группе были люди с разной степенью физической подготовки. Зато у нас было достаточно времени на фотографирование и просто на то, чтобы наслаждаться природой и видами. И еще спасибо гидам Наталье (в Таштаголе) и сопровождающей нас удаленно (в группе Whatsapp) Олесе!

Прекрасный тур для тех, кому нужна полная перезагрузка! Замечательная программа, включающая в себя разные виды &quot;активностей&quot;,Прекрасный тур для тех, кому нужна полная перезагрузка! Замечательная программа, включающая в себя разные виды &quot;активностей&quot;,Прекрасный тур для тех, кому нужна полная перезагрузка! Замечательная программа, включающая в себя разные виды &quot;активностей&quot;,Прекрасный тур для тех, кому нужна полная перезагрузка! Замечательная программа, включающая в себя разные виды &quot;активностей&quot;,Прекрасный тур для тех, кому нужна полная перезагрузка! Замечательная программа, включающая в себя разные виды &quot;активностей&quot;,Прекрасный тур для тех, кому нужна полная перезагрузка! Замечательная программа, включающая в себя разные виды &quot;активностей&quot;,Прекрасный тур для тех, кому нужна полная перезагрузка! Замечательная программа, включающая в себя разные виды &quot;активностей&quot;,Прекрасный тур для тех, кому нужна полная перезагрузка! Замечательная программа, включающая в себя разные виды &quot;активностей&quot;,Прекрасный тур для тех, кому нужна полная перезагрузка! Замечательная программа, включающая в себя разные виды &quot;активностей&quot;,Прекрасный тур для тех, кому нужна полная перезагрузка! Замечательная программа, включающая в себя разные виды &quot;активностей&quot;,
М
2 июл 2024
Тур хорошо продуман и организован. Трансферы удобные и комфортные. Гиды на каждом этапе рассказывали много интересного. Питание на сплаве и горной прогулке выше всяких похвал. Рекомендуем данный тур к посещению с детьми! Спасибо за незабываемые впечатления!
Т
9 июл 2024
Поездка получилось просто замечательной! Море впечатлений и приятных воспоминаний.

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