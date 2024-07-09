Таежная магия загадочной труднодоступной Горной Шории: здесь рек больше, чем дорог, а дикая таинственная тайга на расстоянии вытянутой руки. Наблюдаем и фотографируем реликтовые растения, животных и
Программа тура по дням
Приезд. Отправление на Шерегеш
Новокузнецк (аэропорт Спиченково Бориса Волынова) –Таштагол, 180 км, 3 часа, асфальтовое покрытие, микроавтобус 12/19 мест.
Рекомендуем утренние рейсы, встречаем до 08:00.
Встреча с аэропорту Спиченково.
Завтрак не предусмотрен.
Первая услуга по питанию - обед.
Выпить кофе, перекусить можно в кафе по дороге во время остановки.
Уже в пути начинаем учить шорские слова и знакомимся с культурой таежного народа и историей русской духовной миссии XIX века. Набираем высоту и любуемся видами огромных волн черневой тайги.
Приезжаем в столицу Горной Шории - Таштагол, размещаемся в отеле «Замок Эдельвейс» на горном склоне с видом на реку Кондома.
Отдых.
В дороге с учетом остановки примерно 3-3,5 часа, одна санитарная остановка примерно на середине пути (платный туалет, кафе).
Обед в отеле.
Едем в город на ладони тайги – Таштагол, столицу Горной Шории.
Знакомимся с артефактами, духовной культурой, историей освоения края, учимся говорить по-шорски, читаем записки отшельницы Агафьи Лыковой в Музее этнографии и природы Горной Шории.
Знакомимся с одним из семи чудес Кузбасса монументом Золотая Шория – девушкой с чашей в руках верхом на мифическом лосе, которому многие века поклонялись жители тайги. Автор Даши Намдаков, художник с мировым именем, его монументальные работы установлены в Москве, Красноярске, Екатеринбурге, Лондоне.
Возвращаемся в отель.
Свободное время.
Ужин за дополнительную плату.
Таштагол. Усть-Кабырза. Скала Медная
Таштагол – Усть-Кабырза – Скала Медная, 55 км, 2 часа, гравийное покрытие, микроавтобус 12/19 мест; катамараны, 2 часа.
После завтрака освобождаем номера и отправляемся таежной дорогой с редкими шорскими улусами открывать заповедный таежный мир.
Пробуем родниковую воду у Тенгрианского храма в урочище Кичи, проезжаем родину 10-ти кратного чемпиона мира по боксу главного героя Шории Юрия Арбачакова. Неразрывная связь с природой и вера предков дают удивительные возможности шорским спортсменам, едем за силой тайги.
В музейном комплексе Трехречье поселка Усть-Кабырза знакомимся с древними торговыми путями Горной Шории через степи Хакасии и горы Алтая в Индию и Китай. Узнаем о золотой лихорадке и трагических страницах истории Шор Лага, перевернувших традиционный уклад Горной Шории, проходим по местам банды шорского купца Гордея.
Деревенский обед.
Меняем транспорт, получаем снаряжение, пересаживаемся на катамараны и начинаем водный путь по красавице Мрас-Су. Через пару часов первая остановка.
Ужин на костре и ночевка в комфортных палатках у кордона Скала Медная.
Слушаем как засыпает тайга.
На катамаранах по древнему торговому пути
Завтрак.
Снимаем лагерь и движемся дальше, к водопаду Сага, расположившемуся в настоящих таежных джунглях узкого речного каньона.
Наполняемся суровая красота тайги, вкусным таёжным воздухом, купаемся в кристальной воде 17-ти метрового водопада. По желанию поднимаемся на смотровую площадку, чтобы открыть для себя горную панораму тайги на десятки километров.
Обед на костре.
Продолжаем движение на катамаранах по древнему торговому пути с редкими шорскими поселениями – жизнь без электричества и гаджетов.
Лечебные травы шорцев, дикоросы, пихты и могучие кедры вокруг. Именно Горная Шория стала древней колыбелью сибирского кедра, отсюда пошло его «расселение» после ледникового периода.
До сих пор кедр для шорца – дерево сакральное, кормилец и охранитель.
Ужин и еще одна незабываемая ночь на берегу таежной реки.
Ночевка в палатках.
Усть-Анзас. Музей Тазгол
Завтрак.
Последний день водного путешествия.
Прибываем в Усть-Анзас – шорский улус с 300-летней историей на пересечении древних торговых путей. Традиционный быт таежной деревни и солнечные батареи.
Здесь мы узнаем, что значит быть шорцем.
Определим погоду по священной горе Айган, пройдемся по таёжному аэропорту.
Добудем традиционным способом орех из кедровых шишек и узнаем о жизни древних таёжных жителей и крещении Шории в экомузее Тазгол.
Полевой обед.
Благодарим духов гор и тайги и отправляемся горным серпантином в Шерегеш – зимнюю столицу Сибири.
Автомобиль повышенной проходимости.
Размещение в отеле 3* (ГК Шерегеш), свободное время.
Ужин (за дополнительную плату).
Сауна, русская баня, хамам в отелях курорта за доп. плату.
Экскурсия «К вершине Горной Шории»
Завтрак в отеле.
Экскурсия «К вершине Горной Шории», с обедом.
Легкий трекинг лесной тропой с фрагментами верхового болота через четыре высотных пояса к панораме предгорий Алтая.
Массив Мустаг - культовое место коренного населения Горной Шории. Ледяная гора из сказаний и легенд шорского народа.
Прямо из отельного городка поднимаемся на кресельной канатной дороге. Знаменитые останцы Верблюды – гранитные бастионы невероятной формы, высота которых достигает 20 метров, а возраст превышает 350 миллионов лет издали действительно напоминают расположившийся на отдых караван «кораблей пустыни».
Поклонный крест, высотой 16 метров, установленный в честь 2000-летия Рождества Христова на горе Курган (1560м). и снежники посреди зелени и каменных рек.
Черника, колба или кедровые орешки ждут нас на тропе, в зависимости от сезона нашего путешествия.
Легкий полевой обед с таежным чаем.
Cпуск на кресельной канатной дороге в отельный городок.
Ужин и СПА за дополнительную плату. Ночевка в отеле.
Завершение программы
Ранний трансфер в 02:00 в аэропорт Спиченково, Новокузнецк.
Завтрак ланч бокс.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Базовое размещение, стандартный номер/рублей
|½ DBL
|SNGL*
|EXBADL
|EXBCHD
10-16 лет
|16-21.06, 30.06-05.07, 21-26.2024
|34500
|41000
|33800
|32100
|11-16.08.2024
|31000
|37500
|29600
|28200
Варианты проживания
Аквилон 3
Отель «Аквилон» располагается в Шерегеше. К услугам постояльцев: парковка для автомобилей, доступ в Интернет, бассейн, сауна, вызов такси, прачечная, трансфер за дополнительную плату и многое другое.
Для размещения в отеле «Аквилон» есть 29 номеров различной категории. В каждом из них установлена необходимая мебель и современная техника.
В ресторане подают вкусные и сытные блюда. По утрам накрывают завтрак по системе «Шведский стол».
Рядом находится горнолыжный комплекс — 0,31 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 153 км, до аэропорта Новокузнецка — 171 км.
Палатка
Палатки 2-4 местные, с тентом, коврик туристический и спальник предоставляется.
Замок Эдельвейс
"Замок Эдельвейс" располагается в городе Таштагол. Здание находится в живописном месте, в непосредственной близости от реки Кондома. К услугам постояльцев бесплатный Wi-Fi, автомобильная парковка и купальня на открытом воздухе.
Все номера выполнены в едином стиле и оснащены необходимой мебелью для комфортного проживания.
Гости могут приготовить разнообразные блюда на огне и воспользоваться принадлежностями для барбекю.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 123 км, а до аэропорта 136,8 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт, групповой
- Размещение по программе
- Питание по программе
- Внутримаршрутные перевозки: автобус (7/12/19 мест), моторные лодки, канатная дорога
- Аренда снаряжения (спасательные жилеты, дождевики, палатки, спальники, посуда)
- Входные билеты в музеи по программе
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
- Разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий
- Страховка от клещевого энцефалита
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Новокузнецка (а/п. Спиченково)
- Страховка расширенная
- Питание сверх программы
- Личные расходы (сувениры, СПА, алкогольные напитки)
- Индивидуальный трансфер
- Повышение категории отеля/номера
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой:
- 3 майки, рубашка с длинным рукавом (в случае, если обгорите на солнце, проблематично сплавляться в майке с коротким рукавом).
- Теплый свитер (флис, полар, шерсть), трико. Трико и легкий свитер подойдут еще для сна.
- Ветрозащитный костюм (желательно и влагозащитный, свой дождевик, всегда надежней).
- Х/б костюм (куртка, штаны). Основная одежда, и вечером у костра посидеть, и в лес за дровами сходить.
- 3 пары носок, 2 пары шерстяных носок.
- Бандана, кепка (на реке солнечная активность очень высокая и без головного убора, очень большая вероятность получения солнечного удара).
- Купальные принадлежности (для водных туров).
- Крем для загара.
- Репеллент от мошки, комаров, клещей.
- Предметы личной гигиены.
- Куртка, шапочка (рекомендуется в начале и в конце лета, когда холодные ночи).
- Фонарик для личных нужд и для экскурсий в пещеры пригодиться.
- Фотоаппарат (пожалуйста предусмотрите влагозащитную упаковку на случай дождя).
- Запасной комплект батареек к фонарю и фотоаппарату.
- Личная аптечка. В общественной аптечке предусмотрены только основные лекарственные средства, и специфичных средств может не быть.
По количеству вещей всегда руководствуйтесь правилом, что у Вас в запасе всегда есть комплект сухой одежды. Кстати, для сохранения вещей в сухости, идеально подходят пакеты и мешки (большие мусорные мешки удобно вставлять в рюкзак, идеально конечно гидромешок, но не у всех есть, и покупать ради поездки не стоит).
В туре Наедине с тайгой – групповое (катамараны, варочная посуда, палатки) и личное (рюкзак, спальник, коврик, инд. посуда) туристское снаряжение.
Деньги:
Не везде можно расплатиться картой, рекомендуем наличные для приобретения местных продуктов, сувениров и т. д.
Документы: паспорт, полис ОМС, страховка (если есть).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура.
Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и независящих от организатора действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную медицинскую страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг. Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
При опоздании или неявке туристов к месту начала тура в указанное время, компания не несет ответственности за выполнение программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.
Рекомендуем приобрести страховку от клещевого энцефалита, если она не входит в стоимость Вашего тура, оформляется не позднее 7 дней до заезда!
Местное время в Горной Шории опережает Московское на 4 часа.
Погода:
Климат резко-континентальный. Максимальная температура днем до 30-32 градусов по Цельсию, минимальная – 10-12 градусов. Возможны резкие изменения погоды. Ночью в начале июня и в конце августа возможно значительное понижение температуры.
Дополнительная информация для активной части тура
Питание на маршруте входят каши из основных круп (рис, гречка, макаронные изделия, горох) с тушенкой и молочные. Разнообразные супы (борщ, солянка, гороховый, харчо, рассольник). Хлеб в первые 4-5 дней, затем сухари. На перекус салаты, консервы (шпроты, рыбные, икра кабачковая), сало, чай, сладкое (конфеты, печенье, пряники). Напитки чай, кофе, компот. Еда готовится на костре.
Трансфер при малых группах (5-8 человек) осуществляется на автомашинах УАЗ (типа скорая помощь). Для групп более 10 человек заброска осуществляется на Урал/ Камаз Вахта, либо двумя автомашинами УАЗ.
На маршрутах в Горной Шории (кроме участка маршрута на Мустаг) сотовой связи нет. Экстренная связь только на кордонах национального парка. Сотовая связь только в г. Таштаголе (MTC, Мегафон, Beeline, Tele2) и пос. Усть-Кабырза (МТС). На реке Бия на всем протяжении маршрута ловит Beeline.