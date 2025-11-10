Проведите 8 незабываемых дней на курорте Шерегеш вдали от шума и суеты, где вас ждут летние развлечения и активности.

Вы сможете комфортно отдохнуть в отеле или насладиться таежными красотами. Из Шерегеша доступны экскурсии по Таштагольскому району и Шорскому национальному парку, где вы увидите диких животных и сможете подняться в горы.

Для любителей приключений предлагаются пешие, водные и конные маршруты, а также поездки на вездеходах. Вы встретите множество видов флоры и фауны, сможете порыбачить и сплавиться по реке Мрас-Су. Присоединяйтесь к нашим путешествиям и откройте мир дикой природы и истории тюркского края!