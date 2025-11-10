Описание тура
Проведите 8 незабываемых дней на курорте Шерегеш вдали от шума и суеты, где вас ждут летние развлечения и активности.
Вы сможете комфортно отдохнуть в отеле или насладиться таежными красотами. Из Шерегеша доступны экскурсии по Таштагольскому району и Шорскому национальному парку, где вы увидите диких животных и сможете подняться в горы.
Для любителей приключений предлагаются пешие, водные и конные маршруты, а также поездки на вездеходах. Вы встретите множество видов флоры и фауны, сможете порыбачить и сплавиться по реке Мрас-Су. Присоединяйтесь к нашим путешествиям и откройте мир дикой природы и истории тюркского края!
Программа тура по дням
Прибытие в Шерегеш. Экскурсия в горы
Встреча в аэропорту (в 7:30) или на ж/д вокзале (в 8:20) Новокузнецка. Прибытие в Шерегеш, размещение в отеле. Отдых.
Обзорная экскурсия в горы, знакомство с курортом и достопримечательностями Горной Шории (включена в стоимость), свободное время.
Загадки Шории. Свободный день или дополнительная экскурсия в п. Усть-Кабырза (Трехречье)
Завтрак. Отдых на курорте.
Выберите одну из популярных экскурсионных программ «Загадки Шории» – главная обзорная экскурсия в популярное место отдыха п. Усть-Кабырза (Трехречье). Здесь встречаются три реки вытекающих из Шорского национального парка.
Вас ждет обед в красивом месте на берегу реки прогулка на шикарную обзорную площадку, желающие посещают пасеку, также имеется возможность присоединиться к программе сплава на катамаранах или позагорать и покупаться в теплой горной реке.
Экскурсии на выбор за доп. плату
Завтрак. Отдых на курорте.
Экскурсии на выбор (Дайв курорт, догтреккинг, поход «Каменные верблюды» и другие программы).
Свободный день или дополнительная экскурсия в шорскую деревню
Завтрак в отеле.
В этот день Вы можете записаться на экскурсию в древнюю шорскую деревню, официальная история которой насчитывает 400 лет, а неофициальная уходит корнями в историю Малых шелковых путей (обед включен).
Свободный день или дополнительная экскурсия на озеро Телецкое
Завтрак в отеле.
В этот день у Вас имеется уникальная возможность запланировать экскурсию на озеро Телецкое (республика Алтай).
Свободное время или активные приключения
Завтрак в отеле.
Свободное время или активные приключения на вездеходах и квадроциклах, где можно покатать по таежным тропам или посетить древние мегалиты Сибири – Спасские дворцы.
Свободный день или дополнительная обзорная вертолетная программа на МИ-8
Завтрак в отеле.
Если у Вас остались силы для путешествий, то только по понедельникам Вы можете позволить себе доступную обзорную вертолетную программу на МИ–8 с посещением отдаленных шорских деревень или воспользоваться другими программами на выбор.
Отъезд
02:00 выезд в аэропорт или ж/д г. Новокузнецка.
Прибытие в 05:10 в аэропорт и в 06:50 на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура при 2-3-местном или 4-местном семейном размещении в комфортабельной гостинице 2-3 звезды с завтраками:
- взрослые: 29500 руб. /чел.;
- детидо 12 лет 24500 руб. /чел.
Стоимость тура при одноместном размещении в комфортабельной гостинице с 2-3 звезды с завтраками:
- взрослые: 44500 руб. /чел.
По запросу:
- проживание в гостевом доме с красивыми видами на природные ландшафты, самостоятельное приготовление (кухонное оборудование и посуда предоставляются);
- проживание в гостиницах 4*.
Варианты проживания
Гостиница Фристайл-1
Туристический комплекс «Фристайл» расположен у подножия горы Зеленой в Шерегеше и включает в себя две гостиницы и номера возле подъемника.
На территории комплекса расположены русские бани и хаммам, прокат горнолыжного снаряжения, кафе.
Гостиница Грюнхоф
Гостиница «Грюнхоф» (Grunhof) расположилась на популярном горнолыжном курорте Горная Шория, здесь могут кататься как профессионалы, так и новички, а все потому, что безопасный участок с минимальной опасностью схода лавин. На ее территории есть место для хранения лыж, а также парковка, настольный теннис, бильярд и сауна.
Номерной фонд представлен номерами различной категории, каждый из них выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха после насыщенного дня.
Каждое утро в отеле накрывается вкусный и сытный завтрак по формату «шведский стол», также еду и напитки можно заказать к себе в номер.
Расстояние от гостиницы «Грюнхоф» до аэропорта Новокузнецка составляет 119 км, до железнодорожного вокзала — 104 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в Шерегеш из Новокузнецка и обратно
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки
- Обзорная экскурсия в первый день пребывания в подарок
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новокузнецка и обратно
- Питание не указанное в программе: обеды (часто включены в программы доп. экскурсий), ужины можно приобрести на месте
- Личные расходы
- Индивидуальный трансфер из других городов Сибири (по запросу)
- Дополнительные экскурсии
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для экскурсий: форма одежды – удобная спортивная, обувь кроссовки, головной убор.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендуется оформить страховку от клещевого энцефалита (в случае если нет прививки). Маршрут проходит в таежной местности, с начала июня по конец августа наиболее спокойная пора.
Есть ли скидки детям?
Стоимость программы для детей до 12 лет – 24500 руб. /чел.
Могут ли быть изменения в программе?
В зависимости от погодных условий порядок экскурсионных дней, наполнение программ может быть изменено.