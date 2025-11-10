Мои заказы

Тур в Шерегеш. Сакральные места силы Шории

Экскурсионный тур «Тур в Шерегеш. Сакральные места силы Шории» на 8 дней
Тур в Шерегеш. Сакральные места силы Шории
Тур в Шерегеш. Сакральные места силы ШорииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур в Шерегеш. Сакральные места силы ШорииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
9
июн16
июн23
июн30
июн7
июл14
июл16
июл

Описание тура

Проведите 8 незабываемых дней на курорте Шерегеш вдали от шума и суеты, где вас ждут летние развлечения и активности.

Вы сможете комфортно отдохнуть в отеле или насладиться таежными красотами. Из Шерегеша доступны экскурсии по Таштагольскому району и Шорскому национальному парку, где вы увидите диких животных и сможете подняться в горы.

Для любителей приключений предлагаются пешие, водные и конные маршруты, а также поездки на вездеходах. Вы встретите множество видов флоры и фауны, сможете порыбачить и сплавиться по реке Мрас-Су. Присоединяйтесь к нашим путешествиям и откройте мир дикой природы и истории тюркского края!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Шерегеш. Экскурсия в горы

Встреча в аэропорту (в 7:30) или на ж/д вокзале (в 8:20) Новокузнецка. Прибытие в Шерегеш, размещение в отеле. Отдых.

Обзорная экскурсия в горы, знакомство с курортом и достопримечательностями Горной Шории (включена в стоимость), свободное время.

Прибытие в Шерегеш. Экскурсия в горы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Загадки Шории. Свободный день или дополнительная экскурсия в п. Усть-Кабырза (Трехречье)

Завтрак. Отдых на курорте.

Выберите одну из популярных экскурсионных программ «Загадки Шории» – главная обзорная экскурсия в популярное место отдыха п. Усть-Кабырза (Трехречье). Здесь встречаются три реки вытекающих из Шорского национального парка.

Вас ждет обед в красивом месте на берегу реки прогулка на шикарную обзорную площадку, желающие посещают пасеку, также имеется возможность присоединиться к программе сплава на катамаранах или позагорать и покупаться в теплой горной реке.

Загадки Шории. Свободный день или дополнительная экскурсия в п. Усть-Кабырза (Трехречье)
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсии на выбор за доп. плату

Завтрак. Отдых на курорте.

Экскурсии на выбор (Дайв курорт, догтреккинг, поход «Каменные верблюды» и другие программы).

Экскурсии на выбор за доп. плату
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день или дополнительная экскурсия в шорскую деревню

Завтрак в отеле.

В этот день Вы можете записаться на экскурсию в древнюю шорскую деревню, официальная история которой насчитывает 400 лет, а неофициальная уходит корнями в историю Малых шелковых путей (обед включен).

Свободный день или дополнительная экскурсия в шорскую деревню
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день или дополнительная экскурсия на озеро Телецкое

Завтрак в отеле.

В этот день у Вас имеется уникальная возможность запланировать экскурсию на озеро Телецкое (республика Алтай).

Свободный день или дополнительная экскурсия на озеро Телецкое
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Свободное время или активные приключения

Завтрак в отеле.

Свободное время или активные приключения на вездеходах и квадроциклах, где можно покатать по таежным тропам или посетить древние мегалиты Сибири – Спасские дворцы.

Свободное время или активные приключения
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Свободный день или дополнительная обзорная вертолетная программа на МИ-8

Завтрак в отеле.

Если у Вас остались силы для путешествий, то только по понедельникам Вы можете позволить себе доступную обзорную вертолетную программу на МИ–8 с посещением отдаленных шорских деревень или воспользоваться другими программами на выбор.

Свободный день или дополнительная обзорная вертолетная программа на МИ-8
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Отъезд

02:00 выезд в аэропорт или ж/д г. Новокузнецка.

Прибытие в 05:10 в аэропорт и в 06:50 на ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура при 2-3-местном или 4-местном семейном размещении в комфортабельной гостинице 2-3 звезды с завтраками:

  • взрослые: 29500 руб. /чел.;
  • детидо 12 лет 24500 руб. /чел.

Стоимость тура при одноместном размещении в комфортабельной гостинице с 2-3 звезды с завтраками:

  • взрослые: 44500 руб. /чел.

По запросу:

  • проживание в гостевом доме с красивыми видами на природные ландшафты, самостоятельное приготовление (кухонное оборудование и посуда предоставляются);
  • проживание в гостиницах 4*.

Варианты проживания

Гостиница Фристайл-1

6 ночей

Туристический комплекс «Фристайл» расположен у подножия горы Зеленой в Шерегеше и включает в себя две гостиницы и номера возле подъемника.

На территории комплекса расположены русские бани и хаммам, прокат горнолыжного снаряжения, кафе.

Гостиница Фристайл-1
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Грюнхоф

6 ночей

Гостиница «Грюнхоф» (Grunhof) расположилась на популярном горнолыжном курорте Горная Шория, здесь могут кататься как профессионалы, так и новички, а все потому, что безопасный участок с минимальной опасностью схода лавин. На ее территории есть место для хранения лыж, а также парковка, настольный теннис, бильярд и сауна.

Номерной фонд представлен номерами различной категории, каждый из них выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха после насыщенного дня.

Каждое утро в отеле накрывается вкусный и сытный завтрак по формату «шведский стол», также еду и напитки можно заказать к себе в номер.

Расстояние от гостиницы «Грюнхоф» до аэропорта Новокузнецка составляет 119 км, до железнодорожного вокзала — 104 км.

Гостиница Грюнхоф
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в Шерегеш из Новокузнецка и обратно
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтраки
  • Обзорная экскурсия в первый день пребывания в подарок
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новокузнецка и обратно
  • Питание не указанное в программе: обеды (часто включены в программы доп. экскурсий), ужины можно приобрести на месте
  • Личные расходы
  • Индивидуальный трансфер из других городов Сибири (по запросу)
  • Дополнительные экскурсии
  • Страховка
Место начала и завершения?
Кемеровская область, Новокузнецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для экскурсий: форма одежды – удобная спортивная, обувь кроссовки, головной убор.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Рекомендуется оформить страховку от клещевого энцефалита (в случае если нет прививки). Маршрут проходит в таежной местности, с начала июня по конец августа наиболее спокойная пора.

Есть ли скидки детям?

Стоимость программы для детей до 12 лет – 24500 руб. /чел.

Могут ли быть изменения в программе?

В зависимости от погодных условий порядок экскурсионных дней, наполнение программ может быть изменено.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

