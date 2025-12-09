Мои заказы

На Новый год - в поход: активное путешествие по Поднебесным Зубьям

Исследовать пики хребта Тигер-Тыш, попариться в бане и насладиться зимними пейзажми
Поднебесные Зубья — сказочный горный массив на юге Кемеровской области, где тайга встречается с заснеженными вершинами.

Отправляемся туда, чтобы весело и активно начать год! Нас ждёт прогулка по зимнему таёжному лесу,
знакомство с загадочными Алгуйскими тремолитами и восхождение на вершины хребта Тигер-Тыш, откуда открываются головокружительные панорамы.

Лепка пельменей в дружной компании, спуск на ледянках, горячая баня и ароматный таёжный чай сделают это путешествие особенно уютным.

А заснеженные леса, звёздное небо и морозный воздух подарят то самое ощущение свободы и единения с природой!

Описание тура

Организационные детали

Мы ходим в несложные трехдневные походы с ночевкой в приюте. Имея среднюю физическую подготовку, вы справитесь.

Вы должны понимать, что поход — это физическая и моральная нагрузка. Может быть тяжело в определенные моменты, но у вас останутся отличные впечатления от отдыха на природе.

Погода зимой в горах бывает самая разная: тепло и снегопад или мороз и солнце. К сожалению, мы не можем её настроить, поэтому остается только готовиться к разным температурам. Именно из-за разнообразной погоды важно взять одежду на разные температуры и разную физическую активность.

При радиальных прогулках мы постоянно в движении, поэтому при правильной одежде замёрзнуть сложно.

Программа тура по дням

1 день

Алгуйские термолиты

Встретим вас на ж/д вокзале Новокузнецка или Междуреченска. Если вы прибываете накануне, сообщите нам — поможем с выбором отеля.

Утром на электричке прибываем на станцию «Лужба» и отправляемся к нашему домику. Рюкзаки отправляем на снегоходе, а сами идём налегке около 10 км по укатанной тропе через зимний таёжный лес. По пути нас ждут красивые виды, замёрзшие реки с мостиками, остановки на чай и перекус.

Добравшись, обедаем, знакомимся и отдыхаем. Днём отправимся на лёгкую прогулку к удивительным Алгуйским тремолитам — это уникальные каменные останцы высотой до 15 метров, спрятанные в заснеженной тайге.

Вечером нас ждёт лепка домашних пельменей в дружной компании, горячая баня и, для смельчаков, прыжки в мягкий снег. Если погода ясная, мы увидим яркий закат и звёзды, светящиеся вдали от городских огней.

За день пройдём около 10 км пешком.

2 день

Подъём на хребет Тигер-Тыш

Сегодня поднимемся на хребет Тигер-Тыш. Утром надеваем снегоступы и отправляемся по тропе через лес к вершинам. Сначала идём по укатанной тропе, а затем штурмуем глубокие сугробы, наслаждаясь зимними пейзажами.

Покорим пики Дураков. Они известны своими панорамными видами, которые подарят невероятные эмоции. На вершине сделаем привал, попьём чай из термоса и перекусим. После отдыха начнём спуск — часть пути пройдём пешком, а часть весело преодолеем на ледянках.

К вечеру возвращаемся в наш домик. После ужина снова затопим баню, где можно согреться после насыщенного дня. Посиделки с играми, общение и ароматный таёжный чай — настоящая походная романтика.

За день пройдём около 10 км с перепадом высот до 1000 м.

3 день

Окончание тура

После завтрака собираем вещи и направляемся к станции «Лужба». Тропа проходит через живописный лес, и путь длиной около 10 км. Для тех, кто не хочет нести рюкзак, можно отправить его на снегоходе (оплачивается отдельно).

На станции у нас будет время отдохнуть или заглянуть в кафе (за доплату). Затем переправляемся через реку на моторной лодке и в 15:32 садимся в поезд. В пути будем делиться эмоциями, наслаждаясь пейзажами тайги за окном.

До скорой встречи в новых путешествиях!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер от/до ж/д вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер вещей на снегоходе в первый день
  • Услуги гида
  • Аренда снегоступов
  • Баня
  • Новогодняя развлекательная программа
Что не входит в цену
  • Переезд до Новокузнецка/Междуреченска и обратно
  • Питание в Лужбе в последний день тура
  • Трансфер вещей в обратную сторону
  • Страховка на случай травм
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Новокузнецка, 5:00. Ж/д вокзал Междуреченска, 7:00
Завершение: Междуреченск, 17:15. Новокузнецк, 19:12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — Организатор в Новокузнецке
Провёл экскурсии для 22 туристов
Всем привет! Пару слов обо мне: меня зовут Артём, я гид и создатель своего клуба путешествий. Путешествую с 2010 года самостоятельно и с группами как гид. Уникальность наших туров —
красивая природа, передвижения по всему региону и интересные активности (например, квадроциклы, каяки, снегоходы). Основные регионы для путешествия со мной и моей командой: Алтай, Байкал, Сахалин, Камчатка, Кыргызстан. Присоединяйся к нашему туру!

