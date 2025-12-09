Отправляемся туда, чтобы весело и активно начать год! Нас ждёт прогулка по зимнему таёжному лесу,
Описание тура
Организационные детали
Мы ходим в несложные трехдневные походы с ночевкой в приюте. Имея среднюю физическую подготовку, вы справитесь.
Вы должны понимать, что поход — это физическая и моральная нагрузка. Может быть тяжело в определенные моменты, но у вас останутся отличные впечатления от отдыха на природе.
Погода зимой в горах бывает самая разная: тепло и снегопад или мороз и солнце. К сожалению, мы не можем её настроить, поэтому остается только готовиться к разным температурам. Именно из-за разнообразной погоды важно взять одежду на разные температуры и разную физическую активность.
При радиальных прогулках мы постоянно в движении, поэтому при правильной одежде замёрзнуть сложно.
Программа тура по дням
Алгуйские термолиты
Встретим вас на ж/д вокзале Новокузнецка или Междуреченска. Если вы прибываете накануне, сообщите нам — поможем с выбором отеля.
Утром на электричке прибываем на станцию «Лужба» и отправляемся к нашему домику. Рюкзаки отправляем на снегоходе, а сами идём налегке около 10 км по укатанной тропе через зимний таёжный лес. По пути нас ждут красивые виды, замёрзшие реки с мостиками, остановки на чай и перекус.
Добравшись, обедаем, знакомимся и отдыхаем. Днём отправимся на лёгкую прогулку к удивительным Алгуйским тремолитам — это уникальные каменные останцы высотой до 15 метров, спрятанные в заснеженной тайге.
Вечером нас ждёт лепка домашних пельменей в дружной компании, горячая баня и, для смельчаков, прыжки в мягкий снег. Если погода ясная, мы увидим яркий закат и звёзды, светящиеся вдали от городских огней.
За день пройдём около 10 км пешком.
Подъём на хребет Тигер-Тыш
Сегодня поднимемся на хребет Тигер-Тыш. Утром надеваем снегоступы и отправляемся по тропе через лес к вершинам. Сначала идём по укатанной тропе, а затем штурмуем глубокие сугробы, наслаждаясь зимними пейзажами.
Покорим пики Дураков. Они известны своими панорамными видами, которые подарят невероятные эмоции. На вершине сделаем привал, попьём чай из термоса и перекусим. После отдыха начнём спуск — часть пути пройдём пешком, а часть весело преодолеем на ледянках.
К вечеру возвращаемся в наш домик. После ужина снова затопим баню, где можно согреться после насыщенного дня. Посиделки с играми, общение и ароматный таёжный чай — настоящая походная романтика.
За день пройдём около 10 км с перепадом высот до 1000 м.
Окончание тура
После завтрака собираем вещи и направляемся к станции «Лужба». Тропа проходит через живописный лес, и путь длиной около 10 км. Для тех, кто не хочет нести рюкзак, можно отправить его на снегоходе (оплачивается отдельно).
На станции у нас будет время отдохнуть или заглянуть в кафе (за доплату). Затем переправляемся через реку на моторной лодке и в 15:32 садимся в поезд. В пути будем делиться эмоциями, наслаждаясь пейзажами тайги за окном.
До скорой встречи в новых путешествиях!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер от/до ж/д вокзала
- Трансфер по маршруту
- Трансфер вещей на снегоходе в первый день
- Услуги гида
- Аренда снегоступов
- Баня
- Новогодняя развлекательная программа
Что не входит в цену
- Переезд до Новокузнецка/Междуреченска и обратно
- Питание в Лужбе в последний день тура
- Трансфер вещей в обратную сторону
- Страховка на случай травм