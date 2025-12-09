Поднебесные Зубья — сказочный горный массив на юге Кемеровской области, где тайга встречается с заснеженными вершинами.Отправляемся туда, чтобы весело и активно начать год! Нас ждёт прогулка по зимнему таёжному лесу,

знакомство с загадочными Алгуйскими тремолитами и восхождение на вершины хребта Тигер-Тыш, откуда открываются головокружительные панорамы. Лепка пельменей в дружной компании, спуск на ледянках, горячая баня и ароматный таёжный чай сделают это путешествие особенно уютным. А заснеженные леса, звёздное небо и морозный воздух подарят то самое ощущение свободы и единения с природой!

Описание тура

Организационные детали

Мы ходим в несложные трехдневные походы с ночевкой в приюте. Имея среднюю физическую подготовку, вы справитесь.

Вы должны понимать, что поход — это физическая и моральная нагрузка. Может быть тяжело в определенные моменты, но у вас останутся отличные впечатления от отдыха на природе.

Погода зимой в горах бывает самая разная: тепло и снегопад или мороз и солнце. К сожалению, мы не можем её настроить, поэтому остается только готовиться к разным температурам. Именно из-за разнообразной погоды важно взять одежду на разные температуры и разную физическую активность.

При радиальных прогулках мы постоянно в движении, поэтому при правильной одежде замёрзнуть сложно.