Туры на 3 дня в Новокузнецке

Найдено 4 тура в категории «3-дневные туры» в Новокузнецке, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сакральные места силы Шории
На автобусе
3 дня
Сакральные места силы Шории
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
27 375 за человека
Таежный Карчит. Заповедная Шория
Пешая
На автобусе
3 дня
Таежный Карчит. Заповедная Шория
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
29 635 за человека
Летнее путешествие в Горную Шорию
На автобусе
1 отзыв
3 дня
Летнее путешествие в Горную Шорию
Начало: Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
23 авг в 10:00
22 900 за человека
Выходные в снежном Шерегеше
На автобусе
На снегоходах
4 дня
Выходные в снежном Шерегеше
Начало: Россия, Кемеровская область, Прокопьевский муницип...
4 янв в 10:00
11 янв в 10:00
15 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    15 марта 2023
    Летнее путешествие в Горную Шорию
    С 6 марта по 11 марта 2023 была в туре Зимнее путешествие в сердце Сибири. Тур оставил очень хорошее впечатление.
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    Гиды и экскурсоводы по городу и музеям очень профессиональные, любящие своё дело, им хвала и благодарность. Организация тура тоже на хорошем уровне. Города Томск, Кемерово, Новокузнецк очень разные и есть что посмотреть. По туру нам не хватило времени в Кемерово на посещение Томской писанины, там нужен целый день, тогда можно охватить больше. Сейчас глядя на карту парка, понимаешь что увидел меньше половины. У нас было сокращено из за погоды, но и в программе время мало 3-4 часа. Впечатлило посещение угольного разреза, техника, масштаб. В группе было 4 человека. Давайте путешествовать, знакомиться и знать свою историю. Всем спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «3-дневные туры»

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  1. Сакральные места силы Шории
  2. Таежный Карчит. Заповедная Шория
  3. Летнее путешествие в Горную Шорию
  4. Выходные в снежном Шерегеше
Сколько стоит тур в Новокузнецке в августе 2024
Сейчас в Новокузнецке в категории "3-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 15 900 до 29 635. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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