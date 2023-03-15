3 дня
Сакральные места силы Шории
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
27 375₽ за человека
3 дня
Таежный Карчит. Заповедная Шория
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
29 635₽ за человека
3 дня
Летнее путешествие в Горную Шорию
Начало: Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
23 авг в 10:00
22 900₽ за человека
4 дня
Выходные в снежном Шерегеше
Начало: Россия, Кемеровская область, Прокопьевский муницип...
4 янв в 10:00
11 янв в 10:00
15 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга15 марта 2023С 6 марта по 11 марта 2023 была в туре Зимнее путешествие в сердце Сибири. Тур оставил очень хорошее впечатление.
Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку в категории «3-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Новокузнецке в августе 2024
Сейчас в Новокузнецке в категории "3-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 15 900 до 29 635. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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