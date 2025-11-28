Мои заказы

Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи с вечеринками и фотосессией

Встретить Новый год прямо на склоне, покорить снежные склоны, попариться в бане и покормить альпак
Поехали с нами в Шерегеш: будем катать на склонах разного уровня сложности и оттачивать мастерство, веселиться на вечеринках, петь в караоке и танцевать.

Вас ждут не только активный отдых, но и
море приятных эмоций и впечатлений: мы побываем на ферме альпак, сделаем милые фото с животными и покормим их с рук, все вместе снимем эффектное видео на горе и проведём фотосессию — самые смелые смогут попозировать с лыжами или сноубордом в купальнике.

Желающие пройдут 3-дневную школу с обучением в группе своего уровня подготовки, попрактиковаться с инструкторами, опыт которых более 6 лет, и получить качественный разбор катания.

А в новогодние заезды весело и душевно отпразднуем наступление нового года — бой курантов и грохот фейерверков застанет нас прямо на склоне! И всё это в комфортном формате — в группе не больше 8 человек.

Описание тура

Организационные детали

Ученики будут разделены на несколько групп: новички, продолжающие и профи. В каждой группе максимум 6 человек. Обучение проводят инструкторы с опытом не менее 6 лет и лицензией на обучение горным лыжам или сноуборду.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с трассами и командой

Рано утром встречаемся в аэропорту Новокузнецка и переезжаем в Шерегеш. В дороге около 2,5 часов. Пообедаем в юрте, где попробуем сибирские блюда. Во второй половине дня вы уже можете отправиться самостоятельно кататься. Мы поможем подобрать оборудование и дадим скидку на прокат. Познакомим с курортом, расскажем, как выбрать самый выгодный ски-пасс, и прокатимся вместе, чтобы показать все зоны курорта. В завершении дня вас ждёт вечер знакомств.

Для новогоднего тура 31.12 — 6.01

Вернёмся с горы и начнём праздничную вечеринку: поиграем в весёлые игры, вкусно поедим на банкете, а в полночь, звеня бокалами, смеясь и поздравляя друг друга, встретим Новый год прямо на склоне.

2 день

Катаемся на склонах и веселимся под живую музыку в баре

Сегодня для желающих за доплату начнётся обучение в 3-дневной школе катания на горных лыжах и сноуборде. С вами будут работать профессиональные инструкторы с опытом не менее 6 лет. Ученики разделяются на несколько групп — новички, продолжающие и профи. В программу школы включена практика на склонах, лекции и подробный видеоразбор.

Под руководством опытного тренера вы освоите навыки безопасного и уверенного катания. Научитесь точно контролировать скорость и траекторию, а главное — сможете отпустить напряжение и получать удовольствие от спусков.

Даже если вы не записаны в школу, мы подберём вам компанию единомышленников, с которыми будет приятно делить склоны.

Вечером — квартирник с живой музыкой в баре. Звучат гитара, барабаны и кавер-песни, под которые можно танцевать и подпевать в тёплой, непринуждённой атмосфере.

3 день

Продолжение катания, ферма альпак и баня

Продолжаем катание — можно присоединиться к группе для обучения или отправиться на шерегешский «пухляк», чтобы насладиться фрирайдом.

Днём поедем на ферму альпак. У вас будет возможность погладить и покормить дружелюбных альпак и кроликов. Животные свободно гуляют по территории, подходят близко и охотно позируют на фото.

После возвращения — заслуженный отдых в бане. Вдыхая аромат натуральной древесины, вы будете париться с веником, а затем — освежаться в сугробе. Это настоящий ритуал восстановления: тело обновляется, а усталость уходит без следа.

4 день

Видеосъёмка, фотосессия и видеоразбор

Вновь выходим на склоны. Сегодня запланирован совместный заезд в необычном формате: будем снимать эффектное и атмосферное видео.
На вершине горы среди заснеженных елей пройдёт фотосессия с профессиональным фотографом. Самые смелые смогут сняться в купальниках. Затем съёмка продолжится в движении — прямо во время катания.

После соберёмся на видеоразбор: инструктор покадрово проанализирует технику каждого участника, даст комментарии и рекомендации. Это помогает быстрее улучшить навык.

Вечером — тематическая лекция. Поговорим о биомеханике катания: как работает тело, как взаимодействуют доска или лыжи с поверхностью, и как сохранить безопасность на фрирайде. После лекции — уютный вечер с настольными играми.

Для новогоднего тура 28.12–3.01

После катания отдохнём, видеоразбор и лекцию перенесём на другой день. Повеселимся на праздничной вечеринке, а в полночь поднимемся на склон, чтобы встретить Новый год под яркие залпы фейерверков, с шампанским и подарками.

5 день

Развлечения на выбор

Вы сможете выбрать: продолжить катание, отправиться в полёт на параплане или прокатиться на снегоходе до Креста — пика, возвышающегося над всей горнолыжной зоной. С вершины открываются головокружительные виды на горы, залитые красками закатного неба. Здесь же можно прогуляться среди скал Верблюды — природных изваяний, нависающих над заснеженным ландшафтом.

Вечером — отдых в спа-комплексе. Здесь можно расслабиться в ароматной можжевеловой бане, попробовать сенную, русскую, финскую, марокканскую парилки, погреться в хаммаме и посидеть в соляной комнате, а затем нырнуть в купель с родниковой водой.

6 день

День на склонах, барбекю-пати, караоке и танцы

Завершаем тур активным днём на склонах — продолжаем оттачивать технику на подготовленных трассах или устраиваем полноценный фрирайд-день на ратраках.

Вечером собираемся на прощальный королевский ужин с барбекю-пати: сочные блюда на открытом огне, весёлая атмосфера, совместные тосты и воспоминания о самых ярких моментах поездки. Продолжим вечер караоке и танцами под драйвовую музыку — достойное завершение насыщенного и вдохновляющего тура.

7 день

Отъезд

Утром выезжаем в аэропорт Новокузнецка. Ориентировочное прибытие — после 10:00.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы из Новокузнецка в Шерегеш и обратно
  • Организация горнолыжного/сноуборд/фрирайд обучения (само обучение за доплату по специальной стоимости)
  • Видосъёмка и видеоразбор ошибок, 2 лекции для обучающихся
  • Поездка на ферму альпак
  • Горнолыжная страховка
  • Банный вечер
  • Вечеринки, настолки, общие тусовки по вечерам
  • Помощь в поиске авиабилета, список снаряжения, рекомендации и поддержка
  • Сопровождение во время тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Новокузнецка и обратно
  • Обеды и ужины
  • Прокат оборудования
  • Ски-пасс
  • Обучение - 3-дневная школа катания на горных лыжах или сноуборде (практика на склоне + лекции + подробный видеоразбор)
  • Дополнительные развлечения (параплан, катание на снегоходах)
  • Стоимость тура зависит от даты заезда:
  • 7-13 декабря 1-7 февраля, 15-21 февраля - 68 900 ₽
  • 28 декабря-3 января - 85 900 ₽
  • 31 декабря-6 января - 93 900 ₽
  • 3-8 января - 82 900 ₽
  • 8-14 марта - 73 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Новокузнецка, 8:30
Завершение: Аэропорт Новокузнецка, после 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваша команда гидов в Новокузнецке
Организатор туров, основатель компании авторских путешествий, гид в Кавказских горах и в Гималаях, горнолыжный инструктор (в России и в Австрии), инструктор по дельтапланеризму, наставник по созданию авторских туров, психолог. Прошла
3 курса випассаны. Водила группы в треккинг вокруг Аннапурны через перевал 5400 м и треккинг к базовому лагерю Эвереста на 5550 м. Я знаю, как организовать безопасные горные походы и как помочь вам достичь новых высот в горах и в практиках. Беру с собой профессиональных опытных инструкторов по йоге, которые влюбляют в практику, к кому наши туристы возвращаются на индивидуальные занятия после тура. Проведу вас по горам, покажу хребты от горизонта до горизонта и верну домой в целости и сохранности! Здоровыми, заряженными и вдохновленными на новые подвиги.

