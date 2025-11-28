Сегодня для желающих за доплату начнётся обучение в 3-дневной школе катания на горных лыжах и сноуборде. С вами будут работать профессиональные инструкторы с опытом не менее 6 лет. Ученики разделяются на несколько групп — новички, продолжающие и профи. В программу школы включена практика на склонах, лекции и подробный видеоразбор.

Под руководством опытного тренера вы освоите навыки безопасного и уверенного катания. Научитесь точно контролировать скорость и траекторию, а главное — сможете отпустить напряжение и получать удовольствие от спусков.

Даже если вы не записаны в школу, мы подберём вам компанию единомышленников, с которыми будет приятно делить склоны.

Вечером — квартирник с живой музыкой в баре. Звучат гитара, барабаны и кавер-песни, под которые можно танцевать и подпевать в тёплой, непринуждённой атмосфере.