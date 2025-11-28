Вас ждут не только активный отдых, но и
Описание тура
Организационные детали
Ученики будут разделены на несколько групп: новички, продолжающие и профи. В каждой группе максимум 6 человек. Обучение проводят инструкторы с опытом не менее 6 лет и лицензией на обучение горным лыжам или сноуборду.
Программа тура по дням
Знакомство с трассами и командой
Рано утром встречаемся в аэропорту Новокузнецка и переезжаем в Шерегеш. В дороге около 2,5 часов. Пообедаем в юрте, где попробуем сибирские блюда. Во второй половине дня вы уже можете отправиться самостоятельно кататься. Мы поможем подобрать оборудование и дадим скидку на прокат. Познакомим с курортом, расскажем, как выбрать самый выгодный ски-пасс, и прокатимся вместе, чтобы показать все зоны курорта. В завершении дня вас ждёт вечер знакомств.
Для новогоднего тура 31.12 — 6.01
Вернёмся с горы и начнём праздничную вечеринку: поиграем в весёлые игры, вкусно поедим на банкете, а в полночь, звеня бокалами, смеясь и поздравляя друг друга, встретим Новый год прямо на склоне.
Катаемся на склонах и веселимся под живую музыку в баре
Сегодня для желающих за доплату начнётся обучение в 3-дневной школе катания на горных лыжах и сноуборде. С вами будут работать профессиональные инструкторы с опытом не менее 6 лет. Ученики разделяются на несколько групп — новички, продолжающие и профи. В программу школы включена практика на склонах, лекции и подробный видеоразбор.
Под руководством опытного тренера вы освоите навыки безопасного и уверенного катания. Научитесь точно контролировать скорость и траекторию, а главное — сможете отпустить напряжение и получать удовольствие от спусков.
Даже если вы не записаны в школу, мы подберём вам компанию единомышленников, с которыми будет приятно делить склоны.
Вечером — квартирник с живой музыкой в баре. Звучат гитара, барабаны и кавер-песни, под которые можно танцевать и подпевать в тёплой, непринуждённой атмосфере.
Продолжение катания, ферма альпак и баня
Продолжаем катание — можно присоединиться к группе для обучения или отправиться на шерегешский «пухляк», чтобы насладиться фрирайдом.
Днём поедем на ферму альпак. У вас будет возможность погладить и покормить дружелюбных альпак и кроликов. Животные свободно гуляют по территории, подходят близко и охотно позируют на фото.
После возвращения — заслуженный отдых в бане. Вдыхая аромат натуральной древесины, вы будете париться с веником, а затем — освежаться в сугробе. Это настоящий ритуал восстановления: тело обновляется, а усталость уходит без следа.
Видеосъёмка, фотосессия и видеоразбор
Вновь выходим на склоны. Сегодня запланирован совместный заезд в необычном формате: будем снимать эффектное и атмосферное видео.
На вершине горы среди заснеженных елей пройдёт фотосессия с профессиональным фотографом. Самые смелые смогут сняться в купальниках. Затем съёмка продолжится в движении — прямо во время катания.
После соберёмся на видеоразбор: инструктор покадрово проанализирует технику каждого участника, даст комментарии и рекомендации. Это помогает быстрее улучшить навык.
Вечером — тематическая лекция. Поговорим о биомеханике катания: как работает тело, как взаимодействуют доска или лыжи с поверхностью, и как сохранить безопасность на фрирайде. После лекции — уютный вечер с настольными играми.
Для новогоднего тура 28.12–3.01
После катания отдохнём, видеоразбор и лекцию перенесём на другой день. Повеселимся на праздничной вечеринке, а в полночь поднимемся на склон, чтобы встретить Новый год под яркие залпы фейерверков, с шампанским и подарками.
Развлечения на выбор
Вы сможете выбрать: продолжить катание, отправиться в полёт на параплане или прокатиться на снегоходе до Креста — пика, возвышающегося над всей горнолыжной зоной. С вершины открываются головокружительные виды на горы, залитые красками закатного неба. Здесь же можно прогуляться среди скал Верблюды — природных изваяний, нависающих над заснеженным ландшафтом.
Вечером — отдых в спа-комплексе. Здесь можно расслабиться в ароматной можжевеловой бане, попробовать сенную, русскую, финскую, марокканскую парилки, погреться в хаммаме и посидеть в соляной комнате, а затем нырнуть в купель с родниковой водой.
День на склонах, барбекю-пати, караоке и танцы
Завершаем тур активным днём на склонах — продолжаем оттачивать технику на подготовленных трассах или устраиваем полноценный фрирайд-день на ратраках.
Вечером собираемся на прощальный королевский ужин с барбекю-пати: сочные блюда на открытом огне, весёлая атмосфера, совместные тосты и воспоминания о самых ярких моментах поездки. Продолжим вечер караоке и танцами под драйвовую музыку — достойное завершение насыщенного и вдохновляющего тура.
Отъезд
Утром выезжаем в аэропорт Новокузнецка. Ориентировочное прибытие — после 10:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы из Новокузнецка в Шерегеш и обратно
- Организация горнолыжного/сноуборд/фрирайд обучения (само обучение за доплату по специальной стоимости)
- Видосъёмка и видеоразбор ошибок, 2 лекции для обучающихся
- Поездка на ферму альпак
- Горнолыжная страховка
- Банный вечер
- Вечеринки, настолки, общие тусовки по вечерам
- Помощь в поиске авиабилета, список снаряжения, рекомендации и поддержка
- Сопровождение во время тура
Что не входит в цену
- Билеты до Новокузнецка и обратно
- Обеды и ужины
- Прокат оборудования
- Ски-пасс
- Обучение - 3-дневная школа катания на горных лыжах или сноуборде (практика на склоне + лекции + подробный видеоразбор)
- Дополнительные развлечения (параплан, катание на снегоходах)
- Стоимость тура зависит от даты заезда:
- 7-13 декабря 1-7 февраля, 15-21 февраля - 68 900 ₽
- 28 декабря-3 января - 85 900 ₽
- 31 декабря-6 января - 93 900 ₽
- 3-8 января - 82 900 ₽
- 8-14 марта - 73 900 ₽