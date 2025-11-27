Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Возьмите с собой: индивидуальную. аптечку с эластичными бинтами и пластырями, солнцезащитный крем, гигиеническую помаду, небольшой рюкзак, термос и горнолыжную одежду. Рекомендуем взять дополнительное утепление.
Питание. Включены завтраки со 2-го дня по комплексному меню кафе гостиницы.
Транспорт. Микроавтобус Sprinter, Крафтер и аналогичные (до 18 мест) или минивэн (до 8 мест).
Возраст участников. 0+ на ваше усмотрение.
Уровень сложности. Средний. Активные передвижения, маршруты до 25 км. Нужна базовая физподготовка. Горнолыжный активный тур. Подойдёт как новичкам, так и профессионалам. На курорте Шерегеш есть трассы различного уровня сложности, аренда снаряжения и инструкторы.
Программа тура по дням
Заезд
Встречаемся в Новокузнецке, после чего нас ждёт 3-часовой переезд до Шерегеша. Разместимся в гостинице, отдохнём и пойдём гулять по посёлку. Вечером соберёмся с желающими в общем холле, пообщаемся и сыграем в настолки.
День катания или другой досуг на ваш выбор
Ежедневно с 9:00 до 16:30 вы сможете кататься по трассам курорта, выбирая наиболее подходящие для своего уровня подготовки. Также к вашим услугам: аренда снаряжения и уроки с инструктором.
Сегодня отправимся в сектора А и В, где расположились одни из самых снежных и мягких горнолыжных трасс Сибири. Перед началом спуска вас ждёт вводный инструктаж по катанию на горных лыжах от гида-сопровождающего. На обед с желающими встретимся в кафе.
День катания или другой досуг на ваш выбор
После завтрака отправимся в сектора F и E. Здесь находится одна из самых длинных горнолыжных трасс в Шерегеше и хорошо развитая инфраструктура.
Во второй половине дня желающие смогут посетить парк хаски и прокатиться на ватрушках (развлечения за доплату). А вечером сходим в бар или вновь соберёмся в холле гостиницы.
День катания или другой досуг на ваш выбор
Сегодня отправимся кататься на гору Асыр. Опробуем новые трассы среди заснеженного хвойного леса. А вечером встретим закат на вершине Зелёной.
День катания или другой досуг на ваш выбор
Вы сможете продолжить катание или выбрать другие развлечения на свой вкус. Рекомендуем прокатиться на снегоходах, расслабиться в термальном центре или баньке с купелью (за доплату).
День катания или другой досуг на ваш выбор
Продолжение катания или другие развлечения на ваш выбор. Освещённая трасса работает до 22:00, поэтому в первой половине дня можно посетить оленью ферму (за доплату), а затем пронестись по склонам с подсветкой под звёздным небом.
Отъезд
После завтрака у вас будет время прогуляться до сувенирного магазина. Затем выезжаем в Новокузнецк. В город прибудем к 15:00-16:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе, включая трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала Новокузнецка
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Работа сопровождающего
Что не входит в цену
- Билеты до Новокузнецка и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Прокат горнолыжного снаряжения - по прайсу курорта (от 1200 ₽ в сутки)
- Ски-пасс - по прайсу курорта
- Услуги профессиональных инструкторов - по прайсу курорта (от 2500 ₽ в час)
- 1-местное размещение - доплата 25 000 ₽
- Дополнительные развлечения (экскурсия на снегоходах, посещение термального центра, бани, фермы и другое)
- Горнолыжная страховка