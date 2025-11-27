Мои заказы

Шерегеш: горнолыжный тур для новичков и продвинутых

Обкатать сибирские склоны, насладиться закатами в горах и опробовать другие развлечения курорта
Присоединяйтесь к компании таких же любителей зимнего активного отдыха — поедем в Сибирь кататься по трассам Шерегеша! Нас ждут пушистый снег, панорамные виды гор, ароматы хвойного леса и современная инфраструктура
читать дальше

курорта. Здесь есть маршруты различного уровня сложности, включая учебные и детские склоны. Поэтому тур подходит и для начинающих горнолыжников и сноубордистов. К вашим услугам — аренда снаряжения и уроки с инструкторами. По вечерам будем собираться вместе в общих зонах гостиницы или барах.

А ещё желающие смогут прокатиться на снегоходах, обновиться в термальных источниках, посетить оленью ферму и разбавить катание другими развлечениями Шерегеша.

Шерегеш: горнолыжный тур для новичков и продвинутых
Шерегеш: горнолыжный тур для новичков и продвинутых

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Возьмите с собой: индивидуальную. аптечку с эластичными бинтами и пластырями, солнцезащитный крем, гигиеническую помаду, небольшой рюкзак, термос и горнолыжную одежду. Рекомендуем взять дополнительное утепление.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня по комплексному меню кафе гостиницы.

Транспорт. Микроавтобус Sprinter, Крафтер и аналогичные (до 18 мест) или минивэн (до 8 мест).

Возраст участников. 0+ на ваше усмотрение.

Уровень сложности. Средний. Активные передвижения, маршруты до 25 км. Нужна базовая физподготовка. Горнолыжный активный тур. Подойдёт как новичкам, так и профессионалам. На курорте Шерегеш есть трассы различного уровня сложности, аренда снаряжения и инструкторы.

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Встречаемся в Новокузнецке, после чего нас ждёт 3-часовой переезд до Шерегеша. Разместимся в гостинице, отдохнём и пойдём гулять по посёлку. Вечером соберёмся с желающими в общем холле, пообщаемся и сыграем в настолки.

ЗаездЗаездЗаезд
2 день

День катания или другой досуг на ваш выбор

Ежедневно с 9:00 до 16:30 вы сможете кататься по трассам курорта, выбирая наиболее подходящие для своего уровня подготовки. Также к вашим услугам: аренда снаряжения и уроки с инструктором.

Сегодня отправимся в сектора А и В, где расположились одни из самых снежных и мягких горнолыжных трасс Сибири. Перед началом спуска вас ждёт вводный инструктаж по катанию на горных лыжах от гида-сопровождающего. На обед с желающими встретимся в кафе.

День катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выбор
3 день

День катания или другой досуг на ваш выбор

После завтрака отправимся в сектора F и E. Здесь находится одна из самых длинных горнолыжных трасс в Шерегеше и хорошо развитая инфраструктура.

Во второй половине дня желающие смогут посетить парк хаски и прокатиться на ватрушках (развлечения за доплату). А вечером сходим в бар или вновь соберёмся в холле гостиницы.

День катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выбор
4 день

День катания или другой досуг на ваш выбор

Сегодня отправимся кататься на гору Асыр. Опробуем новые трассы среди заснеженного хвойного леса. А вечером встретим закат на вершине Зелёной.

День катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выбор
5 день

День катания или другой досуг на ваш выбор

Вы сможете продолжить катание или выбрать другие развлечения на свой вкус. Рекомендуем прокатиться на снегоходах, расслабиться в термальном центре или баньке с купелью (за доплату).

День катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выбор
6 день

День катания или другой досуг на ваш выбор

Продолжение катания или другие развлечения на ваш выбор. Освещённая трасса работает до 22:00, поэтому в первой половине дня можно посетить оленью ферму (за доплату), а затем пронестись по склонам с подсветкой под звёздным небом.

День катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выборДень катания или другой досуг на ваш выбор
7 день

Отъезд

После завтрака у вас будет время прогуляться до сувенирного магазина. Затем выезжаем в Новокузнецк. В город прибудем к 15:00-16:00.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе, включая трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала Новокузнецка
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Работа сопровождающего
Что не входит в цену
  • Билеты до Новокузнецка и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Прокат горнолыжного снаряжения - по прайсу курорта (от 1200 ₽ в сутки)
  • Ски-пасс - по прайсу курорта
  • Услуги профессиональных инструкторов - по прайсу курорта (от 2500 ₽ в час)
  • 1-местное размещение - доплата 25 000 ₽
  • Дополнительные развлечения (экскурсия на снегоходах, посещение термального центра, бани, фермы и другое)
  • Горнолыжная страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новокузнецк, ж/д вокзал и аэропорт, 7:30-8:30
Завершение: Новокузнецк, ж/д вокзал и аэропорт, 15:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Новокузнецке
Провела экскурсии для 185 туристов
Занимается организацией активных туров по России! Мы создаём душевные путешествия по всему Кавказу, Крыму, Алтаю, Байкалу и Ергакам. Пошли вместе в настоящие походы с рюкзаком или в комфортный тур с проживанием в гостинице и треккингами налегке. С нами официально, надёжно, а наши опытные гиды точно знают, что жизнь лучше, когда ты в горах:)

Похожие туры из Новокузнецка

Летнее путешествие в Горную Шорию
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Летнее путешествие в Горную Шорию
Начало: Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
19 июн в 10:00
10 июл в 10:00
26 900 ₽ за человека
Наедине с тайгой. Летний тур на 6 дней в Сибирь
6 дней
2 отзыва
Наедине с тайгой. Летний тур на 6 дней в Сибирь
Начало: Кемеровская область, Новокузнецк
13 июн в 10:00
28 июн в 10:00
от 55 800 ₽ за человека
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи с вечеринками и фотосессией
7 дней
Сибирская Швейцария: горнолыжный тур в Шерегеш для новичков и профи с вечеринками и фотосессией
Встретить Новый год прямо на склоне, покорить снежные склоны, попариться в бане и покормить альпак
Начало: Аэропорт Новокузнецка, 8:30
7 дек в 08:00
28 дек в 08:00
68 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Новокузнецке
Все туры из Новокузнецка