Сакральные места силы Шории

Сакральные места, активный отдых, захватывающие рассказы о жизни людей, таежных животных, птицах и “погружение” в мир далекого прошлого наших предков! На протяжении всего маршрута Вы знакомитесь с историей, культурой, традициями
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и верованиями местного народа Горной Шории – шорцев.

Вас познакомят с образом жизни староверов, которые до сего дня живут без документов и ведут традиционный образ жизни, который вели их деды и прадеды.

Сакральные места силы Шории
Сакральные места силы Шории
Сакральные места силы Шории
Ближайшие даты:
30
мая6
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июн20
июн27
июн4
июл11
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Шерегеш. Треккинг в горы

В 06:40 трансфер из Новокузнецка в Шерегеш.

Прибытие в Шерегеш, завтрак, размещение в отеле.

Отдых, свободное время.

Треккинг в горы.

Панорамные виды, чистейший воздух, ароматы таежных трав, обзорная площадка, незабываемые фото на память (экскурсия в подарок).

Ужин в отеле.

Прибытие в Шерегеш. Треккинг в горыПрибытие в Шерегеш. Треккинг в горыПрибытие в Шерегеш. Треккинг в горыПрибытие в Шерегеш. Треккинг в горы
2 день

Загадки Шории

Завтрак.

09:00 Экскурсия “Загадки Шории”.

8-часовая обзорная экскурсия на автобусе.

Одна из самых популярных и любимых обзорных программ по территории района.

Вы познакомитесь с историей края, посетите достопримечательности, узнаете о шорских поселках, познакомитесь с образом жизни местного аборигенного населения.

Уникальным местом маршрута будет являться поселок Усть-Кабырза, официальная история которого насчитывает более 300 лет, а его корни уходят в глубокую древность.

Уникальность поселка заключается и в его месторасположении – месте слияния трех таежных рек: Мрас-Су, Кабырза и Пызас являющиеся истоками р. Томь.

Здесь проходил Малый шелковый путь, а местные жители – шорцы, традиционно промышлявшие не только охотой, но и славившиеся уникальными способностями по изготовлению изделий из металла были прозваны китайскими купцами Кузнецкими татарами.

В устье рек было найдено захоронение Шорской принцессы, история которой окутана тайнами.

Возвращение в отель, ужин.

Загадки ШорииЗагадки ШорииЗагадки ШорииЗагадки Шории
3 день

Спасские дворцы

Завтрак в отеле.

09:00 Экскурсия “Спасские дворцы”.

Захватывающее приключение на вездеходе ГАЗ-66 по окрестностям Таштагольского района (поселок Спасск).

Таежные тропы, водные и грязевые преграды, лесные пейзажи, ароматы таёжных трав, масса драйва и адреналина!

Отъезд из Шерегеша.

Спасские дворцыСпасские дворцыСпасские дворцы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Варианты проживания

Гостиница Фристайл-1

2 ночи

Туристический комплекс «Фристайл» расположен у подножия горы Зеленой в Шерегеше и включает в себя две гостиницы и номера возле подъемника.

На территории комплекса расположены русские бани и хаммам, прокат горнолыжного снаряжения, кафе.

(2-х местное размещение)

Гостиница Фристайл-1Гостиница Фристайл-1Гостиница Фристайл-1Гостиница Фристайл-1Гостиница Фристайл-1Гостиница Фристайл-1

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Доставка в Шерегеш из Новокузнецка и обратно
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтраки и ужины, обед во второй день во время экскурсионной программы
  • Трекинг в горы
  • Экскурсия «Загадки Шории»
  • Экскурсия «Спасские дворцы»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новокузнецка и обратно
  • Питание не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии
  • Страховка
Место начала и завершения?
Кемеровская область, Новокузнецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для экскурсий: форма одежды – удобная спортивная, обувь кроссовки, головной убор.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Рекомендуется оформить страховку от клещевого энцефалита (в случае если нет прививки). Маршрут проходит в таежной местности, с начала июня по конец августа наиболее спокойная пора.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

График заездов в июне, июле, августе с пятницы по воскресенье.

Отправление по пятницам туристическим автобусом:

  • Новокузнецк: аэропорт в 07:30;
  • Новокузнецк: парковка Ж/Д и автовокзала в 06:40 и в 21:15;

Отъезд из Шерегеша: еженедельно по воскресеньям в 16:00 или 19:00 туристическим автобусом, время в пути 3 часа.

Есть ли скидки детям?

Стоимость программы для детей до 12 лет – 22 750 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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