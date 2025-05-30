2 день

Загадки Шории

Завтрак.

09:00 Экскурсия “Загадки Шории”.

8-часовая обзорная экскурсия на автобусе.

Одна из самых популярных и любимых обзорных программ по территории района.

Вы познакомитесь с историей края, посетите достопримечательности, узнаете о шорских поселках, познакомитесь с образом жизни местного аборигенного населения.

Уникальным местом маршрута будет являться поселок Усть-Кабырза, официальная история которого насчитывает более 300 лет, а его корни уходят в глубокую древность.

Уникальность поселка заключается и в его месторасположении – месте слияния трех таежных рек: Мрас-Су, Кабырза и Пызас являющиеся истоками р. Томь.

Здесь проходил Малый шелковый путь, а местные жители – шорцы, традиционно промышлявшие не только охотой, но и славившиеся уникальными способностями по изготовлению изделий из металла были прозваны китайскими купцами Кузнецкими татарами.

В устье рек было найдено захоронение Шорской принцессы, история которой окутана тайнами.

Возвращение в отель, ужин.