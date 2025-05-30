Программа тура по дням
Прибытие в Шерегеш. Треккинг в горы
В 06:40 трансфер из Новокузнецка в Шерегеш.
Прибытие в Шерегеш, завтрак, размещение в отеле.
Отдых, свободное время.
Треккинг в горы.
Панорамные виды, чистейший воздух, ароматы таежных трав, обзорная площадка, незабываемые фото на память (экскурсия в подарок).
Ужин в отеле.
Загадки Шории
Завтрак.
09:00 Экскурсия “Загадки Шории”.
8-часовая обзорная экскурсия на автобусе.
Одна из самых популярных и любимых обзорных программ по территории района.
Вы познакомитесь с историей края, посетите достопримечательности, узнаете о шорских поселках, познакомитесь с образом жизни местного аборигенного населения.
Уникальным местом маршрута будет являться поселок Усть-Кабырза, официальная история которого насчитывает более 300 лет, а его корни уходят в глубокую древность.
Уникальность поселка заключается и в его месторасположении – месте слияния трех таежных рек: Мрас-Су, Кабырза и Пызас являющиеся истоками р. Томь.
Здесь проходил Малый шелковый путь, а местные жители – шорцы, традиционно промышлявшие не только охотой, но и славившиеся уникальными способностями по изготовлению изделий из металла были прозваны китайскими купцами Кузнецкими татарами.
В устье рек было найдено захоронение Шорской принцессы, история которой окутана тайнами.
Возвращение в отель, ужин.
Спасские дворцы
Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсия “Спасские дворцы”.
Захватывающее приключение на вездеходе ГАЗ-66 по окрестностям Таштагольского района (поселок Спасск).
Таежные тропы, водные и грязевые преграды, лесные пейзажи, ароматы таёжных трав, масса драйва и адреналина!
Отъезд из Шерегеша.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Варианты проживания
Гостиница Фристайл-1
Туристический комплекс «Фристайл» расположен у подножия горы Зеленой в Шерегеше и включает в себя две гостиницы и номера возле подъемника.
На территории комплекса расположены русские бани и хаммам, прокат горнолыжного снаряжения, кафе.
(2-х местное размещение)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Доставка в Шерегеш из Новокузнецка и обратно
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки и ужины, обед во второй день во время экскурсионной программы
- Трекинг в горы
- Экскурсия «Загадки Шории»
- Экскурсия «Спасские дворцы»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новокузнецка и обратно
- Питание не указанное в программе
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для экскурсий: форма одежды – удобная спортивная, обувь кроссовки, головной убор.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендуется оформить страховку от клещевого энцефалита (в случае если нет прививки). Маршрут проходит в таежной местности, с начала июня по конец августа наиболее спокойная пора.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
График заездов в июне, июле, августе с пятницы по воскресенье.
Отправление по пятницам туристическим автобусом:
- Новокузнецк: аэропорт в 07:30;
- Новокузнецк: парковка Ж/Д и автовокзала в 06:40 и в 21:15;
Отъезд из Шерегеша: еженедельно по воскресеньям в 16:00 или 19:00 туристическим автобусом, время в пути 3 часа.
Есть ли скидки детям?
Стоимость программы для детей до 12 лет – 22 750 руб. /чел.