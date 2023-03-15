Летнее путешествие в Горную Шорию

Групповой тур в Новокузнецке
4
1 отзыв
Гордостью Кемеровского края является Горная Шория.

Туристы, приезжающие сюда, просто теряют дар речи от завораживающих своим величием гор, покрытых тайгой, и чистейших горных рек. Приглашаем и Вас поближе узнать Кузбасс с его самобытной поэтикой и сибирской природой.

Данный тур хорошо комбинируется с туром https://bolshayastrana.com/sibir/puteshestvie-v-serdce-sibiri-19782 и может стать его продолжением.
Летнее путешествие в Горную Шорию
Летнее путешествие в Горную Шорию
Летнее путешествие в Горную Шорию
Ближайшие даты:
13
июн
12
июл
23
авг

Что вас ожидает:

Культовое место шорских шаманов
Культовое место шорских шаманов
Поднимемся на канатной дороге на гору Каритшал
Освежающая водная прогулка
Освежающая водная прогулка
Прокатимся на моторных лодках по живописной горно-таежной реке Мрас-Су
Колорит Горной Шории
Колорит Горной Шории
Увидим одно из семи чудес Кузбасса – скульптуру Золотая Шория

Программа тура по дням

1 день

Край живых гор

9:30 Сбор группы (возможна встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Новокузнецка; возможен трансфер из Кемерово) Трансфер из Новокузнецка в п. Шерегеш (180 км).

12:30 Обзорная экскурсия «Край живых гор».

Подъем на канатной дороге на гору Каритшал (1270м) – культовое место шорских шаманов, жителей Горной Шории. Черневая тайга, альпийские луга, горная тундра – в одном кадре. История освоения края от Великого шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) эпохи, возвращение к истокам. Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине.

Обед в ресторане отеля.

Свободное время.

За дополнительную плату:

— «Дог-трекинг в Горной Шории». Прогулка в связке с собакой-компаньоном в окрестностях отельного городка. Маршрут по пересеченной местности, допускаются дети с 10 лет. (1000 руб.)

— Этнографический вечер с мастер-классом по приготовлению блюд шорской кухни, ужин. (1500 руб.)

Край живых горКрай живых горКрай живых гор
2 день

Путешествие в Шорский Улус

Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Экскурсия в шорский улус.

В 80 км от п. Шерегеш в сибирской тайге находится крупный Шорский улус – Усть-Кабырза. Вы побываете в на водной экскурсии на моторных лодках по живописной горно-таежной реке Мрас-Су. Встретитесь с местной художницей и познакомитесь с ее творчеством, увидите одно из семи чудес Кузбасса – скульптуру скульптура Золотая Шория всемирно известного художника Даши Намдакова.

Обед.

Свободное врем

Путешествие в Шорский УлусПутешествие в Шорский УлусПутешествие в Шорский УлусПутешествие в Шорский УлусПутешествие в Шорский УлусПутешествие в Шорский Улус
3 день

Сердце Шерегеша

Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Свободное время для дополнительных экскурсий.

Экскурсия на квадроциклах к мегалитам (за доп. плату).

Дополнительно: Экскурсия на квадроциклах к мегалитам.

13:00 Экскурсия к озеру Сердце Шерегеша.

Чудесное искусственное озеро в форме сердца, приятная прогулка по таежному лесу вдоль берега реки Мундыбаш.

14:00 Обед — пикник на берегу озера.

15:30 Трансфер в Новокузнецк.

18:00 Прибытие в Новокузнецк – окончание программы.

Трансфер в Кемерово – 21:00 прибытие в Кемерово.

Сердце Шерегеша

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Аквилон» (номер стандарт) или аналогичный вариант.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
22 90025 900

Варианты проживания

Гостиница «Аквилон»

2 ночи

Комфортабельный, гостеприимный отель «Аквилон» расположился на живописном склоне горы Зеленая в Шерегеше, одном из самых популярных горнолыжных комплексов России. Трехэтажная гостиница построена из экологически чистых безопасных материалов и способна одновременно принять до ста гостей.

В номерах двуспальная кровать, тумбочка, шкаф для одежды, телевизор; туалетная комната с душевой кабиной и средствами гигиены.

Гостиница «Аквилон»Гостиница «Аквилон»Гостиница «Аквилон»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Новокузнецка/Кемерово и обратно
  • Проживание, указанное в программе (стандартный номер)
  • Питание, указанное в программе (завтрак, обед)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новокузнецка/Кемерово и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
  • Дополнительные экскурсии
  • Дог-трекинг в Горной Шории - 1000 руб. /чел
  • Этнографический вечер с мастер-классом - 1500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Памятка по мерам безопасности на воде с использованием маломерных судов и плавсредств

Меры безопасности при использовании маломерных плавсредств:

  • Все находящиеся на плавсредстве должны надеть (иметь) спасательные жилеты.
  • В случае опрокидывания плавсредства, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как опору и ориентир для спасателей.
  • В любой ситуации все обязаны командиру плавсредства, а в его отсутствии старшему по должности или возрасту и выполнять его распоряжения.
  • В экстремальной ситуации старший на терпящем бедствие плавсредстве обязан предпринять меры для спасения людей и согласно Российского законодательства наделяется особыми правами по отношению ко всем терпящим бедствие людям и несет ответственность за предпринятые им действия (все люди, находящиеся на спасательном плавсредстве, согласно законодательства, переходят в категорию «Экипаж» и более не разделяются на пассажиров и команду).
  • Движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного фарватера или хода по правой стороне водоема по ходу движения не далее 20 м от берега.
  • Не допускается движение в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных праздников.
  • При прохождении мест купания необходимо быть осторожным, чтобы не нанести травму купающимся.

Запрещено:

  • При посадке вставать на борта и сидения.
  • Перегружать плавсредство.
  • Выход плавсредств при силе ветра более 10 м/с баллов, а на незначительных водоемах, свыше 15 м/с.
  • Допуск к управлению плавсредствами лиц, не имеющих соответствующих документов на данный вид деятельности, разрешенный законодательством Российской Федерации.
  • Ответственность за обеспечение безопасности при плавании на любых плавсредствах возлагается на капитанов судов, командиров шлюпок и руководителей организаций, проводящих мероприятия на воде, а так же владельцев плавсредств, которые обязаны строго соблюдать требования правил поведения и мер безопасности.).
  • Во время движения выставлять руки и перевешиваться за борт, сидеть на бортах, переходить на место, пересаживаться в другие плавсредства.
  • При катании на водном велосипеде допускать спуск людей с сиденья на корпус велосипеда.
  • Пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без сопровождения взрослых, а так же лицам, не достигшим 7 лет.
  • Плавание ночью, в тумане и в условиях, при которых возможна потеря ориентации.
  • Нахождение маломерных плавсредств вблизи шлюзов, плотин, земснарядов, а так же приближение и остановка у мостов или под ними, переправ, приближение к судам и кораблям, пристаням, причалам, пляжам, купальням и иным местам отдыха людей у воды, а так же районам проведения любых гидротехнических работ.
  • Категорически запрещено пользоваться плавсредствами лицам в нетрезвом состоянии.

При большом волнении нужно:

  • Носом лодки резать волну, нельзя оставлять борт перпендикулярно волне, т. к. лодка может опрокинуться.
  • Принимать пострадавшего на борт необходимо только с кормы, с бортов - категорически запрещается, т. к., это чревато переворотом маломерного плавсредства, а со стороны носа поднимать человека не всегда удобно.
  • При падении человека за борт на судне подаются три продолжительных звуковых сигнала, длительность которых определена от 4 до 6 секунд.
  • Купание на любых плавсредствах детям до 16 лет разрешается только под руководством взрослых и при их участии.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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О
15 мар 2023
С 6 марта по 11 марта 2023 была в туре Зимнее путешествие в сердце Сибири. Тур оставил очень хорошее впечатление. Гиды и экскурсоводы по городу и музеям очень профессиональные, любящие своё дело, им хвала и благодарность. Организация тура тоже на хорошем уровне.
Города Томск, Кемерово, Новокузнецк очень разные и есть что посмотреть. По туру нам не хватило времени в Кемерово на посещение Томской писанины, там нужен целый день, тогда можно охватить больше. Сейчас глядя на карту парка, понимаешь что увидел меньше половины. У нас было сокращено из за погоды, но и в программе время мало 3-4 часа. Впечатлило посещение угольного разреза, техника, масштаб.
В группе было 4 человека. Давайте путешествовать, знакомиться и знать свою историю. Всем спасибо!
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