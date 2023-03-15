Туристы, приезжающие сюда, просто теряют дар речи от завораживающих своим величием гор, покрытых тайгой, и чистейших горных рек. Приглашаем и Вас поближе узнать Кузбасс с его самобытной поэтикой и сибирской природой.
Данный тур хорошо комбинируется с туром https://bolshayastrana.com/sibir/puteshestvie-v-serdce-sibiri-19782 и может стать его продолжением.
июн
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Край живых гор
9:30 Сбор группы (возможна встреча в аэропорту или на ж/д вокзале Новокузнецка; возможен трансфер из Кемерово) Трансфер из Новокузнецка в п. Шерегеш (180 км).
12:30 Обзорная экскурсия «Край живых гор».
Подъем на канатной дороге на гору Каритшал (1270м) – культовое место шорских шаманов, жителей Горной Шории. Черневая тайга, альпийские луга, горная тундра – в одном кадре. История освоения края от Великого шелкового пути до сибирских металлургических гигантов индустриальной (советской) эпохи, возвращение к истокам. Смотровая площадка, легенды и фотосеты на вершине.
Обед в ресторане отеля.
Свободное время.
За дополнительную плату:
— «Дог-трекинг в Горной Шории». Прогулка в связке с собакой-компаньоном в окрестностях отельного городка. Маршрут по пересеченной местности, допускаются дети с 10 лет. (1000 руб.)
— Этнографический вечер с мастер-классом по приготовлению блюд шорской кухни, ужин. (1500 руб.)
Путешествие в Шорский Улус
Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Экскурсия в шорский улус.
В 80 км от п. Шерегеш в сибирской тайге находится крупный Шорский улус – Усть-Кабырза. Вы побываете в на водной экскурсии на моторных лодках по живописной горно-таежной реке Мрас-Су. Встретитесь с местной художницей и познакомитесь с ее творчеством, увидите одно из семи чудес Кузбасса – скульптуру скульптура Золотая Шория всемирно известного художника Даши Намдакова.
Обед.
Свободное врем
Сердце Шерегеша
Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Свободное время для дополнительных экскурсий.
Экскурсия на квадроциклах к мегалитам (за доп. плату).
Дополнительно: Экскурсия на квадроциклах к мегалитам.
13:00 Экскурсия к озеру Сердце Шерегеша.
Чудесное искусственное озеро в форме сердца, приятная прогулка по таежному лесу вдоль берега реки Мундыбаш.
14:00 Обед — пикник на берегу озера.
15:30 Трансфер в Новокузнецк.
18:00 Прибытие в Новокузнецк – окончание программы.
Трансфер в Кемерово – 21:00 прибытие в Кемерово.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Аквилон» (номер стандарт) или аналогичный вариант.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|22 900
|25 900
Варианты проживания
Гостиница «Аквилон»
Комфортабельный, гостеприимный отель «Аквилон» расположился на живописном склоне горы Зеленая в Шерегеше, одном из самых популярных горнолыжных комплексов России. Трехэтажная гостиница построена из экологически чистых безопасных материалов и способна одновременно принять до ста гостей.
В номерах двуспальная кровать, тумбочка, шкаф для одежды, телевизор; туалетная комната с душевой кабиной и средствами гигиены.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер из Новокузнецка/Кемерово и обратно
- Проживание, указанное в программе (стандартный номер)
- Питание, указанное в программе (завтрак, обед)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Медицинская страховка
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новокузнецка/Кемерово и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужины)
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
- Дополнительные экскурсии
- Дог-трекинг в Горной Шории - 1000 руб. /чел
- Этнографический вечер с мастер-классом - 1500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Памятка по мерам безопасности на воде с использованием маломерных судов и плавсредств
Меры безопасности при использовании маломерных плавсредств:
- Все находящиеся на плавсредстве должны надеть (иметь) спасательные жилеты.
- В случае опрокидывания плавсредства, если оно находится на плаву, не разрешается отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать плавсредство как опору и ориентир для спасателей.
- В любой ситуации все обязаны командиру плавсредства, а в его отсутствии старшему по должности или возрасту и выполнять его распоряжения.
- В экстремальной ситуации старший на терпящем бедствие плавсредстве обязан предпринять меры для спасения людей и согласно Российского законодательства наделяется особыми правами по отношению ко всем терпящим бедствие людям и несет ответственность за предпринятые им действия (все люди, находящиеся на спасательном плавсредстве, согласно законодательства, переходят в категорию «Экипаж» и более не разделяются на пассажиров и команду).
- Движение маломерных судов, особенно гребных, организуется в стороне от основного фарватера или хода по правой стороне водоема по ходу движения не далее 20 м от берега.
- Не допускается движение в несколько рядов, за исключением проведения спортивных состязаний и водных праздников.
- При прохождении мест купания необходимо быть осторожным, чтобы не нанести травму купающимся.
Запрещено:
- При посадке вставать на борта и сидения.
- Перегружать плавсредство.
- Выход плавсредств при силе ветра более 10 м/с баллов, а на незначительных водоемах, свыше 15 м/с.
- Допуск к управлению плавсредствами лиц, не имеющих соответствующих документов на данный вид деятельности, разрешенный законодательством Российской Федерации.
- Ответственность за обеспечение безопасности при плавании на любых плавсредствах возлагается на капитанов судов, командиров шлюпок и руководителей организаций, проводящих мероприятия на воде, а так же владельцев плавсредств, которые обязаны строго соблюдать требования правил поведения и мер безопасности.).
- Во время движения выставлять руки и перевешиваться за борт, сидеть на бортах, переходить на место, пересаживаться в другие плавсредства.
- При катании на водном велосипеде допускать спуск людей с сиденья на корпус велосипеда.
- Пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без сопровождения взрослых, а так же лицам, не достигшим 7 лет.
- Плавание ночью, в тумане и в условиях, при которых возможна потеря ориентации.
- Нахождение маломерных плавсредств вблизи шлюзов, плотин, земснарядов, а так же приближение и остановка у мостов или под ними, переправ, приближение к судам и кораблям, пристаням, причалам, пляжам, купальням и иным местам отдыха людей у воды, а так же районам проведения любых гидротехнических работ.
- Категорически запрещено пользоваться плавсредствами лицам в нетрезвом состоянии.
При большом волнении нужно:
- Носом лодки резать волну, нельзя оставлять борт перпендикулярно волне, т. к. лодка может опрокинуться.
- Принимать пострадавшего на борт необходимо только с кормы, с бортов - категорически запрещается, т. к., это чревато переворотом маломерного плавсредства, а со стороны носа поднимать человека не всегда удобно.
- При падении человека за борт на судне подаются три продолжительных звуковых сигнала, длительность которых определена от 4 до 6 секунд.
- Купание на любых плавсредствах детям до 16 лет разрешается только под руководством взрослых и при их участии.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Города Томск, Кемерово, Новокузнецк очень разные и есть что посмотреть. По туру нам не хватило времени в Кемерово на посещение Томской писанины, там нужен целый день, тогда можно охватить больше. Сейчас глядя на карту парка, понимаешь что увидел меньше половины. У нас было сокращено из за погоды, но и в программе время мало 3-4 часа. Впечатлило посещение угольного разреза, техника, масштаб.
В группе было 4 человека. Давайте путешествовать, знакомиться и знать свою историю. Всем спасибо!