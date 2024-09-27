Программа тура по дням
Приезд в волшебный Шерегеш
07:30-08:30 по местному времени (московское время + 4 часа) сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Новокузнецка.
Наш тур начинается! Переезд на микроавтобусе в пос. Шерегеш (около 3 часов).
Заселяемся в гостиницу, далее прогуляемся по поселку, поужинаем.
Вечером знакомимся и играем в настолки.
Активная часть горнолыжного тура: 1 км пешком.
Первые яркие эмоции в Шерегеше
Ура! Сегодня первый день катания в туре.
После завтрака идем покорять более 56 км снежных, мягких, одних из лучших горнолыжных трасс Сибири.
В этот день будем исследовать сектора A и B. Они расположены на горах Зеленая (1270 м), Курган (1555 м) и Мустаг (1570 м).
Здесь множество трасс с разным уровнем сложности, каждый точно найдет себе склон по душе.
В обед соберемся в ApresSki-баре – настоящей Юрте, поделимся первыми впечатлениями и отведаем вкуснейшие блюда Центральной Азии.
После обеда продолжим катание.
Активная часть горнолыжного тура: катание на горе с 09:00 до 16:30.
Сибирские ёлочки, Хаски парк и катание на склонах Шерегеша
Сегодня исследуем горнолыжные сектора F и E. По пути сделаем фото в красивых сибирских ёлочках.
Сектор Е сейчас очень развит.
Что нас здесь ждет?
- канатная дорога с закрытой кабиной на 8 человек и бугель;
- одна из самых длинных горнолыжных трасс в Шерегеше - до 4,2 км;
- перепад высот 680 метров;
- отдельный учебный и детский склон с подъемником беби-лифт;
- масса разных ресторанов, баров, фудтраков.
Пообедаем сегодня на этом секторе, после можно заглянуть в хаски-парк, покататься на собачьей упряжке. А также можно вспомнить детство и погонять на плюшках (сноутюбинг).
Вечером будет возможность сходить в бар, поужинать и потанцевать, если будут силы.
Активная часть горнолыжного тура: катание на горе с 09:00 до 16:30.
Лесные трассы и прекраснейший закат
Покрытые пушистым снегом ели и кедры, плавные линии гор и холмов, прекрасное чистое синее небо и свежий воздух будоражат и вызывают желание кататься и гулять целыми днями, что мы и сделаем!
Сегодня пойдем пробовать трассы среди красивого заснеженного леса на горе Асыр.
Запустили данный склон совсем недавно – в декабре 2023 г. - и сразу он начал пользоваться популярностью.
Здесь две трассы разной сложности по 1,5 км. Вечером на горе Зеленой мы посмотрим одно из самых красивых и загадочных явлений природы – закат.
Сделаем фотографии и сможем проехать, провожая солнце за горизонт.
Активная часть горнолыжного тура: катание на горе с 09:00 до 16:30.
Продолжаем катание, а для желающих - день отдыха и спа
Если вы устали и захочется сделать перерыв в туре на горнолыжный курорт Шерегеш, есть хорошие альтернативы:
- экскурсия на снегоходах на Поклонный Крест и скалы-останцы Верблюды. Поклонный крест на горе Курган был возведён в 2001 году в честь 2000-летия с Рождества Христова. Туристы, посещающие горнолыжные туры в Шерегеш, приходят сюда, чтобы поклониться святому месту или просто полюбоваться горными пейзажами. Отсюда открывается вид на гору Мустаг, вершины Абаканского хребта и Бийской гривы, пики Кузнецкого Алатау. Верблюды — это скалы-останцы, которые расположились на склоне горы Курган. Скальная гряда названа так по одному из останцов, который напоминает лежащего верблюда.
- полет на параплане/воздушном шаре и даже на вертолете.
- термальный центр с можжевеловой, сенной, финской, русской, марокканской баней, хаммамом, соляной комнатой с гималайской солью, купелью с родниковой водой, тропическим душем, бассейном.
- деревянная банька с купелью и дубовыми/березовыми вениками.
Указанные активности оплачиваются туристами самостоятельно.
Активная часть горнолыжного тура: катание на горе с 09:00 до 16:30.
Ферма «Оленегеш» и вечернее катание
Сегодня с самого утра продолжим наслаждаться самым мягким снегом на горнолыжных склонах Шерегеша.
Ближе к обеду можем съездить на оленью ферму «Оленегеш», окунемся в атмосферу самобытности оленеводства, попьем травяной чай в настоящей монгольской юрте, покормим и погладим северных оленей и сделаем самые милые фотографии (поездка оплачивается дополнительно).
Готовы продолжить отдых?
Тогда пойдем на вечернее катание прямо под звездами! Да, да, есть освещенная трасса, которая работает с 17 до 22 часов.
Съезжая, любуемся волшебным Шерегешем в ночных огнях, а после греемся вкуснейшим горячим глинтвейном и отдыхаем.
Активная часть горнолыжного тура: катание около 7 часов.
Возвращение в г. Новокузнецк. Отъезд
Как же можно побывать в Шерегеше и не привезти из тура что-нибудь на память себе и своим близким?
Широчайший выбор сувенирной продукции: кедровые орешки и продукты из них, поделки, игрушки и посуда из дерева, разнообразные сорта меда и других пчелопродуктов, а также знаменитые таежные чаи и травы, эфирные и растительные масла, барсучий и медвежий жир.
Ну и куда же без сувениров с символикой курорта - магниты, наклейки, шапки, банданы, варежки, браслеты и многое другое. После приобретения подарков, Вы точно поймете, что купить тур на Шерегеш – это была отличная идея!
Переезд на микроавтобусе до г. Новокузнецка.
В 15:00-16:00 по местному времени (МСК+4) - прибытие в г. Новокузнецк (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение — от 22500 руб.
Ниже указаны возможные варианты размещения или аналогичные. Двух-, трехместные номера, удобства в номере.
Варианты проживания
Отель Bella Vista Sheregesh
Отель Bella Vista Sheregesh расположен в Шерегеше.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, чайник, душ, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и шкаф для одежды.
Номера с видом на горы располагают собственной ванной комнатой.
В зимний сезон в отеле Bella Vista Sheregesh подают континентальный завтрак или завтрак по меню.
В Шерегеше можно заняться лыжным спортом и другими видами активного отдыха.
Сотрудники стойки регистрации отеля Bella Vista Sheregesh предоставят информацию об окрестностях.
Гостиница Сибирия
Гостиница «Сибирия» располагается в поселке Шерегеш, недалеко от «Дома культуры». Здесь создана домашняя обстановка, чтобы было комфортнее проводить время гостям.
К размещению предлагаются 10 номеров вместимостью от двух до четырех человек. Для отдыхающих установлена функциональная мебель, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi. В ванной современная сантехника.
В стоимость проживания входит вкусный завтрак. В номерах имеется холодильник, бокалы и обеденный столик. На общей кухне гости могут самостоятельно готовить, для этого есть плита и другая техника.
Для транспорта есть парковка и автомойка. Среди местных популярно катание на лыжах, рядом находится горнолыжный курорт «Шерегеш» - 4 км. До железнодорожного вокзала - 0.9 км, до аэропорта - 123 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные переезды по маршруту г. Новокузнецк - пос. Шерегеш - г. Новокузнецк
- Проживание в гостинице на курорте Шерегеш: "Белла Виста", "Сибирия" или гостинице аналогичного класса
- Питание: завтраки (день 2-7) подаются по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новокузнецка и обратно
- Абонемент для катания на канатной дороге
- При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: 1200-1600 руб. /сутки
- Для закрепления и усовершенствования навыков катания можно воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2500 руб. /час
- Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: от 600 руб
- Варианты развлечений в день отдыхаэкскурсия на снегоходахполет на параплане/воздушном шаре, вертолетепосещение термального центра, бани и др.), фермы «Оленегеш» оплачиваются дополнительно (по желанию)
- Экскурсия на снегоходах
- Полет на параплане/воздушном шаре, вертолете
- Посещение термального центра, бани и др.), фермы «Оленегеш» оплачиваются дополнительно (по желанию)
- Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- лыжи, ботинки, палки / сноуборд;
- горнолыжный шлем;
- солнцезащитная маска для катания;
- шапка, шарф, перчатки (2-3 пары);
- куртка с капюшоном;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- термобелье;
- лыжные штаны;
- спортивные штаны для гостиницы;
- пижама для сна;
- нижнее белье;
- носки;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- термос (объем 0,75-1 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, нож;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак (объем 20-25 литров);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Район путешествия: РФ, Кемеровская область, пос. Шерегеш.
Старт маршрута: г. Новокузнецк (ж/д вокзал, аэропорт) в 07:30-08:30 по местному времени (МСК+4).
Финиш маршрута: г. Новокузнецк (ж/д вокзал, аэропорт) в 15:00-16:00 по местному времени (МСК+4).
Часовой пояс: московское время + 4 часа.
Мобильная связь: постоянно.
В поселке Шерегеш есть продуктовые магазины, кафе, аптеки.