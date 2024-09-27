Горнолыжный тур на Шерегеш

Шерегеш — современный горнолыжный курорт, расположенный в 5 км от одноимённого посёлка в Кемеровской области. За удивительную красоту природы этот благодатный край часто называют Сибирской Швейцарией. Шерегеш – это место,
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где волшебство зимы оживает на горнолыжных склонах.

Когда стоите на вершине горы, снежные вершины тянутся к небу, а под ногами шуршат свежевыпавшие снежинки, словно приглашая на захватывающее путешествие.

Приезжайте в тур на Шерегеш и погрузитесь в мир бескрайних снежных просторов, ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Это место, которое оставит след в вашем сердце и будет манить вас возвращаться сюда снова и снова. Ждем вас на вершинах Шерегеша, где зима становится частью вашей души!

5
3 отзыва
Горнолыжный тур на Шерегеш
Горнолыжный тур на Шерегеш
Горнолыжный тур на Шерегеш
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд в волшебный Шерегеш

07:30-08:30 по местному времени (московское время + 4 часа) сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Новокузнецка.

Наш тур начинается! Переезд на микроавтобусе в пос. Шерегеш (около 3 часов).

Заселяемся в гостиницу, далее прогуляемся по поселку, поужинаем.

Вечером знакомимся и играем в настолки.

Активная часть горнолыжного тура: 1 км пешком.

Приезд в волшебный ШерегешПриезд в волшебный ШерегешПриезд в волшебный ШерегешПриезд в волшебный ШерегешПриезд в волшебный Шерегеш
2 день

Первые яркие эмоции в Шерегеше

Ура! Сегодня первый день катания в туре.

После завтрака идем покорять более 56 км снежных, мягких, одних из лучших горнолыжных трасс Сибири.

В этот день будем исследовать сектора A и B. Они расположены на горах Зеленая (1270 м), Курган (1555 м) и Мустаг (1570 м).

Здесь множество трасс с разным уровнем сложности, каждый точно найдет себе склон по душе.

В обед соберемся в ApresSki-баре – настоящей Юрте, поделимся первыми впечатлениями и отведаем вкуснейшие блюда Центральной Азии.

После обеда продолжим катание.

Активная часть горнолыжного тура: катание на горе с 09:00 до 16:30.

Первые яркие эмоции в ШерегешеПервые яркие эмоции в ШерегешеПервые яркие эмоции в ШерегешеПервые яркие эмоции в ШерегешеПервые яркие эмоции в Шерегеше
3 день

Сибирские ёлочки, Хаски парк и катание на склонах Шерегеша

Сегодня исследуем горнолыжные сектора F и E. По пути сделаем фото в красивых сибирских ёлочках.

Сектор Е сейчас очень развит.

Что нас здесь ждет?

  • канатная дорога с закрытой кабиной на 8 человек и бугель;
  • одна из самых длинных горнолыжных трасс в Шерегеше - до 4,2 км;
  • перепад высот 680 метров;
  • отдельный учебный и детский склон с подъемником беби-лифт;
  • масса разных ресторанов, баров, фудтраков.

Пообедаем сегодня на этом секторе, после можно заглянуть в хаски-парк, покататься на собачьей упряжке. А также можно вспомнить детство и погонять на плюшках (сноутюбинг).

Вечером будет возможность сходить в бар, поужинать и потанцевать, если будут силы.

Активная часть горнолыжного тура: катание на горе с 09:00 до 16:30.

Сибирские ёлочки, Хаски парк и катание на склонах ШерегешаСибирские ёлочки, Хаски парк и катание на склонах ШерегешаСибирские ёлочки, Хаски парк и катание на склонах ШерегешаСибирские ёлочки, Хаски парк и катание на склонах ШерегешаСибирские ёлочки, Хаски парк и катание на склонах Шерегеша
4 день

Лесные трассы и прекраснейший закат

Покрытые пушистым снегом ели и кедры, плавные линии гор и холмов, прекрасное чистое синее небо и свежий воздух будоражат и вызывают желание кататься и гулять целыми днями, что мы и сделаем!

Сегодня пойдем пробовать трассы среди красивого заснеженного леса на горе Асыр.

Запустили данный склон совсем недавно – в декабре 2023 г. - и сразу он начал пользоваться популярностью.

Здесь две трассы разной сложности по 1,5 км. Вечером на горе Зеленой мы посмотрим одно из самых красивых и загадочных явлений природы – закат.

Сделаем фотографии и сможем проехать, провожая солнце за горизонт.

Активная часть горнолыжного тура: катание на горе с 09:00 до 16:30.

Лесные трассы и прекраснейший закатЛесные трассы и прекраснейший закатЛесные трассы и прекраснейший закат
5 день

Продолжаем катание, а для желающих - день отдыха и спа

Если вы устали и захочется сделать перерыв в туре на горнолыжный курорт Шерегеш, есть хорошие альтернативы:

  • экскурсия на снегоходах на Поклонный Крест и скалы-останцы Верблюды. Поклонный крест на горе Курган был возведён в 2001 году в честь 2000-летия с Рождества Христова. Туристы, посещающие горнолыжные туры в Шерегеш, приходят сюда, чтобы поклониться святому месту или просто полюбоваться горными пейзажами. Отсюда открывается вид на гору Мустаг, вершины Абаканского хребта и Бийской гривы, пики Кузнецкого Алатау. Верблюды — это скалы-останцы, которые расположились на склоне горы Курган. Скальная гряда названа так по одному из останцов, который напоминает лежащего верблюда.
  • полет на параплане/воздушном шаре и даже на вертолете.
  • термальный центр с можжевеловой, сенной, финской, русской, марокканской баней, хаммамом, соляной комнатой с гималайской солью, купелью с родниковой водой, тропическим душем, бассейном.
  • деревянная банька с купелью и дубовыми/березовыми вениками.

Указанные активности оплачиваются туристами самостоятельно.

Активная часть горнолыжного тура: катание на горе с 09:00 до 16:30.

Продолжаем катание, а для желающих - день отдыха и спаПродолжаем катание, а для желающих - день отдыха и спаПродолжаем катание, а для желающих - день отдыха и спаПродолжаем катание, а для желающих - день отдыха и спа
6 день

Ферма «Оленегеш» и вечернее катание

Сегодня с самого утра продолжим наслаждаться самым мягким снегом на горнолыжных склонах Шерегеша.

Ближе к обеду можем съездить на оленью ферму «Оленегеш», окунемся в атмосферу самобытности оленеводства, попьем травяной чай в настоящей монгольской юрте, покормим и погладим северных оленей и сделаем самые милые фотографии (поездка оплачивается дополнительно).

Готовы продолжить отдых?

Тогда пойдем на вечернее катание прямо под звездами! Да, да, есть освещенная трасса, которая работает с 17 до 22 часов.

Съезжая, любуемся волшебным Шерегешем в ночных огнях, а после греемся вкуснейшим горячим глинтвейном и отдыхаем.

Активная часть горнолыжного тура: катание около 7 часов.

Ферма «Оленегеш» и вечернее катаниеФерма «Оленегеш» и вечернее катаниеФерма «Оленегеш» и вечернее катаниеФерма «Оленегеш» и вечернее катание
7 день

Возвращение в г. Новокузнецк. Отъезд

Как же можно побывать в Шерегеше и не привезти из тура что-нибудь на память себе и своим близким?

Широчайший выбор сувенирной продукции: кедровые орешки и продукты из них, поделки, игрушки и посуда из дерева, разнообразные сорта меда и других пчелопродуктов, а также знаменитые таежные чаи и травы, эфирные и растительные масла, барсучий и медвежий жир.

Ну и куда же без сувениров с символикой курорта - магниты, наклейки, шапки, банданы, варежки, браслеты и многое другое. После приобретения подарков, Вы точно поймете, что купить тур на Шерегеш – это была отличная идея!

Переезд на микроавтобусе до г. Новокузнецка.

В 15:00-16:00 по местному времени (МСК+4) - прибытие в г. Новокузнецк (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Возвращение в г. Новокузнецк. ОтъездВозвращение в г. Новокузнецк. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение — от 22500 руб.

Ниже указаны возможные варианты размещения или аналогичные. Двух-, трехместные номера, удобства в номере.

Варианты проживания

Отель Bella Vista Sheregesh

6 ночей

Отель Bella Vista Sheregesh расположен в Шерегеше.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, чайник, душ, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и шкаф для одежды.

Номера с видом на горы располагают собственной ванной комнатой.

В зимний сезон в отеле Bella Vista Sheregesh подают континентальный завтрак или завтрак по меню.

В Шерегеше можно заняться лыжным спортом и другими видами активного отдыха.

Сотрудники стойки регистрации отеля Bella Vista Sheregesh предоставят информацию об окрестностях.

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Гостиница Сибирия

6 ночей

Гостиница «Сибирия» располагается в поселке Шерегеш, недалеко от «Дома культуры». Здесь создана домашняя обстановка, чтобы было комфортнее проводить время гостям.

К размещению предлагаются 10 номеров вместимостью от двух до четырех человек. Для отдыхающих установлена функциональная мебель, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi. В ванной современная сантехника.

В стоимость проживания входит вкусный завтрак. В номерах имеется холодильник, бокалы и обеденный столик. На общей кухне гости могут самостоятельно готовить, для этого есть плита и другая техника.

Для транспорта есть парковка и автомойка. Среди местных популярно катание на лыжах, рядом находится горнолыжный курорт «Шерегеш» - 4 км. До железнодорожного вокзала - 0.9 км, до аэропорта - 123 км.

Гостиница СибирияГостиница СибирияГостиница СибирияГостиница СибирияГостиница Сибирия

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные переезды по маршруту г. Новокузнецк - пос. Шерегеш - г. Новокузнецк
  • Проживание в гостинице на курорте Шерегеш: "Белла Виста", "Сибирия" или гостинице аналогичного класса
  • Питание: завтраки (день 2-7) подаются по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Новокузнецка и обратно
  • Абонемент для катания на канатной дороге
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: 1200-1600 руб. /сутки
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания можно воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги - от 2500 руб. /час
  • Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: от 600 руб
  • Варианты развлечений в день отдыхаэкскурсия на снегоходахполет на параплане/воздушном шаре, вертолетепосещение термального центра, бани и др.), фермы «Оленегеш» оплачиваются дополнительно (по желанию)
  • Экскурсия на снегоходах
  • Полет на параплане/воздушном шаре, вертолете
  • Посещение термального центра, бани и др.), фермы «Оленегеш» оплачиваются дополнительно (по желанию)
  • Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Кемеровская область, Новокузнецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • лыжи, ботинки, палки / сноуборд;
  • горнолыжный шлем;
  • солнцезащитная маска для катания;
  • шапка, шарф, перчатки (2-3 пары);
  • куртка с капюшоном;
  • флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • термобелье;
  • лыжные штаны;
  • спортивные штаны для гостиницы;
  • пижама для сна;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • термос (объем 0,75-1 л);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, нож;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак (объем 20-25 литров);
  • подпопник;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается тур?

Район путешествия: РФ, Кемеровская область, пос. Шерегеш.

Старт маршрута: г. Новокузнецк (ж/д вокзал, аэропорт) в 07:30-08:30 по местному времени (МСК+4).

Финиш маршрута: г. Новокузнецк (ж/д вокзал, аэропорт) в 15:00-16:00 по местному времени (МСК+4).

Часовой пояс: московское время + 4 часа.

Мобильная связь: постоянно.

В поселке Шерегеш есть продуктовые магазины, кафе, аптеки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
27 сен 2024
Все хорошо организовано!
Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!Все хорошо организовано!
С
24 сен 2024
Всё прошло на хорошем уровне!
А
17 сен 2024
Насколько это было возможно, все было неплохо организовано.

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