2 день

Первые яркие эмоции в Шерегеше

Ура! Сегодня первый день катания в туре.

После завтрака идем покорять более 56 км снежных, мягких, одних из лучших горнолыжных трасс Сибири.

В этот день будем исследовать сектора A и B. Они расположены на горах Зеленая (1270 м), Курган (1555 м) и Мустаг (1570 м).

Здесь множество трасс с разным уровнем сложности, каждый точно найдет себе склон по душе.

В обед соберемся в ApresSki-баре – настоящей Юрте, поделимся первыми впечатлениями и отведаем вкуснейшие блюда Центральной Азии.

После обеда продолжим катание.

Активная часть горнолыжного тура: катание на горе с 09:00 до 16:30.