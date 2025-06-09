Во время отдыха посетим уникальные объекты, отдаленные населенные пункты с компактным проживанием коренного населения (шорцы, алтайцы), попробуем блюда местной кухни. Кроме исторического и культурного многообразия мы увидим природные и геологические особенности края.
Программа тура по дням
Прибытие в Шерегеш. Догтреккинг в горы
Трансфер в 06:40 из Новокузнецка до Шерегеша.
Прибытие в Шерегеш, завтрак, размещение в отеле.
Отдых, свободное время.
Экскурсия догтреккинг “Горные панорамы”.
Активное 4-часовое приключение в горы в связке (шлейка и поводок для собаки, пояс участника) с добрым мохнатым другом.
Участники маршрута под руководством опытных инструкторов с остановками для отдыха перемещаются по маршруту.
План маршрута: встреча гостей, инструктаж, начало маршрута, прибытие на вершину горы Сарлык (высота 1041 м.), прогулка и фотосессия, возвращение обратно.
Протяженность активной части 6 км.
Возможно приключение без собаки.
Ужин в отеле.
Шорская деревня
Завтрак.
09:00 Экскурсия “Шорская деревня”.
Путешествие в глубины истории.
Посещение поселка имеющего многовековую историю, который расположен в месте слияния двух таежных рек Мрас-Су и Анзас.
Вы посетите экомузей под открытым небом “Тазгол”, который на некоторое время окунет Вас в мир коренного населения Горной Шории.
Вы прогуляетесь по улицам настоящей шорской деревни, где бродят миролюбивые домашние животные, слышно пение птиц и бодрящее кукареканье петуха.
Никого не оставит равнодушным музей, посвященный истории Малого шелкового пути.
Это место, где нет электричества и мобильной связи, но есть уникальные люди и места силы которые хранит священная шорская гора Айган.
Ужин в отеле.
Автобусная экскурсия. Поселок Усть-Кабырза
Завтрак.
09:00 8-часовая обзорная экскурсия на автобусе.
Одна из самых популярных и любимых обзорных программ по территории района.
Вы познакомитесь с историей края, посетите достопримечательности, узнаете о шорских поселках, познакомитесь с образом жизни местного аборигенного населения.
Уникальным местом маршрута будет являться поселок Усть-Кабырза, официальная история которого насчитывает более 300 лет, а его корни уходят в глубокую древность.
Уникальность поселка заключается и в его месторасположении – месте слияния трех таежных рек: Мрас-Су, Кабырза и Пызас являющимися истоками р. Томь.
Здесь проходил Малый шелковый путь, а местные жители – шорцы, традиционно промышлявшие не только охотой, но и славившиеся уникальными способностями по изготовлению изделий из металла были прозваны китайскими купцами Кузнецкими татарами.
В устье рек было найдено захоронение Шорской принцессы, история которой окутана тайнами.
Возвращение в отель, ужин в отеле.
Пешеходная прогулка по вершинам священных гор шорцев
Завтрак.
09:00 Экскурсия “Каменные верблюды”.
Увлекательная пешеходная прогулка по вершинам священных гор шорцев – Каритшал (Зеленая), мимо “Верблюдов” с фотосессией у "Креста".
Не рекомендуется посещение мест без инструктора и в пасмурную погоду.
Продолжительность экскурсии 7 часов (подъемник + пеший переход ≈ 8 км).
Панорамные виды, история края, загадки священных гор, легенды, обзорная площадка, фотозоны.
Незабываемые фото на память.
Ужин в отеле.
Свободный день
Завтрак.
Свободный день, дополнительные экскурсии на выбор со специальной скидкой.
Ужин в отеле.
Озеро Телецкое
Завтрак.
08:30 Экскурсия “Озеро Телецкое”.
Озеро Телецкое является уникальным по многим параметрам, его называют младшим братом Байкала.
Максимальная глубина озера составляет 325 м, средняя 174 м, длина – 77,8 км, ширина колеблется от 0,5 км до 5,2 км.
Протяженность береговой линии – почти 190 км.
Во время путешествия по озеру посещаем водопад Корбу.
“Корбу” или “Корбо” переводится как “ветка”.
Так местные жители окрестили водопад, находящийся на восточном берегу Телецкого озера.
Эта территория является заповедной.
Озеро хранит массу тайн и загадок, раскрыть которые Вам предстоит на нашем маршруте.
Маршрут проходит по территориям Кемеровской области и республикиГорный Алтай.
Путешественники познакомятся с уникальным озером, побывают на водопадах: Корбу, Эстюбе, Чедор, реке Лебедь.
Протяженность маршрута 380 км.
Путешествие по заповедным местам Горного Алтая.
Это то место, где можно отдохнуть душой и телом, восстановить свои силы и насладиться нереальной красотой Горного Алтая.
На озере мы пересядем на водный транспорт и отправимся к водопадам.
С воды они выглядят особенно впечатляюще.
Нашей первой остановкой станет река Лебедь.
А далее мы отправимся вглубь таежных мест.
Вас ждут горы, водопады и горные реки, где можно насладиться спокойствием природы.
Возвращение в отель, ужин в отеле.
Экскурсия на вездеходах «Спасские Дворцы»
Завтрак.
08:00 Экскурсия на вездеходах “Спасские Дворцы”.
Древние мегалиты Горной Шории (80 км на автобусе, 15 км на вездеходе. км. 6-7 часов).
Загадочная “каменная стена” из нагроможденных друг на друга прямоугольных камней, расположенная на юго-западе от известного горнолыжного курорта Шерегеш.
Ученые окрестили данную находку “русским Стоунхенджем”.
Предполагают, что строение появилось еще во времена древней цивилизации.
Спасские дворцы сравнивают со Стоунхенджем и Египетскими пирамидами.
Тут можно обнаружить следы множества таежных зверей.
Почувствовать настоящую энергетику и получить отличный заряд бодрости можно именно здесь!
Территория района – это множество лесных, таежных и горных маршрутов, куда ограничен доступ на автобусе или легковом автомобиле.
Чтобы увидеть красоты территории с иного, очень необычного ракурса мы предлагаем поездки на вездеходах (ГАЗ-66, УАЗ, проходимый Пикап).
Отъезд из Шерегеша в 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Фристайл-1 (2-местное размещение).
- стоимость тура на 1 человека для взрослых – 76 140 рублей.
- стоимость тура на 1 человека для детей до 12 лет – 64 260 рублей.
По запросу проживание в гостевых домах, самостоятельное приготовление еды (кухонное оборудование и посуда есть во всех), проживание в гостиницах 3-4*.
Варианты проживания
Гостиница Фристайл-1
Туристический комплекс «Фристайл» расположен у подножия горы Зеленой в Шерегеше и включает в себя две гостиницы и номера возле подъемника.
На территории комплекса расположены русские бани и хаммам, прокат горнолыжного снаряжения, кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Доставка в Шерегеш из Новокузнецка и обратно
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки и ужины
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новокузнецка и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для экскурсий: форма одежды – удобная спортивная, обувь кроссовки, головной убор.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендуется оформить страховку от клещевого энцефалита (в случае если нет прививки). Маршрут проходит в таежной местности, с начала июня по конец августа наиболее спокойная пора.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
График заездов в июне, июле, августе с понедельника по воскресенье.
Отправление туристическим автобусом:
- Новокузнецк: аэропорт в 07:30
- Новокузнецк: парковка Ж/Д и автовокзала в 06:40.
Отъезд из Шерегеша: еженедельно по воскресеньям в 19:00 туристическим автобусом, время в пути около 3-х часов.
Есть ли скидки детям?
Стоимость программы для детей до 12 лет – 64 260 рублей.