2 день

Шорская деревня

Завтрак.

09:00 Экскурсия “Шорская деревня”.

Путешествие в глубины истории.

Посещение поселка имеющего многовековую историю, который расположен в месте слияния двух таежных рек Мрас-Су и Анзас.

Вы посетите экомузей под открытым небом “Тазгол”, который на некоторое время окунет Вас в мир коренного населения Горной Шории.

Вы прогуляетесь по улицам настоящей шорской деревни, где бродят миролюбивые домашние животные, слышно пение птиц и бодрящее кукареканье петуха.

Никого не оставит равнодушным музей, посвященный истории Малого шелкового пути.

Это место, где нет электричества и мобильной связи, но есть уникальные люди и места силы которые хранит священная шорская гора Айган.

Ужин в отеле.