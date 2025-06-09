Вы сможете полностью погрузиться в глубинную историю народов, населяющих территорию западной Сибири, узнать о настоящих староверах, живущих по канонам и с соблюдением традиций своих прадедов без паспортов и прочих атрибутов современной жизни, увидеть место захоронения и узнать о Кабырзинской (шорской) принцессе.
Программа тура по дням
Прибытие в Шерегеш
Трансфер в 06:40 из Новокузнецка до Шерегеша.
Прибытие в Шерегеш, завтрак, размещение в отеле.
Отдых, свободное время, дополнительные экскурсии на выбор со специальной скидкой.
Ужин в отеле.
Столица Шории
Завтрак.
09:00 Экскурсия Столица Шории, посещение музея природы и этнографии Горной Шории, обед в красивом месте.
Экскурсионная поездка в административный центр г. Таштагол – отличная альтернатива познавательного отдыха.
Откройте страницы неизвестной истории Горной Шории – таинственного края на юге Кемеровской области.
Для Вас: автобусная экскурсия с"погружением" в историю и культуру древнего тюркского края, прогулка по уютным улицам города, посещение одного из чудес Кузбасса – “Золотой Шории”, как на ладони видны древние мегалиты Сибири – Спасские дворцы.
Вы также узнаете, где ведут подготовку и соревнуются лучшие горнолыжники и сноубордисты России, посетим центр подготовки спортсменов по зимним видам спорта (открывается вид на окрестности горы Туманная, реку Кондома).
Ужин в отеле.
Свободный день
Завтрак.
Свободный день, дополнительные экскурсии на выбор со специальной скидкой.
Ужин в отеле.
Пешеходная прогулка по вершинам священных гор шорцев
Завтрак.
09:00 Экскурсия "Каменные верблюды".
Увлекательная пешеходная прогулка по вершинам священных гор шорцев – Каритшал (Зеленая), мимо “Верблюдов” с фотосессией у "Креста".
Не рекомендуется посещение мест без инструктора и в пасмурную погоду.
Продолжительность экскурсии 7 часов (подъемник + пеший переход ≈ 8 км).
Панорамные виды, история края, загадки священных гор, легенды, обзорная площадка, фотозоны.
Незабываемые фото на память.
Ужин в отеле.
Свободный день. Вечерняя экскурсия «закат в горах»
Завтрак.
Свободный день, отдых у бассейна.
20:00 Экскурсия "закат в горах".
Мы отправляемся провожать день с лучших панорамных площадок Горной Шории.
Глоток теплого чая, теплый свет и предночная тишина ждут Вас в этом небольшом путешествии.
По пути поговорим об истории Шерегеша.
А еще мы поможем лучше узнать природу Горной Шории, расскажем о здешних растениях и животных.
Закат – кульминационный момент нашего путешествия.
Последние лучи солнца окрасят горы в удивительные тона: сохраните этот момент на пленку или в своем сердце.
А припасенный травяной чай дополнит палитру впечатлений.
Можно бесконечно долго смотреть на горящий огонь, текущую воду и… закат в горах!
Величественные пики гор на фоне неба, окрашенного в розово-золотистые краски, и скользящий к линии горизонта диск солнца – что может быть прекраснее?!
Если надо выбирать между вещами и впечатлениями – выбирайте впечатления.
Обычно радость от материальных приобретений довольно быстро улетучивается (да и сами они изнашиваются, теряются, ломаются).
А вот впечатления и воспоминания остаются с нами надолго.
Так что Вы точно должны устроить себе хотя бы один закат в горах.
Вечерняя экскурсионная программа.
Начало в 20:00 в вашем отеле.
Маршрут: отель – Малые Сарлыки – закат звезды – истории – легенды – чай – возвращение в отель.
Вечерняя экскурсионная программа с восхождением на гору Малый Сарлык.
Вся атмосфера этого места говорит шорскими легендами и сказками.
Так и чувствуется присутствие таг ээзи – духов гор в каждом листочке, в каждом камешке.
После выхода из отеля Вас ждёт увлекательная поездка с восхождением на гору Малый Сарлык, знакомство с шорским эпосом, ароматный чай из таёжных трав, наблюдение заката и звёзды.
Всё это окутывает романтическим настроением и погружает в состояние покоя и внутреннего равновесия.
Ужин в отеле.
Круиз по Золотому кольцу Шории
Завтрак.
09:00 “Круиз по Золотому кольцу Шории”.
Программа путешествия для тех, кому интересно:
- погрузиться в глубинную историю народов, населяющих территорию западной Сибири;
- узнать о настоящих староверах, живущих по канонам и с соблюдением традиций своих дедов без паспортов и прочих атрибутов современной жизни;
- увидеть место захоронения и узнать о Кабырзинской (шорской) принцессе;
- познакомиться с людьми, которые до сих пор гармонично живут без электричества и мобильной связи;
- увидеть и почувствовать места силы;
- познакомиться с тенгрианством – древней религией тюрков;
- посетить заповедные территории Шорского национального парка;
- совершить путешествие на шорской моторной лодке по заповедным местам;
- окунуться в таежную реку Мрас-Су;
- искупаться в водопаде Сага;
- прогуляться по тропам, по которым в давние времена проходил Малый шелковый путь;
- посетить уникальный музей, хранящий тайны кузнецких татар;
- увидеть множество животных, обитающих в дикой природе;
- понаблюдать за охотой хищных птиц и если повезет – увидеть самую быструю птицу в мире – сапсана;
- запечатлеть себя на красивейших обзорных площадках с шикарным панорамным видом скрытых от глаз остальных путешественников.
Вас также ждет обед в настоящей шорской деревне на фоне свешенной горы Айган!
Эксклюзивная программа по маршруту: п. Шерегеш – Усть-Кабырза (авто.) – Усть-Анзас (сплав на моторной лодке с посещением водопада “Сага”, экомузея "Тазгол") – п. Шерегеш (авто).
Общая протяженность маршрута 220 км.
Маршрут начинается в эпицентре курорта Шерегеш.
На протяжении всего маршрута Вас ждет знакомство с историей, культурой и традициями народов, населяющих территорию Горной Шории с незапамятных времен.
Ужин в отеле.
Экскурсия на вездеходах «Спасские Дворцы»
Завтрак.
08:00 Экскурсия на вездеходах “Спасские Дворцы”.
Древние мегалиты Горной Шории (80 км на автобусе, 15 км на вездеходе. км. 6-7 часов).
Загадочная “каменная стена” из нагроможденных друг на друга прямоугольных камней, расположенная на юго-западе от известного горнолыжного курорта Шерегеш.
Ученые окрестили данную находку “русским Стоунхенджем”.
Предполагают, что строение появилось еще во времена древней цивилизации.
Спасские дворцы сравнивают со Стоунхенджем и Египетскими пирамидами.
Тут можно обнаружить следы множества таежных зверей.
Почувствовать настоящую энергетику и получить отличный заряд бодрости можно именно здесь!
Территория района – это множество лесных, таежных и горных маршрутов, куда ограничен доступ на автобусе или легковом автомобиле.
Чтобы увидеть красоты территории с иного, очень необычного ракурса мы предлагаем поездки на вездеходах (ГАЗ-66, УАЗ, проходимый Пикап).
Отъезд из Шерегеша в 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Варианты проживания
Гостиница Фристайл-1
Туристический комплекс «Фристайл» расположен у подножия горы Зеленой в Шерегеше и включает в себя две гостиницы и номера возле подъемника.
На территории комплекса расположены русские бани и хаммам, прокат горнолыжного снаряжения, кафе.
(2-х местное размещение)
По запросу проживание в гостевых домах, самостоятельное приготовление еды (кухонное оборудование и посуда есть во всех), проживание в гостиницах 3-4*.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Доставка в Шерегеш из Новокузнецка и обратно
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки и ужины
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новокузнецка и обратно
- Питание не указанное в программе
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
- Страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для экскурсий: форма одежды – удобная спортивная, обувь кроссовки, головной убор.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендуется оформить страховку от клещевого энцефалита (в случае если нет прививки). Маршрут проходит в таежной местности, с начала июня по конец августа наиболее спокойная пора.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
График заездов в июне, июле, августе с понедельника по воскресенье.
Отправление туристическим автобусом:
- Новокузнецк: аэропорт в 07:30
- Новокузнецк: парковка Ж/Д и автовокзала в 06:40.
Отъезд из Шерегеша: еженедельно по воскресеньям в 19:00 туристическим автобусом, время в пути около 3-х часов.
Есть ли скидки в туре?
Стоимость программы для детей до 12 лет – 25 000 рублей.