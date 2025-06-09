Золотая Шория

Тур, который включает в себя все самое интересное, захватывающее и интригующее.

Вы сможете полностью погрузиться в глубинную историю народов, населяющих территорию западной Сибири, узнать о настоящих староверах, живущих по канонам и с соблюдением традиций своих прадедов без паспортов и прочих атрибутов современной жизни, увидеть место захоронения и узнать о Кабырзинской (шорской) принцессе.
Золотая Шория
Золотая Шория
Золотая Шория
Ближайшие даты:
9
июн16
июн23
июн30
июн7
июл14
июл21
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Шерегеш

Трансфер в 06:40 из Новокузнецка до Шерегеша.

Прибытие в Шерегеш, завтрак, размещение в отеле.

Отдых, свободное время, дополнительные экскурсии на выбор со специальной скидкой.

Ужин в отеле.

Прибытие в ШерегешПрибытие в ШерегешПрибытие в ШерегешПрибытие в Шерегеш
2 день

Столица Шории

Завтрак.

09:00 Экскурсия Столица Шории, посещение музея природы и этнографии Горной Шории, обед в красивом месте.

Экскурсионная поездка в административный центр г. Таштагол – отличная альтернатива познавательного отдыха.

Откройте страницы неизвестной истории Горной Шории – таинственного края на юге Кемеровской области.

Для Вас: автобусная экскурсия с"погружением" в историю и культуру древнего тюркского края, прогулка по уютным улицам города, посещение одного из чудес Кузбасса – “Золотой Шории”, как на ладони видны древние мегалиты Сибири – Спасские дворцы.

Вы также узнаете, где ведут подготовку и соревнуются лучшие горнолыжники и сноубордисты России, посетим центр подготовки спортсменов по зимним видам спорта (открывается вид на окрестности горы Туманная, реку Кондома).

Ужин в отеле.

Столица ШорииСтолица ШорииСтолица ШорииСтолица Шории
3 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день, дополнительные экскурсии на выбор со специальной скидкой.

Ужин в отеле.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Пешеходная прогулка по вершинам священных гор шорцев

Завтрак.

09:00 Экскурсия "Каменные верблюды".

Увлекательная пешеходная прогулка по вершинам священных гор шорцев – Каритшал (Зеленая), мимо “Верблюдов” с фотосессией у "Креста".

Не рекомендуется посещение мест без инструктора и в пасмурную погоду.

Продолжительность экскурсии 7 часов (подъемник + пеший переход ≈ 8 км).

Панорамные виды, история края, загадки священных гор, легенды, обзорная площадка, фотозоны.

Незабываемые фото на память.

Ужин в отеле.

Пешеходная прогулка по вершинам священных гор шорцевПешеходная прогулка по вершинам священных гор шорцевПешеходная прогулка по вершинам священных гор шорцевПешеходная прогулка по вершинам священных гор шорцев
5 день

Свободный день. Вечерняя экскурсия «закат в горах»

Завтрак.

Свободный день, отдых у бассейна.

20:00 Экскурсия "закат в горах".

Мы отправляемся провожать день с лучших панорамных площадок Горной Шории.

Глоток теплого чая, теплый свет и предночная тишина ждут Вас в этом небольшом путешествии.

По пути поговорим об истории Шерегеша.

А еще мы поможем лучше узнать природу Горной Шории, расскажем о здешних растениях и животных.

Закат – кульминационный момент нашего путешествия.

Последние лучи солнца окрасят горы в удивительные тона: сохраните этот момент на пленку или в своем сердце.

А припасенный травяной чай дополнит палитру впечатлений.

Можно бесконечно долго смотреть на горящий огонь, текущую воду и… закат в горах!

Величественные пики гор на фоне неба, окрашенного в розово-золотистые краски, и скользящий к линии горизонта диск солнца – что может быть прекраснее?!

Если надо выбирать между вещами и впечатлениями – выбирайте впечатления.

Обычно радость от материальных приобретений довольно быстро улетучивается (да и сами они изнашиваются, теряются, ломаются).

А вот впечатления и воспоминания остаются с нами надолго.

Так что Вы точно должны устроить себе хотя бы один закат в горах.

Вечерняя экскурсионная программа.

Начало в 20:00 в вашем отеле.

Маршрут: отель – Малые Сарлыки – закат звезды – истории – легенды – чай – возвращение в отель.

Вечерняя экскурсионная программа с восхождением на гору Малый Сарлык.

Вся атмосфера этого места говорит шорскими легендами и сказками.

Так и чувствуется присутствие таг ээзи – духов гор в каждом листочке, в каждом камешке.

После выхода из отеля Вас ждёт увлекательная поездка с восхождением на гору Малый Сарлык, знакомство с шорским эпосом, ароматный чай из таёжных трав, наблюдение заката и звёзды.

Всё это окутывает романтическим настроением и погружает в состояние покоя и внутреннего равновесия.

Ужин в отеле.

Свободный день. Вечерняя экскурсия «закат в горах»Свободный день. Вечерняя экскурсия «закат в горах»Свободный день. Вечерняя экскурсия «закат в горах»
6 день

Круиз по Золотому кольцу Шории

Завтрак.

09:00 “Круиз по Золотому кольцу Шории”.

Программа путешествия для тех, кому интересно:

  • погрузиться в глубинную историю народов, населяющих территорию западной Сибири;
  • узнать о настоящих староверах, живущих по канонам и с соблюдением традиций своих дедов без паспортов и прочих атрибутов современной жизни;
  • увидеть место захоронения и узнать о Кабырзинской (шорской) принцессе;
  • познакомиться с людьми, которые до сих пор гармонично живут без электричества и мобильной связи;
  • увидеть и почувствовать места силы;
  • познакомиться с тенгрианством – древней религией тюрков;
  • посетить заповедные территории Шорского национального парка;
  • совершить путешествие на шорской моторной лодке по заповедным местам;
  • окунуться в таежную реку Мрас-Су;
  • искупаться в водопаде Сага;
  • прогуляться по тропам, по которым в давние времена проходил Малый шелковый путь;
  • посетить уникальный музей, хранящий тайны кузнецких татар;
  • увидеть множество животных, обитающих в дикой природе;
  • понаблюдать за охотой хищных птиц и если повезет – увидеть самую быструю птицу в мире – сапсана;
  • запечатлеть себя на красивейших обзорных площадках с шикарным панорамным видом скрытых от глаз остальных путешественников.

Вас также ждет обед в настоящей шорской деревне на фоне свешенной горы Айган!

Эксклюзивная программа по маршруту: п. Шерегеш – Усть-Кабырза (авто.) – Усть-Анзас (сплав на моторной лодке с посещением водопада “Сага”, экомузея "Тазгол") – п. Шерегеш (авто).

Общая протяженность маршрута 220 км.

Маршрут начинается в эпицентре курорта Шерегеш.

На протяжении всего маршрута Вас ждет знакомство с историей, культурой и традициями народов, населяющих территорию Горной Шории с незапамятных времен.

Ужин в отеле.

Круиз по Золотому кольцу ШорииКруиз по Золотому кольцу ШорииКруиз по Золотому кольцу ШорииКруиз по Золотому кольцу Шории
7 день

Экскурсия на вездеходах «Спасские Дворцы»

Завтрак.

08:00 Экскурсия на вездеходах “Спасские Дворцы”.

Древние мегалиты Горной Шории (80 км на автобусе, 15 км на вездеходе. км. 6-7 часов).

Загадочная “каменная стена” из нагроможденных друг на друга прямоугольных камней, расположенная на юго-западе от известного горнолыжного курорта Шерегеш.

Ученые окрестили данную находку “русским Стоунхенджем”.

Предполагают, что строение появилось еще во времена древней цивилизации.

Спасские дворцы сравнивают со Стоунхенджем и Египетскими пирамидами.

Тут можно обнаружить следы множества таежных зверей.

Почувствовать настоящую энергетику и получить отличный заряд бодрости можно именно здесь!

Территория района – это множество лесных, таежных и горных маршрутов, куда ограничен доступ на автобусе или легковом автомобиле.

Чтобы увидеть красоты территории с иного, очень необычного ракурса мы предлагаем поездки на вездеходах (ГАЗ-66, УАЗ, проходимый Пикап).

Отъезд из Шерегеша в 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Варианты проживания

Гостиница Фристайл-1

6 ночей

Туристический комплекс «Фристайл» расположен у подножия горы Зеленой в Шерегеше и включает в себя две гостиницы и номера возле подъемника.

На территории комплекса расположены русские бани и хаммам, прокат горнолыжного снаряжения, кафе.

(2-х местное размещение)

По запросу проживание в гостевых домах, самостоятельное приготовление еды (кухонное оборудование и посуда есть во всех), проживание в гостиницах 3-4*.

Гостиница Фристайл-1Гостиница Фристайл-1Гостиница Фристайл-1Гостиница Фристайл-1Гостиница Фристайл-1Гостиница Фристайл-1

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Доставка в Шерегеш из Новокузнецка и обратно
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтраки и ужины
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новокузнецка и обратно
  • Питание не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии
  • Страховка
Место начала и завершения?
Кемеровская область, Новокузнецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для экскурсий: форма одежды – удобная спортивная, обувь кроссовки, головной убор.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Рекомендуется оформить страховку от клещевого энцефалита (в случае если нет прививки). Маршрут проходит в таежной местности, с начала июня по конец августа наиболее спокойная пора.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

График заездов в июне, июле, августе с понедельника по воскресенье.

Отправление туристическим автобусом:

  • Новокузнецк: аэропорт в 07:30
  • Новокузнецк: парковка Ж/Д и автовокзала в 06:40.

Отъезд из Шерегеша: еженедельно по воскресеньям в 19:00 туристическим автобусом, время в пути около 3-х часов.

Есть ли скидки в туре?

Стоимость программы для детей до 12 лет – 25 000 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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