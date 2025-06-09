5 день

Свободный день. Вечерняя экскурсия «закат в горах»

Завтрак.

Свободный день, отдых у бассейна.

20:00 Экскурсия "закат в горах".

Мы отправляемся провожать день с лучших панорамных площадок Горной Шории.

Глоток теплого чая, теплый свет и предночная тишина ждут Вас в этом небольшом путешествии.

По пути поговорим об истории Шерегеша.

А еще мы поможем лучше узнать природу Горной Шории, расскажем о здешних растениях и животных.

Закат – кульминационный момент нашего путешествия.

Последние лучи солнца окрасят горы в удивительные тона: сохраните этот момент на пленку или в своем сердце.

А припасенный травяной чай дополнит палитру впечатлений.

Можно бесконечно долго смотреть на горящий огонь, текущую воду и… закат в горах!

Величественные пики гор на фоне неба, окрашенного в розово-золотистые краски, и скользящий к линии горизонта диск солнца – что может быть прекраснее?!

Если надо выбирать между вещами и впечатлениями – выбирайте впечатления.

Обычно радость от материальных приобретений довольно быстро улетучивается (да и сами они изнашиваются, теряются, ломаются).

А вот впечатления и воспоминания остаются с нами надолго.

Так что Вы точно должны устроить себе хотя бы один закат в горах.

Вечерняя экскурсионная программа.

Начало в 20:00 в вашем отеле.

Маршрут: отель – Малые Сарлыки – закат звезды – истории – легенды – чай – возвращение в отель.

Вечерняя экскурсионная программа с восхождением на гору Малый Сарлык.

Вся атмосфера этого места говорит шорскими легендами и сказками.

Так и чувствуется присутствие таг ээзи – духов гор в каждом листочке, в каждом камешке.

После выхода из отеля Вас ждёт увлекательная поездка с восхождением на гору Малый Сарлык, знакомство с шорским эпосом, ароматный чай из таёжных трав, наблюдение заката и звёзды.

Всё это окутывает романтическим настроением и погружает в состояние покоя и внутреннего равновесия.

Ужин в отеле.