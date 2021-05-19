Всё о Новопавловске

Полезная информация о Новопавловске

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Местное время в Новопавловске
00:1728
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНовопавловск
По-английскиNovopavlovsk
Население города24 408 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота331 м. от уровня моря

Где находится Новопавловск на карте

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