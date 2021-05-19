Полезная информация о Новопавловске
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Местное время в Новопавловске
00:1728
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Новопавловск
|По-английски
|Novopavlovsk
|Население города
|24 408 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|331 м. от уровня моря