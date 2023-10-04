Попробуем разгадать тайну загадочных «Дольменов здоровья». Полюбуемся на горы со смотровых площадок ущелья «Крылья бабочки» и горы Шахан. Узнаем где снимался российский фильм «Грозовые ворота». Помечтаем о вечной любви у водопада «Чаша любви» на речке Жане. И искупаемся в чаще Цегельского водопада.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- «Дольмен Здоровья»
- Водопад «Чаша любви»
- Смотровая площадка ущелья «Крылья бабочки»
- Смотровая площадка горы Шахан
- Крепость «Грозовые ворота»
- Цегельский водопад
- Два родника: «Живая и Мертвая вода»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Панорамные виды на горы Кавказского хребта
Первая смотровая площадка ущелья «Крылья бабочки», там у нас ориентировочная высота 800м над уровнем моря. Самая высокая точка по нашему маршруту: смотровая площадка горы Шахан, ее высота 1000м над уровнем поря. Если подняться на вершину горы Шахан, можно почувствовать великолепие и мощь горной вершины. Облака здесь пролетают так низко, что их хочется потрогать руками. Здесь очень чистый воздух, а в речной долине находится Женейское месторождение минеральных вод.
Крепость «Грозовые ворота»
В 2006 г. на телеэкраны вышел российский фильм «Грозовые ворота», основанный на реальных событиях. Он рассказывает о военном конфликте российских вооруженных сил с чеченскими боевиками во время Второй войны в Чечне. Бой у высоты 776 стал основой сюжета кинокартины. Перед съемками фильма здесь построили крепость, которую планировалось использовать как декорацию. Когда съемочная группа уехала, декорация осталась. И практически сразу превратилась в популярную достопримечательность. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов. Крепость находится в 30 км. от Геленджика, рядом с поселком Возрождение. Поскольку большая часть маршрута проходит по бездорожью, удобнее всего добираться сюда на джипах.
Прекрасные водопады
Водопад «Чаша любви» местонахождение на речке Жане. Существует такое поверье, что кто достанет со дна этого водопада камушек, у того будет вечная постоянная любовь, глубина чаши ориентировочно 3-3,5м. А получил он свое название из-за того, что когда в нем прозрачная водичка, его дно выглядит в форме сердца.
Цегельский водопад, в простонародье называется Шнурок, под ним есть чаша, в которой возможно искупаться. Еще одна достопримечательность около водопада, это два родника: «Живая и Мертвая вода».
Важно знать:
- После экскурсии каждый путешественник сможет посетить горное кафе и попробовать местные национальные блюда, заказать шашлык и принять участие в дегустации вина (возьмите с собой наличные деньги).
- Наша компания приложит максимум усилий, чтобы поездка к Грозовым воротам стала для вас настоящим открытием и подарила много радостных эмоций. Не забудьте захватить с собой полотенце и купальник – в местных водоемах можно купаться.
- Продолжительность экскурсии 5-6 часа.
8.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные расходы
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: НовороссийскЗавершение: Геленджик
- Когда и сколько длится?
- Когда: 8.00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой наличку
- Купальную одежду и хорошее настроение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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