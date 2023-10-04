Панорамные виды на горы Кавказского хребта

Первая смотровая площадка ущелья «Крылья бабочки», там у нас ориентировочная высота 800м над уровнем моря. Самая высокая точка по нашему маршруту: смотровая площадка горы Шахан, ее высота 1000м над уровнем поря. Если подняться на вершину горы Шахан, можно почувствовать великолепие и мощь горной вершины. Облака здесь пролетают так низко, что их хочется потрогать руками. Здесь очень чистый воздух, а в речной долине находится Женейское месторождение минеральных вод.

Крепость «Грозовые ворота»

В 2006 г. на телеэкраны вышел российский фильм «Грозовые ворота», основанный на реальных событиях. Он рассказывает о военном конфликте российских вооруженных сил с чеченскими боевиками во время Второй войны в Чечне. Бой у высоты 776 стал основой сюжета кинокартины. Перед съемками фильма здесь построили крепость, которую планировалось использовать как декорацию. Когда съемочная группа уехала, декорация осталась. И практически сразу превратилась в популярную достопримечательность. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов. Крепость находится в 30 км. от Геленджика, рядом с поселком Возрождение. Поскольку большая часть маршрута проходит по бездорожью, удобнее всего добираться сюда на джипах.

Прекрасные водопады

Водопад «Чаша любви» местонахождение на речке Жане. Существует такое поверье, что кто достанет со дна этого водопада камушек, у того будет вечная постоянная любовь, глубина чаши ориентировочно 3-3,5м. А получил он свое название из-за того, что когда в нем прозрачная водичка, его дно выглядит в форме сердца.

Цегельский водопад, в простонародье называется Шнурок, под ним есть чаша, в которой возможно искупаться. Еще одна достопримечательность около водопада, это два родника: «Живая и Мертвая вода».

Важно знать: