Дольмена здоровья, древнего мегалитического сооружения, где вы сможете ощутить связь с древней историей. Продолжите свой путь к Чаше любви, водопаду на речке Жане, где вас ожидает каскадная красота воды, окруженной зелеными деревьями. Затем поднимитесь на смотровую площадку "Крылья бабочки", чтобы насладиться величественными видами на Геленджик и Черное море. Посетите крепость "Грозовые ворота", где вас ждут великолепные виды и богатая история этого места. Завершите свое путешествие у Цегельского водопада, наслаждаясь его потрясающей красотой и звуками бушующей воды. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и приятные эмоции. Не забудьте надеть комфортную одежду и удобную обувь для максимального комфорта во время путешествия

Описание экскурсии

От загадочных дольменов до потрясающих природных сокровищ Наше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья. Это древнее мегалитическое сооружение, обладающее особой энергетикой и загадкой. Вы сможете ощутить дух прошлого, стоя рядом с этими каменными монументами, и почувствовать связь с древней историей. Следующая остановка — Чаша любви, водопад на речке Жане. Здесь вас ждет потрясающая картина водной каскадной красоты. Окруженный зелеными деревьями и живописным пейзажем, этот водопад является идеальным местом для романтических прогулок и релаксации. Вы сможете насладиться свежим воздухом и мелодией падающей воды. После этого мы отправимся к уникальному месту — Крыльям бабочки. Поднимаясь на первую смотровую площадку, вы окунетесь в величественность этого ущелья, находящегося на высоте около 800 метров над уровнем моря. Вас ожидает захватывающий вид на Геленджик и бескрайние просторы Черного моря. Продолжая наше приключение, мы увидим гору Шахан. Вас ждут величественные виды и красота природы вокруг. Следующей остановкой будет Крепость «Грозовые ворота». Эта историческая крепость, расположенная на высокой скале, окружена величественными стенами и предлагает великолепные виды на окружающие пейзажи. Вы погрузитесь в богатую историю этого места и узнаете интересные факты о его прошлом. Завершая наше путешествие, мы направимся к последней остановке — Цегельскому водопаду. Природное чудо этого водопада оставит вас в полном восхищении. Вы сможете насладиться его потрясающей красотой и звуками бушующей воды, создающей удивительную атмосферу. Это идеальное место для фотографий и воспоминаний. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.