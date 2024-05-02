Представляем вашему вниманию уникальную экскурсию в Геленджик, где вас ждет путешествие к загадочным дольменам, бурлящим водопадам реки Жане и захватывающим видам с смотровой площадки "Крылья бабочки".
Начните свое приключение с посещения
Начните свое приключение с посещения
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌿 Возможность релаксации на природе
- 📸 Идеальные места для фотографий
- 👣 Пешеходные маршруты для активного отдыха
- 🌊 Виды на Черное море
Что можно увидеть
- Дольмен здоровья
- Чаша любви
- Крылья бабочки
- Гора Шахан
- Крепость Грозовые ворота
- Цегельский водопад
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 13:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Дольмен здоровья
- Чаша любви
- Крылья бабочки
- Гора Шахан
- Крепость «Грозовые ворота»
- Цегельский водопад
Описание экскурсии
От загадочных дольменов до потрясающих природных сокровищ Наше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья. Это древнее мегалитическое сооружение, обладающее особой энергетикой и загадкой. Вы сможете ощутить дух прошлого, стоя рядом с этими каменными монументами, и почувствовать связь с древней историей. Следующая остановка — Чаша любви, водопад на речке Жане. Здесь вас ждет потрясающая картина водной каскадной красоты. Окруженный зелеными деревьями и живописным пейзажем, этот водопад является идеальным местом для романтических прогулок и релаксации. Вы сможете насладиться свежим воздухом и мелодией падающей воды. После этого мы отправимся к уникальному месту — Крыльям бабочки. Поднимаясь на первую смотровую площадку, вы окунетесь в величественность этого ущелья, находящегося на высоте около 800 метров над уровнем моря. Вас ожидает захватывающий вид на Геленджик и бескрайние просторы Черного моря. Продолжая наше приключение, мы увидим гору Шахан. Вас ждут величественные виды и красота природы вокруг. Следующей остановкой будет Крепость «Грозовые ворота». Эта историческая крепость, расположенная на высокой скале, окружена величественными стенами и предлагает великолепные виды на окружающие пейзажи. Вы погрузитесь в богатую историю этого места и узнаете интересные факты о его прошлом. Завершая наше путешествие, мы направимся к последней остановке — Цегельскому водопаду. Природное чудо этого водопада оставит вас в полном восхищении. Вы сможете насладиться его потрясающей красотой и звуками бушующей воды, создающей удивительную атмосферу. Это идеальное место для фотографий и воспоминаний. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|3 900 ₽
|Детский
|3 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дольмен здоровья
- Чаша любви
- Крылья бабочки
- Гора Шахан
- Крепость «Грозовые ворота»
- Цегельский водопад
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Еда и напитки.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Али
2 мая 2024
Экскурсовод очень знающий и внимательный.
Советую это направление.
Советую это направление.
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