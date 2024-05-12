1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Йога, медитация и нейрографика на мысе Любви в Новороссийске: медитативная экскурсия
Наслаждайтесь морским воздухом и духовными практиками на мысе Любви в Новороссийске. Группа до 10 человек
Начало: Возле набережной
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Аудиогид
1 час
Аудиопутешествие «Городские Истории»: живая история Новороссийска
Вас ждет часовое путешествие по историческому центру Новороссийска, где каждый шаг открывает новую страницу прошлого
Начало: Советов 44 / фонтан на Новороссийской республике
Расписание: по субботам в 16:00
15 июня в 16:00
22 июня в 16:00
от 700₽ за человека
Групповая
7 часов
Абрау-Дюрсо: волшебство игристых вин и природные красоты
Начало: Новороссийск
Расписание: ежедневно 8.00,14.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Абрау-Дюрсо из Новороссийска
Начало: Новороссийск
Расписание: 8.00,13.00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
2 900₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Природа Геленджика: дольмены, водопады Жане и величие Крыльев бабочки
Погрузитесь в мир древних тайн и природной красоты Геленджика с нашей уникальной экскурсией
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Мини-группа
20 часов
Популярное предложение
Экскурсия к Лаго-Наки: водопады, Хаджохская теснина, пещера и термальные источники
Откройте для себя великолепие Лаго-Наки: водопады "Руфабго", Хаджохская теснина, пещера "Большая Азишская" и термальные источники ждут вас
Начало: Новороссийск
Расписание: 7:00
15 июня в 00:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Гастрономическое путешествие: Тур по винным барам Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу виноделия Новороссийска, посетив три лучших бара города и попробовав изысканные напитки в компании единомышленников
Начало: В районе Центральной набережной
Расписание: ежедневно в 16:00 и 17:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
2 490₽ за человека
Мини-группа
1 час
Погружение в подводный мир Геленджика с опытными инструкторами
Подарите себе незабываемое приключение, погрузившись в волшебный мир подводной флоры и фауны Геленджика
Начало: Геленджик
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
20 часов
Увлекательное путешествие по Лаго-Наки: водопады, пещеры и канатная дорога
Увлекательная групповая экскурсия по Адыгее: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Большая Азишская и альпийские луга ждут вас
Начало: Новороссийск
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Увлекательная экскурсия на Лагонакское нагорье из Новороссийска
Путешествие на Лагонакское нагорье из Новороссийска: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, канатная дорога, пещера Большая Азишская и термальные источники
Начало: Новороссийск
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Абрау - Дюрсо. Экскурсия в мини-группе из Новороссийска
Начало: Новороссийск
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
2 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая рыбалка в открытом море Геленджика на яхте
Отправляйтесь на рыбалку в Геленджике! Комфортабельная яхта, опытный капитан и самые рыбные места ждут вас. Снасти включены, улов гарантирован
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Путешествие к Пшадским водопадам: природные чудеса Новороссийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Пшадским водопадам, где вас ждут впечатляющие природные красоты и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна12 мая 2024Экскурсия понравилась, Абрау-Дюрсо очень уютное, милое местечко. Ездила с экскурсоводом Ольгой, внимательная, старательная, много рассказывала интересных вещей. Рекомендую Ольгу и поездку.
- ААли2 мая 2024Экскурсовод очень знающий и внимательный. Советую это направление.
- ГГалина22 апреля 2024Замечательное место, приветливые, пунктуальные, даже заботливые) гиды. Нам понравилась экскурсия в Абрау-Дюрсо. Уже рекомендуем ее своим знакомым! Большое спасибо за самые приятные впечатления!
- ААлиса13 марта 2024Прекрасная экскурсия с Екатериной! 4 часа пролетели, как 5 минут) Расслабились, загадали желание! Рекомендую)))
- MMargo10 января 2024Спасибо большое за экскурсию в Абрау-Дюрсо. Забронировали через сайт, связались в течение часа, договорились о месте встречи и предложили более
- ФФилипп1 декабря 2023Виды захватывают дух и завораживают,поездка безопасна и сопровождается интересным рассказом от гида! Если будет возможность,то с удовольствием еще раз попробую такой отдых
- ИИван25 ноября 2023Огромная благодарность за экскурсию! Все очень быстро и оперативно, вечером написали, утром уже отправили на экскурсию. Хоть в Лаго Наки бываем не первый раз, но все очень понравилось, отдельное спасибо экскурсоводу и водителю.
- ООлеся22 ноября 2023Путешествие в Новороссийск оставило незабываемое впечатление и восторг!!!!! Особую роль в этом сыграла гид Екатерина, которая провела для меня две
- ТТатьяна12 ноября 2023Замечательная познавательная экскурсия. Живая история, в которой ты - активный участник. Идея очень понравилась. Думаю, будет интересно и детям и взрослым. Отдельный респект инструктору Любови.
- ММария17 августа 2023Очень понравился формат экскурсии, впервые столкнулась с театральным аудиогидом. Было бы ещё украшо рассказами живого экскурсовода, цены бы вам не было!
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Групповые" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 700 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Новороссийске из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Новороссийска по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август