Однодневные – экскурсии в Новороссийске

Найдено 6 экскурсий в категории «Однодневные» в Новороссийске, цены от 8 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Секретные места Большого Геленджика
На машине
9 отзывов
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия в мир природы и истории
Погрузитесь в атмосферу древних мегалитов и живописных ландшафтов Геленджика в компании единомышленников
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
9 200 за всё до 4 чел.
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
На машине
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
8 200 за всё до 3 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
На машине
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
На машине
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Новороссийска: в гости к солнцу Кабардинки и Геленджика
Погрузитесь в атмосферу летнего приключения, путешествуя из Новороссийска в живописные Кабардинку и Геленджик
Начало: Новороссийск
1 ноя в 10:30
2 ноя в 10:30
8 500 за всё до 3 чел.
Большое путешествие: Новороссийск-Адыгея
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие: от Новороссийска до Адыгеи
Погрузитесь в мир загадочных пещер, величественных каньонов и древних монастырей в уникальной экскурсии Новороссийск-Адыгея
Начало: ваш отель в г. Новороссийск
1 ноя в 08:30
2 ноя в 08:30
26 000 за всё до 4 чел.
Казачья станица Атамань
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Казачья станица Атамань
Познакомиться с культурой и бытом кубанских казаков в музее под открытым небом
Начало: У места вашего проживания в Новороссийске
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    21 июля 2024
    Секретные места Большого Геленджика
    Были на экскурсии с гидом Екатериной. Очень всё понравилось, и места посещения, и беседа с гидом, и комфортность поездки. Спасибо, Екатерина! Нам было приятно!
  • К
    Ксения
    8 мая 2024
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
  • А
    Алексей
    19 декабря 2023
    Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
    Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
  • М
    Марина
    25 ноября 2023
    Секретные места Большого Геленджика
    Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))
    Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))
  • Е
    Евгений
    17 августа 2023
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Интересная экскурсия. Однозначно можно рекомендовать, тем более в Новороссийске не такой богатый выбор экскурсий как в Крыму. Особенно хорошо побродить в долине реки Жане. Если хотите много посмотреть будьте готовы много походить
  • М
    Мария
    28 июля 2023
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Экскурсия понравилась, интересная, гид Александр прекрасный рассказчик, не дает заскучать даже в пробке, подстраивается под группу и по ходу может
    читать дальше

    что-то скорректировать, подсказал, где можно поесть, а где не стоит, где лучше купить какие-то сувениры по приемлемым ценам. Учтите, что время, указанное на сайте очень примерное - у нас экскурсия заняла с учетом пробок около 9ти часов, ну и будьте готовы к тому, что ходить придется очень, очень и очень много, но оно того стоит

  • В
    Вадим
    26 июля 2023
    Секретные места Большого Геленджика
    Очень красивые места. Юля - очень хороший организатор!
    Очень красивые места. Юля - очень хороший организатор!
  • Е
    Евгения
    9 мая 2023
    К дольменам Геленджика из Новороссийска
    Было очень интересно и весело. Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    12 мая 2022
    Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
    Выражаю огромную благодарность Александру за проведенную экскурсию. Это было интересно и очень познавательно, мы с ребёнком в полном восторге. Рекомендую Александра всем кто планирует экскурсию.
    Выражаю огромную благодарность Александру за проведенную экскурсию. Это было интересно и очень познавательно, мы с ребёнкомВыражаю огромную благодарность Александру за проведенную экскурсию. Это было интересно и очень познавательно, мы с ребёнкомВыражаю огромную благодарность Александру за проведенную экскурсию. Это было интересно и очень познавательно, мы с ребёнком
  • Д
    Дарья
    20 сентября 2021
    Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
    Спасибо большое за экскурсию! Понравилось всей семье. Александр учел все наши пожелания!! Однозначно рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Однодневные»

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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в августе 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "Однодневные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 8 200 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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