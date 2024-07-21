7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия в мир природы и истории
Погрузитесь в атмосферу древних мегалитов и живописных ландшафтов Геленджика в компании единомышленников
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
9 200₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Винодельня Мысхако и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
8 200₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочное путешествие к дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Новороссийска: в гости к солнцу Кабардинки и Геленджика
Погрузитесь в атмосферу летнего приключения, путешествуя из Новороссийска в живописные Кабардинку и Геленджик
Начало: Новороссийск
1 ноя в 10:30
2 ноя в 10:30
8 500₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие: от Новороссийска до Адыгеи
Погрузитесь в мир загадочных пещер, величественных каньонов и древних монастырей в уникальной экскурсии Новороссийск-Адыгея
Начало: ваш отель в г. Новороссийск
1 ноя в 08:30
2 ноя в 08:30
26 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Казачья станица Атамань
Познакомиться с культурой и бытом кубанских казаков в музее под открытым небом
Начало: У места вашего проживания в Новороссийске
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена21 июля 2024Были на экскурсии с гидом Екатериной. Очень всё понравилось, и места посещения, и беседа с гидом, и комфортность поездки. Спасибо, Екатерина! Нам было приятно!
- ККсения8 мая 2024Прекрасная экскурсия по весеннему Новороссийску, покатались так, что гугл карта выдала сумасшедший маршрут. Увидели Новороссийск со всех сторон света, покатались по главным улицам, очень уютно продегустировали вино. Спасибо Александру за чудесный день!
- ААлексей19 декабря 2023Спасибо огромное Александру! Комфортно, познавательно,интересно,получили ответы на все вопросы. Мысхако- это обязательное к посещению!!!
- ММарина25 ноября 2023Невероятно волшебная экскурсия) с долей мистики и потрясающей красоты😍отдельное спасибо Кате за вкусный чай, печеньки и разговоры обо всём на свете))
- ЕЕвгений17 августа 2023Интересная экскурсия. Однозначно можно рекомендовать, тем более в Новороссийске не такой богатый выбор экскурсий как в Крыму. Особенно хорошо побродить в долине реки Жане. Если хотите много посмотреть будьте готовы много походить
- ММария28 июля 2023Экскурсия понравилась, интересная, гид Александр прекрасный рассказчик, не дает заскучать даже в пробке, подстраивается под группу и по ходу может
- ВВадим26 июля 2023Очень красивые места. Юля - очень хороший организатор!
- ЕЕвгения9 мая 2023Было очень интересно и весело. Спасибо большое!
- ННаталья12 мая 2022Выражаю огромную благодарность Александру за проведенную экскурсию. Это было интересно и очень познавательно, мы с ребёнком в полном восторге. Рекомендую Александра всем кто планирует экскурсию.
- ДДарья20 сентября 2021Спасибо большое за экскурсию! Понравилось всей семье. Александр учел все наши пожелания!! Однозначно рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Однодневные»
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