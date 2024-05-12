Экскурсии на автобусе в Новороссийске

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» в Новороссийске, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абрау-Дюрсо из Новороссийска
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Абрау-Дюрсо из Новороссийска
Начало: Новороссийск
Расписание: 8.00,13.00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
2 900 за человека
Природа Геленджика: загадочные дольмены и водопады реки Жане
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Природа Геленджика: дольмены, водопады Жане и величие Крыльев бабочки
Погрузитесь в мир древних тайн и природной красоты Геленджика с нашей уникальной экскурсией
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900 за человека
Горная Адыгея: Лаго-Наки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
20 часов
Увлекательное путешествие по Лаго-Наки: водопады, пещеры и канатная дорога
Увлекательная групповая экскурсия по Адыгее: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Большая Азишская и альпийские луга ждут вас
Начало: Новороссийск
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Путешествие к Пшадским водопадам: природные чудеса Новороссийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Пшадским водопадам, где вас ждут впечатляющие природные красоты и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Абрау-Дюрсо из Новороссийска
    Экскурсия понравилась, Абрау-Дюрсо очень уютное, милое местечко. Ездила с экскурсоводом Ольгой, внимательная, старательная, много рассказывала интересных вещей. Рекомендую Ольгу и поездку.
  • А
    Али
    2 мая 2024
    Природа Геленджика: загадочные дольмены и водопады реки Жане
    Экскурсовод очень знающий и внимательный. Советую это направление.
  • Г
    Галина
    22 апреля 2024
    Абрау-Дюрсо из Новороссийска
    Замечательное место, приветливые, пунктуальные, даже заботливые) гиды. Нам понравилась экскурсия в Абрау-Дюрсо. Уже рекомендуем ее своим знакомым! Большое спасибо за самые приятные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Абрау-Дюрсо из Новороссийска
  2. Природа Геленджика: загадочные дольмены и водопады реки Жане
  3. Горная Адыгея: Лаго-Наки
  4. Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
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  2. Самое главное
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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в июне 2024
Сейчас в Новороссийске в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 2 900 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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