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Мини-группа
7 часов
Абрау-Дюрсо из Новороссийска
Начало: Новороссийск
Расписание: 8.00,13.00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
2 900₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Природа Геленджика: дольмены, водопады Жане и величие Крыльев бабочки
Погрузитесь в мир древних тайн и природной красоты Геленджика с нашей уникальной экскурсией
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Групповая
20 часов
Увлекательное путешествие по Лаго-Наки: водопады, пещеры и канатная дорога
Увлекательная групповая экскурсия по Адыгее: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Большая Азишская и альпийские луга ждут вас
Начало: Новороссийск
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Путешествие к Пшадским водопадам: природные чудеса Новороссийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Пшадским водопадам, где вас ждут впечатляющие природные красоты и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна12 мая 2024Экскурсия понравилась, Абрау-Дюрсо очень уютное, милое местечко. Ездила с экскурсоводом Ольгой, внимательная, старательная, много рассказывала интересных вещей. Рекомендую Ольгу и поездку.
- ААли2 мая 2024Экскурсовод очень знающий и внимательный. Советую это направление.
- ГГалина22 апреля 2024Замечательное место, приветливые, пунктуальные, даже заботливые) гиды. Нам понравилась экскурсия в Абрау-Дюрсо. Уже рекомендуем ее своим знакомым! Большое спасибо за самые приятные впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «На автобусе»
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