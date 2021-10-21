Экскурсии Новороссийска

Все экскурсии в Новороссийске

Доступно 38 экскурсий 🚌 в Новороссийске на 2021 год, 170 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Водопады, дольмены и места силы Краснодарского края
Индивидуальный трансфер
6 000
за 1-4 чел.
Водопады, дольмены и места силы Краснодарского края
Приглашаем вас своими глазами лицезреть мощь Бигиусских водопадов
По договоренности
Обзорная экскурсия по Новороссийску
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску
Посетить знаковые места Новороссийска, познакомиться с его богатой историей, услышать легенды и...
Ежедневно
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
Индивидуальная экскурсия
4.9
24
3 900
за 1-6 чел.
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
Живописное озеро, история князя Голицына и завод шампанских вин на авто-пешеходной экскурсии
Прогулка в память о погибших воинах
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Прогулка в память о погибших воинах
Обзорная экскурсия по Новороссийску позволит увидеть знаковые места этого южного города и получить...
Ежедневно
Крым за 2 дня — групповая экскурсия из Новороссийска
5
1
13ч
5 900
за 1 чел.
Крым за 2 дня — групповая экскурсия из Новороссийска
Феодосия, Бахчисарай, Севастополь, дворцы, Ялта, а также чудесные пейзажи и история полуострова
во вторник и пятницу в 06:00
Во славу военного прошлого Кабардинки
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Во славу военного прошлого Кабардинки
Мы посетим мемориал "Батарея Зубкова" в селе Кабардинка
Ежедневно
Теплая встреча с Новороссийском
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
3 000
за 1-6 чел.
Теплая встреча с Новороссийском
Дружеская прогулка по самым ярким местам города с легким погружением в историю 19-21 вв.
Прогулка по виноградникам Абрау-Дюрсо
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-10 чел.
Прогулка по виноградникам Абрау-Дюрсо
Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза и позволит пройти весь путь...
Ежедневно
Первая прогулка по Новороссийску
Индивидуальная экскурсия
5
32
2 600
за 1-10 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-5 чел.
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска
Мы прогуляемся по центру Новороссийска с профессиональным фотографом Алексеем
Ежедневно с 08:00 до 19:30
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
5
32
1 300
за 1-4 чел.
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его историю в компании краеведа
Аудиопутешествие по центру Новороссийска "Городские Истории"
700
за 1 чел.
Аудиопутешествие по центру Новороссийска "Городские Истории"
по субботам в 17:30
Секретные места Большого Геленджика
Индивидуальная экскурсия
5
2
6ч 30м
7 500
за 1-3 чел.
Секретные места Большого Геленджика
Посетить загадочные дольмены, атмосферное экопоселение и необыкновенную Голубую бездну
Военный аудиоспектакль-прогулка "393 шага"
4.8
13
800
за 1 чел.
Военный аудиоспектакль-прогулка "393 шага"
За время аудиоспектакля "393 шага" мы с вами отвоюем каждый сантиметр Новороссийска вместе с теми,...
по воскресеньям в 17:30
Фотопрогулка по Новороссийску
Индивидуальная фото-прогулка
4.9
16
3 200
за 1-6 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Увидеть знаковые места южного города, услышать его историю и получить душевные снимки
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
5 500
за 1 чел.
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Большая экскурсия по Крыму - отличный способ сделать ваш отдых в Анапе разнообразней и ярче
Вторник, пятница, в 06:00
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 000
за 1-4 чел.
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Легкий треккинг к природным местам, прогулка на кораблике и рассказы об историческом поселке
Вокруг Цемесской бухты: винодельня Мысхако, мыс Дооб и Малая Земля
Индивидуальная экскурсия
5
2
5 500
за 1-6 чел.
Вокруг Цемесской бухты: винодельня Мысхако, мыс Дооб и Малая Земля
Ежедневно в 10 часов
К дольменам Геленджика из Новороссийска
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
7 500
за 1-7 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
Открыть тайны тысячелетних мегалитов, пройти по следам древних племен и искупаться в лагуне водопада
Дольмены, курганы и водопады: экскурсия на речку Пшада и Жане
Индивидуальный трансфер
6 500
за 1-7 чел.
Дольмены, курганы и водопады: экскурсия на речку Пшада и Жане
Ежедневно в 09.00
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Индивидуальная экскурсия
13ч
14 000
за 1-5 чел.
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Отправиться в горы Кавказа, прокатиться на поезде по ущелью и посетить термальные источники
Белые пляжи Азова. Голубые грязи вулкана
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-8 чел.
Белые пляжи Азова. Голубые грязи вулкана
Мы проедем на Таманский полуостров
Ежедневно в 9 часов
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик — из Новороссийска
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 500
за 1-6 чел.
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик — из Новороссийска
Исследовать города на берегах Цемесской и Геленджикской бухт на автомобиле
Фототур по улочкам Новороссийска
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
3 500
за 1-5 чел.
Фототур по улочкам Новороссийска
Мы, жители Новороссийска, очень любим свой город
Ежедневно в 10 часов

Последние отзывы «Экскурсии Новороссийска»

  • Отзыв на: Секретные места Большого Геленджика
    А
    Анна
    21 октября 2021
    5
    Очень красивая экскурсия! Краски осени нельза передать никакими словами! Очень познавательная экскурсия. Услышала много интересного о казалось-бы знакомых местах. Очень духовная экскурсия. Уходишь от суеты городов и начинаешь ценить истинное. Спасибо большое Юле. Она смогла создать вот такую атмосферу. Приятная экскурсия с приятным и профессиональным гидом!
  • Отзыв на: Теплая встреча с Новороссийском
    С
    Светлана
    19 октября 2021
    5
    Прогулка очень познавательна. Это действительно-теплый прием. Все очень классно!
  • Отзыв на: По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    С
    Светлана
    19 октября 2021
    5
    Необычная, увлекательная историческая экскурсия материал подан с долей юмора. Всем рекомендую обязательно посетить данную экскурсию)) Игорь, желаю Вам исполнить все желания и мечты 👍!!
  • Отзыв на: Теплая встреча с Новороссийском
    Е
    Екатерина
    13 октября 2021
    5
    Действительно тёплая встреча. ) Самая лучше экскурсия - когда ты себя чувствуешь не туристом, а гостем. Получилась отличная прогулка и беседа (последнее тоже ценно - Юлия не выдала дежурный материал, а с готовностью отвечала на вопросы). Однозначный рекомендасьон! Юлии спасибо:3
  • Отзыв на: По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    О
    Оксана
    11 октября 2021
    5
    Три часа экскурсии пролетели незаметно. Интересно узнавать город с человеком, который его искренне любит.
  • Отзыв на: По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
    Т
    Татьяна
    4 октября 2021
    5
    Отличная, познавательная экскурсия. Узнали много интересного.
  • Отзыв на: Фотопрогулка по Новороссийску
    Д
    Дмитрий
    4 октября 2021
    5
    Отличная прогулка и не менее отличные фотографии. Александру огромное спасибо!
  • Отзыв на: Теплая встреча с Новороссийском
    Д
    Дмитрий
    25 сентября 2021
    5
    Здравствуйте. Прекрасно провёл время на данной экскурсии! Гид Юлия знает своё дело и подробно рассказывает от истории и событиях которые происходили в городе. Так держать!
  • Отзыв на: Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик — из Новороссийска
    Д
    Дарья
    20 сентября 2021
    5
    Спасибо большое за экскурсию! Понравилось всей семье. Александр учел все наши пожелания! Однозначно рекомендую)
  • Отзыв на: Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
    А
    Анна
    8 сентября 2021
    5
    Экскурсия нам понравилась, очень интересно побывать в этом чудесном месте. Наш гид Александр молодец, опытный все знает. Наше путешествие пролетело очень быстро.
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