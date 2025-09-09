Индивидуальная
до 7 чел.
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Новороссийску, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Героев
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Теплая встреча с Новороссийском
Познакомьтесь с Новороссийском через его историю и кулинарию на уникальной экскурсии «Теплая встреча»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6450 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Погрузитесь в историю Новороссийска: знаковые места, памятники и набережная. Узнайте о прошлом и настоящем этого уникального города
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 5645 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Увидеть знаковые места города и получить душевные снимки
Начало: ул. Советов, 42
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика
Автопутешествие по культовым местам Геленджика: древние мегалиты, экопоселение и живописная лагуна. Погрузитесь в атмосферу и историю региона
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 11 600 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Отправляйтесь в путешествие из Новороссийска к живописным уголкам Абрау-Дюрсо, где каждый кадр рассказывает свою историю
15 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от 9775 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
15 авг в 09:30
17 авг в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Легкий треккинг к природным местам и прогулка по исторической части посёлка
Начало: По договоренности
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 9450 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по центру Новороссийска
Познакомиться с визитными карточками города и дополнить фотоколлекцию профессиональными снимками
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 7350 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
Живописное озеро, завод шампанских вин
Начало: Новороссийск
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
15 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от 7335 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
В трендеОбзорная экскурсия по Новороссийску на автомобиле
Отправьтесь в путешествие по Новороссийску, где история и современность создают уникальную атмосферу. Узнайте о героическом прошлом города
Начало: Ваш адрес в Новороссийске
Расписание: С понедельника по воскресенье с 08:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
Погрузитесь в атмосферу летнего приключения, путешествуя из Новороссийска в живописные Кабардинку и Геленджик
Начало: Новороссийск
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Винодельня «Мысхако» и другие окрестности Новороссийска
Поселок Кабардинка, мемориал Малая земля, мыс Дооб и дегустация вин
Начало: У вашего отеля
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 9500 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Хайкинг в окрестностях Абрау-Дюрсо
Индивидуальная экскурсия по живописным тропам Абрау-Дюрсо. Панорамные виды на Черное море, горы и лес. Расслабление и снятие стресса в Доме йога
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 7125 ₽
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
Погрузитесь в мир древних тайн и загадок, посетив дольмены Геленджика и насладитесь красотой южной природы
Начало: В Новороссийске
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Новороссийск, я люблю тебя! Обзорная экскурсия и творческий мастер-класс
Погрузитесь в удивительный мир Новороссийска: от исторических рассказов до создания собственного произведения искусства
Начало: У мемориала «Малая земля»
15 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 7140 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Джанхот - райский уголок (из Новороссийска)
Посетить усадьбу Короленко, увидеть скалу "Парус" и сосновый бор и заглянуть в "Голубую бездну"
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 12 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
Отправляйтесь на увлекательную поездку по Новороссийску, чтобы увидеть памятники истории и архитектуры, почувствовать дух города и его уникальный колорит
Начало: В пределах Новороссийска
15 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 9200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
В гармонии с природой: прогулка по экотропе и сапсёрфинг в Абрау-Дюрсо
Исследуйте красоты Новороссийска, наслаждаясь экотропой и мастер-классом сапсёрфинга на озере Абрау
Начало: В Абрау-Дюрсо
15 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 7300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Военно-патриотическая экскурсия: «Место подвига - Новороссийск»
Путешествие в прошлое Новороссийска: от памятников до исторических событий. Узнайте о героях, изменивших ход истории, и ощутите их подвиг
Начало: На набережной им. адмирала Серебрякова
15 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 7140 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гедонистическое путешествие по окрестностям Новороссийска
Погрузитесь в мир вкуса и красоты Новороссийска, где каждая остановка раскрывает новую страницу культурного и гастрономического наследия
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Большое путешествие: Новороссийск-Адыгея
Погрузитесь в мир загадочных пещер, величественных каньонов и древних монастырей в уникальной экскурсии Новороссийск-Адыгея
Начало: ваш отель в г. Новороссийск
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от 26 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Медитативная экскурсия на мысе Любви в Новороссийске
Наслаждайтесь морским воздухом и духовными практиками на мысе Любви в Новороссийске. Группа до 10 человек
Начало: Возле набережной
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:30
15 авг в 08:00
17 авг в 08:00
6900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерние огни Новороссийска
Увидеть портовый город в свете иллюминации и почувствовать его особое очарование
Начало: В центре города на ул. Новороссийской Республики
Расписание: в понедельник в 18:00
17 авг в 18:00
31 авг в 18:00
2060 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце Новороссийска: экскурсия по центру
Познакомьтесь с основателями Новороссийска и его историей. Узнайте о контрастах города и местном «сером золоте» на этой увлекательной экскурсии
Начало: На набережной Новоссийска
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
10 авг в 16:00
15 авг в 08:00
5300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер в казачью станицу Атамань
Познакомиться с культурой и бытом кубанских казаков в музее под открытым небом
Начало: У места вашего проживания в Новороссийске
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
Городские истории: иммерсивный аудиоспектакль-экскурсия по Новороссийску
Начало: Советов 44 / фонтан на Новороссийской республике
Расписание: по субботам в 17:00
Сегодня в 17:00
15 авг в 17:00
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску
Начало: Площадь Героев, Новороссийск
Расписание: Суббота, с 8 до 17
Сегодня в 09:00
15 авг в 08:00
8200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новороссийском: прогулка среди главных достопримечательностей
Узнайте о героическом прошлом Новороссийска, посетив его знаковые места и насладившись живописными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
6900 ₽ за всё до 5 чел.
Город не выделяется роскошной архитектурой, древними усадьбами и дворцами, ведь его возраст менее 200 лет. Основные достопримечательности связаны с героическим прошлым, с морем и природой. В городской черте и окрестностях много памятных мест времен Великой отечественной войны. Посещать эти объекты можно самостоятельно, но познавательнее в сопровождении гида. Вблизи города есть несколько винзаводов и виноградных плантаций. В летний сезон можно купить овощи и фрукты, выращенные в Краснодарском крае
На знакомство со всеми достопримечательностями вблизи Новороссийска может уйти не один день. Чтобы охватить как можно больше, вы можете забронировать экскурсионный тур на тему, которая вам близка. Это может быть природа, военная история города, пеший поход или морская прогулка. Отправляясь на выездные экскурсии в Краснодарском крае или в самом Новороссийске, не забудьте взять с собой наличные деньги. Дополнительные расходы, например покупка сувениров или курортный сбор, обычно не включены в стоимость экскурсионного тура
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 3 сен 2025
Отзыв о поездке в Адыгею
Недавно мы отправились в увлекательное путешествие по Адыгее, которое стало настоящим открытием и подарило массу положительных
Недавно мы отправились в увлекательное путешествие по Адыгее, которое стало настоящим открытием и подарило массу положительных
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С
Дата посещения: 27 июн 2025
Прекрасная познавательная фото прогулка, интересно, вкусно и очень классные фотографии! Ребята остались очень довольны, улыбка как у Чеширского кота
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Отличная экскурсия! Всё чётко, интересно и по делу. Узнали много нового, время пролетело незаметно. Экскурсия оставила яркие впечатления. Спасибо гиду за увлекательное путешествие!
+2
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Укажите явно что экскурсии не включают стоимость посещения музеев и платных экскурсионных мероприятий. вы избежите не нужных эмоций при такой хорошей организации. и ещё, предусмотрите тарифы при условии что клиент на своем авто
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Л
Спасибо организаторам, отличная экскурсия. Не банальное перечисление дат, а настоящая история города, отраженная в судьбах живших в нем людей. Интересно
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Н
Посетили индивидуальную пешеходную экскурсию по Новороссийску с Екатериной - в полном восторге! 😍
Маршрут очень удачный: прошлись по набережной, заглянули в
Маршрут очень удачный: прошлись по набережной, заглянули в
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Я
Спасибо большое Екатерине за уделённое время и отличную экскурсию. Все было на высшем уровне, нам с супругой все понравилось. По приезду обязательно ещё раз обратимся.
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А
Очень понравилась экскурсовод Екатерина, индивидуальный подход, интересный маршрут
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Огромное спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию. Рассказ Екатерины содержал информацию не только традиционного исторического плана (события, даты, персоналии), но и
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Т
Иммерсивная экскурсия, знакомящая с городом через архитектуру и интерьеры старинных зданий. Отличается от других аудиопроменадов тем, что можно зайти в старинные дома и почувствовать дух того времени.
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Всего 867 отзывов в Новороссийске
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Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску
Самые популярные экскурсии в Новороссийске
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Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в августе 2026
Сейчас в Новороссийске можно забронировать 48 экскурсий и билетов от 700 до 26 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 867 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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