Отзыв на: Секретные места Большого Геленджика

А Анна 5

Очень красивая экскурсия! Краски осени нельза передать никакими словами! Очень познавательная экскурсия. Услышала много интересного о казалось-бы знакомых местах. Очень духовная экскурсия. Уходишь от суеты городов и начинаешь ценить истинное. Спасибо большое Юле. Она смогла создать вот такую атмосферу. Приятная экскурсия с приятным и профессиональным гидом!