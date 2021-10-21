Все экскурсии в Новороссийске
Доступно 38 экскурсий 🚌 в Новороссийске на 2021 год, 170 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальный трансфер
5ч
6 000₽
за 1-4 чел.
Водопады, дольмены и места силы Краснодарского края
Приглашаем вас своими глазами лицезреть мощь Бигиусских водопадов
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Новороссийску
Посетить знаковые места Новороссийска, познакомиться с его богатой историей, услышать легенды и...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 900₽
за 1-6 чел.
Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!
Живописное озеро, история князя Голицына и завод шампанских вин на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Прогулка в память о погибших воинах
Обзорная экскурсия по Новороссийску позволит увидеть знаковые места этого южного города и получить...
Ежедневно
13ч
5 900₽
за 1 чел.
Крым за 2 дня — групповая экскурсия из Новороссийска
Феодосия, Бахчисарай, Севастополь, дворцы, Ялта, а также чудесные пейзажи и история полуострова
во вторник и пятницу в 06:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-10 чел.
Во славу военного прошлого Кабардинки
Мы посетим мемориал "Батарея Зубкова" в селе Кабардинка
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-6 чел.
Теплая встреча с Новороссийском
Дружеская прогулка по самым ярким местам города с легким погружением в историю 19-21 вв.
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Прогулка по виноградникам Абрау-Дюрсо
Поездка в Абрау-Дюрсо познакомит вас с секретами российского шампенуаза и позволит пройти весь путь...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-5 чел.
Фотоэкскурсия по центру Новороссийска
Мы прогуляемся по центру Новороссийска с профессиональным фотографом Алексеем
Ежедневно с 08:00 до 19:30
Индивидуальная экскурсия
3ч
1 300₽
за 1-4 чел.
По Новороссийску на авто: обзорная экскурсия
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его историю в компании краеведа
1ч
700₽
за 1 чел.
по субботам в 17:30
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
7 500₽
за 1-3 чел.
Секретные места Большого Геленджика
Посетить загадочные дольмены, атмосферное экопоселение и необыкновенную Голубую бездну
1ч
800₽
за 1 чел.
Военный аудиоспектакль-прогулка "393 шага"
За время аудиоспектакля "393 шага" мы с вами отвоюем каждый сантиметр Новороссийска вместе с теми,...
по воскресеньям в 17:30
Индивидуальная фото-прогулка
3ч
3 200₽
за 1-6 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Увидеть знаковые места южного города, услышать его историю и получить душевные снимки
2д
5 500₽
за 1 чел.
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Большая экскурсия по Крыму - отличный способ сделать ваш отдых в Анапе разнообразней и ярче
Вторник, пятница, в 06:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 000₽
за 1-4 чел.
Неизведанные уголки Абрау-Дюрсо
Легкий треккинг к природным местам, прогулка на кораблике и рассказы об историческом поселке
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 500₽
за 1-6 чел.
Ежедневно в 10 часов
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 500₽
за 1-7 чел.
К дольменам Геленджика из Новороссийска
Открыть тайны тысячелетних мегалитов, пройти по следам древних племен и искупаться в лагуне водопада
Индивидуальный трансфер
6ч
6 500₽
за 1-7 чел.
Ежедневно в 09.00
Индивидуальная экскурсия
13ч
14 000₽
за 1-5 чел.
Гуамское ущелье и Орлиная полка: путешествие из Новороссийска
Отправиться в горы Кавказа, прокатиться на поезде по ущелью и посетить термальные источники
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 000₽
за 1-8 чел.
Белые пляжи Азова. Голубые грязи вулкана
Мы проедем на Таманский полуостров
Ежедневно в 9 часов
Индивидуальная экскурсия
6ч
6 500₽
за 1-6 чел.
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик — из Новороссийска
Исследовать города на берегах Цемесской и Геленджикской бухт на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-5 чел.
Фототур по улочкам Новороссийска
Мы, жители Новороссийска, очень любим свой город
Ежедневно в 10 часов
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Последние отзывы «Экскурсии Новороссийска»
- Отзыв на: Секретные места Большого ГеленджикаААнна21 октября 2021Очень красивая экскурсия! Краски осени нельза передать никакими словами! Очень познавательная экскурсия. Услышала много интересного о казалось-бы знакомых местах. Очень духовная экскурсия. Уходишь от суеты городов и начинаешь ценить истинное. Спасибо большое Юле. Она смогла создать вот такую атмосферу. Приятная экскурсия с приятным и профессиональным гидом!
- ССветлана19 октября 2021Прогулка очень познавательна. Это действительно-теплый прием. Все очень классно!
- ССветлана19 октября 2021Необычная, увлекательная историческая экскурсия материал подан с долей юмора. Всем рекомендую обязательно посетить данную экскурсию)) Игорь, желаю Вам исполнить все желания и мечты 👍!!
- ЕЕкатерина13 октября 2021Действительно тёплая встреча. ) Самая лучше экскурсия - когда ты себя чувствуешь не туристом, а гостем. Получилась отличная прогулка и беседа (последнее тоже ценно - Юлия не выдала дежурный материал, а с готовностью отвечала на вопросы). Однозначный рекомендасьон! Юлии спасибо:3
- ООксана11 октября 2021Три часа экскурсии пролетели незаметно. Интересно узнавать город с человеком, который его искренне любит.
- ТТатьяна4 октября 2021Отличная, познавательная экскурсия. Узнали много интересного.
- Отзыв на: Фотопрогулка по НовороссийскуДДмитрий4 октября 2021Отличная прогулка и не менее отличные фотографии. Александру огромное спасибо!
- ДДмитрий25 сентября 2021Здравствуйте. Прекрасно провёл время на данной экскурсии! Гид Юлия знает своё дело и подробно рассказывает от истории и событиях которые происходили в городе. Так держать!
- ДДарья20 сентября 2021Спасибо большое за экскурсию! Понравилось всей семье. Александр учел все наши пожелания! Однозначно рекомендую)
- Отзыв на: Из Новороссийска — в Абрау-Дюрсо!ААнна8 сентября 2021Экскурсия нам понравилась, очень интересно побывать в этом чудесном месте. Наш гид Александр молодец, опытный все знает. Наше путешествие пролетело очень быстро.