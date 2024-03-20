Авторские туры в Новороссийске

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К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
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Авторский тур
5 дней
3 отзыва
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
Москва
7 июня
5 июля
2 авг
16 авг
от 88 420 за человека

Что посмотреть в Новороссийске на экскурсиях?

Город не выделяется роскошной архитектурой, древними усадьбами и дворцами, ведь его возраст менее 200 лет. Основные достопримечательности связаны с героическим прошлым, с морем и природой. В городской черте и окрестностях много памятных мест времен Великой отечественной войны. Посещать эти объекты можно самостоятельно, но познавательнее в сопровождении гида. Вблизи города есть несколько винзаводов и виноградных плантаций. В летний сезон можно купить овощи и фрукты, выращенные в Краснодарском крае

Местные экскурсоводы

На знакомство со всеми достопримечательностями вблизи Новороссийска может уйти не один день. Чтобы охватить как можно больше, вы можете забронировать экскурсионный тур на тему, которая вам близка. Это может быть природа, военная история города, пеший поход или морская прогулка. Отправляясь на выездные экскурсии в Краснодарском крае или в самом Новороссийске, не забудьте взять с собой наличные деньги. Дополнительные расходы, например покупка сувениров или курортный сбор, обычно не включены в стоимость экскурсионного тура

Последние отзывы на туры

Новороссийск приглашает вас на экскурсионные туры, которые раскроют перед вами все тайны и красоты города. Ознакомьтесь с предложениями на 2024 год, сравните цены и выберите тур, которая станет ярким воспоминанием вашего отдыха
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