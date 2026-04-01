Осеннее путешествие по Кавказу. Пеший тур

Путешествие будет несложным, но очень увлекательным. Мы прогуляемся по берегу тёплого моря, холмам и невысоким поросшим лесом предгорьям.

По пути полюбуемся яркими красками осени, искупаемся в ещё тёплом ласковом море (+20)! Мы увидим водопады и каньоны, посетим культовые сооружения древности — загадочные каменные дольмены. Поход на Кавказ в бархатный сезон — прекрасная возможность продлить лето, присоединяйтесь!
Программа тура по дням

1 день

Новороссийск - п. Пшада. Прогулка к дольменам

Встреча туристов в г. Новороссийске в 09:00.

Переезд в п. Пшада, переход на стоянку «Деревня Дольменов» на реке Пшада.

Прогулка по дольменам, ночёвка в палатках.

Протяженность маршрута 4 км.

2 день

Переход по каньону реки Пшада

Переход по каньону реки Пшада до места ночёвки.

Живописный каньон, красивый осенний лес.

Ночёвка в палатках.

Протяженность маршрута 10 км.

3 день

Переход до поселка Новосадовый вдоль реки Папай

Переход до поселка Новосадовый вдоль реки Папай.

Полуднёвка, баня, ночёвка в турприюте Папай Клуб.

Протяженность маршрута 9 км.

4 день

Горы Тхаб и Казачья, Чайная поляна, водопад «Чаша Любви»

Подъем на гору Тхаб (905 м).

Переход на Чайную поляну.

На пути нас ждёт красивейший водопад «Чаша Любви», смотровая «малые и большие монастыри», скальная гряда среди лиственного леса.

Закат в горах на вершине г. Казачья.

Протяженность маршрута 16 км.

5 день

Скала парус

Переход по парку в поселок Возрождение.

Переезд в поселок Джанхот.

Переход по берегу моря на место ночёвки «Камышовая щель», радиальный выход до «Скала парус».

Протяженность маршрута 7 км.

6 день

Переезд в Новороссийск. Отъезд

Переход в п. Джанхот.

Переезд в г. Новороссийск, отъезд домой.

Билеты на поезда стоит брать с отправлением после 18:00.

График похода может быть изменён в связи с погодными условиями. Советуем туристам проконсультироваться с инструктором перед покупкой билетов.

Проживание

Варианты проживания

Палатка

5 ночей

Тур предусматривает проживание на турстоянках и на турбазах в палатках.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Весь внутренний транспорт
  • Питание: трёхразовое на активной части маршрута
  • Аренда снаряжения (палатки, костровое оборудование)
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
  • Оплата за ночёвки на турстоянках, турбазах
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Новороссийска и обратно
  • Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
  • Снаряжение в аренду
  • Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Г. Новороссийск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт (свидетельство о рождении);
  • рюкзак 70-90 литров (прокат);
  • непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
  • коврик туристский (прокат);
  • спальник в компрессионном мешке (прокат);
  • треккинговые или горные ботинки;
  • бахилы;
  • сменная обувь (кроссовки, сандалии);
  • непромокаемая куртка;
  • ходовые штаны;
  • кофта из флиса (полара);
  • теплая жилетка или пуховая куртка;
  • флисовая шапка;
  • термобелье;
  • флисовые перчатки;
  • Легкие шорты или брюки;
  • шляпа или бейсболка;
  • 3 пары носков;
  • 2-3 комплекта белья;
  • купальник/плавки;
  • предметы личной гигиены;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • крем от солнца (30-50 единиц);
  • индивидуальная аптечка;
  • налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • треккинговые палки(прокат);
  • пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Как организовано питание в туре?

Продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.

Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.

На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.

После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.

Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.

В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий.

Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

