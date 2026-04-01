По пути полюбуемся яркими красками осени, искупаемся в ещё тёплом ласковом море (+20)! Мы увидим водопады и каньоны, посетим культовые сооружения древности — загадочные каменные дольмены. Поход на Кавказ в бархатный сезон — прекрасная возможность продлить лето, присоединяйтесь!
Программа тура по дням
Новороссийск - п. Пшада. Прогулка к дольменам
Встреча туристов в г. Новороссийске в 09:00.
Переезд в п. Пшада, переход на стоянку «Деревня Дольменов» на реке Пшада.
Прогулка по дольменам, ночёвка в палатках.
Протяженность маршрута — 4 км.
Переход по каньону реки Пшада
Переход по каньону реки Пшада до места ночёвки.
Живописный каньон, красивый осенний лес.
Ночёвка в палатках.
Протяженность маршрута — 10 км.
Переход до поселка Новосадовый вдоль реки Папай
Переход до поселка Новосадовый вдоль реки Папай.
Полуднёвка, баня, ночёвка в турприюте Папай Клуб.
Протяженность маршрута — 9 км.
Горы Тхаб и Казачья, Чайная поляна, водопад «Чаша Любви»
Подъем на гору Тхаб (905 м).
Переход на Чайную поляну.
На пути нас ждёт красивейший водопад «Чаша Любви», смотровая «малые и большие монастыри», скальная гряда среди лиственного леса.
Закат в горах на вершине г. Казачья.
Протяженность маршрута — 16 км.
Скала парус
Переход по парку в поселок Возрождение.
Переезд в поселок Джанхот.
Переход по берегу моря на место ночёвки «Камышовая щель», радиальный выход до «Скала парус».
Протяженность маршрута — 7 км.
Переезд в Новороссийск. Отъезд
Переход в п. Джанхот.
Переезд в г. Новороссийск, отъезд домой.
Билеты на поезда стоит брать с отправлением после 18:00.
График похода может быть изменён в связи с погодными условиями. Советуем туристам проконсультироваться с инструктором перед покупкой билетов.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристических стоянках и на турбазах в палатках.
Палатка
Ответы на вопросы
Что включено
- Весь внутренний транспорт
- Питание: трёхразовое на активной части маршрута
- Аренда снаряжения (палатки, костровое оборудование)
- Инструкторское обслуживание на маршруте
- Оплата за ночёвки на турстоянках, турбазах
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новороссийска и обратно
- Аренда рюкзака, спального мешка, треккинговых палок
- Снаряжение в аренду
- Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт (свидетельство о рождении);
- рюкзак 70-90 литров (прокат);
- непромокаемый чехол на рюкзак (прокат);
- коврик туристский (прокат);
- спальник в компрессионном мешке (прокат);
- треккинговые или горные ботинки;
- бахилы;
- сменная обувь (кроссовки, сандалии);
- непромокаемая куртка;
- ходовые штаны;
- кофта из флиса (полара);
- теплая жилетка или пуховая куртка;
- флисовая шапка;
- термобелье;
- флисовые перчатки;
- Легкие шорты или брюки;
- шляпа или бейсболка;
- 3 пары носков;
- 2-3 комплекта белья;
- купальник/плавки;
- предметы личной гигиены;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- крем от солнца (30-50 единиц);
- индивидуальная аптечка;
- налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
- треккинговые палки(прокат);
- пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Как организовано питание в туре?
Продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.
Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.
На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.
После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.
Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.
В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий.