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Первый раз ездила в поездку от Ржд, думаю, что надо продолжить такой опыт! И самое приятное, что в такую жару нам все время давали воду! То в автобусе, то после экскурсии заходим в вагон и там, кроме куллера на столе куча бутылок с водой!