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Туры на автобусе в Новороссийске

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Новороссийске, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Абхазия - от красоты к духовному наследию
На автобусе
2 дня 10 часов
1 отзыв
Абхазия - от красоты к духовному наследию
Начало: По договоренности
Расписание: По вторникам и пятницам в 20:15
1 авг в 20:00
8 авг в 20:00
9000 ₽ за человека
Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
Расписание: по субботам в 04:00
1 авг в 23:00
8 авг в 23:00
9000 ₽ за человека
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
На автобусе
На поезде
5 дней
3 отзыва
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
Начало: Москва
4 сен в 10:00
18 сен в 10:00
от 45 150 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Петри
    17 июля 2025
    К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
    Все очень хорошо организовано. Даже душ в поезде! Очень пригодился, т. к. отуда - то пришла. . жара 32-35 С.
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    Первый раз ездила в поездку от Ржд, думаю, что надо продолжить такой опыт! И самое приятное, что в такую жару нам все время давали воду! То в автобусе, то после экскурсии заходим в вагон и там, кроме куллера на столе куча бутылок с водой!

  • Е
    Елена
    10 июля 2025
    К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
    Организаторы супер! Профессионалы своего дела! Огромная благодарность!
  • Е
    Елена
    30 июня 2025
    К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
    Шикарный поезд, отличное обслуживание. Проводники профи, особенно проводник 8 вагона Юля, спец. высшего класса, уникум каких единицы. Хотелось бы сказать ей огромное спасибо, а также всему составу поезда!

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «На автобусе»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Абхазия - от красоты к духовному наследию
  2. Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
  3. К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Юпшарский каньон
  2. Новоафонский монастырь
  3. Озеро Рица
Сколько стоит тур в Новороссийске в июле 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 9000 до 45 150. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Новороссийске на 2025 год на автобусе, 5 ⭐ отзывов, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь