Абхазия - от красоты к духовному наследию
Начало: По договоренности
Расписание: По вторникам и пятницам в 20:15
1 авг в 20:00
8 авг в 20:00
9000 ₽ за человека
Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
Расписание: по субботам в 04:00
1 авг в 23:00
8 авг в 23:00
9000 ₽ за человека
4 сен в 10:00
18 сен в 10:00
от 45 150 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППетри17 июля 2025Все очень хорошо организовано. Даже душ в поезде! Очень пригодился, т. к. отуда - то пришла. . жара 32-35 С.
- ЕЕлена10 июля 2025Организаторы супер! Профессионалы своего дела! Огромная благодарность!
- ЕЕлена30 июня 2025Шикарный поезд, отличное обслуживание. Проводники профи, особенно проводник 8 вагона Юля, спец. высшего класса, уникум каких единицы. Хотелось бы сказать ей огромное спасибо, а также всему составу поезда!
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «На автобусе»
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