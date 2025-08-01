Весь Крым за два дня: тур из Анапы по главным достопримечательностям
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
«Отправление в гостиницу в Севастополе (проживание в гостинице включено в стоимость тура) 2-й день 07:00 Завтрак в гостинице (входит в стоимость тура) В СЕВАСТОПОЛЕ обзорная экскурсия по историческому центру: пл»
Расписание: по субботам в 04:00
1 авг в 23:00
8 авг в 23:00
9000 ₽ за человека
Южный вояж на поезде: Новороссийск, Абхазия, Сочи и Ростов-на-Дону с экскурсиями и дегустацией
Рица, Чёрное море и Дон-батюшка: увидеть главные места, отведать вина и улиток и продлить лето
Начало: Москва, Казанский вокзал, 23:26, самостоятельная п...
«В 8:00 начнётся обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу»
11 окт в 23:26
104 600 ₽ за человека
На поезде - на юг: Новороссийск, Абхазия, Сочи, Ростов-на-Дону с экскурсиями и дегустациями
Рица с посещением Азова, свободным днём на Чёрном море, прогулкой по Гагре и Сухуму
Начало: Москва, Казанский вокзал, 23:26, самостоятельная п...
«В 8:00 начнётся обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу»
11 окт в 23:26
104 950 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Обзорные»
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Сейчас в Новороссийске в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 9000 до 104 950. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Новороссийска нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Новороссийске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025