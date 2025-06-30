На поезде - на юг: Новороссийск, Абхазия, Сочи, Ростов-на-Дону с экскурсиями и дегустациями
Рица с посещением Азова, свободным днём на Чёрном море, прогулкой по Гагре и Сухуму
Начало: Москва, Казанский вокзал, 23:26, самостоятельная п...
«Завершится экскурсия дегустацией вин и эскарго (улитки с маслом, чесноком и зеленью)»
11 окт в 23:26
104 950 ₽ за человека
К виноградникам у моря. Железнодорожный круиз в Краснодарский край
Начало: Москва
«посещение винного подвала с дегустацией 7 премиальных образцов продукции «Фанагории» («Крю Лермонт», «100 оттенков», выдержанное игристое вино, Ice Wine, 10-летний российский коньяк или 10-летняя чача) и фермерских сыров»
4 сен в 10:00
18 сен в 10:00
от 45 150 ₽ за человека
Южный вояж на поезде: Новороссийск, Абхазия, Сочи и Ростов-на-Дону с экскурсиями и дегустацией
Рица, Чёрное море и Дон-батюшка: увидеть главные места, отведать вина и улиток и продлить лето
Начало: Москва, Казанский вокзал, 23:26, самостоятельная п...
«Завершится экскурсия дегустацией вин и эскарго (улитки с маслом, чесноком и зеленью)»
11 окт в 23:26
104 600 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена30 июня 2025Шикарный поезд, отличное обслуживание. Проводники профи, особенно проводник 8 вагона Юля, спец. высшего класса, уникум каких единицы. Хотелось бы сказать ей огромное спасибо, а также всему составу поезда!
- РРоманов16 июня 2025Всё понравилось, программа насыщена! Спасибо.
- ГГалина13 июня 2025Все очень хорошо организовано. Большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Винные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Новороссийске
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Новороссийске в июле 2025
Сейчас в Новороссийске в категории "Винные туры" можно забронировать 3 тура от 45 150 до 104 950. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Новороссийске на 2025 год по теме «Винные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 45150₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь