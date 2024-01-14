Жемчужина Алтая на рождество

Групповой тур в Новосибирске
4.7
3 отзыва
Приглашаем в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить Рождество незабываемо! Чего стоит только ёлка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянный дом, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд, баня и купание в проруби..

Вас также ожидают: замерзшие водопады, голубые озёра, лёгкий поход по величественному хребту спящего дракона, посещение мест силы, сакральных комплексов и Телецкого озера.
Жемчужина Алтая на рождество
Жемчужина Алтая на рождество
Жемчужина Алтая на рождество
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв

Что вас ожидает:

Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
Посетим горнолыжный курорт, где сможем покататься на горных лыжах, снегоходе, тюбингах
Глаза Катуни
Глаза Катуни
Прогуляемся по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни»
Очарование Телецкого озера
Очарование Телецкого озера
Полюбуемся удивительными видами озера и сделаем красивые фотографии
Рождественская программа
Рождественская программа
Встретим праздник в уютной компании с гаданиями и праздничным ужином

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Остров Патмос

09.00-09.30 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.

Также мы можем вас встретить:

  • 05.00 В Новосибирске (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»);
  • 08.30 Под Барнаулом, ГК «Облепиха».(г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).

Трансфер пройдет по автодороге – Чуйский тракт (внесен в список 10-ти самых красивых дорог мира), сегодня мы познакомимся лишь с его малой исторической частью.

Заселение в уютные номера, небольшой отдых после перелета.

Во-второй половине дня Вас ждет прогулка до о. Патмоса и Чемальской Гэс.

Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.

Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове, прямо посередине горной реки.

Далее, пройдете по козьей тропе до старейшей в России ГЭС 30-ых годов, тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь.

Ужин.

Вечер знакомств у камина.

  • Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере (возможно трёх- и четырёхместное, по согласованию).
  • Включено питание: ужин.
  • Экскурсии: острову Патмос и Чемальской ГЭС.
  • Авто: от Горно-Алтайска — 90 км, от Барнаула — 320 км, от Новосибирска — 520 км.
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Остров ПатмосЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Остров ПатмосЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Остров ПатмосЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Остров Патмос
2 день

Голубые озера «Глаза Катуни». Зубровый заказник

Завтрак с видом на заснеженные елки.

Прогулка по льду Катуни до голубых озера, получивших поэтичное название Глаза Катуни.

И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом Катунь, то озера очень похожи на глаза.

Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.

Далее, мы отправимся в Зубровый заказник, где проживает 48 зубров (этот вид животных находится на грани исчезновения).

Вы сможете увидеть этих величественных зверей и угостить их яблоками.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Также, мы попробуем заехать в питомник северных оленей и хаски, где за дополнительную плату (750 руб. за вход) вы сможете сделать потрясающие снимки с этими животными.

В завершении дня мы посетим Большую Тавдинскую пещеру, где в эпоху неолита проживали древние люди.

Ужин у очага, горячий глинтвейн.

  • Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
  • Включено питание: завтрак, ужин.
  • Экскурсии: 1. Голубые озера – глаза Катуни; Зубровый заказник.
  • Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Голубые озера «Глаза Катуни». Зубровый заказникГолубые озера «Глаза Катуни». Зубровый заказникГолубые озера «Глаза Катуни». Зубровый заказникГолубые озера «Глаза Катуни». Зубровый заказник
3 день

Ущелье духов. Поселок мастеров Аскат

Завтрак.

Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.

В ущелье мы посетим ручей здоровья, замерзший водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.

Обед (оплачивается дополнительно).

В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.

Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу.

Ужин и вечернее общение на базе.

  • Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
  • Питание: завтрак, ужин.
  • Экскурсии: 1. Ущелье горных духов; 2. Поселок мастеров Аскат.
  • Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км.
Ущелье духов. Поселок мастеров АскатУщелье духов. Поселок мастеров АскатУщелье духов. Поселок мастеров Аскат
4 день

Камышлинский водопад. Посещение ГЛК «Манжерок»

Завтрак.

Сегодня нас ждет экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Далее поездка на ГЛК «Манжерок», где вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах.

Если катание Вам не нравится, то вы можете совершить экскурсионный подъем на гору в закрытом от ветра гондольном подъемнике.

Также, на территории комплекса находится большое количество кафе, ресторанов и всевозможных развлечений для гостей курорта.

Обратное возвращение.

Ужин у теплого очага.

  • Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
  • Питание: завтрак, ужин.
  • Экскурсии: 1. Камышлинский водопад; отдых на ГЛК «Манжерок» (услуги курорта оплачиваются дополнительно).
  • Протяженность маршрута: на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Камышлинский водопад. Посещение ГЛК «Манжерок»Камышлинский водопад. Посещение ГЛК «Манжерок»Камышлинский водопад. Посещение ГЛК «Манжерок»
5 день

Телецкое озеро. Этнографическая экскрусия в Аиле

Ранний завтрак.

Сбор вещей, сдача номеров.

Сегодня мы совершим переезд к Телецкому озеру (180 км).

В пути мы сделаем остановку около колоритного алтайского аила, где вы познакомитесь с особенностями культуры алтайского народа и продегустируете местные блюда.

Обед в г. Горно-Алтайске (оплачивается дополнительно).

Далее, наш путь будет проходить вдоль чарующей реки Бия.

Встреча заката с видом на Телецкое озеро со смотровой площадки Тилан Туу.

Заселение на турбазу.

Ужин.

Баня.

  • Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
  • Питание: завтрак, ужин.
  • Экскурсии: Этнографическая экскурсия.
  • Протяженность маршрута: на автомобиле – 180 км, пешком – 2 км.
Телецкое озеро. Этнографическая экскрусия в АилеТелецкое озеро. Этнографическая экскрусия в АилеТелецкое озеро. Этнографическая экскрусия в АилеТелецкое озеро. Этнографическая экскрусия в Аиле
6 день

Горнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озера

Завтрак.

Сегодня мы отправимся по необыкновенному маршруту к самой высокой горе северного берега – г. Кокуя. Именно там находится новый горнолыжный комплекс «Телецкий».

Вы сможете покататься на горных лыжах, сноубордах, попробовать спуски для тюбингов. Трассы подходят как для начинающих, так и для опытных горнолыжников. Оплата ски-пассов, аренда снаряжения оплачивается дополнительно.

Во второй половине дня желающие могут покататься на снегоходах по льду Телецкого озера (оплачивается дополнительно).

Возвращение на базу.

Ужин.

  • Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
  • Питание: завтрак, ужин.
  • Экскурсии: 1. Горнолыжный курорт;
  • Протяженность маршрута: на автомобиле – 20 км, пешком – 3 км.
Горнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озераГорнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озераГорнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озераГорнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озераГорнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озераГорнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озера
7 день

Водопады Третьей речки. Сувенирные рынки. Обратный трансфер

08:00-09:30 Завтрак, сбор вещей, выезд из номеров.

09:30-10:30 Прогулка до водопадов третьей речки по лесу.

10:30-11:00 Заезд на сувенирный рынок.

11:00-14:30 Трансфер до Горно-Алтайска.

14:30-15:30 Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Далее, есть несколько вариантов программы:

1 Вариант. Если вы останавливаетесь на ночлег в г. Горно-Алтайске.

15:30-15:40 Трансфер до гостиницы «Игман», где мы рекомендуем Вам разместиться (оплата размещения – самостоятельно).

Завершение тура.

2 Вариант. Если вы следуете до города Барнаула.

15:40-19:40 Трансфер г. Горно-Алтайск – Гостиничный комплекс «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная -13).

Завершение тура.

Обратите внимание, трансфер проходной и не заезжает в сам город Барнаул!

Точка завершения маршрута находится в 1 часе езды до аэропорта города Барнаула, от гостиничного комплекса «Облепиха» вы можете заказать такси в аэропорт или на ж. д. вокзал города Барнаула.

3 Вариант. Если вы следуете до города Новосибирска.

15:40-23:30 Трансфер до города Новосибирска.

Завершение тура по адресу – г. Новосибирск, ул. Ленина-84, напротив железнодорожного вокзала.

На ночлег рекомендуем Вам остановиться в гостинице «Маринс парк отель» или в отеле «Парк Инн Рэдиссон».

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Размещение будет происходить на 2-ух уютных турбазах по маршруту следования - в Майминском/Чемальском районе и на Телецком озере.

Доплата за одноместное размещение — 19 000 руб.

Точное название турбазы на вашу дату заезда уточняйте ближе к дате тура. Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

База отдыха «Территория счастья» или аналогичная

4 ночи

Размещение в двухместных номерах с удобствами.

База отдыха «Территория счастья» или аналогичнаяБаза отдыха «Территория счастья» или аналогичнаяБаза отдыха «Территория счастья» или аналогичнаяБаза отдыха «Территория счастья» или аналогичная

База отдыха «Манул Кёл» или аналогичная

2 ночи

Уютная база отдыха «Манул-Кёл» расположена на Телецком озере в тихой курортной зоне вдали от шума и суеты.

Комфортабельный и уютный двухместный номер с просторным балконом предлагает 2 односпальные или 1 двуспальную кровать из натуральной древесины. Вся мебель источает чарующий аромат и помогает настроиться на приятный отдых. В распоряжении гостей собственный санузел с душевой кабиной, унитазом и раковиной. Для спокойного вечернего отдыха есть телевизор.

База отдыха «Манул Кёл» или аналогичнаяБаза отдыха «Манул Кёл» или аналогичнаяБаза отдыха «Манул Кёл» или аналогичнаяБаза отдыха «Манул Кёл» или аналогичная

Гостиница «Артыбаш» или аналогичная

2 ночи

Размещение в двухместных номерах с удобствами.

Гостиница «Артыбаш» или аналогичнаяГостиница «Артыбаш» или аналогичнаяГостиница «Артыбаш» или аналогичнаяГостиница «Артыбаш» или аналогичная

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск - турбаза - г. Горно-Алтайск/г. Барнаул/г. Новосибирск
  • Питание - 6 завтраков в кафе
  • Питание - 6 ужинов в кафе
  • Проживание на турбазах - 6 ночей
  • Баня - 1 раз
  • Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг, отмеченных «оплачивается дополнительно»
  • Работа гидов и организаторов
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск, г. Барнаул, г. Новосибирск и обратно
  • Питание (обеды) - средний чек 650-1500 руб
  • Услуги горнолыжного комплекса прокат горных лыж или сноуборда на весь день - 850-1400 руб. стоимость подъемника - от 200 руб. /1 раз стоимость экскурсионного подъема - 1700-2000 руб
  • Снегоходная прогулка по льду Телецкого озера - 7000 руб. (посадка по 2 человека/1 час)
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обувь: удобные ботинки/валенки/угги/унты для экскурсий. Теплые тапочки, закрытые (чтобы ходить в них по помещению). Банкетный зал позволяет надеть туфли на торжественное мероприятие (но, это не обязательный элемент одежды);
  • Верхняя одежда: горнолыжный костюм (если его нет, то можно заменить штанами на синтепоне и непродаваемой курткой), шапка теплая, шарф и балаклава (отлично подойдет для конной экскурсии), горнолыжные перчатки, или другие теплые варежки/перчатки;
  • Одежда: жилет на синтепоне, теплый свитер, термобелье (можно заменить теплым спортивным костюмом), шерстяные носки, просто носки;
  • Торжественная одежда: торжественная одежда, или тематический костюм – приветствуются! Банкетный зал позволяет надеть платье, туфли.
  • Предметы личной гигиены, полотенце, индивидуальная аптечка.
  • Подарок для любого случайно выбранного участника события. Подарок выбирается на Ваше усмотрение.
  • Для тех, кто планирует посетить горнолыжный комплекс – горные лыжи, или сноуборд, ботинки, очки, перчатки (если есть в наличии). Также, все это вы можете взять в прокат на горнолыжной турбазе.
  • По поводу алкоголя (для кого актуально) – на банкетном ужине будет только шампанское. Можно взять алкоголь с собой.
Входит ли трансфер до туристической базы в стоимость тура?

Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.

Какие документы мне необходимо взять с собой?

Для граждан РФ:

– Действующий внутренний или заграничный паспорт

– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)

– Полис обязательного медицинского страхования

Для иностранных граждан:

– Оформленную визу (если она требуется)

– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)

Необходимо ли иметь с собой наличные денежные средства?

Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.

Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами очень ограничены.

Какая нас ожидает погода в туре?

Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия можно приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Т
14 янв 2024
Путешествие было отличным.
Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда.
Что улучшить - обратный трансфер нереально длинный. Мы были в дороге с 8 утра до 1-30 ночи (более 17 часов) и водитель тоже был в дороге, но за рулем, и он был ОДИН. Это было очень небезопасно, учитывая и продолжительность пути и зимние переезды (гололедица, снег, темное время суток, пробки, серпантин)
Предложение по улучшению - разбить обратный трансфер на два дня. Например 11 день дорога до Чемала (+ экскурсии по дороге) 12 день выезд в конечные точки (Нсб, Горно-Алтайск и Барнаул) уже без остановок на экскурсии
По гиду - знаний много, но они не глубокие. В текущем исполнении роль гида и организаторская (размещение, питание, трансферы) и информативная (рассказы о событиях, рассказы об объектах на пути). С первой ролью справляется отлично, со второй не очень. При уточняющих вопросах «засыпается». Отлично работает с детьми 💪
Путешествие было отличным.Путешествие было отличным.Путешествие было отличным.Путешествие было отличным.Путешествие было отличным.Путешествие было отличным.Путешествие было отличным.Путешествие было отличным.Путешествие было отличным.Путешествие было отличным.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что некоторые моменты тура огорчили вас. Мы обязательно передадим ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации обратного трансфера и работу гида в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Я
11 янв 2024
Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно и красиво. Все гостевые дома были чистыми и уютными. Сама организация праздника Ноаого Года прошла отлично, единственное пожелание, что бы создали всех людей из одной группы за единым столом. Так же есть пожелание поменять местами программу: с начала поехать в Горный Алтай, а потом уже в Республику Алтай и завершить тур озером и «Глаза Катуни». Обязательно приеду еще летом в тур. Всем организаторам большое спасибо.
Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно
Е
9 ноя 2023
Нечасто путешествую по России как раз по причине предубеждения к качеству сервиса. Но в этой поездке все было организовано замечательно, была очень удивлена. Продумано все до мельчайших деталей: гармоничная последовательность посещения достопримечательностей, отличные комфортные отели, прекрасный гид Альбина. Еще вернусь не раз с друзьями в другие более длительные туры. Уже многим порекомендовала организатора - и коллегам и друзьям.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

Можно с детьмиМногодневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024

Похожие туры из Новосибирска

Рождественское волшебство Алтая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественское волшебство Алтая
Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
3 янв
45 600 за человека
Творческие майские: арт-ретрит на Телецком озере с выездом из Новосибирска
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Творческие майские: арт-ретрит на Телецком озере с выездом из Новосибирска
Пожить на берегу, прокатиться на теплоходе и порисовать с натуры в живописных пейзажах
Новосибирск, 01:00
9 мая
4100036 900 за всё до 35 чел.
У нас ещё много экскурсий в Новосибирске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Новосибирске
ХорошоТам