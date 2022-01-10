1 день

Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Остров Патмос и Чемальская ГЭС

09.00-09.30 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.

Также мы можем вас встретить:

05.00 В Новосибирске (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»);

08.30 Под Барнаулом, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).

Трансфер пройдет по автодороге – Чуйский тракт (внесен в список 10-ти самых красивых дорог мира), сегодня мы познакомимся лишь с его малой исторической частью.

Заселение в уютные номера, небольшой отдых после перелета.

Во-второй половине дня Вас ждет прогулка до о. Патмоса и Чемальской Гэс.

Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.

Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове, прямо посередине горной реки.

Далее, пройдете по козьей тропе до старейшей в России ГЭС 30-ых годов, тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь.

Ужин.

Вечер знакомств у камина.