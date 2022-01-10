Чего стоит только ёлка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянный дом, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд, баня и купание в проруби..
Вас также ожидают: замерзшие водопады, голубые озёра, лёгкий поход по величественному хребту спящего дракона, посещение мест силы, сакральных комплексов и Телецкого озера.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Остров Патмос и Чемальская ГЭС
09.00-09.30 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.
Также мы можем вас встретить:
- 05.00 В Новосибирске (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»);
- 08.30 Под Барнаулом, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).
Трансфер пройдет по автодороге – Чуйский тракт (внесен в список 10-ти самых красивых дорог мира), сегодня мы познакомимся лишь с его малой исторической частью.
Заселение в уютные номера, небольшой отдых после перелета.
Во-второй половине дня Вас ждет прогулка до о. Патмоса и Чемальской Гэс.
Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.
Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове, прямо посередине горной реки.
Далее, пройдете по козьей тропе до старейшей в России ГЭС 30-ых годов, тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь.
Ужин.
Вечер знакомств у камина.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере (возможно трёх- и четырёхместное, по согласованию).
- Включено питание: ужин.
- Экскурсии: Остров Патмос и Чемальская ГЭС.
- Авто: от Горно-Алтайска — 90 км, от Барнаула — 320 км, от Новосибирска — 540 км.
Голубые озера «Глаза Катуни». Камышлинский водопад
Завтрак.
Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни». И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.
Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Далее нас ждет экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.
В лесу (неподалеку от водопада) живут сотни пушистых кроликов, которые не боятся человека.
Подготовка к Новому году.
Новогодний вечер пройдет в уютном зале ресторана с ведущим, праздничным оформлением и шикарным банкетным столом с большим разнообразием блюд.
Новогодний банкет на базе Горный источник.
Стоимость участия 8000 рублей/взрослый, 4000 рублей/детский. Участие в банкете обязательно при покупке тура, т. к. банкет забронирован на всю группу (без алкоголя, одна бутылка шампанского на 1 стол).
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Включено питание: завтрак.
- Экскурсии: Голубые озера – глаза Катуни. Камышлинский водопад.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Ущелье духов. Поселок мастеров Аскат
Поздний завтрак.
Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.
В ущелье мы посетим ручей здоровья, замерзший водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
Обед (оплачивается дополнительно).
В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.
Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу.
Ужин и вечернее общение на базе.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Ущелье горных духов; 2. Поселок мастеров Аскат.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км.
Посещение ГЛК «Манжерок». Этнографическая экскурсия в аиле
Завтрак.
Выезд из номеров.
Далее поездка на ГЛК «Манжерок», где вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах.
Если катание Вам не нравится, то вы можете совершить экскурсионный подъем на гору в закрытом от ветра гондольном подъемнике. Также, на территории комплекса находится большое количество кафе, ресторанов и всевозможных развлечений для гостей курорта.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
После обеда мы совершим переезд к Телецкому озеру (180 км).
В пути мы сделаем остановку около колоритного алтайского аила, где вы познакомитесь с особенностями культуры алтайского народа и продегустируете местные блюда.
Заселение.
Ужин.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Отдых на ГЛК «Манжерок» (ски-пасс и аренда снаряжения оплачивается дополнительно), этнографическая экскурсия.
Телецкое озеро. Смотровая площадка Тилан-Туу
Завтрак.
Прогулка на смотровую площадку Тилан Туу, откуда открывается отличный вид на Телецкое озеро.
Посещение священного серебряного источника.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Прогулка до водопадов третьей речки.
Баня (русская на дровах).
Ужин.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: Тилан-Туу, водопады.
Горнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озера
Завтрак.
Сегодня мы отправимся по необыкновенному маршруту к самой высокой горе северного берега – г. Кокуя. Именно там находится новый горнолыжный комплекс «Телецкий».
Вы сможете покататься на горных лыжах, сноубордах, попробовать спуски для тюбингов. Трассы подходят как для начинающих, так и для опытных горнолыжников.
Во второй половине дня желающие могут покататься на снегоходах по льду Телецкого озера (оплачивается дополнительно).
Возвращение на базу.
Прощальный ужин и общение в теплой компании.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Горнолыжный курорт; 2. Снегоходная прогулка по льду озера (оплачивается дополнительно).
- Протяженность маршрута: на автомобиле – 20 км, пешком – 3 км.
Сувенирные рынки. Обратный трансфер
09:30-10:30 Завтрак, сбор вещей, выезд из номеров.
10:30-11:00 Заезд на сувенирный рынок.
11:00-14:30 Трансфер до Горно-Алтайска.
14:30-15:30 Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Далее, есть несколько вариантов программы:
1 Вариант. Если вы останавливаетесь на ночлег в г. Горно-Алтайске.
15:30-15:40 Трансфер до гостиницы «Игман», где мы рекомендуем Вам разместиться (оплата размещения – самостоятельно).
Завершение тура.
2 Вариант. Если вы следуете до города Барнаула.
15:40-19:40: Трансфер г. Горно-Алтайск – Гостиничный комплекс «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная -13).
Завершение тура.
Обратите внимание, трансфер проходной и не заезжает в сам город Барнаул. Точка завершения маршрута находится в 1 часе езды до аэропорта города Барнаула, от гостиничного комплекса «Облепиха» вы можете заказать такси в аэропорт или на ж. д. вокзал города Барнаула.
3 Вариант. Если вы следуете до города Новосибирска.
15.40-23.30: Трансфер до города Новосибирска. Завершение тура по адресу – г. Новосибирск, ул. Ленина-84, напротив железнодорожного вокзала.
На ночлег рекомендуем Вам остановиться в гостинице «Маринс парк отель» или в отеле «Парк Инн Рэдиссон».
Проживание
Размещение будет происходить на 2-ух уютных турбазах по маршруту следования — в Майминском/Чемальском районе и на Телецком озере. В двухместных номерах с удобствами (возможно трех и четырехместное по запросу).
Доплата за одноместное размещение — 19 000 руб.
Название турбаз уточняйте ближе к началу тура. Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Турбаза «Горный источник» или аналогичная
Размещение в двухместных номерах с удобствами (возможно трех и четырехместное по запросу).
Турбаза «Аманул» или аналогичная
Размещение в двухместных номерах с удобствами (возможно трех и четырехместное по запросу).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск - турбаза - г. Горно-Алтайск/г. Барнаул/г. Новосибирск
- Питание - 6 завтраков в кафе
- Питание - 5 ужинов в кафе
- Проживание на турбазах - 6 ночей
- Баня - 1 раз (4 часа на группу)
- Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг, отмеченных «оплачивается дополнительно»
- Работа гидов и организаторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск, г. Барнаул, г. Новосибирск и обратно
- Питание (обеды) - средний чек 750-1000 руб
- Услуги горнолыжного комплекса прокат горных
- Лыж или сноуборда на весь день - уточнять на сайтах горнолыжных курортов стоимость подъемника - уточнять на сайтах горнолыжных курортов
- Снегоходная прогулка по льду Телецкого озера - 7 000 руб
- Новогодний банкет - 8000 рублей/взрослый, 4000 рублей/детский. Участие в банкете обязательно при покупке тура, тк банкет забронирован на всю группу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обувь: удобные ботинки/валенки/угги/унты для экскурсий. Теплые тапочки, закрытые (чтобы ходить в них по помещению). Банкетный зал позволяет надеть туфли на торжественное мероприятие (но, это не обязательный элемент одежды);
- Верхняя одежда: горнолыжный костюм (если его нет, то можно заменить штанами на синтепоне и непродаваемой курткой), шапка теплая, шарф и балаклава (отлично подойдет для конной экскурсии), горнолыжные перчатки, или другие теплые варежки/перчатки;
- Одежда: жилет на синтепоне, теплый свитер, термобелье (можно заменить теплым спортивным костюмом), шерстяные носки, просто носки;
- Торжественная одежда: торжественная одежда, или тематический костюм – приветствуются! Банкетный зал позволяет надеть платье, туфли.
- Предметы личной гигиены, полотенце, индивидуальная аптечка.
- Подарок для любого случайно выбранного участника события. Подарок выбирается на Ваше усмотрение.
- Для тех, кто планирует посетить горнолыжный комплекс – горные лыжи, или сноуборд, ботинки, очки, перчатки (если есть в наличии). Также, все это вы можете взять в прокат на горнолыжной турбазе.
- По поводу алкоголя (для кого актуально) – на банкетном ужине будет только шампанское. Можно взять алкоголь с собой.
Входит ли трансфер до туристической базы в стоимость тура?
Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.
Какие документы мне необходимо взять с собой?
Для граждан РФ:
– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования
Для иностранных граждан:
– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
Необходимо ли иметь с собой наличные денежные средства?
Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.
Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами очень ограничены.
Какая нас ожидает погода в туре?
Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия можно приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда.
Что улучшить - обратный трансфер нереально длинный. Мы были в дороге с 8 утра до 1-30 ночи (более 17 часов) и водитель тоже был в дороге, но за рулем, и он был ОДИН. Это было очень небезопасно, учитывая и продолжительность пути и зимние переезды (гололедица, снег, темное время суток, пробки, серпантин)
Предложение по улучшению - разбить обратный трансфер на два дня. Например 11 день дорога до Чемала (+ экскурсии по дороге) 12 день выезд в конечные точки (Нсб, Горно-Алтайск и Барнаул) уже без остановок на экскурсии
По гиду - знаний много, но они не глубокие. В текущем исполнении роль гида и организаторская (размещение, питание, трансферы) и информативная (рассказы о событиях, рассказы об объектах на пути). С первой ролью справляется отлично, со второй не очень. При уточняющих вопросах «засыпается». Отлично работает с детьми 💪
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что некоторые моменты тура огорчили вас. Мы обязательно передадим ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации обратного трансфера и работу гида в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!