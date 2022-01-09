1 день

Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река КАТУНЬ.О. Патмос и Чемальская ГЭС

09.00-10.00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.

Также мы можем вас встретить:

05.00 В Новосибирске (ул. Ленина-84, ТЦ «Апельсин»);

08.30 Под Барнаулом, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).

Чуйский тракт занесён в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с его малой исторической частью. Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены пейзажей и климата, полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин и изгибами реки Катунь (не замерзает зимой).

Заселение на турбазу по 2 человека в номер.

Прогулка к о. Патмос, где вы увидите часовню на острове, посередине реки Катунь. К часовне ведет живописный подвесной мост.

Ужин, глинтвейн и вечер знакомств.