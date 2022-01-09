Вас ожидают: ёлка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянный дом, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд, баня и купание в проруби.
А также: замёрзшие водопады, голубые озёра, лёгкий поход по величественным горным хребтам, посещение мест силы и сакральных комплексов.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река КАТУНЬ.О. Патмос и Чемальская ГЭС
09.00-10.00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.
Также мы можем вас встретить:
- 05.00 В Новосибирске (ул. Ленина-84, ТЦ «Апельсин»);
- 08.30 Под Барнаулом, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).
Чуйский тракт занесён в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с его малой исторической частью. Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены пейзажей и климата, полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин и изгибами реки Катунь (не замерзает зимой).
Заселение на турбазу по 2 человека в номер.
Прогулка к о. Патмос, где вы увидите часовню на острове, посередине реки Катунь. К часовне ведет живописный подвесной мост.
Ужин, глинтвейн и вечер знакомств.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Включено питание: ужин.
- Экскурсии: 1. Знакомство с Алтаем; 2. О. Патмос и Чемальская ГЭС.
- Авто: от Горно-Алтайска — 90 км, от Барнаула — 320 км, от Новосибирска — 540 км.
Голубые озера «Глаза Катуни». Обряд исполнения желаний. Празднование Нового Года
Завтрак.
Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни».
И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.
Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Подготовка к Новому Году.
Обряд исполнения желаний и ритуал у большого костра.
Далее, те, кто планирует провести Новый год с организованной программой – совершают переезд в банкетный зал (стоимость банкета 8000-12500 руб. за 1 человека, в зависимости от типа банкетного зала).
Остальные участники остаются на базе, где будет накрыт банкетный стол (стоимость банкетного ужина – 4000 руб. на 1 человека), совершен обмен подарками и организован глинтвейн в зимнем лесу у жаркого костра.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Включено питание: завтрак, глинтвейн.
- Экскурсии: 1) Голубые озера – глаза Катуни; 2) Обряд исполнения желаний у костра.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Ущелье духов. Поселок мастеров Аскат
Поздний завтрак.
Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.
В ущелье мы посетим ручей здоровья, замерзший водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
Обед (оплачивается дополнительно).
Далее, мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.
Ужин, настольные игры и вечернее общение на базе.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Ущелье горных духов; 2. Поселок мастеров Аскат.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км.
Посещение горнолыжного комплекса «Манжерок». Замерзший Камышлинский водопад
08.00-09.00 Завтрак.
09.00-10.10 Трансфер.
10:10-14:30 Сегодня мы посетим ультрасовременный горнолыжный комплекс «Манжерок», где каждый сможет найти себе занятие по душе.
Вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде или плюшках, совершить экскурсионный подъем на гондольном подъемнике, откуда открывается чарующая панорама гор, прокатиться на снегоходе, выпить авторского чая или глинтвейна в баре или ресторане с отличным видом, поучаствовать в анимационных активностях, которые подготовит горный курорт.
Пообедать вы сможете в одном из ресторанов или баров комплекса, либо, посетить шведскую линию в отеле 3* или 5*.
Все мероприятия и услуги на территории комплекса оплачиваются участниками самостоятельно.
Встреча группы в 14:30 на парковке около автобуса.
14:30-15:10 Трансфер.
15:10-17:10 Экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.
17:10-18:10 Трансфер на «Территорию счастья».
18:10-19:30 Отдых в номере.
19:30-22:00: Прощальный ужин.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Камышлинский водопад; Отдых на ГЛК «Манжерок» (оплачивается дополнительно).
- Протяженность маршрута: на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Озеро диких лебедей. Сувенирные рынки. Обратный трансфер
07:00-08:00 Завтрак, сбор вещей, выезд из номеров.
08:00-11:30 Трансфер в заказник «Лебединый».
Место, где остаются на зимовку дикие лебеди-кликуны и утки.
11:30-12:30 Прогулка вдоль озера Светлое, где сквозь морозную дымку вы можете полюбоваться грациозными птицами и покормить их овсом.
На этом наш тур завершается.
Прощание участников друг с другом.
Далее, у Вас есть 3 Варианта программы, в зависимости от условий выезда/вылета и городов обратного вылета/выезда.
1 Вариант. Для тех, кто планирует вылететь из Горно-Алтайска рейсами на 16:10.
А также, для тех, кто планирует остаться на ночлег в г. Горно-Алтайске или продолжить самостоятельный отдых в Республике Алтай.
12:30-14:30 Трансфер до аэропорта г. Горно-Алтайска, трансфер до гостиницы «Игман» (рекомендуем забронировать там размещение, в случае ночлега в г. Горно-Алтайске).
Прощание участников.
2 Вариант. Для тех, кто планирует вылетать или выезжать из г. Барнаула.
12:30-13:30 Трансфер до г. Бийска.
13:30-14:30 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
14:30-16:30 (17:00) Трансфер Новоалтайска, ул. Дорожная-13, ГК «Облепиха».
Данная локация – большой придорожный комплекс с кафе, туалетами, зоной отдыха, магазином, сюда можно вызвать такси, которое доставит вас в необходимую точку г. Барнаула.
Обратите внимание! Находится под городом Барнаулом, но это не Барнаул, трансфер проходной, без заезда в сам город, примерное время в пути на такси от ГК «Облепиха» до аэропорта города Барнаула около 1 часа, такси оплачивается самостоятельно.
3 Вариант. Для тех, кто планирует вылетать или выезжать из г. Новосибирска.
12:00-13:00 Трансфер до г. Бийска.
13:00-14:00 Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
14:00-21:30 Трансфер до г. Новосибирска, Ленина-84.
Прощание.
Рекомендуем разместиться в отеле «Маринс парк отель», вас доставят прямо к парковке данного отеля.
Проживание
Тур предусматривает проживание на уютной турбазе в Чемальском районе, двухместные номера с удобствами.
Доплата за одноместное размещение 13 000 руб.
Название турбазы станет известно ближе к дате начала тура, уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Турбаза
Тур предусматривает проживание на уютной турбазе в Чемальском районе, двухместное размещение, удобства в номере. Название турбазы станет известно ближе к дате начала тура, уточняйте при бронировании.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от города встречи и обратно (Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск)
- Питание - 4 завтрака в кафе
- Питание - 3 ужина в кафе
- Проживание на турбазе - 4 ночи
- Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг отмеченных «оплачивается дополнительно»
- Работа гидов и организаторов
Что не входит в цену
- Авиа-и ж/д билеты в Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск и обратно
- Питание (обеды) - средний чек 650-1000 руб
- Услуги горнолыжного комплекса «Манжерок» прокат горных лыж или сноуборда на весь день - 850-1400 руб. стоимость подъемника - от 200 руб. /1 раз стоимость экскурсионного подъема - 1700-2000 руб
- Банкетный ужин или банкетные мероприятия - уточните у менеджера (от 4000 до 12500 руб.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обувь: удобные ботинки/валенки/угги/унты для экскурсий. Теплые тапочки, закрытые (чтобы ходить в них по помещению). Банкетный зал позволяет надеть туфли на торжественное мероприятие (но, это не обязательный элемент одежды);
- Верхняя одежда: горнолыжный костюм (если его нет, то можно заменить штанами на синтепоне и непродаваемой курткой), шапка теплая, шарф и балаклава (отлично подойдет для конной экскурсии), горнолыжные перчатки, или другие теплые варежки/перчатки;
- Одежда: жилет на синтепоне, теплый свитер, термобелье (можно заменить теплым спортивным костюмом), шерстяные носки, просто носки;
- Торжественная одежда: торжественная одежда, или тематический костюм – приветствуются! Банкетный зал позволяет надеть платье, туфли.
- Предметы личной гигиены, полотенце, индивидуальная аптечка.
- Подарок для любого случайно выбранного участника события. Подарок выбирается на Ваше усмотрение.
- Для тех, кто планирует посетить горнолыжный комплекс – горные лыжи, или сноуборд, ботинки, очки, перчатки (если есть в наличии). Также, все это вы можете взять в прокат на горнолыжной турбазе.
- По поводу алкоголя (для кого актуально) – на банкетном ужине будет только шампанское. Можно взять алкоголь с собой.
Входит ли трансфер до туристической базы в стоимость тура?
Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.
Какие документы мне необходимо взять с собой?
Для граждан РФ:
– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования
Для иностранных граждан:
– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
Необходимо ли иметь с собой наличные денежные средства?
Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.
Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами очень ограничены.
Какая нас ожидает погода в туре?
Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия при желании Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсии всё были интесеные, очень красивые виды…
Отдельная благодарность гиду-Ивану!!!! Увлекательно рассказывал, с ним время в пути пролетало незаметно.
Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда.
Что улучшить - обратный трансфер нереально длинный. Мы были в дороге с 8 утра до 1-30 ночи (более 17 часов) и водитель тоже был в дороге, но за рулем, и он был ОДИН. Это было очень небезопасно, учитывая и продолжительность пути и зимние переезды (гололедица, снег, темное время суток, пробки, серпантин)
Предложение по улучшению - разбить обратный трансфер на два дня. Например 11 день дорога до Чемала (+ экскурсии по дороге) 12 день выезд в конечные точки (Нсб, Горно-Алтайск и Барнаул) уже без остановок на экскурсии
По гиду - знаний много, но они не глубокие. В текущем исполнении роль гида и организаторская (размещение, питание, трансферы) и информативная (рассказы о событиях, рассказы об объектах на пути). С первой ролью справляется отлично, со второй не очень. При уточняющих вопросах «засыпается». Отлично работает с детьми 💪
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что некоторые моменты тура огорчили вас. Мы обязательно передадим ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации обратного трансфера и работу гида в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!