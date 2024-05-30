Туры на новогодние праздники 2024 в Новосибирске

Найдено 3 тура в категории «Новогодние туры 2024» в Новосибирске, цены от 47 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодняя жемчужина Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодняя жемчужина Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить незабываемый Новый Год»
28 дек в 10:00
63 900 за человека
Новогоднее волшебство Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогоднее волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить самый незабываемый Новый Год»
28 дек в 10:00
от 47 600 за человека
Жемчужина Алтая на рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Жемчужина Алтая на рождество
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Приглашаем в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить Рождество незабываемо»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
63 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Новогодняя жемчужина Алтая
    И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа. Юлию
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    очень интересно слушать, потому что чувствуешь её любовь к Алтаю и позитивный настрой, и главное - желание поделиться этим с другими. Также хочется отметить, что наши сопроводители очень заботливые, очень часто интересовались всё ли хорошо, всем ли удобно, поили нас чаем в красивых местах. Сервис на высоте в прямом смысле. 😄❤️

    И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работаИ конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Новогодняя жемчужина Алтая
    Организация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, если бы был выбор блюд,
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    хотя-бы из двух вариантов было бы лучше, так как еда была слишком мужская, очень жирная для меня, но моему мужу понравилось. Организация трансфера на высоте.

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  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Жемчужина Алтая на рождество
    Очень хорошая организация тура, прекрасные номера, атмосфера. Особенно это проявилось при ЧП, когда мы попали в ДТП(не по вине организаторов)
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    и вынуждены были прервать тур. Нам оказали всю возможную помощь и вернули деньги за неиспользованную часть тура. Только положительные впечатления, надеюсь на следующий год повторим тур с этими же организаторами успешно.

  • К
    Кукушкина
    10 января 2022
    Новогодняя жемчужина Алтая
    Отлично организованный и спланированный, комфортабельный тур на замечательном удобном автомобиле, хорошие турбазы, вкусная еда, отзывчивый сервис.
  • О
    Оксана
    9 января 2022
    Новогоднее волшебство Алтая
    Очень благодарны за великолепные новогодние праздничные дни. В усадьбе хорошие, чистые, комфортные и просторные номера. Уютная мангальная зона. Новогодний банкет
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    прекрасно организован, было весело, танцы и салют. Экскурсии всё были интесеные, очень красивые виды… Отдельная благодарность гиду-Ивану!!!! Увлекательно рассказывал, с ним время в пути пролетало незаметно.

  • Ч
    Черняева
    5 января 2022
    Новогоднее волшебство Алтая
    Большое спасибо, очень все понравилось, хороший отель, отличная кухня, за 4 дня посетили много экскурсий, увидели красоту Алтайского края, остались
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    очень довольны,ещё раз большое спасибо за организацию. Единственное не пришлось посетить баню, там свои правила, а гид нам сказал разбирайтесь сами.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Новогодние туры 2024»

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Сколько стоит тур в Новосибирске в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 3 тура от 47 600 до 63 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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