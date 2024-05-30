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Авторский тур
7 дней
Новогодняя жемчужина Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Новогодний вечер пройдет в уютном зале ресторана с ведущим, праздничным оформлением и шикарным банкетным столом с большим разнообразием блюд»
28 дек в 10:00
63 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогоднее волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены пейзажей и климата, полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин и изгибами реки Катунь (не замерзает зимой)»
28 дек в 10:00
от 47 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Жемчужина Алтая на рождество
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Приглашаем в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить Рождество незабываемо»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
63 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественское волшебство Алтая
Начало: Горно-Алтайск, Барнаул, Новосибирск
«Сегодня вы полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин и изгибами реки Катунь (не замерзает зимой)»
1 янв в 10:00
45 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024И конечно же, хочется сказать огромное спасибо нашему водителю и гиду. Искреннее удовольствие видеть, что людям реально нравится их работа. Юлию
- ИИрина27 мая 2024Организация тура отличная, прекрасные базы где происходит размещение, единственное что мне не подошло, это ужин, если бы был выбор блюд,
- ССергей14 мая 2024Очень хорошая организация тура, прекрасные номера, атмосфера. Особенно это проявилось при ЧП, когда мы попали в ДТП(не по вине организаторов)
- ДДина11 января 2023Отдыхали с 03.01 по 07.01, очень всё понравилось. И питание в "Алтай Сиеста" было замечательным и экскурсионная программа насыщенной. Спасибо. Лучшие выходные.
- ККукушкина10 января 2022Отлично организованный и спланированный, комфортабельный тур на замечательном удобном автомобиле, хорошие турбазы, вкусная еда, отзывчивый сервис.
- ООксана9 января 2022Очень благодарны за великолепные новогодние праздничные дни. В усадьбе хорошие, чистые, комфортные и просторные номера. Уютная мангальная зона. Новогодний банкет
- ЧЧерняева5 января 2022Большое спасибо, очень все понравилось, хороший отель, отличная кухня, за 4 дня посетили много экскурсий, увидели красоту Алтайского края, остались
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Зимние»
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