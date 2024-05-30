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очень интересно слушать, потому что чувствуешь её любовь к Алтаю и позитивный настрой, и главное - желание поделиться этим с другими. Также хочется отметить, что наши сопроводители очень заботливые, очень часто интересовались всё ли хорошо, всем ли удобно, поили нас чаем в красивых местах. Сервис на высоте в прямом смысле. 😄❤️