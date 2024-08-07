Мои заказы

Алтайские каникулы

Трехдневное путешествие в зимнюю сказку Горного Алтая! Горные уютные отели с видом на горы и Катунь, с рестораном, спа-салонами, баней, фотозонами.

Вы увидите то, что открывает нам Алтай только зимой – Голубые озера “Глаза Катуни”, а также отдохнете на горнолыжном курорте “Манжерок”. Идеальный формат для новогодних праздников.
5
3 отзыва
Алтайские каникулыФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Алтайские каникулыФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Алтайские каникулыФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
3
янв

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, «Глаза Катуни»

9:00 Сбор группы в аэропорту Горно-Алтайска — встреча с гидом и знакомство с участниками тура.

10:00 Завтрак в отеле “Кедровый остров” — первое знакомство с алтайской кухней в уютной атмосфере горного отеля (оплачивается дополнительно).

11:00 Посещение Голубых озер “Глаза Катуни” — уникальное природное явление, доступное только в холодное время года.

Эти озера с водой невероятного бирюзового цвета появляются осенью и зимой, когда уровень воды в Катуни понижается.

Летом их невозможно увидеть — они скрыты под водами реки.

На берегу озер работает баня, где можно согреться после прогулки по морозному воздуху (посещение бани оплачивается дополнительно).

15:00 Заселение в отель — размещение в комфортабельных номерах с видом на заснеженные горы, свободное время для отдыха.

19:00 Ужин (не входит в стоимость).

Первый вечер вместе — знакомство с группой в теплой дружеской атмосфере, обмен первыми впечатлениями от Алтая.

Вечер — СПА-процедуры или посещение бани с чаном по желанию для полного расслабления после дороги (услуги заказываются заранее, оплачиваются дополнительно).

Прибытие, «Глаза Катуни»
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Чуйский тракт

9:00 Завтрак — сытное начало дня перед большим путешествием.

9:40 Выезд на экскурсию по Чуйскому тракту — путешествие по одной из самых красивых дорог мира, которая входит в топ-10 живописнейших автомобильных маршрутов планеты.

В пути нас ждут:

  • Семинский перевал — первый высокогорный перевал на высоте 1717 метров с панорамными видами на заснеженные хребты;
  • Перевал Чике-Таман — знаменитый серпантин с захватывающими дух поворотами и обзорными площадками;
  • Катунские террасы — удивительные природные ступени, созданные рекой за тысячелетия;
  • Ильгуменский порог — мощные пороги Катуни, где река с ревом прорывается между скал, создавая впечатляющее зрелище даже зимой;

14:00 Ильгуменский порог — конечная точка маршрута, время для фотосессии у одного из самых мощных порогов Катуни, который не замерзает даже в сильные морозы;

14:30 Выезд в обратный путь — возвращение по живописному Чуйскому тракту с новыми ракурсами знакомых пейзажей;

18:00 Возвращение в отель — отдых после насыщенного дня, ужин в теплой атмосфере;

Вечер — СПА-процедуры или баня для восстановления сил после активного дня (услуги заказываются заранее, оплачиваются дополнительно).

Чуйский тракт
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Горнолыжный курорт «Манжерок»

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами.

Едем на горнолыжный курорт “Манжерок”, где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха (по желанию, оплачивается отдельно).

Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься.

Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой, обрядом на процветание у Золотой бабы и фотосессией (дополнительно 1200 руб. или ски-пас).

Обедаем или пьем кофе в новом ресторане на высоте 2020м с панорамном видом (не входит в стоимость).

15:00 Выезд домой.

Горнолыжный курорт «Манжерок»
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

ГостиницыСтоимость
Кедровый остров, номер класса “эконом +” 24 900
Кедровый остров, номер класса “стандарт улучшенный"29 400
Кедровый остров, номер класса “эко-шале”35 900

Одноместное размещение и доп. место по запросу.

Варианты проживания

Туристическая деревня «Кедровый остров»

2 ночи
Уникальный эко-отель на берегу Катуни. Удивительные виды на лес, горы и бирюзовую Катунь
ИНФРАСТРУКТУРА ОТЕЛЯ:
• Ресторан с панорамными окнами
• СПА-комплекс для релакса
• Комплекс бань с сибирским чаном на дровах
• Тренажёрный зал
ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ НОМЕРОВ ВКЛЮЧЕНО:
✓ Завтраки "шведский стол" в ресторане отеля
✓ Доступ в тренажёрный зал
КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ТУР С ПРОЖИВАНИЕМ В НОМЕРЕ “ЭКОНОМ +”:
Номер в трёхкомнатном доме с общей зоной отдыха
В номере:
• Две раздельные кровати или одна двуспальная (на выбор)
• Санузел с душем в каждом номере
• Гигиенический набор и полотенца
В общей зоне:
• Холодильник, ТВ
• Чайник и посуда для перекуса
ТУР С ПРОЖИВАНИЕМ В НОМЕРЕ "СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ":
Обновлённый номер на втором этаже с мини-кухней**
В номере:
• Две раздельные кровати или одна двуспальная (на выбор)
• Небольшая кухня: холодильник, чайник, посуда
• Санузел с душем
• Халаты, тапочки, набор полотенец
• Гигиенический набор
• Травяной чай — подарок от отеля

ТУР С ПРОЖИВАНИЕМ В НОМЕРЕ ЭКО-ШАЛЕ:
Элегантное шале на 2 номера или отдельно стоящий ЭКО-дом VIP класса из цельного кедрового бруса
В номере:
• Двуспальная кровать
• ТВ, Wi-Fi
• Зона отдыха с мягкой мебелью
• Мини-кухня с чайным набором
• Гардероб
• Собственная терраса с выходом к Катуни
• Санузел с душем
• Халаты, тапочки, набор полотенец
• Гигиенический набор
• Травяной чай — подарок от отеля
Туристическая деревня «Кедровый остров»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Горно-Алтайска
  • Проживание в отеле
  • Завтраки в отеле (с 2 дня)
  • Вся экскурсионная программа (кроме дополнительных экскурсий)
  • Информационное сопровождение от профессиональных гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Новосибирск, Барнаул или Горно-Алтайск и обратно
  • Трансфер из Новосибирска/Барнаула - 3 000 руб. /чел. по согласованию (трансфер от места сбора группы до Горно-Алтайска, место сбора в г. Новосибирск - ЖД Вокзал, место сбора в г. Барнаул - кафе Облепиха п. Новоалтайское)
  • Завтрак в 1-ый день
  • Обеды и ужины - средний чек 1 200 руб
  • Подъемник Манжерок от 1500 руб
  • Баня на Голубых озерах 600 руб
  • Баня, спа-услуги
  • Вход кордон к Ильгуменскому порогу - 100 руб
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск/г. Барнаул/ г. Новосибирск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.

БАГАЖ: Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике автобуса нету.

Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?
  • Выезд из Новосибирска 03.01.26 в 01:00 ЖД Вокзал;
  • Барнаул (Новоалтайск, кафе Облепиха, около часа до г. Барнаул) 03.01.26 около 4:00;
  • Встреча в аэропорту Горно-Алтайска 03.01.26 в 9:00.

Ориентировочное прибытие по завершению тура:

  • Горно-Алтайск - 19:00 5 января 2026 г.;
  • Барнаул - 22:00 5 января 2026 г.;
  • Новосибирск - 02:00 6 января 2026 г.;

Трансфер из Новосибирска/Барнаула и обратно оплачивается отдельно. Обязательно указывать город встречи при бронировании тура.

На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?

На 16-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit.

Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Екатерина
7 авг 2024
Гид Ольга лучшая из лучших, было ощущение, что едешь с семьей на отдых.
Всегда прислушивалась к пожеланиям, предлагала свои идеи и интересно преподносила информацию🔥🔥🔥
Однозначно следующий тур хотелось бы провести с ней.
А
Александра
31 июл 2023
Спасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, а главное ни о чем не переживать и просто наслаждаться отдыхом🤩🔥🔥🔥🔥
Спасибо организаторам принимающей стороне и Большая страна за такую замечательную возможность подобрать тур под себя👍отдохнуть, а главное ни о чем не переживать и просто наслаждаться отдыхом🤩🔥🔥🔥🔥

