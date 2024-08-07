Вы увидите то, что открывает нам Алтай только зимой – Голубые озера “Глаза Катуни”, а также отдохнете на горнолыжном курорте “Манжерок”. Идеальный формат для новогодних праздников.
янв
Программа тура по дням
Прибытие, «Глаза Катуни»
9:00 Сбор группы в аэропорту Горно-Алтайска — встреча с гидом и знакомство с участниками тура.
10:00 Завтрак в отеле “Кедровый остров” — первое знакомство с алтайской кухней в уютной атмосфере горного отеля (оплачивается дополнительно).
11:00 Посещение Голубых озер “Глаза Катуни” — уникальное природное явление, доступное только в холодное время года.
Эти озера с водой невероятного бирюзового цвета появляются осенью и зимой, когда уровень воды в Катуни понижается.
Летом их невозможно увидеть — они скрыты под водами реки.
На берегу озер работает баня, где можно согреться после прогулки по морозному воздуху (посещение бани оплачивается дополнительно).
15:00 Заселение в отель — размещение в комфортабельных номерах с видом на заснеженные горы, свободное время для отдыха.
19:00 Ужин (не входит в стоимость).
Первый вечер вместе — знакомство с группой в теплой дружеской атмосфере, обмен первыми впечатлениями от Алтая.
Вечер — СПА-процедуры или посещение бани с чаном по желанию для полного расслабления после дороги (услуги заказываются заранее, оплачиваются дополнительно).
Чуйский тракт
9:00 Завтрак — сытное начало дня перед большим путешествием.
9:40 Выезд на экскурсию по Чуйскому тракту — путешествие по одной из самых красивых дорог мира, которая входит в топ-10 живописнейших автомобильных маршрутов планеты.
В пути нас ждут:
- Семинский перевал — первый высокогорный перевал на высоте 1717 метров с панорамными видами на заснеженные хребты;
- Перевал Чике-Таман — знаменитый серпантин с захватывающими дух поворотами и обзорными площадками;
- Катунские террасы — удивительные природные ступени, созданные рекой за тысячелетия;
- Ильгуменский порог — мощные пороги Катуни, где река с ревом прорывается между скал, создавая впечатляющее зрелище даже зимой;
14:00 Ильгуменский порог — конечная точка маршрута, время для фотосессии у одного из самых мощных порогов Катуни, который не замерзает даже в сильные морозы;
14:30 Выезд в обратный путь — возвращение по живописному Чуйскому тракту с новыми ракурсами знакомых пейзажей;
18:00 Возвращение в отель — отдых после насыщенного дня, ужин в теплой атмосфере;
Вечер — СПА-процедуры или баня для восстановления сил после активного дня (услуги заказываются заранее, оплачиваются дополнительно).
Горнолыжный курорт «Манжерок»
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами.
Едем на горнолыжный курорт “Манжерок”, где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха (по желанию, оплачивается отдельно).
Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься.
Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой, обрядом на процветание у Золотой бабы и фотосессией (дополнительно 1200 руб. или ски-пас).
Обедаем или пьем кофе в новом ресторане на высоте 2020м с панорамном видом (не входит в стоимость).
15:00 Выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Гостиницы
|Стоимость
|Кедровый остров, номер класса “эконом +”
|24 900
|Кедровый остров, номер класса “стандарт улучшенный"
|29 400
|Кедровый остров, номер класса “эко-шале”
|35 900
Одноместное размещение и доп. место по запросу.
Варианты проживания
Туристическая деревня «Кедровый остров»
ТУР С ПРОЖИВАНИЕМ В НОМЕРЕ ЭКО-ШАЛЕ:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Горно-Алтайска
- Проживание в отеле
- Завтраки в отеле (с 2 дня)
- Вся экскурсионная программа (кроме дополнительных экскурсий)
- Информационное сопровождение от профессиональных гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Новосибирск, Барнаул или Горно-Алтайск и обратно
- Трансфер из Новосибирска/Барнаула - 3 000 руб. /чел. по согласованию (трансфер от места сбора группы до Горно-Алтайска, место сбора в г. Новосибирск - ЖД Вокзал, место сбора в г. Барнаул - кафе Облепиха п. Новоалтайское)
- Завтрак в 1-ый день
- Обеды и ужины - средний чек 1 200 руб
- Подъемник Манжерок от 1500 руб
- Баня на Голубых озерах 600 руб
- Баня, спа-услуги
- Вход кордон к Ильгуменскому порогу - 100 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.
БАГАЖ: Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике автобуса нету.
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?
- Выезд из Новосибирска 03.01.26 в 01:00 ЖД Вокзал;
- Барнаул (Новоалтайск, кафе Облепиха, около часа до г. Барнаул) 03.01.26 около 4:00;
- Встреча в аэропорту Горно-Алтайска 03.01.26 в 9:00.
Ориентировочное прибытие по завершению тура:
- Горно-Алтайск - 19:00 5 января 2026 г.;
- Барнаул - 22:00 5 января 2026 г.;
- Новосибирск - 02:00 6 января 2026 г.;
Трансфер из Новосибирска/Барнаула и обратно оплачивается отдельно. Обязательно указывать город встречи при бронировании тура.
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
На 16-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемоданов в багажнике автобуса не предусмотрены.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всегда прислушивалась к пожеланиям, предлагала свои идеи и интересно преподносила информацию🔥🔥🔥
Однозначно следующий тур хотелось бы провести с ней.