Из Новосибирска в Горный Алтай. Летнее путешествие по топовым локациям
Пройти по мосту между краем и республикой, проехать по Чуйскому тракту и увидеть главные места
Едем любоваться горными пейзажами и кристальными озёрами, гулять по ущельям и Алтайскому Марсу и слушать шум речных порогов и водопадов.
Мы заглянем в Большую Тавдинскую пещеру, побываем на знаменитом острове Патмос, читать дальше
поднимемся к Акташскому ретранслятору, откуда открываются головокружительные виды, и рассмотрим узоры на дне Гейзерового озера.
Покорим перевалы Семинский, Чике-Таман и Кату-Ярык, погостим на пасеке и посмотрим на причудливые геологические образования — Красные ворота, скалы Чёртов палец и Белый Бом. Завершим путешествие посещением села Сростки, где родился и жил В. М. Шукшин, советский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и писатель. Вас ждут микс природы, культуры и истории и незабываемые впечатления!
Обязательны страховка от клеща, дождевик, тёплая одежда.
При покупке тура со скидкой вам нужно будет оплатить полную сумму организатору за 30 дней до начала поездки.
Обратите внимание: в гостевых домах обогреватели, может потребоваться некоторое время, чтобы помещение нагрелось после заезда. Спасибо за понимание.
Программа тура по дням
1 день
Тавдинская пещера, Парк Рериха, Камышлинский водопад
Встречаемся и начинаем знакомство с природными чудесами региона. Первой остановкой станет Большая Тавдинская пещера — пройдёмся по специально оборудованному проходу внутри каменных стен.
Затем посетим Парк Рериха на берегу Катуни в окружении леса. Здесь можно не только полюбоваться природой, но и заглянуть в выставочные павильоны и узнать о жизни и деятельности Н. К. Рериха.
Пройдёмся по подвесному мосту «Царская охота», наслаждаясь видами, и посетим Камышлинский водопад. Вечером разместимся на базе и отдохнём.
2 день
Пасека, остров Патмос, урочище Че-Чкыш, пирамида «Золотого сечения»
Утром заглянем на пасеку, где вы попробуете настоящий алтайский мёд и узнаете о традиционных методах пчеловодства на Алтае. Затем посетим остров Патмос на реке Катунь и прогуляемся по Козьей тропе до Чемальской ГЭС, одного из важных сооружений региона.
После побываем в живописном горном ущелье — урочище Че-Чкыш, посмотрим на Еландинские пороги и озеро Форелевое. В завершение вас ждёт экскурсия к пирамиде «Золотого сечения» — копии пирамиды Хеопса. К её вершине ведёт лестница с 440 ступенями, а наверху расположена смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на окрестности Чемала. Ещё считается, что пирамида обладает целительными свойствами.
3 день
Катунские ванны, перевалы Семинский и Чике-Таман, Слияние Чуи и Катуни, водопад Ширлак
Начнём день с посещения Катунских ванн, скальных углублений, наполняющихся водой в период половодья и прогревающихся до комфортной температуры для купания. Затем проедем через знаменитый перевал Семинский, остановимся у памятника суслику, а после отправимся к перевалу Чике-Таман, с которого открывается потрясающий вид.
Полюбуемся живописными Ильгуменскими порогами и посмотрим на Песчаную скалу. После направимся к месту слияния рек Катунь и Чуя. Сегодня вас также ждут скала Белый Бом, старый Чуйский тракт и водопад Ширлак.
В этот день мы отправимся к Гейзерному озеру, одному из самых фотогеничных на Алтае — на его дне песок создаёт причудливые узоры, а вода в нём ярко-бирюзового цвета.
Затем вас ждут фантастические марсианские пейзажи — горы урочища Кызыл-Чин окрашены в разные оттенки. После остановимся на смотровой площадке на Северо-Чуйском хребте, откуда полюбуемся чарующей панорамой гор. В завершение посетим Акташский ретранслятор, с которого открывается великолепный вид на окрестности.
Сегодня вас ждут удивительные природные памятники. Мы посетим скалу Красные ворота, уникальное геологическое образование, а затем поедем к озеру Чейбеккёль с прозрачной водой и живописными берегами.
Также в программе дня: курорт «Манжерок» у подножия горы Малая Синюха, где можно прогуляться по экотропам и прокатиться по канатной дороге; Айский мост через Катунь, соединяющий Алтайский край и Республику Алтай; скала Чёртов палец — одна из самых известных природных достопримечательностей Алтая.
6 день
Село Сростки, возвращение в Новосибирск
В заключительный день побываем в селе Сростки, которое стало известным благодаря Известность село Василию Макаровичу Шукшину — здесь он родился и жил долгое время. После отправимся обратно в Новосибирск.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 19 туристов
Приветствую! Я влюблена в горы и расскажу про Алтай как никто другой. Приглашаю вас отправиться со мной в путешествие!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
12 авг 2025
Путешествие оставило незабываемые эмоции и впечатления! Нам очень повезло, что нас сопровождали знающию Алтай люди! Вашим сайтом пользовались впервые, переживали, что могут обмануть, но сложилось всё наилучшим образом! Думаю следующее путешествие будем искать на ваших просторах 😎
Д
Дмитрий
12 авг 2025
В целом все понравилось, описание соответствует действительности, были небольшие недопонимания по стоимости посещения отдельных локаций в туре, Жанне это донесли, обещала принять к сведению в следующих группах. Можно уверенно поставить 4 из 5)
М
Мария
9 авг 2025
Первое впечатление не заставило долго ждать - очень грязный салон автомобиля, а так же множественные внешние повреждения транспорта. Женщина-водитель в очень агрессивной форме высказалась, что если мне, что то не читать дальше
нравится - она меня не берет в поездку, что я получила скидку по оплате и не должна высказывать претензии. Так же её слова:" Вы с мной не едите, у нас с вами ничего не получится, предоплату вам не вернут, не задерживайте людей, лучше уходите".
Попросила её сразу показать места размещения для сна, что бы не было неприятных сюрпризов, по фото было все прилично, водитель пообещала, что все будет с комфортом. По поездке: трудно назвать это туром! По существу: нас возила таксист по различным локациям, редко и очень кратко все рассказывала о месте. Дальше мы ходили сами. Все платные локации оплачивали сами. По поводу вождения, водитель часто шла на обгон, как мне кажется не убедившись в его возможности.
Также хочу сказать, что она очень много курила, в салоне постоянно пахло дымом, что было очень неприятно. Все места и локации понравились, но путешествие было испорчено конкретно этой особой.
Татьяна
17 июл 2025
Ездили в тур по Алтаю в июле с Жанной. За соотношение цена/качество поставила оценку 5. Места красивейшие. Машина комфортная, группа маленькая. Информации гид даёт немного, но зато достаточно свободного времени в мечтах остановки. В нашем случае, не все варианты размещения соответсвовали по уюту и комфорту представленным фото, но удобства, как и было обещано в номере:)