нравится - она меня не берет в поездку, что я получила скидку по оплате и не должна высказывать претензии. Так же её слова:" Вы с мной не едите, у нас с вами ничего не получится, предоплату вам не вернут, не задерживайте людей, лучше уходите".



Попросила её сразу показать места размещения для сна, что бы не было неприятных сюрпризов, по фото было все прилично, водитель пообещала, что все будет с комфортом. По поездке: трудно назвать это туром! По существу: нас возила таксист по различным локациям, редко и очень кратко все рассказывала о месте. Дальше мы ходили сами. Все платные локации оплачивали сами.

По поводу вождения, водитель часто шла на обгон, как мне кажется не убедившись в его возможности.



Также хочу сказать, что она очень много курила, в салоне постоянно пахло дымом, что было очень неприятно. Все места и локации понравились, но путешествие было испорчено конкретно этой особой.