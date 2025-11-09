Вы увидите впечатляющие ландшафты, осмотрите древние наскальные рисунки в Калбак-Таше, полюбуетесь
Описание тура
Организационные детали
В путешествие по Алтаю необходимо взять наличные, так как эквайринг часто не работает, подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды.
Рекомендуется брать с собой индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор).
В том числе мы рекомендуем сделать прививку от клеща и оформить медицинскую страховку.
Программа тура по дням
Поездка до села Черга с посещением музеев и экоусадьбы
Встречаемся и, с остановками в Барнауле и Бийске, отправляемся по легендарному Чуйскому тракту до села Черга. По пути вы узнаете об алтайских традициях в этнографическом музее и познакомитесь с историей дороги. Посетим экоусадьбу «Жар-Птица», где заглянем в павлинарий и музей, посвящённый сельской жизни. Вечером вас ждут дружеские посиделки у костра, шашлык, баня и звучание комуса — древнего алтайского инструмента.
Всего за день проедем 540 км, пройдём пешком 3–5 км.
Посещение питомника и фермы, ботанический сад и Верх-Апшуяхтинский перевал
Позавтракав, побываем в зубровом питомнике, где можно будет пофотографировать этих редких животных. Затем направимся в ботанический сад Камлака — одно из мест, где сохраняется уникальная флора региона. После посетим с экскурсией мараловодческую ферму и заглянем в краеведческий музей.
А ещё проедем по живописному Верх-Апшуяхтинский перевалу, напоминающему миниатюру перевала Кату-Ярык. Вечером вы отведаете мясо, приготовленное на мангале, и сможете прогуляться по саду или поиграть в настольные игры с изучением регионов Горного Алтая.
Всего за день проедем 60 км, пройдём пешком 3–5 км.
Калбак-Таш, Чуйский тракт, Гейзерное озеро
Сегодня отправимся в Калбак-Таш, где сохранились памятники наскального искусства — петроглифы. В этот день вас также ждут живописные места Чуйского тракта: перевалы Чике-Таман и Семинский, место слияния Чуи и Катуни, Каменные ворота Айри-Таш, водопад Ширлак. А ещё посетим знаменитое Гейзерное озеро с фантастическим цветом воды.
После возвращения в экодом вы отведаете ужин от шеф-повара.
Всего за день пройдём пешком около 10 км.
По Чемальскому тракту до Чемала
В этот день вы познакомитесь с Чемальским трактом. Мы проедем до Чемала по живописному маршруту через сёла Черга, Камлак, Усть-Сема, Чепош, Узнезя, Элекмонар. По дороге сделаем остановку у Ороктойского моста. По возвращении соберёмся у костра, чтобы вместе приготовить плов в казане и провести вечер под звёздным небом.
Всего за день проедем 55 км, пройдём пешком 10 км.
ГЛК «Манжерок», Синюха, Тавдинские пещеры
Сегодня совершим путешествие по более известным достопримечательностям: прокатимся по канатной дороге в ГЛК «Манжерок», посмотрим на гору Синюха с другого ракурса, заглянем в Тавдинские пещеры. А вечером вас ждёт вкусная шурпа, приготовленная на костре.
Всего за день проедем 55 км, пройдём пешком 10 км.
Вручение грамот, обратный путь
После завтрака состоится церемония вручения грамот фермеров вам на память. Затем отправимся в обратный путь в Новосибирск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|150 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из Новосибирска и обратно
- Услуги опытного аттестованного гида
- Входные билеты по программе
- Фотосессии в топовых локациях
- Баня
- Спрей от клещей
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты
- Обеды
- Страховка
- Входные билеты на подъёмник Манжерок
- Сувениры