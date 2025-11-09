Мои заказы

На Алтай из Новосибирска в мини-группе с проживанием в экодоме: топовые места и фермы

Осмотреть достопримечательности, погреться в сибирской баньке и увидеть редких зубров
Приглашаем всех, кто ценит камерные поездки и душевную атмосферу, хочет провести время в неспешном ритме и насладиться единением с природой.

Вы увидите впечатляющие ландшафты, осмотрите древние наскальные рисунки в Калбак-Таше, полюбуетесь
бирюзой Гейзерного озера, спрятанного в лесу.

Окунёмся и в традиционный уклад местной жизни: побываем в краеведческом и этнографическом музее, на экофермах и в питомнике зубров. Прогуляемся по ботаническому саду с редкими алтайскими растениями. А вечерами вас ждут домашние ужины, сибирская банька и дружеские посиделки у костра.

Ближайшие даты:
20
апр21
апр22
апр23
апр24
апр25
апр26
апр
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В путешествие по Алтаю необходимо взять наличные, так как эквайринг часто не работает, подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды.
Рекомендуется брать с собой индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор).
В том числе мы рекомендуем сделать прививку от клеща и оформить медицинскую страховку.

Программа тура по дням

1 день

Поездка до села Черга с посещением музеев и экоусадьбы

Встречаемся и, с остановками в Барнауле и Бийске, отправляемся по легендарному Чуйскому тракту до села Черга. По пути вы узнаете об алтайских традициях в этнографическом музее и познакомитесь с историей дороги. Посетим экоусадьбу «Жар-Птица», где заглянем в павлинарий и музей, посвящённый сельской жизни. Вечером вас ждут дружеские посиделки у костра, шашлык, баня и звучание комуса — древнего алтайского инструмента.

Всего за день проедем 540 км, пройдём пешком 3–5 км.

Поездка до села Черга с посещением музеев и экоусадьбыПоездка до села Черга с посещением музеев и экоусадьбы
2 день

Посещение питомника и фермы, ботанический сад и Верх-Апшуяхтинский перевал

Позавтракав, побываем в зубровом питомнике, где можно будет пофотографировать этих редких животных. Затем направимся в ботанический сад Камлака — одно из мест, где сохраняется уникальная флора региона. После посетим с экскурсией мараловодческую ферму и заглянем в краеведческий музей.

А ещё проедем по живописному Верх-Апшуяхтинский перевалу, напоминающему миниатюру перевала Кату-Ярык. Вечером вы отведаете мясо, приготовленное на мангале, и сможете прогуляться по саду или поиграть в настольные игры с изучением регионов Горного Алтая.

Всего за день проедем 60 км, пройдём пешком 3–5 км.

Посещение питомника и фермы, ботанический сад и Верх-Апшуяхтинский перевалПосещение питомника и фермы, ботанический сад и Верх-Апшуяхтинский перевалПосещение питомника и фермы, ботанический сад и Верх-Апшуяхтинский перевалПосещение питомника и фермы, ботанический сад и Верх-Апшуяхтинский перевал
3 день

Калбак-Таш, Чуйский тракт, Гейзерное озеро

Сегодня отправимся в Калбак-Таш, где сохранились памятники наскального искусства — петроглифы. В этот день вас также ждут живописные места Чуйского тракта: перевалы Чике-Таман и Семинский, место слияния Чуи и Катуни, Каменные ворота Айри-Таш, водопад Ширлак. А ещё посетим знаменитое Гейзерное озеро с фантастическим цветом воды.

После возвращения в экодом вы отведаете ужин от шеф-повара.

Всего за день пройдём пешком около 10 км.

Калбак-Таш, Чуйский тракт, Гейзерное озероКалбак-Таш, Чуйский тракт, Гейзерное озероКалбак-Таш, Чуйский тракт, Гейзерное озеро
4 день

По Чемальскому тракту до Чемала

В этот день вы познакомитесь с Чемальским трактом. Мы проедем до Чемала по живописному маршруту через сёла Черга, Камлак, Усть-Сема, Чепош, Узнезя, Элекмонар. По дороге сделаем остановку у Ороктойского моста. По возвращении соберёмся у костра, чтобы вместе приготовить плов в казане и провести вечер под звёздным небом.

Всего за день проедем 55 км, пройдём пешком 10 км.

По Чемальскому тракту до ЧемалаПо Чемальскому тракту до ЧемалаПо Чемальскому тракту до ЧемалаПо Чемальскому тракту до Чемала
5 день

ГЛК «Манжерок», Синюха, Тавдинские пещеры

Сегодня совершим путешествие по более известным достопримечательностям: прокатимся по канатной дороге в ГЛК «Манжерок», посмотрим на гору Синюха с другого ракурса, заглянем в Тавдинские пещеры. А вечером вас ждёт вкусная шурпа, приготовленная на костре.

Всего за день проедем 55 км, пройдём пешком 10 км.

ГЛК «Манжерок», Синюха, Тавдинские пещерыГЛК «Манжерок», Синюха, Тавдинские пещерыГЛК «Манжерок», Синюха, Тавдинские пещеры
6 день

Вручение грамот, обратный путь

После завтрака состоится церемония вручения грамот фермеров вам на память. Затем отправимся в обратный путь в Новосибирск.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет150 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер из Новосибирска и обратно
  • Услуги опытного аттестованного гида
  • Входные билеты по программе
  • Фотосессии в топовых локациях
  • Баня
  • Спрей от клещей
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты
  • Обеды
  • Страховка
  • Входные билеты на подъёмник Манжерок
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, утро, точное время по договорённости
Завершение: Новосибирск, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Новосибирске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги о
казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом. Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.

