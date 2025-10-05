Программа тура по дням
Этнический Алтай
6:00 Сростки, ранний завтрак (оплачивается дополнительно).
Прогулка на горе Пикет, памятник В. Шукшину, первый вид на горы Алтая.
8:30 Встреча туристов в аэропорте Горно-Алтайска.
9:00 Поездка в Манжерок: подъём на двухуровневом подъёмнике на гору Малая Синюха.
Посещение парка «Хранитель Алтая» и участие в этническом обряде у Золотой Бабы.
Обед в пути (не входит в стоимость).
13:00 Заселение на базу отдыха на берегу Катуни с бассейном.
14:00 Экскурсии: медитация с поющими чашами и посещение смотровой площадки «Зубья Дракона».
17:00 По желанию дополнительная экскурсия: конная прогулка к пастбищу маралов или пантовая ванна.
20:00 Совместный ужин на мангале (по желанию группы, не входит в стоимость).
Свободный день или моторафтинг по Катуни по желанию
Вариант 1.
Свободный день для принятия солнечных ванн и прогулок по сосновому лесу.
Во второй половине дня возможно заказать дополнительные экскурсии (остров Патмос и Пасека 13).
Вариант 2. Моторафты на Голубые озера (оплачивается отдельно).
11:00-11:30 Подготовка. Инструктаж, экипировка.
11:30-13:30 Экскурсия (2 часа).
Вы увидите редкие озера Глаза Катуни, которые никогда не увидишь летом, так как они скрыты большой водой Катуни и только в осенне-зимний период Катунь открывает свои глазки.
Можно с детьми от 7 лет.
Стоимость: 3000 руб. /чел.
Вечером костер.
Травяной чай с травами.
Русская баня с вениками, чаепитие (по желанию, доп. плата)
Пещеры и Камышлинский водопад
Свободное время — расслабьтесь у бассейна, наслаждаясь тишиной и красотой окружающей природы.
12:00 Выезд с вещами на экскурсию к Тавдинским пещерам.
Тавдинские пещеры — уникальный природный комплекс, расположенный в Горном Алтае.
Эти карстовые пещеры славятся своими сталактитами и сталагмитами, а также подземными озёрами.
Пещеры неоднократно служили убежищем для древних людей и животных, а сегодня привлекают туристов своей загадочной атмосферой и удивительными природными формами.
16:00 Посещение Камышлинского водопада.
Камышлинский водопад — один из красивейших на Алтае, его высота около 20 метров.
Вода срывается с каменистых уступов, создавая мощный поток и освежающую прохладу.
Здесь вас ждёт пешая прогулка вдоль берега реки Катунь или захватывающий спуск на моторафтах — отличный способ добавить драйва и почувствовать бурлящую силу горной реки.
18:00 Выезд домой.
Если хотите продлить отдых, у вас есть возможность остаться на одной из туристических баз у Катуни.
Здесь доступны дополнительные активности: посещение острова Патмос, полёт на тарзанке через Чемальскую ГЭС, участие в сплаве по горной реке — всё для незабываемых впечатлений.
Дополнительный отдых организуем по вашему запросу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|номер Эконом
|15 900
|номер Стандарт
|21 900
|улучшенный номер Эко-дом
|24 900
Варианты проживания
Отель «Кедровый остров» (номер эконом)
Атмосферный парк-отель на берегу Катуни. На территории есть ресторан, баня с чаном, спа-зона.
Номера класса "Эконом" в номере есть двуспальная кровать, постельное белье, полотенце, тумбочка, санузел и кухонный блок на этаже.
Включены завтраки формата Шведский стол.
Отель «Кедровый остров» (номер стандарт)
Атмосферный парк-отель на берегу Катуни. На территории есть ресторан, баня с чаном, спа-зона.
Номера класса "Стандарт"
В новом кедровом доме современного формата. В номере есть двуспальная кровать, шкаф набор полотенец, санузел, вид на лес и горы, или на Катунь.
Включены завтраки формата Шведский стол.
Отель «Кедровый остров» (Эко-дом)
Атмосферный парк-отель на берегу Катуни. На территории есть ресторан, баня с чаном, спа-зона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Горно-Алтайска, автобусы 17-19 мест
- Проживание в отеле «Кедровый остров» или аналогичном
- Завтраки в отеле
- Экскурсионная программа (без входных билетов)
- Экскурсионное сопровождение гидом
- Фото и видео на телефон гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/г. Барнаула/г. Новосибирска и обратно
- Трансфер из Новосибирска/Барнаула 3 000 руб. /чел. по согласованию
- Завтрак в день приезда, средний чек 400 руб
- Обеды и ужины - средний чек 800 руб
- Подъемник на Манжероке - 1500 руб
- Поющие чаши - 300 руб
- Тавдинские пешеры - 500 руб
- Камышлинский водопад - 350 руб
- Дополнительные экскурсии: Голубые озера Глаза Катуни - 3000 руб. Моторафтинг - 800 руб. Остров Патмос - 1500 руб
- Голубые озера Глаза Катуни - 3000 руб
- Моторафтинг - 800 руб
- Остров Патмос - 1500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для активного отдыха по сезону;
- удобная обувь на плоской подошве (кроссовки);
- горнолыжный костюм при необходимости;
- головной убор (по погоде);
- солнцезащитные очки;
- защита от солнца;
- фонарик;
- ланч-бокс контейнер для еды;
- рюкзак (20-30 литров);
- персональные медикаменты;
- средства личной гигиены;
- термос, кружка или термокружка;
- внешнее зарядное устройство.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике автобуса нет.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
Во сколько встреча и возвращение?
- 03 октября 2025 г. из Новосибирска в 01:00 от ЖД вокзала;
- 03 октября 2025 г. из Барнаула в 04:00 от кафе Облепиха (Новоалтайское);
- 03 октября 2025 г. из Горно-Алтайска в 8:30 от аэропорта;
- Горно-Алтайск 05 октября в 19:00;
- Барнаул (Облепиха, Новоалтайское) 05 октября в 23:00;
- Новосибирск 06 октября в 02:00.
Трансфер из Новосибирска и Барнаула и обратно оплачивается дополнительно.