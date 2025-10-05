Мои заказы

Осенняя сила Алтая

Тур для тех, кто хочет максимально активно провести выходные и зарядиться энергетикой гор, водопадов, бурных горных рек и, возможно, совершить сплав! Вас ждет полное погружение в атмосферу Алтая, исторические факты,
мифы и легенды Манжерока и энергетическая практика у Золотой бабы.

А также поход по лабиринтам Тавдинских пещер, Камышлинский водопад, моторафтинг по Катуни по желанию и для самых смелых сплав по Катуни, драйв и прохождение порогов.

5
3 отзыва
Осенняя сила Алтая
Осенняя сила АлтаяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Осенняя сила АлтаяФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Этнический Алтай

6:00 Сростки, ранний завтрак (оплачивается дополнительно).

Прогулка на горе Пикет, памятник В. Шукшину, первый вид на горы Алтая.

8:30 Встреча туристов в аэропорте Горно-Алтайска.

9:00 Поездка в Манжерок: подъём на двухуровневом подъёмнике на гору Малая Синюха.

Посещение парка «Хранитель Алтая» и участие в этническом обряде у Золотой Бабы.

Обед в пути (не входит в стоимость).

13:00 Заселение на базу отдыха на берегу Катуни с бассейном.

14:00 Экскурсии: медитация с поющими чашами и посещение смотровой площадки «Зубья Дракона».

17:00 По желанию дополнительная экскурсия: конная прогулка к пастбищу маралов или пантовая ванна.

20:00 Совместный ужин на мангале (по желанию группы, не входит в стоимость).

Этнический Алтай
2 день

Свободный день или моторафтинг по Катуни по желанию

Вариант 1.

Свободный день для принятия солнечных ванн и прогулок по сосновому лесу.

Во второй половине дня возможно заказать дополнительные экскурсии (остров Патмос и Пасека 13).

Вариант 2. Моторафты на Голубые озера (оплачивается отдельно).

11:00-11:30 Подготовка. Инструктаж, экипировка.

11:30-13:30 Экскурсия (2 часа).

Вы увидите редкие озера Глаза Катуни, которые никогда не увидишь летом, так как они скрыты большой водой Катуни и только в осенне-зимний период Катунь открывает свои глазки.

Можно с детьми от 7 лет.

Стоимость: 3000 руб. /чел.

Вечером костер.

Травяной чай с травами.

Русская баня с вениками, чаепитие (по желанию, доп. плата)

Свободный день или моторафтинг по Катуни по желанию
3 день

Пещеры и Камышлинский водопад

Свободное время — расслабьтесь у бассейна, наслаждаясь тишиной и красотой окружающей природы.

12:00 Выезд с вещами на экскурсию к Тавдинским пещерам.

Тавдинские пещеры — уникальный природный комплекс, расположенный в Горном Алтае.

Эти карстовые пещеры славятся своими сталактитами и сталагмитами, а также подземными озёрами.

Пещеры неоднократно служили убежищем для древних людей и животных, а сегодня привлекают туристов своей загадочной атмосферой и удивительными природными формами.

16:00 Посещение Камышлинского водопада.

Камышлинский водопад — один из красивейших на Алтае, его высота около 20 метров.

Вода срывается с каменистых уступов, создавая мощный поток и освежающую прохладу.

Здесь вас ждёт пешая прогулка вдоль берега реки Катунь или захватывающий спуск на моторафтах — отличный способ добавить драйва и почувствовать бурлящую силу горной реки.

18:00 Выезд домой.

Если хотите продлить отдых, у вас есть возможность остаться на одной из туристических баз у Катуни.

Здесь доступны дополнительные активности: посещение острова Патмос, полёт на тарзанке через Чемальскую ГЭС, участие в сплаве по горной реке — всё для незабываемых впечатлений.

Дополнительный отдых организуем по вашему запросу.

Пещеры и Камышлинский водопад
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

номер Эконом15 900
номер Стандарт21 900
улучшенный номер Эко-дом24 900

Варианты проживания

Отель «Кедровый остров» (номер эконом)

2 ночи

Атмосферный парк-отель на берегу Катуни. На территории есть ресторан, баня с чаном, спа-зона.

Номера класса "Эконом" в номере есть двуспальная кровать, постельное белье, полотенце, тумбочка, санузел и кухонный блок на этаже.

Включены завтраки формата Шведский стол.

Отель «Кедровый остров» (номер эконом)
Отель «Кедровый остров» (номер стандарт)

2 ночи

Атмосферный парк-отель на берегу Катуни. На территории есть ресторан, баня с чаном, спа-зона.

Номера класса "Стандарт"

В новом кедровом доме современного формата. В номере есть двуспальная кровать, шкаф набор полотенец, санузел, вид на лес и горы, или на Катунь.

Включены завтраки формата Шведский стол.

Отель «Кедровый остров» (номер стандарт)
Отель «Кедровый остров» (Эко-дом)

2 ночи

Атмосферный парк-отель на берегу Катуни. На территории есть ресторан, баня с чаном, спа-зона.

Номер класса "Эко-дом" в новом кедровом доме ВИП-формата.
В номере есть двуспальная кровать, шкаф набор полотенец, санузел, мини-кухня, терраса с выходом к Катуни.
Включены завтраки формата Шведский стол
Отель «Кедровый остров» (Эко-дом)
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Горно-Алтайска, автобусы 17-19 мест
  • Проживание в отеле «Кедровый остров» или аналогичном
  • Завтраки в отеле
  • Экскурсионная программа (без входных билетов)
  • Экскурсионное сопровождение гидом
  • Фото и видео на телефон гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/г. Барнаула/г. Новосибирска и обратно
  • Трансфер из Новосибирска/Барнаула 3 000 руб. /чел. по согласованию
  • Завтрак в день приезда, средний чек 400 руб
  • Обеды и ужины - средний чек 800 руб
  • Подъемник на Манжероке - 1500 руб
  • Поющие чаши - 300 руб
  • Тавдинские пешеры - 500 руб
  • Камышлинский водопад - 350 руб
  • Дополнительные экскурсии: Голубые озера Глаза Катуни - 3000 руб. Моторафтинг - 800 руб. Остров Патмос - 1500 руб
  • Голубые озера Глаза Катуни - 3000 руб
  • Моторафтинг - 800 руб
  • Остров Патмос - 1500 руб
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск/ г. Барнаул/ г. Новосибирск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для активного отдыха по сезону;
  • удобная обувь на плоской подошве (кроссовки);
  • горнолыжный костюм при необходимости;
  • головной убор (по погоде);
  • солнцезащитные очки;
  • защита от солнца;
  • фонарик;
  • ланч-бокс контейнер для еды;
  • рюкзак (20-30 литров);
  • персональные медикаменты;
  • средства личной гигиены;
  • термос, кружка или термокружка;
  • внешнее зарядное устройство.

Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике автобуса нет.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
Микроавтобус Ford Transit (либо аналогичный). На 16 мест. Кондиционер есть.
Размещение на последнем ряду в том числе.
Во сколько встреча и возвращение?
Время выезда:
  • 03 октября 2025 г. из Новосибирска в 01:00 от ЖД вокзала;
  • 03 октября 2025 г. из Барнаула в 04:00 от кафе Облепиха (Новоалтайское);
  • 03 октября 2025 г. из Горно-Алтайска в 8:30 от аэропорта;
Время возвращения:
  • Горно-Алтайск 05 октября в 19:00;
  • Барнаул (Облепиха, Новоалтайское) 05 октября в 23:00;
  • Новосибирск 06 октября в 02:00.

Трансфер из Новосибирска и Барнаула и обратно оплачивается дополнительно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Евгений
5 окт 2025
Лучшие.
Лучшие.Лучшие.Лучшие.
М
Мария
20 авг 2025
Мне очень понравилось! Спасибо большое! Гиды добрые отзывчивые люди, знающие своё дело. Все было отлично организовано! Интересно. По силам! Хорошее питание. Отличные домики!
Д
Денис
29 июл 2025
Квалифицированные гиды, интересные рассказы, факты.

