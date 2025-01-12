Отправимся в железнодорожное приключение и откроем для себя новые горизонты зимнего Алтая! Вас ждут потрясающие зимние виды, интересные экскурсии и уютная атмосфера поезда. Насладитесь каждым мгновением этого удивительного железнодорожного круиза!
Программа тура по дням
Отправление поезда из Новосибирска
Отправление из главного сибирского города Новосибирска в 21:33 – прицепной тематический вагон к номеру поезда 401 (перед выездом мы оповестим какой номер вагона будет).
Вас ждут комфортные купе с душем в каждом вагоне.
Заботливые проводники предложат вам ароматный чай в подстаканниках, и вы отправитесь в путь под стук колес.
Это будет необычное путешествие, которое подарит вам массу впечатлений и эмоций.
Зимнее Телецкое озеро
В 7:41 поезд прибывает на вокзал Бийска.
Вас встречает гид и помогает сесть в удобные автобусы.
Первая остановка — завтрак в уютном кафе.
Здесь вы сможете попробовать блюда местной кухни и подготовиться к дальнейшему путешествию.
После завтрака мы отправляемся в захватывающее путешествие к Телецкому озеру.
Пейзажи за окном меняются с каждым километром, даря радость и восхищение.
Добро пожаловать в зимнюю сказку Телецкого озера — это настоящая жемчужина Алтая!
Здесь вы сможете насладиться великолепием зимней природы и потрясающими видами, которые навсегда останутся в вашем сердце.
Вас ждет подъем на канатной дороге на вершину горы Кокуя, высота которой 1380 метров.
Со смотровой площадки открывается великолепный вид на прителецкую тайгу.
Также в этот день вас ждет встреча с северными народами Алтая.
Вы прогуляетесь по таежной тропе, примите участие в обряде огня и национальных играх.
Вас ждет вкусный национальный обед, который вам точно понравится!
После этого мы переезжаем в Горно-Алтайск.
Вечером вас ждет ужин в ресторане, а затем размещение в отеле и отдых после такого насыщенного дня.
В стоимость включено: завтрак, обед, ужин, подъем на канатной дороге.
Путешествие по Чуйскому тракту
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых живописных дорог России.
Этот маршрут открывает перед вами всю красоту и разнообразие природы Алтая.
Мы предлагаем вам незабываемый день, полный открытий и впечатлений.
Ранний выезд, чтобы посмотреть побольше!
Ваше утро начнется с захватывающей поездки по Чуйскому тракту.
Мы поднимемся на горные перевалы Семинский и Чике-Таман.
С каждым километром перед вами будут раскрываться потрясающие виды: величественные горы, бурные реки и красивые долины.
По пути мы сделаем остановки на сувенирных ярмарках.
Здесь вы сможете познакомиться с работами местных мастеров и приобрести уникальные сувениры.
Кульминация — Гейзерное озеро.
Его чистые воды и необычные оттенки завораживают.
В удачные дни озеро создает удивительные узоры благодаря своему бурлению.
Это идеальное место для фотографий, которые надолго сохранят память об Алтае.
Путешествие по Чуйскому тракту — это поездка, которая оставит в вашем сердце частичку Алтая.
Питание: завтрак, обед и ужин в стоимость включены. Также включен вход на Гейзерное озеро.
Лебединое озеро и Белокуриха
Этот день также будет насыщенным и интересным!
После завтрака выезжаем в новое путешествие.
Заказник «Лебединое озеро» — популярное место среди гостей Алтая.
Здесь зимуют лебеди-кликуны, и за ними тщательно ухаживают на незамерзающих водоемах.
На территории есть специально оборудованный помост, где можно прогуляться, покормить птиц овсом и сделать фотографии.
Экскурсия по Белокурихе, знаменитому курорту, раскроет его богатую историю и уникальные особенности.
Мы посетим музей курорта, насладимся прогулкой по терренкуру и поднимемся на новый курорт Белокуриха Горная по извилистой дороге.
По пути сделаем остановки на смотровых площадках, чтобы запечатлеть потрясающие виды на фото.
Далее переезжаем до г. Бийска, где познакомим вас с купеческой частью старинного города, который был освоен по Указу Петра Первого.
Переезд к поезду.
В стоимость входит: завтрак, обед, ужин, вход на лебединое озеро, вход в музей.
Прибытие в Новосибирск на поезде
Прибытие на станцию Новосибирск – в 5:40 утра.
Это было время новых открытий, теплых встреч и новых знакомств.
Проживание
Тур предусматривает проживание в поезде и в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного варианта, руб:
|размещение в поезде
номер в отеле Горного Алтая
и в отеле «Кедровый остров»
|стоимость
|1 чел. в купе
|одноместный номер
|82 900
|2 чел. в купе
|2 чел. в номере (основные места)
|76 100
|3 чел. в купе
1 номер с доп. местом (если нужно два номера в отелях, то дополнительно
доплата 6 800 руб. за номер)
|70 500
|4 чел. в купе
2 номера с основными местами (если нужно одноместное размещение, то
дополнительно 6 800 руб.)
|64 000
Варианты проживания
Купе
Наш поезд предлагает размещение в купе. Внимание! По желанию можно оставить заявку на купе только для вашей семьи (компании). Например, вас три человека и вы желаете путешествовать втроем, тогда купе будет только для вас. Просто нужно оставить комментарий в заявке. Тип вагона КУПЕ. В каждом вагоне есть два туалета и горячая вода, которую можно налить в любое время, используя специальный водонагреватель. На каждое место приходится своя лампочка для чтения. Сегодняшние купейные вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, системой очистки воздуха и воды. Чтобы попасть в купе, вам понадобится специальная магнитная карта. Нижняя полка может быть легко преобразована в кровать. Здесь есть розетки: одна для нижнего места - 220В, одна для верхнего - USB-разъем. Стандартный купейный вагон РЖД состоит из 9 купе с четырьмя местами в каждом. Всего в вагоне могут ехать 36 пассажиров
Отель в Горном Алтае
Для вашего уникального путешествия мы подобрали отличный вариант отеля. Вас ожидают уютные номера с полным набором удобств, а также сытные завтраки и ужины в формате шведского стола.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в туристическом поезде в вагоне категории купе (2 ночи)
- Трехразовое питание
- Размещение в комфортном отеле (2 ночи)
- Экскурсионная программа
- Услуги гида
- Трансфер по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска и обратно
- Дополнительное питание
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, медицинский полис;
- средства личной гигиены;
- зарядные устройства;
- удобная одежда, несколько комплектов;
- удобная обувь;
- сменная обувь;
- головной убор;
- купальные принадлежности (для бани или бассейна по желанию);
- небольшой рюкзачок для необходимых мелочей на экскурсиях;
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли сотовая связь?
Мобильные операторы: МТС, Билайн, Мегафон. Местами связи не будет, предупредите своих близких.