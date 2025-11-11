Вас ждут гимнастика цигун и свечные церемонии, обряд молчания у горной смотровой площадки,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять наличные — банковские карты работают не везде.
Также необходима удобная обувь (кроссовки или ботинки) и непромокаемая одежда.
Обязательно иметь индивидуальные медикаменты, солнцезащитный крем и головной убор.
Программа тура по дням
Переезд в Горно-Алтайск, подъём на Малую Синюху, прогулка по парку и посещение «Дома шамана», вечер у костра
Встречаемся и выезжаем из Новосибирска. Утром прибудем в Горно-Алтайск и позавтракаем в ресторане «Рерих» — это будет ваше знакомство со вкусами региона. После по канатной дороге поднимемся на гору Малая Синюха, откуда нам откроются завораживающие виды на Катунь и горные хребты. На вершине находится природно-культурный парк «Хранитель Большого Алтая» — экологическая тропа, пролегающая среди редких краснокнижных растений и арт-объектов, рассказывающих об истории и мифологии края.
Мы также заглянем в «Дом шамана», где желающие смогут встретиться с алтайским шаманом, выпить ароматный травяной напиток и познакомиться с обрядами и амулетами. У подножия «Золотой бабы» загадаем желания. На обед отправимся в ресторан алтайской кухни, а затем разместимся в отеле, расположенном среди живописных природных ландшафтов.
Вечером вас ждут ужин, прогулка к берегу Катуни и душевные посиделки у костра: познакомимся друг с другом поближе, поговорим о легендах Алтая и проведём первую практику соприкосновения с природой.
Гимнастика и практики, погружение в культуру и кухню кочевых народов, долина Духов
Начнём день с мягкой гимнастики цигун — в зале или на открытом воздухе: синхронизируем дыхание с пульсом гор. После завтрака уединённая смотровая площадка станет местом проведения практики мауна — осознанного молчания, настраивающего на внутреннюю работу. Затем состоится свечная церемония, направленная на очищение через медитацию и символическое пламя.
После обеда мы погрузимся в традиционную культуру в национальном аиле: послушаем горловое пение и легенды, топшур и сможем примерить национальные костюмы. Продегустируем блюда кочевых народов.
Вторая половина дня пройдёт в долине Духов: здесь вас ждут панорамная площадка с видом на Катунь, 3-метровый водопад и древние петроглифы. После ужина совершим небольшой поход к камню Духов и проведём практику написания письма невидимым хранителям этих мест.
Медитация, поездка на внедорожниках, пикник у реки, ритуалы и киновечер
Утром проведём родовую медитацию: через дыхание и визуализацию установим контакт с энергией предков. Позавтракав, отправимся в увлекательную поездку на внедорожниках. Увидим Ороктойский мост — одно из красивейших инженерных сооружений региона; древние петроглифы — наскальные изображения, оставленные таинственными культурами; водопад Бельтиртуюк, где мощный поток воды символизирует очищение и силу природы.
На живописной поляне у реки устроим пикник — вас ждут лёгкие закуски, душевные беседы и ощущение внутренней свободы. Здесь же пройдёт ритуал «Письмо родителям» и работа с энергетическими слоями пространства — практика «7 измерений». Завершим день ужином и тёплым киновечером с бокалом вина в компании друзей.
Вибрационная практика в Доме музыки, баня
После завтрака отправимся в Дом музыки — уникальное архитектурное пространство в форме лотоса, где вас ждёт вибрационная практика с хангом — инструментом с целительным воздействием. Также будет возможность пройти индивидуальное обучение игре на ханге.
Обед состоится в атмосферном кафе с национальным колоритом. Затем — перезагрузка тела и духа в бане с алтайскими обрядами и травяными настоями. Этот день пройдёт в состоянии теплоты и гармонии. Завершит его ужин и спокойный отдых.
Деревня мастеров, поход к Камышлинскому водопаду, ужин и возвращение в Новосибирск
Утром направимся в деревню умельцев Аскат, известную своими художественными мастерскими. Посетим галерею с живой музыкой, вы сможете приобрести изделия ручной работы: керамику, резьбу по дереву, украшения.
Затем отправимся в лёгкий пеший поход к водопаду Камышлинский — по тропинке через лес, будто сошедший со страниц сказки. По желанию возможна альтернатива — моторафтинг по Катуни.
Заключительный ужин состоится в ресторане «Рерих» в Горно-Алтайске, где, наполненные впечатлениями, мы попрощаемся с Алтаем и сохраним ощущение глубокого обновления и внутренней тишины. Возвращение в Новосибирск — около 2:00 следующего дня.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|204 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Полноценное трёхразовое питание
- Встреча и трансфер
- Духовные и телесные практики
- Целебная баня
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Новосибирска и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы и сувениры