Встречаемся и выезжаем из Новосибирска. Утром прибудем в Горно-Алтайск и позавтракаем в ресторане «Рерих» — это будет ваше знакомство со вкусами региона. После по канатной дороге поднимемся на гору Малая Синюха, откуда нам откроются завораживающие виды на Катунь и горные хребты. На вершине находится природно-культурный парк «Хранитель Большого Алтая» — экологическая тропа, пролегающая среди редких краснокнижных растений и арт-объектов, рассказывающих об истории и мифологии края.

Мы также заглянем в «Дом шамана», где желающие смогут встретиться с алтайским шаманом, выпить ароматный травяной напиток и познакомиться с обрядами и амулетами. У подножия «Золотой бабы» загадаем желания. На обед отправимся в ресторан алтайской кухни, а затем разместимся в отеле, расположенном среди живописных природных ландшафтов.

Вечером вас ждут ужин, прогулка к берегу Катуни и душевные посиделки у костра: познакомимся друг с другом поближе, поговорим о легендах Алтая и проведём первую практику соприкосновения с природой.