Духовные практики и знаковые места Горного Алтая. Тур в мини-группе из Новосибирска, всё включено

Услышать себя с помощью практик и медитаций, полюбоваться горами и Катунью и прикоснуться к культуре
Алтай — укрытый в горах край силы и тишины — станет вашим проводником в трансформирующем путешествии к себе.

Вас ждут гимнастика цигун и свечные церемонии, обряд молчания у горной смотровой площадки,
энергетические практики и родовые медитации, которые помогут настроиться на главное — открыть внутренние ресурсы и вернуть ощущение целостности.

Мы полюбуемся Катунью и прогуляемся по горе Малая Синюха, рассмотрим древние изображения на камнях и послушаем шум водопадов.

У вас будет возможность пообщаться с шаманом, послушать горловое пение и целебные вибрации ханга, примерить национальные костюмы и отведать традиционных угощений. Мы напишем послание духам, загадаем желания и очистим тело и разум в бане с травяными настоями. Этот тур — не просто отдых, а глубокое погружение в живой пульс земли, культуры и души.

Ближайшие даты:
18
мая25
мая7
сен14
сен21
сен
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять наличные — банковские карты работают не везде.
Также необходима удобная обувь (кроссовки или ботинки) и непромокаемая одежда.
Обязательно иметь индивидуальные медикаменты, солнцезащитный крем и головной убор.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Горно-Алтайск, подъём на Малую Синюху, прогулка по парку и посещение «Дома шамана», вечер у костра

Встречаемся и выезжаем из Новосибирска. Утром прибудем в Горно-Алтайск и позавтракаем в ресторане «Рерих» — это будет ваше знакомство со вкусами региона. После по канатной дороге поднимемся на гору Малая Синюха, откуда нам откроются завораживающие виды на Катунь и горные хребты. На вершине находится природно-культурный парк «Хранитель Большого Алтая» — экологическая тропа, пролегающая среди редких краснокнижных растений и арт-объектов, рассказывающих об истории и мифологии края.

Мы также заглянем в «Дом шамана», где желающие смогут встретиться с алтайским шаманом, выпить ароматный травяной напиток и познакомиться с обрядами и амулетами. У подножия «Золотой бабы» загадаем желания. На обед отправимся в ресторан алтайской кухни, а затем разместимся в отеле, расположенном среди живописных природных ландшафтов.

Вечером вас ждут ужин, прогулка к берегу Катуни и душевные посиделки у костра: познакомимся друг с другом поближе, поговорим о легендах Алтая и проведём первую практику соприкосновения с природой.

2 день

Гимнастика и практики, погружение в культуру и кухню кочевых народов, долина Духов

Начнём день с мягкой гимнастики цигун — в зале или на открытом воздухе: синхронизируем дыхание с пульсом гор. После завтрака уединённая смотровая площадка станет местом проведения практики мауна — осознанного молчания, настраивающего на внутреннюю работу. Затем состоится свечная церемония, направленная на очищение через медитацию и символическое пламя.

После обеда мы погрузимся в традиционную культуру в национальном аиле: послушаем горловое пение и легенды, топшур и сможем примерить национальные костюмы. Продегустируем блюда кочевых народов.

Вторая половина дня пройдёт в долине Духов: здесь вас ждут панорамная площадка с видом на Катунь, 3-метровый водопад и древние петроглифы. После ужина совершим небольшой поход к камню Духов и проведём практику написания письма невидимым хранителям этих мест.

3 день

Медитация, поездка на внедорожниках, пикник у реки, ритуалы и киновечер

Утром проведём родовую медитацию: через дыхание и визуализацию установим контакт с энергией предков. Позавтракав, отправимся в увлекательную поездку на внедорожниках. Увидим Ороктойский мост — одно из красивейших инженерных сооружений региона; древние петроглифы — наскальные изображения, оставленные таинственными культурами; водопад Бельтиртуюк, где мощный поток воды символизирует очищение и силу природы.

На живописной поляне у реки устроим пикник — вас ждут лёгкие закуски, душевные беседы и ощущение внутренней свободы. Здесь же пройдёт ритуал «Письмо родителям» и работа с энергетическими слоями пространства — практика «7 измерений». Завершим день ужином и тёплым киновечером с бокалом вина в компании друзей.

4 день

Вибрационная практика в Доме музыки, баня

После завтрака отправимся в Дом музыки — уникальное архитектурное пространство в форме лотоса, где вас ждёт вибрационная практика с хангом — инструментом с целительным воздействием. Также будет возможность пройти индивидуальное обучение игре на ханге.

Обед состоится в атмосферном кафе с национальным колоритом. Затем — перезагрузка тела и духа в бане с алтайскими обрядами и травяными настоями. Этот день пройдёт в состоянии теплоты и гармонии. Завершит его ужин и спокойный отдых.

5 день

Деревня мастеров, поход к Камышлинскому водопаду, ужин и возвращение в Новосибирск

Утром направимся в деревню умельцев Аскат, известную своими художественными мастерскими. Посетим галерею с живой музыкой, вы сможете приобрести изделия ручной работы: керамику, резьбу по дереву, украшения.

Затем отправимся в лёгкий пеший поход к водопаду Камышлинский — по тропинке через лес, будто сошедший со страниц сказки. По желанию возможна альтернатива — моторафтинг по Катуни.

Заключительный ужин состоится в ресторане «Рерих» в Горно-Алтайске, где, наполненные впечатлениями, мы попрощаемся с Алтаем и сохраним ощущение глубокого обновления и внутренней тишины. Возвращение в Новосибирск — около 2:00 следующего дня.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет204 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Полноценное трёхразовое питание
  • Встреча и трансфер
  • Духовные и телесные практики
  • Целебная баня
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Новосибирска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, 00:00
Завершение: Новосибирск, 2:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Новосибирске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги о
казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом. Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.

Задать вопрос

