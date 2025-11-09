Встречаемся и, с остановками в Барнауле и Бийске, отправляемся по легендарному Чуйскому тракту до села Черга. По пути вы узнаете об алтайских традициях в этнографическом музее и познакомитесь с историей дороги. Посетим экоусадьбу «Жар-Птица», где заглянем в павлинарий и музей, посвящённый сельской жизни. Вечером вас ждут дружеские посиделки у костра, шашлык, баня и звучание комуса — древнего алтайского инструмента.

Всего за день проедем 540 км, пройдём пешком 3–5 км.