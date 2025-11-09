Мои заказы

Знакомство с достопримечательностями, флорой и фауной Горного Алтая с проживанием в экодоме

Увидеть знаковые места, посетить фермы и питомники и насладиться вечерами у костра и шашлыком
Из Новосибирска мы отправимся в Горный Алтай, чтобы совместить исследование примечательных мест и отдых в уютном доме.

Мы рассмотрим древние петроглифы в Калбак-Таше, полюбуемся бирюзовым Гейзерным озером, поднимемся на перевалы Чике-Таман
и Семинский, где захватывает дух от величия гор.

У вас будет возможность прикоснуться к живой культуре — мы заглянем в этнографический и краеведческий музеи, на мараловодческую ферму, в зубровый питомник и экоусадьбу. Прогуляемся по ботаническому саду, где сохраняется уникальная флора региона.

А вечерами вас ждут дружеские посиделки с шашлыками, настольными играми и костром, игрой на варгане, а также посещение бани.

Тур рассчитан на небольшие группы, чтобы каждый получил максимум внимания и впечатлений, подойдёт семьям и компаниям друзей, которые хотят провести время в деревенском ритме.

Ближайшие даты:
20
апр21
апр22
апр23
апр24
апр25
апр26
апр
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В путешествие по Алтаю необходимо взять наличные, так как эквайринг часто не работает, подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды.
Рекомендуется брать с собой индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор).
В том числе мы рекомендуем сделать прививку от клеща и оформить медицинскую страховку.

Программа тура по дням

1 день

От Новосибирска до села Черга с посещением музеев и экоусадьбы

Встречаемся и, с остановками в Барнауле и Бийске, отправляемся по легендарному Чуйскому тракту до села Черга. По пути вы узнаете об алтайских традициях в этнографическом музее и познакомитесь с историей дороги. Посетим экоусадьбу «Жар-Птица», где заглянем в павлинарий и музей, посвящённый сельской жизни. Вечером вас ждут дружеские посиделки у костра, шашлык, баня и звучание комуса — древнего алтайского инструмента.

Всего за день проедем 540 км, пройдём пешком 3–5 км.

Всего за день проедем 540 км, пройдём пешком 3–5 км.
2 день

Зубровый питомник, мараловодческая ферма, ботанический сад и Верх-Апшуяхтинский перевал

Позавтракав, побываем в зубровом питомнике, где можно будет пофотографировать этих редких животных. Затем направимся в ботанический сад Камлака — одно из мест, где сохраняется уникальная флора региона. После посетим с экскурсией мараловодческую ферму и заглянем в краеведческий музей.

А ещё проедем по живописному Верх-Апшуяхтинский перевалу, напоминающему миниатюру перевала Кату-Ярык. Вечером вы отведаете мяса, приготовленного на мангале, и сможете прогуляться по саду или поиграть в настольные игры с изучением регионов Горного Алтая.

Всего за день проедем 60 км, пройдём пешком 3–5 км.

Всего за день проедем 60 км, пройдём пешком 3–5 км.
3 день

Петроглифы в Калбак-Таше, знаковые места Чуйского тракта, Гейзерное озеро

Сегодня отправимся в Калбак-Таш, где сохранились памятники наскального искусства — петроглифы. В этот день вас также ждут живописные места Чуйского тракта: перевалы Чике-Таман и Семинский, место слияния Чуи и Катуни, Каменные ворота Айри-Таш, водопад Ширлак. А ещё посетим знаменитое Гейзерное озеро с фантастическим цветом воды.

После возвращения в экодом — ужин от шеф-повара.

Всего за день проедем 560 км, пройдём пешком около 10 км.

Всего за день проедем 560 км, пройдём пешком около 10 км.
4 день

По Чемальскому тракту до Чемала

В этот день вы познакомитесь с Чемальским трактом. Мы проедем до Чемала по живописному маршруту через сёла Черга, Камлак, Усть-Сема, Чепош, Узнезя, Элекмонар. По дороге сделаем остановку у Ороктойского моста. По возвращении соберёмся у костра, чтобы вместе приготовить плов в казане и провести вечер под звёздным небом.

Всего за день проедем 55 км, пройдём пешком 10 км.

Всего за день проедем 55 км, пройдём пешком 10 км.
5 день

Вручение грамот, отратный путь

Сегодня после завтрака состоится церемония вручения грамот фермеров вам на память. Затем отправимся в обратный путь в Новосибирск.

Вручение грамот, отратный путь

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет120 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины, 1 обед
  • Трансфер из Новосибирска и обратно
  • Услуги опытного аттестованного гида
  • Все входные билеты по программе
  • Фотосессии в топовых локациях
  • Баня
  • Спрей от клещей
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты
  • Обеды вне программы
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, утро, точное время по договорённости
Завершение: Новосибирск, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Новосибирске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги о
казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом. Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.

Задать вопрос

