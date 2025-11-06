Описание тура
Плато Укок — одно из самых труднодоступных и интересных мест Алтая, куда можно пробраться на подготовленном автомобиле. Оно скрыто за крупными перевалами, многочисленными бродами и сложными дорогами. Здесь нет гостиниц, связи и массового туризма. Это территория величия и безмолвия среди гор, рек и озёр, где можно бесконечно долго фотографировать или просто наслаждаться природой. Середина июля - самое комфортное время для посещения природного парка Зона покоя Укок. Природа в самом расцвете сил, температуры комфортны, все направления открыты.
Чтобы погрузиться в атмосферу путешествия, мы организуем полноценную экспедицию, где решены все бытовые вопросы: баня, электричество, полноценная кухня, туалет и даже каяки и sup-борды для прогулок по рекам и озёрам.
Программа тура по дням
Курайская степь
Сегодня мы проедем большую часть Чуйского тракта, одну из самых красивых дорог мира. На пути нас ждут перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, многочисленные виды на Чую и конечно же Курайская степь и Алтайские Альпы - Северо-Чуйский хребет.
У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска. Более подробно можно прочитать в разделе Важно знать.
Ночуем мы в уединённом круглом домике в Курайской степи с видами на снежные вершины Алтая. Баня.
Долина Джазатора
Переезд в долину реки Джазатор. Вход в зону покоя Укок. Прохождение приграничного контроля на Тархатинской заставе. С этого дня начинается дикая часть программы. Все ночевки проходят в палатках. Стоянка у ручья по дороге на Тёплый ключ.
Тёплый ключ, Аргамджи
Сегодня мы заходим на само плато Укок через Джумалиские ключи и перевал Тёплый ключ (2900м), где всё еще лежит снег. Повторно проходим приграничный контроль и разбиваем лагерь на видовой точке у реки Аргамджи с видами на горный массив Табын-Богдо-Ола. С сегодняшнего дня мы будем наслаждаться уединением и видами на вторую вершину Алтая, гору Найрамдал или Куйтен-Уул (4374м).
Аргамджи. Радиалки
День-релакс. Наша стоянка прекрасно подходит для отдыха от дальней дороги и наслаждения видами. Пешие выходы на смотровые точки. Во второй половине дня топим баню, купаемся в реке, загораем. Вечером готовим пиццу, наслаждаемся видами
Озеро Гусиное, Принцесса Укока, Кальджин-Коль
Переезд к озерам Кальджин-Коль и Кальджин-Коль-Бас через почти всё плато Укок. Попутно посещаем озеро Гусиное, реку Аргут (Ак-Алаха), место захоронения Принцессы Укока. Стоянка на высоте около 2500 метров над уровнем моря. Отсюда открывается панорама на Сайлюгемский хребет со всеми его вершинами.
Кальджин-Коль, Крыша Укока
День-релакс. Прогулки на сапах, заброска на смотровую точку и радиальный выход на высоту 2900м с панорамным видом на плато Укок, Южно-Чуйских хребет, Сайлюгемский хребет, гору Белуху и долину реки Аргут. После спуска топим баню, купаемся в озере.
Озеро Укок
Переезд на озеро Укок. Самая дальняя и красивая точка маршрута, куда возможно забраться на внедорожниках. Дальше — дорог нет. Здесь ближайшая точка к снежникам Сайлюгемского хребта и открываются самые широкие панорамы.
Озеро Гусиное
Завтрак, сбор и начало пути назад. Попутно заезжаем на озеро Гусиное для фотосессии на сапах. Возвращение к перевалу Тёплый ключ. Ночевка у подножья горы Табын-Богдо-Ола на видовой точке. Финальный вечер на Плато.
Трансфер в Горно-Алтайск и Новосибирск
Возвращение в Горно-Алтайск и Новосибирск.
Тёплый ключ, Курайская степь
Выход с плато Укок через перевал Тёплый ключ. Возвращение в Курайскую степь. Ночевка в домике, баня.
Что включено
- Все автомобильные трансферы от точки сбора до финальной точки маршрута
- Организация маршрута и всей технической части
- Оформление пропусков в пограничном управлении
- Предоставление палаток, спальников, карематов (коврики), гигиенических вкладышей и одеял
- Групповое питание на маршруте
- Фотосессии
- Размещение в домике в Курае, баня
- Мобильная баня
- Оплата входа в национальный парк
- Репелленты от клеща и комаров
Что не входит в цену
- Питание в кафе и столовых по дороге
- Страховка
- Личные расходы
Пожелания к путешественнику
Про билеты. У нас предусмотрено два трансфера: из Новосибирска и Горно-Алтайска.
В Новосибирске мы собираемся в 7 утра, но из-за вероятных задержек рейсов из Москвы и Спб стоит прилететь за день. Трансфер 850км занимает 12-14 часов.
В Горно-Алтайске трансфер дожидается готовности всех участников. Как правило это 10:00, чтобы все успели позавтракать. Расстояние 400км, время в пути около 6 часов. Можно сделать пару остановок на прогулки по видовым точкам.
Обратно в Горно-Алтайск мы возвращаемся не поздней 14:00, в Новосибирск около 22:00.
Одежда должна быть неприхотливой и комфортной для прогулок. Трекинговая обувь желательна, но не обязательна. Необходима рельефная подошва для уверенности на камнях и мокрых поверхностях. Желательно иметь лёгкую сменную обувь на случай, если намокнет основная.
Обязательно взять:
- плотный дождевик или непромокаемый дождевой костюм;
- рабочие перчатки, балаклава, шапка от ветра;
- комплект спального белья, теплые чистые(!!) носки, что-нибудь лёгкое на голову;
- резиновые тапочки для бани;
- солнцезащитный крем и солнечные очки.
Объем вещей. Стоит ограничиться средним походным рюкзаком или дорожной сумкой объемом не больше 60 литров. Не стоит брать в тур большие самолётные чемоданы. Они удобны только в аэропорту. Для пеших выходов предусмотреть маленькие рюкзаки, куда помещается термос, запас еды и дождевик с кофтой.
Подробный список высылается по запросу