Мои заказы

Плато Укок

Экспедиция в самое сердце Алтая
Плато УкокФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Плато УкокФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Плато УкокФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Плато Укок — одно из самых труднодоступных и интересных мест Алтая, куда можно пробраться на подготовленном автомобиле. Оно скрыто за крупными перевалами, многочисленными бродами и сложными дорогами. Здесь нет гостиниц, связи и массового туризма. Это территория величия и безмолвия среди гор, рек и озёр, где можно бесконечно долго фотографировать или просто наслаждаться природой. Середина июля - самое комфортное время для посещения природного парка Зона покоя Укок. Природа в самом расцвете сил, температуры комфортны, все направления открыты.

Чтобы погрузиться в атмосферу путешествия, мы организуем полноценную экспедицию, где решены все бытовые вопросы: баня, электричество, полноценная кухня, туалет и даже каяки и sup-борды для прогулок по рекам и озёрам.

Программа тура по дням

1 день

Курайская степь

Сегодня мы проедем большую часть Чуйского тракта, одну из самых красивых дорог мира. На пути нас ждут перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы, многочисленные виды на Чую и конечно же Курайская степь и Алтайские Альпы - Северо-Чуйский хребет.

У нас предусмотрено два отдельных трансфера: из Новосибирска и из Горно-Алтайска. Более подробно можно прочитать в разделе Важно знать.

Ночуем мы в уединённом круглом домике в Курайской степи с видами на снежные вершины Алтая. Баня.

Курайская степьКурайская степьКурайская степь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Долина Джазатора

Переезд в долину реки Джазатор. Вход в зону покоя Укок. Прохождение приграничного контроля на Тархатинской заставе. С этого дня начинается дикая часть программы. Все ночевки проходят в палатках. Стоянка у ручья по дороге на Тёплый ключ.

Долина ДжазатораДолина ДжазатораДолина Джазатора
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Тёплый ключ, Аргамджи

Сегодня мы заходим на само плато Укок через Джумалиские ключи и перевал Тёплый ключ (2900м), где всё еще лежит снег. Повторно проходим приграничный контроль и разбиваем лагерь на видовой точке у реки Аргамджи с видами на горный массив Табын-Богдо-Ола. С сегодняшнего дня мы будем наслаждаться уединением и видами на вторую вершину Алтая, гору Найрамдал или Куйтен-Уул (4374м).

Тёплый ключ, АргамджиТёплый ключ, АргамджиТёплый ключ, Аргамджи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Аргамджи. Радиалки

День-релакс. Наша стоянка прекрасно подходит для отдыха от дальней дороги и наслаждения видами. Пешие выходы на смотровые точки. Во второй половине дня топим баню, купаемся в реке, загораем. Вечером готовим пиццу, наслаждаемся видами

Аргамджи. РадиалкиАргамджи. РадиалкиАргамджи. Радиалки
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Озеро Гусиное, Принцесса Укока, Кальджин-Коль

Переезд к озерам Кальджин-Коль и Кальджин-Коль-Бас через почти всё плато Укок. Попутно посещаем озеро Гусиное, реку Аргут (Ак-Алаха), место захоронения Принцессы Укока. Стоянка на высоте около 2500 метров над уровнем моря. Отсюда открывается панорама на Сайлюгемский хребет со всеми его вершинами.

Озеро Гусиное, Принцесса Укока, Кальджин-КольОзеро Гусиное, Принцесса Укока, Кальджин-КольОзеро Гусиное, Принцесса Укока, Кальджин-Коль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Кальджин-Коль, Крыша Укока

День-релакс. Прогулки на сапах, заброска на смотровую точку и радиальный выход на высоту 2900м с панорамным видом на плато Укок, Южно-Чуйских хребет, Сайлюгемский хребет, гору Белуху и долину реки Аргут. После спуска топим баню, купаемся в озере.

Кальджин-Коль, Крыша УкокаКальджин-Коль, Крыша УкокаКальджин-Коль, Крыша Укока
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Озеро Укок

Переезд на озеро Укок. Самая дальняя и красивая точка маршрута, куда возможно забраться на внедорожниках. Дальше — дорог нет. Здесь ближайшая точка к снежникам Сайлюгемского хребта и открываются самые широкие панорамы.

Озеро УкокОзеро УкокОзеро Укок
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Озеро Гусиное

Завтрак, сбор и начало пути назад. Попутно заезжаем на озеро Гусиное для фотосессии на сапах. Возвращение к перевалу Тёплый ключ. Ночевка у подножья горы Табын-Богдо-Ола на видовой точке. Финальный вечер на Плато.

Озеро ГусиноеОзеро ГусиноеОзеро Гусиное
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Трансфер в Горно-Алтайск и Новосибирск

Возвращение в Горно-Алтайск и Новосибирск.

Трансфер в Горно-Алтайск и НовосибирскТрансфер в Горно-Алтайск и НовосибирскТрансфер в Горно-Алтайск и Новосибирск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Тёплый ключ, Курайская степь

Выход с плато Укок через перевал Тёплый ключ. Возвращение в Курайскую степь. Ночевка в домике, баня.

Тёплый ключ, Курайская степьТёплый ключ, Курайская степьТёплый ключ, Курайская степь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все автомобильные трансферы от точки сбора до финальной точки маршрута
  • Организация маршрута и всей технической части
  • Оформление пропусков в пограничном управлении
  • Предоставление палаток, спальников, карематов (коврики), гигиенических вкладышей и одеял
  • Групповое питание на маршруте
  • Фотосессии
  • Размещение в домике в Курае, баня
  • Мобильная баня
  • Оплата входа в национальный парк
  • Репелленты от клеща и комаров
Что не входит в цену
  • Питание в кафе и столовых по дороге
  • Страховка
  • Личные расходы
Пожелания к путешественнику

Про билеты. У нас предусмотрено два трансфера: из Новосибирска и Горно-Алтайска.

В Новосибирске мы собираемся в 7 утра, но из-за вероятных задержек рейсов из Москвы и Спб стоит прилететь за день. Трансфер 850км занимает 12-14 часов.

В Горно-Алтайске трансфер дожидается готовности всех участников. Как правило это 10:00, чтобы все успели позавтракать. Расстояние 400км, время в пути около 6 часов. Можно сделать пару остановок на прогулки по видовым точкам.

Обратно в Горно-Алтайск мы возвращаемся не поздней 14:00, в Новосибирск около 22:00.

Одежда должна быть неприхотливой и комфортной для прогулок. Трекинговая обувь желательна, но не обязательна. Необходима рельефная подошва для уверенности на камнях и мокрых поверхностях. Желательно иметь лёгкую сменную обувь на случай, если намокнет основная.

Обязательно взять:

- плотный дождевик или непромокаемый дождевой костюм;

- рабочие перчатки, балаклава, шапка от ветра;

- комплект спального белья, теплые чистые(!!) носки, что-нибудь лёгкое на голову;

- резиновые тапочки для бани;

- солнцезащитный крем и солнечные очки.

Объем вещей. Стоит ограничиться средним походным рюкзаком или дорожной сумкой объемом не больше 60 литров. Не стоит брать в тур большие самолётные чемоданы. Они удобны только в аэропорту. Для пеших выходов предусмотреть маленькие рюкзаки, куда помещается термос, запас еды и дождевик с кофтой.

Подробный список высылается по запросу

Визы
Для посещения требуется выписывать пропуска на доступ в пятикилометровую приграничную зону. Официально оформление может занимать до 1 месяца. На практике бывало, что мы получали пропуска и за неделю, но не стоит на это рассчитывать. Мы подаем заявление на коллективный пропуск заранее, поэтому бронировать тур надо как минимум за месяц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дмитрий
Дмитрий — Тревел-эксперт
10 лет в организации туров, 19 лет занимаюсь профессиональной фотографией. В турах отдаю приоритет возможности быть в красивое время в красивом месте. Поэтому все наши стоянки выбираются в диких красивых точках, откуда удобно совершать пешие выходы и не тратить время на заброски с турбаз. В турах много фотографирую и помогаю учиться.

Похожие туры из Новосибирска

В сердце Западной Сибири: знакомство с Новосибирском, мир золота и монет и гастропрограмма
На автобусе
4 дня
1 отзыв
В сердце Западной Сибири: знакомство с Новосибирском, мир золота и монет и гастропрограмма
Побывать в Монетном дворе, узнать историю золотодобычи и отведать блюд из рыбы, дикоросов и дичи
Начало: Новосибирск, аэропорт, 7:00
7 мая в 08:00
11 июн в 08:00
37 000 ₽ за человека
Осенняя сила Алтая
3 дня
3 отзыва
Осенняя сила Алтая
Начало: Г. Горно-Алтайск/ г. Барнаул/ г. Новосибирск
2 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 15 900 ₽ за человека
Новосибирск - сердце западной Сибири
На автобусе
4 дня
2 отзыва
Новосибирск - сердце западной Сибири
Начало: Россия, Новосибирск
30 апр в 10:00
11 июн в 10:00
от 30 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Новосибирске
Все туры из Новосибирска