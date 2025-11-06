Про билеты. У нас предусмотрено два трансфера: из Новосибирска и Горно-Алтайска.

В Новосибирске мы собираемся в 7 утра, но из-за вероятных задержек рейсов из Москвы и Спб стоит прилететь за день. Трансфер 850км занимает 12-14 часов.

В Горно-Алтайске трансфер дожидается готовности всех участников. Как правило это 10:00, чтобы все успели позавтракать. Расстояние 400км, время в пути около 6 часов. Можно сделать пару остановок на прогулки по видовым точкам.

Обратно в Горно-Алтайск мы возвращаемся не поздней 14:00, в Новосибирск около 22:00.

Одежда должна быть неприхотливой и комфортной для прогулок. Трекинговая обувь желательна, но не обязательна. Необходима рельефная подошва для уверенности на камнях и мокрых поверхностях. Желательно иметь лёгкую сменную обувь на случай, если намокнет основная.

Обязательно взять:

- плотный дождевик или непромокаемый дождевой костюм;

- рабочие перчатки, балаклава, шапка от ветра;

- комплект спального белья, теплые чистые(!!) носки, что-нибудь лёгкое на голову;

- резиновые тапочки для бани;

- солнцезащитный крем и солнечные очки.

Объем вещей. Стоит ограничиться средним походным рюкзаком или дорожной сумкой объемом не больше 60 литров. Не стоит брать в тур большие самолётные чемоданы. Они удобны только в аэропорту. Для пеших выходов предусмотреть маленькие рюкзаки, куда помещается термос, запас еды и дождевик с кофтой.

Подробный список высылается по запросу