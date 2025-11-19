Мои заказы

В сердце Западной Сибири: знакомство с Новосибирском, мир золота и монет и гастропрограмма

Побывать в Монетном дворе, узнать историю золотодобычи и отведать блюд из рыбы, дикоросов и дичи
Вас ждёт насыщенное путешествие: мы прогуляемся по Новосибирску и увидим его знаковые места — собор Александра Невского, Оперный театр и крупнейший в стране зоопарк. Посетим старинное село Егорьевское, где более
200 лет добывают золото. Спустимся в штольню и заглянем в усадьбу старателя. В посёлке Сузун побываем в музейном комплексе «Сузун-завод. Монетный двор», где в 18 веке плавили металлы и чеканили монеты, а также в доме управляющего А. Черкасова и музее народной иконы.

Запоминающимся заключительным аккордом станет гастрономическая программа в первом в России гастрономическом театре и дегустация сбитней и пряников в старинной сбитневарне.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные рейсы:
Из Санкт-Петербурга: SU2810 (22:10 – 6:30), обратный рейс после 20:00.
Из Москвы: прибытие любым рейсом до 07:00, вылет после 20:00.
Есть возможность прибытия на поезде.

Программа тура по дням

1 день

Размещение в отеле, обзорная экскурсия по городу, посещение зоопарка

Встречаемся и едем в отель, где вы разместитесь и позавтракаете. Затем начнём обзорную экскурсию по Новосибирску — культурному и научному центру Сибири. Вы увидите собор Александра Невского, Оперный театр и вокзал Новосибирск-Главный.

После обеда отправимся в зоопарк имени Р. А. Шило, один из крупнейших в России: здесь на 65 га обитают более 11 тысяч животных, включая редкие виды из Красной книги. В Новосибирском зоопарке можно встретить гигантскую белку летягу, алтайскую лошадь, ламу, верблюда, лемура, лори, кенгуру, снежную лисицу и других представителей животного мира. Вечером — возвращение в отель.

2 день

Погружение в мир золотоискателей

После завтрака состоится поездка в село Егорьевское на Салаирском кряже — место двухсотлетней золотодобычи. Здесь вы посетите музей, узнаете об истории промысла, спуститесь в штольню и осмотрите усадьбу старателя с сохранившимися постройками и предметами быта.

После обеда (оплачивается отдельно) — прогулка по селу, где золото добывали под грифом «секретно» и продолжают разрабатывать открытым способом. Затем — возвращение в отель и свободное время.

3 день

Монетный двор в посёлке Сузун, посещение музеев

Позавтракав, едем в посёлок Сузун. Здесь сохранились старинные дома, заводской пруд и здание церковно-приходской школы. Главный объект — музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор», где в 18 веке плавили металлы и чеканили монеты. Вы увидите реконструкцию плавильной печи, модель заводской машины и макет поселка 18 века.

После обеда посетим дом управляющего А. Черкасова и музей народной иконы, где представлены работы местной мастерской. Вечером вернёмся в Новосибирск.

4 день

Программа в гастрономическом театре, дегустация сбитня и пряников

Сегодня вас ждёт гастрономическая программа «Десять вкусов Сибири» в первом в России гастрономическом театре «ПуппенХаус» — обладателе золотой Пальмовой Ветви в Москве за лучшую ресторанную концепцию и Европейской Пальмовой Ветви (Базель, Швейцария). Вы сможете попробовать блюда из рыбы, дичи и дикоросов, а также настойки собственного приготовления. Мы пройдёмся по залам с уникальной мебелью, фарфором, картинами и старинными марионетками.

Затем прогуляемся до Дома сбитневара «Сибирская воля», где пройдёт дегустация сбитней и пряников с рассказами о травах и традициях. В финале — сюрприз от организаторов. После заедем за вещами и отправимся в аэропорт к 17:00.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды в Новосибирске и Сузуне
  • Транспортное обслуживание на автобусе, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Обзорная экскурсия по Новосибирску
  • Прогулка по Сузуну и Егорьевскому
  • Экскурсия в Новосибирский зоопарк, музеях Сузуна, музее золотодобычи, усадьбе старателя и штольне
  • Гастрономическая программа "Десять вкусов Сибири" в гастрономическом театре "ПуппенХаус"
  • Дегустация в Доме сбитневара
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Новосибирска и обратно
  • Обед в Егорьевском - 550 ₽
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 43 800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, аэропорт, 7:00
Завершение: Новосибирск, аэропорт, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Новосибирске
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Г
Галина
19 ноя 2025
Поездка оставила исключительно положительные впечатления! Программа была насыщенной и увлекательной. Хотелось бы задержаться в Новосибирске подольше, чтобы успеть увидеть ещё больше, хотя, конечно, невозможно охватить всё за один раз. Особая благодарность гиду Софье Котовой - внимательная, терпеливая, с большим багажом знаний, умеет интересно рассказывать. Спасибо ей за такую поездку! Сибирь нас покорила!

Тур входит в следующие категории Новосибирска

