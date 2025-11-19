Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные рейсы:
Из Санкт-Петербурга: SU2810 (22:10 – 6:30), обратный рейс после 20:00.
Из Москвы: прибытие любым рейсом до 07:00, вылет после 20:00.
Есть возможность прибытия на поезде.
Программа тура по дням
Размещение в отеле, обзорная экскурсия по городу, посещение зоопарка
Встречаемся и едем в отель, где вы разместитесь и позавтракаете. Затем начнём обзорную экскурсию по Новосибирску — культурному и научному центру Сибири. Вы увидите собор Александра Невского, Оперный театр и вокзал Новосибирск-Главный.
После обеда отправимся в зоопарк имени Р. А. Шило, один из крупнейших в России: здесь на 65 га обитают более 11 тысяч животных, включая редкие виды из Красной книги. В Новосибирском зоопарке можно встретить гигантскую белку летягу, алтайскую лошадь, ламу, верблюда, лемура, лори, кенгуру, снежную лисицу и других представителей животного мира. Вечером — возвращение в отель.
Погружение в мир золотоискателей
После завтрака состоится поездка в село Егорьевское на Салаирском кряже — место двухсотлетней золотодобычи. Здесь вы посетите музей, узнаете об истории промысла, спуститесь в штольню и осмотрите усадьбу старателя с сохранившимися постройками и предметами быта.
После обеда (оплачивается отдельно) — прогулка по селу, где золото добывали под грифом «секретно» и продолжают разрабатывать открытым способом. Затем — возвращение в отель и свободное время.
Монетный двор в посёлке Сузун, посещение музеев
Позавтракав, едем в посёлок Сузун. Здесь сохранились старинные дома, заводской пруд и здание церковно-приходской школы. Главный объект — музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор», где в 18 веке плавили металлы и чеканили монеты. Вы увидите реконструкцию плавильной печи, модель заводской машины и макет поселка 18 века.
После обеда посетим дом управляющего А. Черкасова и музей народной иконы, где представлены работы местной мастерской. Вечером вернёмся в Новосибирск.
Программа в гастрономическом театре, дегустация сбитня и пряников
Сегодня вас ждёт гастрономическая программа «Десять вкусов Сибири» в первом в России гастрономическом театре «ПуппенХаус» — обладателе золотой Пальмовой Ветви в Москве за лучшую ресторанную концепцию и Европейской Пальмовой Ветви (Базель, Швейцария). Вы сможете попробовать блюда из рыбы, дичи и дикоросов, а также настойки собственного приготовления. Мы пройдёмся по залам с уникальной мебелью, фарфором, картинами и старинными марионетками.
Затем прогуляемся до Дома сбитневара «Сибирская воля», где пройдёт дегустация сбитней и пряников с рассказами о травах и традициях. В финале — сюрприз от организаторов. После заедем за вещами и отправимся в аэропорт к 17:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды в Новосибирске и Сузуне
- Транспортное обслуживание на автобусе, в том числе из/в аэропорт
- Услуги гида-сопровождающего
- Обзорная экскурсия по Новосибирску
- Прогулка по Сузуну и Егорьевскому
- Экскурсия в Новосибирский зоопарк, музеях Сузуна, музее золотодобычи, усадьбе старателя и штольне
- Гастрономическая программа "Десять вкусов Сибири" в гастрономическом театре "ПуппенХаус"
- Дегустация в Доме сбитневара
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Новосибирска и обратно
- Обед в Егорьевском - 550 ₽
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 43 800 ₽