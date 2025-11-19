Встречаемся и едем в отель, где вы разместитесь и позавтракаете. Затем начнём обзорную экскурсию по Новосибирску — культурному и научному центру Сибири. Вы увидите собор Александра Невского, Оперный театр и вокзал Новосибирск-Главный.

После обеда отправимся в зоопарк имени Р. А. Шило, один из крупнейших в России: здесь на 65 га обитают более 11 тысяч животных, включая редкие виды из Красной книги. В Новосибирском зоопарке можно встретить гигантскую белку летягу, алтайскую лошадь, ламу, верблюда, лемура, лори, кенгуру, снежную лисицу и других представителей животного мира. Вечером — возвращение в отель.