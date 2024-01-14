Вас также ожидают: замерзшие водопады, голубые озёра, лёгкий поход по величественному хребту спящего дракона, посещение мест силы, сакральных комплексов и Телецкого озера.
янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Остров Патмос
09.00-09.30 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.
Также мы можем вас встретить:
- 05.00 В Новосибирске (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»);
- 08.30 Под Барнаулом, ГК «Облепиха».(г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).
Трансфер пройдет по автодороге – Чуйский тракт (внесен в список 10-ти самых красивых дорог мира), сегодня мы познакомимся лишь с его малой исторической частью.
Заселение в уютные номера, небольшой отдых после перелета.
Во-второй половине дня Вас ждет прогулка до о. Патмоса и Чемальской Гэс.
Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.
Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове, прямо посередине горной реки.
Далее, пройдете по козьей тропе до старейшей в России ГЭС 30-ых годов, тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь.
Ужин.
Вечер знакомств у камина.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере (возможно трёх- и четырёхместное, по согласованию).
- Включено питание: ужин.
- Экскурсии: острову Патмос и Чемальской ГЭС.
- Авто: от Горно-Алтайска — 90 км, от Барнаула — 320 км, от Новосибирска — 520 км.
Голубые озера «Глаза Катуни». Зубровый заказник
Завтрак с видом на заснеженные елки.
Прогулка по льду Катуни до голубых озера, получивших поэтичное название Глаза Катуни.
И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом Катунь, то озера очень похожи на глаза.
Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.
Далее, мы отправимся в Зубровый заказник, где проживает 48 зубров (этот вид животных находится на грани исчезновения).
Вы сможете увидеть этих величественных зверей и угостить их яблоками.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Также, мы попробуем заехать в питомник северных оленей и хаски, где за дополнительную плату (750 руб. за вход) вы сможете сделать потрясающие снимки с этими животными.
В завершении дня мы посетим Большую Тавдинскую пещеру, где в эпоху неолита проживали древние люди.
Ужин у очага, горячий глинтвейн.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Включено питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Голубые озера – глаза Катуни; Зубровый заказник.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Ущелье духов. Поселок мастеров Аскат
Завтрак.
Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.
В ущелье мы посетим ручей здоровья, замерзший водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
Обед (оплачивается дополнительно).
В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.
Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу.
Ужин и вечернее общение на базе.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Ущелье горных духов; 2. Поселок мастеров Аскат.
- Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км.
Камышлинский водопад. Посещение ГЛК «Манжерок»
Завтрак.
Сегодня нас ждет экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Далее поездка на ГЛК «Манжерок», где вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах.
Если катание Вам не нравится, то вы можете совершить экскурсионный подъем на гору в закрытом от ветра гондольном подъемнике.
Также, на территории комплекса находится большое количество кафе, ресторанов и всевозможных развлечений для гостей курорта.
Обратное возвращение.
Ужин у теплого очага.
- Размещение: турбаза, двухместное, душ и туалет в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Камышлинский водопад; отдых на ГЛК «Манжерок» (услуги курорта оплачиваются дополнительно).
- Протяженность маршрута: на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.
Телецкое озеро. Этнографическая экскрусия в Аиле
Ранний завтрак.
Сбор вещей, сдача номеров.
Сегодня мы совершим переезд к Телецкому озеру (180 км).
В пути мы сделаем остановку около колоритного алтайского аила, где вы познакомитесь с особенностями культуры алтайского народа и продегустируете местные блюда.
Обед в г. Горно-Алтайске (оплачивается дополнительно).
Далее, наш путь будет проходить вдоль чарующей реки Бия.
Встреча заката с видом на Телецкое озеро со смотровой площадки Тилан Туу.
Заселение на турбазу.
Ужин.
Баня.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: Этнографическая экскурсия.
- Протяженность маршрута: на автомобиле – 180 км, пешком – 2 км.
Горнолыжный комплекс «Телецкий». Катание на снегоходах по льду Телецкого озера
Завтрак.
Сегодня мы отправимся по необыкновенному маршруту к самой высокой горе северного берега – г. Кокуя. Именно там находится новый горнолыжный комплекс «Телецкий».
Вы сможете покататься на горных лыжах, сноубордах, попробовать спуски для тюбингов. Трассы подходят как для начинающих, так и для опытных горнолыжников. Оплата ски-пассов, аренда снаряжения оплачивается дополнительно.
Во второй половине дня желающие могут покататься на снегоходах по льду Телецкого озера (оплачивается дополнительно).
Возвращение на базу.
Ужин.
- Размещение: турбаза, двухместное, удобства в номере.
- Питание: завтрак, ужин.
- Экскурсии: 1. Горнолыжный курорт;
- Протяженность маршрута: на автомобиле – 20 км, пешком – 3 км.
Водопады Третьей речки. Сувенирные рынки. Обратный трансфер
08:00-09:30 Завтрак, сбор вещей, выезд из номеров.
09:30-10:30 Прогулка до водопадов третьей речки по лесу.
10:30-11:00 Заезд на сувенирный рынок.
11:00-14:30 Трансфер до Горно-Алтайска.
14:30-15:30 Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Далее, есть несколько вариантов программы:
1 Вариант. Если вы останавливаетесь на ночлег в г. Горно-Алтайске.
15:30-15:40 Трансфер до гостиницы «Игман», где мы рекомендуем Вам разместиться (оплата размещения – самостоятельно).
Завершение тура.
2 Вариант. Если вы следуете до города Барнаула.
15:40-19:40 Трансфер г. Горно-Алтайск – Гостиничный комплекс «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная -13).
Завершение тура.
Обратите внимание, трансфер проходной и не заезжает в сам город Барнаул!
Точка завершения маршрута находится в 1 часе езды до аэропорта города Барнаула, от гостиничного комплекса «Облепиха» вы можете заказать такси в аэропорт или на ж. д. вокзал города Барнаула.
3 Вариант. Если вы следуете до города Новосибирска.
15:40-23:30 Трансфер до города Новосибирска.
Завершение тура по адресу – г. Новосибирск, ул. Ленина-84, напротив железнодорожного вокзала.
На ночлег рекомендуем Вам остановиться в гостинице «Маринс парк отель» или в отеле «Парк Инн Рэдиссон».
Карта туристского маршрута
Проживание
Размещение будет происходить на 2-ух уютных турбазах по маршруту следования - в Майминском/Чемальском районе и на Телецком озере.
Доплата за одноместное размещение — 19 000 руб.
Точное название турбазы на вашу дату заезда уточняйте ближе к дате тура. Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
База отдыха «Территория счастья» или аналогичная
Размещение в двухместных номерах с удобствами.
База отдыха «Манул Кёл» или аналогичная
Уютная база отдыха «Манул-Кёл» расположена на Телецком озере в тихой курортной зоне вдали от шума и суеты.
Комфортабельный и уютный двухместный номер с просторным балконом предлагает 2 односпальные или 1 двуспальную кровать из натуральной древесины. Вся мебель источает чарующий аромат и помогает настроиться на приятный отдых. В распоряжении гостей собственный санузел с душевой кабиной, унитазом и раковиной. Для спокойного вечернего отдыха есть телевизор.
Гостиница «Артыбаш» или аналогичная
Размещение в двухместных номерах с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск - турбаза - г. Горно-Алтайск/г. Барнаул/г. Новосибирск
- Питание - 6 завтраков в кафе
- Питание - 6 ужинов в кафе
- Проживание на турбазах - 6 ночей
- Баня - 1 раз
- Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг, отмеченных «оплачивается дополнительно»
- Работа гидов и организаторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск, г. Барнаул, г. Новосибирск и обратно
- Питание (обеды) - средний чек 650-1500 руб
- Услуги горнолыжного комплекса прокат горных лыж или сноуборда на весь день - 850-1400 руб. стоимость подъемника - от 200 руб. /1 раз стоимость экскурсионного подъема - 1700-2000 руб
- Снегоходная прогулка по льду Телецкого озера - 7000 руб. (посадка по 2 человека/1 час)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обувь: удобные ботинки/валенки/угги/унты для экскурсий. Теплые тапочки, закрытые (чтобы ходить в них по помещению). Банкетный зал позволяет надеть туфли на торжественное мероприятие (но, это не обязательный элемент одежды);
- Верхняя одежда: горнолыжный костюм (если его нет, то можно заменить штанами на синтепоне и непродаваемой курткой), шапка теплая, шарф и балаклава (отлично подойдет для конной экскурсии), горнолыжные перчатки, или другие теплые варежки/перчатки;
- Одежда: жилет на синтепоне, теплый свитер, термобелье (можно заменить теплым спортивным костюмом), шерстяные носки, просто носки;
- Торжественная одежда: торжественная одежда, или тематический костюм – приветствуются! Банкетный зал позволяет надеть платье, туфли.
- Предметы личной гигиены, полотенце, индивидуальная аптечка.
- Подарок для любого случайно выбранного участника события. Подарок выбирается на Ваше усмотрение.
- Для тех, кто планирует посетить горнолыжный комплекс – горные лыжи, или сноуборд, ботинки, очки, перчатки (если есть в наличии). Также, все это вы можете взять в прокат на горнолыжной турбазе.
- По поводу алкоголя (для кого актуально) – на банкетном ужине будет только шампанское. Можно взять алкоголь с собой.
Входит ли трансфер до туристической базы в стоимость тура?
Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.
Какие документы мне необходимо взять с собой?
Для граждан РФ:
– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования
Для иностранных граждан:
– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
Необходимо ли иметь с собой наличные денежные средства?
Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.
Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами очень ограничены.
Какая нас ожидает погода в туре?
Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия можно приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда.
Что улучшить - обратный трансфер нереально длинный. Мы были в дороге с 8 утра до 1-30 ночи (более 17 часов) и водитель тоже был в дороге, но за рулем, и он был ОДИН. Это было очень небезопасно, учитывая и продолжительность пути и зимние переезды (гололедица, снег, темное время суток, пробки, серпантин)
Предложение по улучшению - разбить обратный трансфер на два дня. Например 11 день дорога до Чемала (+ экскурсии по дороге) 12 день выезд в конечные точки (Нсб, Горно-Алтайск и Барнаул) уже без остановок на экскурсии
По гиду - знаний много, но они не глубокие. В текущем исполнении роль гида и организаторская (размещение, питание, трансферы) и информативная (рассказы о событиях, рассказы об объектах на пути). С первой ролью справляется отлично, со второй не очень. При уточняющих вопросах «засыпается». Отлично работает с детьми 💪
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что некоторые моменты тура огорчили вас. Мы обязательно передадим ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации обратного трансфера и работу гида в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!