2 день

Голубые озера «Глаза Катуни». Зубровый заказник

Завтрак с видом на заснеженные елки.

Прогулка по льду Катуни до голубых озера, получивших поэтичное название Глаза Катуни.

И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом Катунь, то озера очень похожи на глаза.

Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.

Далее, мы отправимся в Зубровый заказник, где проживает 48 зубров (этот вид животных находится на грани исчезновения).

Вы сможете увидеть этих величественных зверей и угостить их яблоками.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Также, мы попробуем заехать в питомник северных оленей и хаски, где за дополнительную плату (750 руб. за вход) вы сможете сделать потрясающие снимки с этими животными.

В завершении дня мы посетим Большую Тавдинскую пещеру, где в эпоху неолита проживали древние люди.

Ужин у очага, горячий глинтвейн.